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У США закончились "Пэтриоты": Вашингтон просит Японию передать Украине перехватчики PAC-2 и PAC-3

Исчерпав все свои запасы ЗРК Patriot, США обратились к Японии для закупки перехватчиков PAC 2 и PAC-3 для последующей поставки на Украину
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По имеющейся информации, на этой неделе Япония официально объявит об изменении политики, что позволит экспортировать большое количество ракет Patriot в Соединенные Штаты. Этот стратегически важный шаг, нацелен на пополнение арсеналов Пентагона. Об этом сообщает издание "Вашингтон пост" со ссылкой на экспертов в американских военных кругах пожелавших остаться неизвестными.

"Ожидается, что в результате отмены запрета на лицензионный оборонный экспорт перехватчики Patriot, построенные в Японии, официально будут включены в арсенал Пентагона. Такое решение позволит высвободить ЗРК Patriot, зарезервированное США для Азиатско-Тихоокеанского региона, и, тем самым, повысить их гибкость для переброски на Украину", - заявил анонимный источник в оборонном ведомстве США.

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20 декабря японские средства массовой информации сообщили, что власти страны неофициально приняли решение об экспорте в Соединенные Штаты ракет-перехватчиков наземного базирования Patriot. В настоящее время это оружие производится по лицензии американских компаний в нескольких странах, в том числе на территории Японии.

Планируемый экспорт перехватчиков PAC-2 и PAC-3 является серьезным отступлением от политики Японии в области экспорта оборонной продукции, принятой в 2014 году. Принятые в стране "Три принципа трансфера оборонного оборудования и технологий" определяют правила экспорта оборонной продукции, включая оружие, и запрещают передачу товаров военного назначения странам, вовлеченным в конфликты.

Потенциальная отправка в США перехватчиков PAC-2 и PAC-3, способных поражать крылатые и баллистических ракет, (а в некоторых случаях и самолеты), станет первым опытом Японии по экспорту готовых систем летального оружия.

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Издание сообщает, что японские правительственные чиновники будут дорабатывать конкретику, консультируясь с правящей коалицией. Окончательное решение будет принимать Совет национальной безопасности Японии, и есть все основания полагать, что окончательный вердикт может быть вынесен к концу этого месяца.

Правила экспорта оборонной продукции Японии жестко регламентируют лицензионные продукты, которые страна может изготавливать, выплачивая патентные отчисления зарубежным компаниям.

Согласно существующим правилам, экспортировать разрешено только компоненты оборудования, произведенного по лицензии американских компаний. При этом "целые системы, построенные по тем же лицензиям, не могут быть отправлены в другие страны".

В соответствии с рекомендациями, полученными в ходе переговоров между правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) и ее партнером по коалиции Комэйто, правительство Японии, как ожидается, внесет изменения в операционные руководства по "трем основным принципам" уже 22 декабря. Новый документ позволит Токио экспортировать готовые изделия в страну-лицензиата.

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Исчерпав все свои запасы ракет Patriot, Соединенные Штаты обратились к Японии для закупки перехватчиков PAC 2 и PAC-3 для последующей поставки на Украину.  На снимке Зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3. (Фотография предоставлена американским оборонным подрядчиком Lockheed Martin)

После внесения поправок японские власти намерены отправить в США перехватчики PAC-2 и PAC-3, которые Mitsubishi Heavy Industries Ltd. производит по лицензиям Raytheon и Lockheed Martin. Сегодня поддержка Японии крайне важна для Соединенных Штатов?

На фоне острой нехватки средств противовоздушной обороны на Украине и постоянных проблем с получением финансирования от Конгресса Соединенные Штаты все больше зависят от своих союзников, вынужденных в спешном порядке поставлять важнейшие системы вооружений, пишет WP.

В частности, резкий рост спроса на Patriot в Восточной Европе, осложненный конфликтом между Израилем и Газой, привел к перебоям в поставках. В результате Пентагон перебросил свои силы ПВО, в том числе и батареи Patriot, на Ближний Восток, где участились случаи воздушных атак на американских военнослужащих.

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Признавая всю важность поддержки своего союзника, пишет Washington Post, и защиты национальной безопасности, Япония, похоже, косвенно помогает Украине, оказывая содействие в восполнении американских военных арсеналов.

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Есть мнение, что президент США Джо Байден затронул этот вопрос с премьер-министром Фумио Кисидой во время трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в августе этого года и повторно обсудил его на экономической встрече в Сан-Франциско в прошлом месяце. Также сообщается, что другая восточноазиатская страна и союзник США, Южная Корея, негласно поставила на Украину больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые. 

Пока японское правительство рассматривает операционные инструкции, один из аспектов его плана заключается в том, чтобы разрешить стране-лицензиату передавать военное оборудование, импортируемое из Японии, в третьи страны. Тем не менее, такая возможность будет ограничена, особенно если речь идет о передаче оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.

Пытаясь избежать прямого вовлечения в украинский конфликт, Япония не станет передавать Киеву свои зенитно-ракетные комплексы Patriot. Вместо этого Токио планирует отправить десятки ракет в США, якобы для восполнения арсенала, предназначенного для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. В прошлом Япония уже экспортировала готовую оборонную продукцию на Филиппины, однако тогда речь шла о нелетальных системах раннего предупреждения о ракетном нападении. Последнее решение было принято после того, как Киев срочно потребовал у Запада дополнительные боеприпасы.

Пока ВСУ не смогли перехватить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", а также достичь заметных успехов на поле боя, с помощью систем Patriot, к примеру, эффективно сбивать боевые самолеты или вертолеты противника, пишет издание. А вот российские ВКС весьма успешно применяют гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал", также известную в НАТО как AS-24 "Киллджой". По данным британского оборонного ведомства, как минимум одна такая гиперзвуковая ракета ударила по центральной Украине 14 декабря 2023 года, поразив военный аэродром в Хмельницкой области и уничтожив 28 высокопоставленных офицеров ВС Украины и 12 офицеров Североатлантического альянса (НАТО).

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