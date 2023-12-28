Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

АПЛ AUKUS не спасут Австралию от “китайской угрозы“ — Почему с КНР лучше сотрудничать, чем воевать

В Канберре призвали сотрудничать с Пекином, а не воевать. Торговые барьеры, установленные в период кризиса двусторонних отношений, в основном устранены, однако в стратегическом плане альянс AUKUS будет держать ситуацию в напряжении
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

В начале 2023 года отношения Австралии с Китайской Народной Республикой казались крайне враждебными как в военном, так и в экономическом смысле.

Сделка по строительству атомных подводных лодок AUKUS вызывает тревогу во всех странах Индо-Тихоокеанского региона. Image: US Embassy in China

реклама



В марте в газетах Nine вышла серия под названием "Красная тревога", в которой утверждалось, что Китай и Австралия в течение трех лет могут развязать войну. По всей видимости, аллюзия на коммунизм была сделана преднамеренно, хотя на фоне старомодной националистической риторики, звучащей из Пекина, сегодня практически невозможно обнаружить следы революционного запала. Об этом пишет Джон Куиггин, австралийский экономист, профессор и член совета по изменению политики органов правительства Австралии.

На военном поприще правительство Альбанезе восприняло сделку AUKUS еще более горячо, чем его предшественники. Китай считает это трехстороннее соглашение "крайне безответственным" шагом. В экономическом контексте Китай сохранил свои рестрикции на австралийский экспорт угля, меди, сахара, хлопка, вина и ячменя.

 Такие ограничения, которые многие эксперты считают упражнением в дипломатии "волков-воинов", были введены в 2020 году в отместку за циничную попытку тогдашнего премьер-министра Скотта Моррисона надавить на Пекин по поводу его гипотетической ответственности за вспышку эпидемии вируса Ковид-19. В ответ Канберра наложила санкции на проекты инициативы "Пояс и путь" - центрального элемента геополитической стратегии Си Цзиньпина.

реклама



 Таким образом, отношения между австралийским правительством и Китайской Народной Республикой достигли своего самого низкого уровня за многие годы, даже, быть может, с момента установления официальных дипломатических отношений в 70-х годах прошлого века. Казалось, что надежды на развитие конструктивных отношений, построенных на принципах "двойной коммерции", полностью испарились.

"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса

Но сейчас, в конце 2023 года, экономическая картина выглядит кардинально иначе, даже если в военном аспекте всё пока остается по-прежнему. Большинство торговых барьеров было снято, а жесткая риторика смягчена. Более того, стороны даже возобновили ежегодные контакты на уровне лидеров. И хотя правительство Албанезе избегает прямого использования термина "перезагрузка", многие обозреватели с удовольствием используют этот термин.

Подобные перемены отражают возвращение к более прагматичному мышлению. Как и большинство вновь обретших могущество государств, Китай поначалу переоценил свои силы и уверовал в то, что его экономическая мощь поможет ему давить на другие страны, добиваясь от них попустительства по целому ряду вопросов. Инициатива "Пояс и путь", породившая такую же бурную реакцию, как и чрезмерное проникновение американских транснациональных корпораций в середине XX века, была пусть немного, но ограничена.

Для Канберры же стало совершенно понятно, что требование о проведении расследования происхождения коронавируса было бессмысленным актом самоуничижения. Экспортеры, пострадавшие от ответных мер Китая, были крайне заинтересованы в возвращении к нормальной жизни. Другим немаловажным фактором стала негативная реакция австралийцев китайского происхождения - важного блока избирателей - на риторику, направленную не столько против правительства КНР, сколько против жителей Поднебесной в целом.

реклама



Китай и Австралия "потихоньку" пытаются перезагрузить свои проблемные отношения. На снимке председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин беседует с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе на саммите АТЭС в Сан-Франциско, 17 ноября 2023 года. Фотография представлена агентством  Reuters via EAF / Loren Elliot

Разговоры о войне в краткосрочной перспективе постепенно сошли на нет, что свидетельствует о понимании Китаем того, что вторжение на Тайвань нецелесообразно с военной точки зрения и не станет реальностью в ближайшее время. Патовая ситуация на Украине, особенно после провала летнего контрнаступления ВСУ, стала полезным уроком для Си Цзиньпина. В войне XXI века преимущество имеет обороняющаяся сторона, пишет Куиггин.

Однако ,многие западные аналитики, в том числе и из США, говорят о том, что "флот вторжения" Народно-освободительной армии Китая, состоящий преимущественно из переоборудованных гражданских судов, с успехом сможет противостоять всем имеющимся у Тайваня противокорабельным ракетам.

Действительно, стратегия "ежа", которую сейчас пытается использовать Тайвань, была предложена австралийским экспертом, исследователем Института Лоуи, специалистом в области внешней политики США Сэмом Роггевином в качестве модели для австралийской стратегии "ехидны".

реклама



Впрочем, на уровне геополитической "большой стратегии", как представляется, мало что изменилось. Реализации всех этапов соглашения AUKUS идет полным ходом. Есть даже шанс, что опасения Вашингтона касательно риска переброски подводных лодок из Соединенных Штатов удастся устранить. На этом фоне премьер-министр Альбанезе горячо приветствовал Quad "Четырёхсторонний диалог по безопасности» и ее членов.

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска

Однако он практически ничего не сделал для того, чтобы аргументировать эти соглашения, по крайней мере, в том, что касается вопросов национальной безопасности. Альбанезе сконцентрировался на внутренней политике, позиционируя AUKUS как проект по созданию новых рабочих мест несмотря на то, что специалисты, которые для этого потребуются, уже находятся в катастрофическом дефиците. С точки зрения экономики, AUKUS не имеет никакого практического смысла.

Включение Соединенного Королевства в эту сделку выглядит как весьма дорогостоящее упражнение в англосаксонской ностальгии. Что бы там себе ни понапридумывал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, но угасающее государство на другом конце планеты вряд ли сможет позволить себе содержать крупные военно-морские силы и патрулировать Южно-Китайское море.

Роль США и Великобритании в этой программе будет заключаться в строительстве атомных подводных лодок для собственных военно-морских сил в далеком будущем. При этом Австралия должна будет субсидировать постоянные расходы на это весьма недешевое предприятие.

Вкладывать огромную часть военного бюджета Австралии в подводные лодки, которые вряд ли пройдут испытание реальностью как минимум до 2040 года, и для создания, которых не было сформулировано никаких четких обоснований, представляется полным идиотизмом. Серьезная проверка отношений между Австралией и Китаем должна подразумевать пересмотр условий соглашения AUKUS. К сожалению, признаков того, что это произойдет, пока не наблюдается, пишет Куиггин.

Тем не менее, какой бы резкой ни была критика в адрес Пекина и Канберра, правительства Австралии и Китая добились серьезного прогресса и отдалились от бессмысленной враждебности последних лет.

Китай и Австралия потихоньку перезагружают свои проблемные отношения. Торговые барьеры, установленные в период кризиса двусторонних отношений, в основном устранены, однако в стратегическом плане альянс AUKUS будет держать ситуацию в напряжении.На снимке сотрудник расфасовывает австралийское вино на таможенном складе в Наньтуне в китайской провинции Цзянсу. (Фотография представлена агентством онлайн-изданием : Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP)

С Китаем надо сотрудничать, а не воевать. При этом возвращение к нормальным торговым отношениям не должно мешать поддерживать демократические реформы и осуждать притеснения таких групп, как уйгуры. Вместе с тем это должно быть частью совместной позиции демократических правительств, а не шагом в рамках геополитической стратегии, продиктованной соображениями "реальной политики".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия планируют построить военный радиолокатор для отслеживания целей в глубоком космосе. Вашингтон, Лондон и Канберра договорились о размещении на территории своих государств современных радиолокационных комплексов для мониторинга космического пространства в рамках очередной масштабной программы, направленной на расширение оборонного альянса AUKUS. Подробнее...

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай австралия aukus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
26
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
65
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
1
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
17
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
3
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
7
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
16
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
4
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
6
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Арктический 'Урал' прошел 500 км в мороз -50°C без дополнительной заправки
+
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
Рекордный полет SpaceX стал одновременно аварийным
1
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
46
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
43
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
5
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7
Чем жили рядовые геймеры в 2023г – основные тренды рынка видеокарт, процессоров и ОЗУ уходящего года
3

Сейчас обсуждают

22870
17:47
На фоне скандала в Шотландии, это просто "мышка полевка" в сравнении с диплодоком.
Самая высокая в мире деревянная ветряная турбина высотой 252 метра установлена в Швеции
Truth Sееker
17:46
Если РФ так беспокоило "притеснение" русских в Украине, то почему нельзя было решить вопрос мирным путём? Например пересилить их всех на россию, выдать им квартиры, вышло бы дешевле, чем вести полнома...
Медведев намекнул, на какие территории Украины теперь претендует Россия
Свободный Пасечник
17:44
У нормальных людей в кладовке/подвале/чердаке свой сервер с ecc-ram и raid-массивом с избыточностью. А всё на одном диске это у нищих бичей типа трусикера, нам с ними не попути.
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
22870
17:44
Я не умею, что с того? Гиперрашисты хуже укробандеры, несут всякую пургу, мешая РФ.
Медведев намекнул, на какие территории Украины теперь претендует Россия
Олег Клюкин
17:43
Россия не дружила, вот тебе и ответ.
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
Андрей Ерлеставов
17:43
Ивлеву отиметь конечно можно, хоть фигура у нее и ужасная. Но если хорошо выпить... А вот Филю не трогайте, приревнуют любители пообнимать его за плечи.
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
beastly77
17:42
популисты сегодня пишут так, а завтра сяк
Медведев назвал «не декларируемую, но важнейшую» цель СВО
Александр Казаклогинов
17:41
Разворуют и сбегут к нам, откробт шаурмы
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Александр Казаклогинов
17:40
Разворуют и приедут к нам жить, откробт шаурмы
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Подарочек
17:39
Неадекватный, ты хлеб печь умеешь?
Медведев намекнул, на какие территории Украины теперь претендует Россия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем