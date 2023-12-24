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Прицел, выстрел: Появились кадры ювелирной работы российских расчетов ПТРК "Метис" в зоне СВО
Расчеты ПТРК "Метис-М1" эффективно поражают личный состав и технику ВСУ на угледарском направлении

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Российские войска наращивают применение современных противотанковых управляемых ракет "Метис-М1" (по кодификации НАТО и США АТ-13 "Саксгорн-2") в зоне спецоперации на Украине

Самый современный вариант ПТРК "Метис" - 9К115-2 "Метис-М1" (AT-13 Saxhorn-2) имеет дальность поражения от 80 до 2 000 м. (Источник изображения пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации)

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В четверг, 21 декабря 2023 года, пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях VK видеоролик, подтверждающий, что российские войска, в зоне специальной военной операции на Украине, все активнее используют в качестве основного противотанкового средства для борьбы с украинскими танками и тяжелой бронетехникой переносной противотанковый ракетный комплекс "Метис-М1" (9К115-2), также известный в США и странах Североатлантического альянса как AT-13 " Саксгорн-2" (Saxhorn-2). Об этом пишут военные эксперты западного издания Army Recognition.

Эта усовершенствованная ракетная система, представляющая собой модернизированный вариант оригинального ПТРК "Метис", была специально разработана для противодействия самым современным образцам бронетехники. Комплекс отличается рядом улучшенных тактико-технических характеристик, в том числе повышенной дальностью повышенной дальностью стрельбы и превосходной проникающей способностью.

9К115-2 "Метис-М1", также известный на Западе как "Саксгорн-2" - российский противотанковый ракетный комплекс, представляет собой последний этап эволюции в развитии переносных противотанковых вооружений. Его разработка была в первую очередь продиктована необходимостью повысить дальность стрельбы и проникающую способность по сравнению с его предшественником, оригинальным ПТРК "Метис" (АТ-7 Saxhorn). Система "Метис-М1" должна была стать более эффективным оружием, особенно в части поражения современной бронетехники, сохранив при этом портативность и простоту управления, принесшие огромную популярность первоначальному варианту.

Боевые расчеты ПТРК "Метис-М1" из состава группировки "Восток" эффективно поражают личный состав и технику Вооруженных сил Украины в окрестностях Угледара.

ПТРК "Метис-М1" (9К115-2), появился в конце 90-х годов прошлого века, в период стремительного развития военных технологий. Россия, заинтересованная в сохранении конкурентных преимуществ в области противотанковой обороны, сосредоточилась на модернизации существующего арсенала. Саксхорн-2 стал прямым отражением меняющейся ситуации на полях сражений, когда боевые действия ведутся в том числе на больших расстояниях против тяжело бронированной техники противника.

До СВО "Метис-М1" использовались в самых различных конфликтах. В частности, они применялись в войсках и военных формированиях стран Ближнего Востока. С 2014 года ПТРК "Метис-М1" работает на Донбассе. Все это еще раз доказывает высокую востребованность комплекса в условиях современной войны.

За счет своей портативности комплекс можно использовать практически в любых военных сценариях, в том числе для ведения боевых действий в городах, где мобильность и быстрое развертывание имеют критически важное значение.

9К115-2 "Метис-М" состоит из нескольких основных компонентов: переносной пусковой установки 9П151, ракеты 9М115 и системы наведения. Управление ракетой осуществляется по проводам, что требует от оператора обеспечения прямой видимости до момента поражения цели. Такой метод наведения, хотя и несколько ограничен в динамичных условиях современного боя, обеспечивает высокую точность и надежность, особенно по стационарным или медленно движущимся объектам.

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Ракета 9М131М/Ф отличается высокой пробивной способностью и весьма эффективна против самых современных типов бронирования. Она позволяет успешно поражать цели на дальностях до 2000 метров, что существенно превосходит радиус действия ее предшественницы (9М115 до 1000 метров). Увеличение прицельной дальности позволяет операторам вести огонь по противнику с более безопасных расстояний, что является важнейшим преимуществом в современном бою, когда вражеская техника в большинстве случаев оснащена собственными системами противодействия.

Еще одним немаловажным критерием является боевая часть ракеты. БЧ выполняется в двух видах: тандемная - кумулятивная и термобарическая.  Боеголовка рассчитана на разрушение реактивной брони, которая часто устанавливается на современные основные боевые танки и бронеавтомобили. Благодаря такому потенциалу 9М131М/Ф способна пробить и нанести существенный урон даже самым хорошо защищенным целям.

В бою 9К115-2 "Метис-М" зарекомендовала себя как универсальное и весьма эффективное оружие. Простота использования в сочетании с мощной головной частью и большим радиусом действия делают его наиболее востребованным оружием для пехотных подразделений, нуждающихся в надежных противотанковых средствах поражения. Благодаря своим превосходным тактико-технических характеристикам, в том числе компактности, высокой точности и мощной боеголовке, ПТРК снискал заслуженное уважение и большую популярность в российских войсках, пишет Army Recognition.

Ювелирное поражение пикапа Вооруженных сил Украины из противотанкового ракетного комплекса "Метис-М1"

Боевые расчеты ПТРК "Метис-М1" из состава группировки "Восток" эффективно поражают личный состав и технику Вооруженных сил Украины в окрестностях Угледара.

Таким образом, переносной противотанковый ракетный комплекс "Метис" является лучшим свидетельством эволюции противотанкового оружия, успешно адаптируясь к меняющимся условиям современного боя и обеспечивая военнослужащих всем необходимым для эффективной борьбы с самой мощной бронетехникой противника.

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