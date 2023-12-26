Высокопоставленный представитель украинской оборонной промышленности обвинил Россию во вмешательстве и саботаже международных оборонных сделок Киева по приобретению военной техники с целью ее использования в продолжающемся военном конфликте.

Россия "сорвала" сделку по закупке истребителей для ВСУ, пожаловались на Украине. (Изображение представлено интернет-изданием EurAsian Times Files / Telegram-канал "Военный осведомитель" / Wikimedia Commons)

реклама





Не называя ни системы вооружений, ни страны, официальное лицо заявило, что Москва использовала свое дипломатическое и коммерческое влияние на эту страну и добилась того, что она "передумала" поставлять оружие на Украину.

Впрочем, некоторые российские военные обозреватели и блогеры считают, что эта страна - Перу, а оружие - истребители МиГ-29. Хотя официально проверить эту информацию не представляется возможным, на основании фактов, связанных с произошедшим, а также имеющихся сведений об обширных контактах России со странами Южной Америки и более ранних сообщений в западных СМИ США можно предположить, что тип воздушного судна и страна названы верно.

Вот с таким сенсационным заявлением выступил Владислав Бельбас, генеральный директор компании "Украинская бронетехника". Он также добавил, что это далеко не первый случай, когда Россия "препятствует" попыткам Украины скупать системы вооружений по всему миру.

Россия помешала Киеву приобрести реактивные самолеты

реклама





В сообщении журнала "Коммерсантъ", который цитирует интервью Белбаса украинскому изданию "Экономическая правда", говорится, что он считает Россию "виновной" в "срыве поставок иностранного оружия в украинскую армию". Среди примеров "российского вмешательства" - соглашение о закупке истребителей, которое якобы было расторгнуто из-за давления российских дипломатов на местных чиновников.

"В одной стране на другом конце планеты мы нашли истребители и начали вести переговоры о их приобретении. Продавец уже был готов, и Министерство обороны подтвердило, что они необходимы. Как вдруг одно из писем об этой сделке попало в руки к русским". "Вскоре представитель российского посольства в этой стране принялся давить на местных чиновников и угрожать тем, что Россия приостановит все проекты для этой страны", - утверждает Белбас.

Можно предположить, что "письмо", о котором идет речь, является частью переписки между страной-продавцом и представителями украинского диппредставительства и оборонной промышленности. Далее Белбас добавил, что неназванная страна-поставщик передумала заключать сделку по продаже истребителей. "В итоге соглашение сорвалось", - отметил украинский чиновник. Это не первый случай, когда "российская сторона мешает Киеву закупать оружие на мировых рынках".

Перу и МиГ-29

Известный российский Telegram-канал "Военный осведомитель" сообщил, что Белабас "возможно, говорит о Перу и попытке Украины приобрести у этой южноамериканской страны истребители МиГ-29".

реклама





Следует отметить, что в предыдущих материалах американских средств массовой информации и заявлениях высших должностных лиц Вашингтона по вопросам обороны Перу упоминалось в числе стран "Центральной и Южной Америки" в качестве потенциального кандидата на поставку оружия российского происхождения для Украины, что подтверждает предположения "Военного осведомителя".

Россия "сорвала" сделку Украины с одним из своих зарубежных союзников по закупке боевых самолетов, используя свое дипломатическое и коммерческое влияние, заявил высокопоставленный украинский чиновник. На снимке МиГ-29 перуанских военно-воздушных сил. (Изображение представлено интернет-изданием EurAsian Times Files / Global Look Press / Wikimedia Commons)

В докладе, опубликованном в январе 2023 года на сайте " Голос Америки", говорится, что помимо "бронетехники и систем противовоздушной обороны западного производства" Соединенные Штаты активно пытаются передать "украинским военным технику российского производства" стоимостью на миллиарды долларов. Американские военные чиновники, курирующие операционную деятельность и оборонные контакты в регионах Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна, усматривают шанс "уговорить" некоторые страны отказаться от оружия российского производства в пользу Киева.

Это связано с тем, что "системы вооружений советского/российского производства, стоящие на вооружении в странах Центральной и Южной Америки, могут быть использованы украинскими военными практически немедленно... причем некоторые из них располагают весьма солидными арсеналами".

реклама





В статье приводятся слова руководителя Южного командования Соединенных Штатов генерала Лоры Ричардсон (Laura Richardson) с онлайн-мероприятия Атлантического совета касательно того, что США пытаются " заставить страны, имеющие российскую военную технику, либо пожертвовать ее, либо обменять на американскую".

Тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, который совсем недавно отправился на пенсию, в частности, отметил важность передачи Киеву известного для ВСУ российского оружия, имея в виду время, необходимое для обучения украинских солдат западным системам вооружений.

"Это будет очень, очень тяжелая работа. У украинцев есть личный состав, но его еще требуется обучить. И если вы посмотрите на погоду, рельеф местности и так далее, то увидите, что у вас есть относительно короткий промежуток времени, чтобы выполнить обе эти ключевые задачи". "Я думаю, что это возможно осуществить, но я думаю, что это будет очень непросто". Милли сделал это заявление после встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Страны Южной Америки не горят желанием передавать оружие Киеву

В качестве "наиболее оптимальных кандидатов" США рассматривают Перу, Мексику, Эквадор, Колумбию и Аргентину, на вооружении которых находятся российские вертолеты Ми-17, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", боевые машины пехоты (БМП-3) и десантные бронетранспортеры МТ-ЛБ. Именно в этом контексте Перу (а также Уругвай) упоминаются отдельно как страны, имеющие на вооружении "истребители, танки и системы противовоздушной обороны способные удовлетворить безотлагательные потребности Украины".

Отмечается, что у Перу есть "девять пригодных к эксплуатации самолетов МиГ-29" и еще четыре штурмовика Су-25 на складах". Однако некоторые западные аналитики считают, что количество исправных самолетов заметно больше. По "странному" стечению обстоятельств, в докладе говорится, что это непростое начинание, поскольку некоторые страны проявляют "сопротивление" в вопросах передачи оружия Украине. Например, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июне 2022 года назвал эту идею "аморальной". "Ни одна из стран не согласилась расстаться с оружием российского производства, что свидетельствует о сложности задачи, стоящей перед американскими чиновниками.

Москва "сорвала" сделку Киева с одним из своих зарубежных союзников по закупке боевых самолетов, используя свое дипломатическое и коммерческое влияние, заявил высокопоставленный украинский чиновник (Изображение представлено интернет-изданием EurAsian Times Files / Wikimedia Commons архивная фотография)

Перу не собирается ссориться с Россией

Западные эксперты считают, что "проект", о котором российский дипломат говорил с перуанскими чиновниками, пытаясь предотвратить отправку МиГ-29 на Украину, может оказаться тем самым инфраструктурным, торговым и промышленным сотрудничеством, которое две страны анонсировали в конце января этого года.

На пятом заседании Межправительственной российско-перуанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству, которое прошло в Лиме 25 и 26 января, участники встречи затронули вопросы "торгового, инвестиционного и промышленного партнерства; сотрудничества в области высоких технологий; сотрудничества в сельскохозяйственной и рыбной промышленности".

Также планируется подписать меморандумы "в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, согласовать технические критерии доступа продовольственных товаров на российский рынок". Для небогатой южноамериканской страны такое сотрудничество станет значительным экономическим стимулом, а увеличение экспорта принесет огромную прибыль. Для Лимы было бы просто глупо отправлять оружие стране (Украине), собирающейся использовать его против того самого государства (России), на которое она смотрит как на потенциального покупателя.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее сообщалось, что У США закончились "Пэтриоты": Вашингтон срочно просит Японию передать Украине перехватчики PAC-2 и PAC-3. Исчерпав все свои запасы ЗРК Patriot, США обратились к Японии для закупки перехватчиков PAC 2 и PAC-3 для последующей поставки на Украину. Потенциальный экспорт перехватчиков PAC-2 и PAC-3 представляет собой серьезное отклонение от японской политики по экспорту оборонной продукции, принятой в 2014 году. Три принципа поставок оборудования и технологий военного назначения" описывают правила экспорта оборонной продукции, включая системы вооружений, и запрещают передачу военных товаров государствам, вовлеченным в конфликты. Подробнее...