В начале 2023 года отношения Австралии с Китайской Народной Республикой казались крайне враждебными как в военном, так и в экономическом смысле.

Сделка по строительству атомных подводных лодок AUKUS вызывает тревогу во всех странах Индо-Тихоокеанского региона. Image: US Embassy in China

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В марте в газетах Nine вышла серия под названием "Красная тревога", в которой утверждалось, что Китай и Австралия в течение трех лет могут развязать войну. По всей видимости, аллюзия на коммунизм была сделана преднамеренно, хотя на фоне старомодной националистической риторики, звучащей из Пекина, сегодня практически невозможно обнаружить следы революционного запала. Об этом пишет Джон Куиггин, австралийский экономист, профессор и член совета по изменению политики органов правительства Австралии.

На военном поприще правительство Альбанезе восприняло сделку AUKUS еще более горячо, чем его предшественники. Китай считает это трехстороннее соглашение "крайне безответственным" шагом. В экономическом контексте Китай сохранил свои рестрикции на австралийский экспорт угля, меди, сахара, хлопка, вина и ячменя.

Такие ограничения, которые многие эксперты считают упражнением в дипломатии "волков-воинов", были введены в 2020 году в отместку за циничную попытку тогдашнего премьер-министра Скотта Моррисона надавить на Пекин по поводу его гипотетической ответственности за вспышку эпидемии вируса Ковид-19. В ответ Канберра наложила санкции на проекты инициативы "Пояс и путь" - центрального элемента геополитической стратегии Си Цзиньпина.

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Таким образом, отношения между австралийским правительством и Китайской Народной Республикой достигли своего самого низкого уровня за многие годы, даже, быть может, с момента установления официальных дипломатических отношений в 70-х годах прошлого века. Казалось, что надежды на развитие конструктивных отношений, построенных на принципах "двойной коммерции", полностью испарились.

Но сейчас, в конце 2023 года, экономическая картина выглядит кардинально иначе, даже если в военном аспекте всё пока остается по-прежнему. Большинство торговых барьеров было снято, а жесткая риторика смягчена. Более того, стороны даже возобновили ежегодные контакты на уровне лидеров. И хотя правительство Албанезе избегает прямого использования термина "перезагрузка", многие обозреватели с удовольствием используют этот термин.

Подобные перемены отражают возвращение к более прагматичному мышлению. Как и большинство вновь обретших могущество государств, Китай поначалу переоценил свои силы и уверовал в то, что его экономическая мощь поможет ему давить на другие страны, добиваясь от них попустительства по целому ряду вопросов. Инициатива "Пояс и путь", породившая такую же бурную реакцию, как и чрезмерное проникновение американских транснациональных корпораций в середине XX века, была пусть немного, но ограничена.

Для Канберры же стало совершенно понятно, что требование о проведении расследования происхождения коронавируса было бессмысленным актом самоуничижения. Экспортеры, пострадавшие от ответных мер Китая, были крайне заинтересованы в возвращении к нормальной жизни. Другим немаловажным фактором стала негативная реакция австралийцев китайского происхождения - важного блока избирателей - на риторику, направленную не столько против правительства КНР, сколько против жителей Поднебесной в целом.

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Китай и Австралия "потихоньку" пытаются перезагрузить свои проблемные отношения. На снимке председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин беседует с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе на саммите АТЭС в Сан-Франциско, 17 ноября 2023 года. Фотография представлена агентством Reuters via EAF / Loren Elliot

Разговоры о войне в краткосрочной перспективе постепенно сошли на нет, что свидетельствует о понимании Китаем того, что вторжение на Тайвань нецелесообразно с военной точки зрения и не станет реальностью в ближайшее время. Патовая ситуация на Украине, особенно после провала летнего контрнаступления ВСУ, стала полезным уроком для Си Цзиньпина. В войне XXI века преимущество имеет обороняющаяся сторона, пишет Куиггин.

Однако ,многие западные аналитики, в том числе и из США, говорят о том, что "флот вторжения" Народно-освободительной армии Китая, состоящий преимущественно из переоборудованных гражданских судов, с успехом сможет противостоять всем имеющимся у Тайваня противокорабельным ракетам.

Действительно, стратегия "ежа", которую сейчас пытается использовать Тайвань, была предложена австралийским экспертом, исследователем Института Лоуи, специалистом в области внешней политики США Сэмом Роггевином в качестве модели для австралийской стратегии "ехидны".

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Впрочем, на уровне геополитической "большой стратегии", как представляется, мало что изменилось. Реализации всех этапов соглашения AUKUS идет полным ходом. Есть даже шанс, что опасения Вашингтона касательно риска переброски подводных лодок из Соединенных Штатов удастся устранить. На этом фоне премьер-министр Альбанезе горячо приветствовал Quad "Четырёхсторонний диалог по безопасности» и ее членов.

Однако он практически ничего не сделал для того, чтобы аргументировать эти соглашения, по крайней мере, в том, что касается вопросов национальной безопасности. Альбанезе сконцентрировался на внутренней политике, позиционируя AUKUS как проект по созданию новых рабочих мест несмотря на то, что специалисты, которые для этого потребуются, уже находятся в катастрофическом дефиците. С точки зрения экономики, AUKUS не имеет никакого практического смысла.

Включение Соединенного Королевства в эту сделку выглядит как весьма дорогостоящее упражнение в англосаксонской ностальгии. Что бы там себе ни понапридумывал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, но угасающее государство на другом конце планеты вряд ли сможет позволить себе содержать крупные военно-морские силы и патрулировать Южно-Китайское море.

Роль США и Великобритании в этой программе будет заключаться в строительстве атомных подводных лодок для собственных военно-морских сил в далеком будущем. При этом Австралия должна будет субсидировать постоянные расходы на это весьма недешевое предприятие.

Вкладывать огромную часть военного бюджета Австралии в подводные лодки, которые вряд ли пройдут испытание реальностью как минимум до 2040 года, и для создания, которых не было сформулировано никаких четких обоснований, представляется полным идиотизмом. Серьезная проверка отношений между Австралией и Китаем должна подразумевать пересмотр условий соглашения AUKUS. К сожалению, признаков того, что это произойдет, пока не наблюдается, пишет Куиггин.

Тем не менее, какой бы резкой ни была критика в адрес Пекина и Канберра, правительства Австралии и Китая добились серьезного прогресса и отдалились от бессмысленной враждебности последних лет.

Китай и Австралия потихоньку перезагружают свои проблемные отношения. Торговые барьеры, установленные в период кризиса двусторонних отношений, в основном устранены, однако в стратегическом плане альянс AUKUS будет держать ситуацию в напряжении.На снимке сотрудник расфасовывает австралийское вино на таможенном складе в Наньтуне в китайской провинции Цзянсу. (Фотография представлена агентством онлайн-изданием : Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP)

С Китаем надо сотрудничать, а не воевать. При этом возвращение к нормальным торговым отношениям не должно мешать поддерживать демократические реформы и осуждать притеснения таких групп, как уйгуры. Вместе с тем это должно быть частью совместной позиции демократических правительств, а не шагом в рамках геополитической стратегии, продиктованной соображениями "реальной политики".

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Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия планируют построить военный радиолокатор для отслеживания целей в глубоком космосе. Вашингтон, Лондон и Канберра договорились о размещении на территории своих государств современных радиолокационных комплексов для мониторинга космического пространства в рамках очередной масштабной программы, направленной на расширение оборонного альянса AUKUS. Подробнее...