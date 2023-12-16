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И вновь очередная новинка от Huawei вызвала интерес у американских политиков

Одни эксперты считают, что Huawei не следовало бы хранить премиальные чипы 3 года; другие утверждают, что в тиражировании старых чипов нет никакого смысла
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Появление 5-нанометрового чипа Kirin от Huawei Technologies в новом ноутбуке вызвало очередной виток дискуссии в Интернете о том, как компании, находящейся под жесткими санкциями США, удалось совершить новый технологический прорыв - или все-таки она просто использовала складские запасы чипов, созданных ранее на Тайване.

Одни эксперты считают, что Huawei не следовало бы хранить премиальные чипы 3 года; другие утверждают, что в тиражировании старых чипов нет никакого смысла. На снимке: Huawei принимает участие в выставке Mobile World Congress, которая проходила в Барселоне в 2023 году. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files  / Image Facebook.)

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Напомним, что аналогичные дебаты разгорелись, после того как в конце августа Huawei продемонстрировала 7-нм чип Kirin 9000s, использовавшийся в смартфоне Mate60 Pro. Позже технологические эксперты выяснили, что процессор был изготовлен компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) по техпроцессу N+2 с помощью глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии.

В недавно анонсированном ноутбуке Qingyun L540 используется чип Kirin под названием 9006C. Об этом сообщается на сайте компании Huawei. Чипсет оснащен восьмиядерным центральным процессором ARM. Он включает четыре ядра A77 и четыре ядра A55 с максимальной тактовой частотой 3,13 ГГц. Остается все ещё неясным, был ли этот процессор произведен в Китае или это просто модернизированный кристалл Kirin 9000, изготовленный тайваньской компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) около трех лет назад.

Однако в любом случае Вашингтон в очередной раз пытается ужесточить меры против производителя чипов Huawei. В понедельник министр торговли США Джина Раймондо в интервью Bloomberg News заявила, что Соединенные Штаты предпримут "самые решительные меры" в ответ на запуск компанией Huawei чипа Kirin 9000s. Американский политик заявила, что Министерство торговли глубоко встревожено выпуском чипа Kirin 9000s и активно расследует этот факт.

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По ее словам, Соединенные Штаты также изучают специфику трех новых микросхем-ускорителей искусственного интеллекта (ИИ), которые Nvidia Corp разрабатывает для Китая.

В среду Теа Кендлер, помощник министра торговли по вопросам экспортного администрирования в Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS), сообщила членам надзорной комиссии Комитета по иностранным делам Палаты представителей, что администрация Джо Байдена разделяет озабоченность законодателей касательно технологического потенциала Huawei.

Кроме того, Кендлер заявила, что экспортный контроль Соединенных Штатов направлен на то, чтобы замедлить получение Китаем передовых технологий. По ее словам, масштабы производства и производительность Kirin 9000 не способны удовлетворить рыночный спрос.

"Ни производительность, ни объемы производства не могут соответствовать рыночному спросу на это устройство", - говорит Кендлер. "Более того, полупроводниковый чип, который находится внутри этого телефона, имеет более низкую производительность, чем тот, что использовался несколько лет назад".

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В октябре 2020 года компания Semiconductor Manufacturing South China Corp (SMSC), дочернее предприятие SMIC, успешно применила технологию FinFET N+1 для производства 10-нм чипов, которые, как утверждается, по производительности эквивалентны 7-нм кристаллам. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Huawei HiSilicon.)

Ноутбук Huawei Qingyun L420

До того тех пор, как в середине сентября 2020 года США запретили TSMC производить чипы Kirin, она выпускала микросхемы Kirin 9000 для Huawei. Позже в том же году некоторые из этих кристаллов были переделаны в Kirin 9000E для использования в смартфоне Mate40 от Huawei.

В конце 2021 года часть этих чипов была модифицирована в микросхемы 9006C и использовалась в ноутбуках Huawei Qingyun L420. Большинство аналитиков считают, что Huawei за последние два года уже исчерпала запасы микросхем Kirin 9000, поскольку в смартфонах Mate50, запущенных в продажу в сентябре 2022 года, не было ни одного чипа серии Kirin 9000E.

Антон Шилов, внештатный обозреватель ресурса Tom's Hardware, считает, что китайская SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), возможно, преодолела 5-нм технологический барьер и теперь успешно производит чипы Kirin 9006C по техпроцессу N+2. По его мнению, для Huawei нет никакого смысла хранить большое количество процессоров премиум-класса в течение трех лет. Оригинальный Kirin 9000 имел встроенный модем 5G (чего, вероятно, нет у Kirin 9006C) и мог использоваться скорее для смартфона премиум-класса, а не для недорогого ноутбука. Поэтому не исключено, что Huawei обратилась к SMIC с просьбой о разработке нового процессора, считает эксперт.

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Впрочем, часть интернет-пользователей склоняется к версии, что чип 9006C – это всего лишь запасной вариант. До настоящего момента официальные представители компании Huawei не комментировали, когда и где были произведены кристаллы Kirin 9006C.

Техпроцесс N+2

В октябре 2020 года компания Semiconductor Manufacturing South China Corp (SMSC), являющаяся дочерним предприятием SMIC, успешно применила техпроцесс FinFET N+1 для изготовления 10-нм чипов, которые, как утверждается, по производительности эквивалентны 7-нм кристаллам.

Генеральный директор SMIC Лян Монг-Сонг тогда заявил, что компания разрабатывает чипы по технологии N+2. Они могут быть использованы в процессорах с высоким энергопотреблением.

В конце августа компания представила чип Kirin 9000s. Он также был изготовлен по технологии N+2, которая предполагает многократное экспонирование, что потенциально увеличивает стоимость продукции. Теоретически с помощью DUV-литографии можно изготавливать 5-нм чипы с большим количеством экспозиций, но их себестоимость будет слишком высока для массового потребления.

На снимке помощник министра торговли Соединенных Штатов Теа Кендлер. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / embassies and consulates in India.)

В 2021 году Лян согласился с тем, что Китай не сможет массово производить чипы 5 нм или меньше, если не получит от ASML (Нидерланды) оборудование для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии. Он отметил, что Китаю необходимо "твердо стоять на ногах" и укреплять свой фундамент производства 14-28-нм чипов, прежде чем сфокусироваться на более современных технологиях. Однако с тех пор он не давал никаких новых комментариев по этому поводу.

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Ранее сообщалось, что американский закон о чипах наносит гораздо больший ущерб партнерам США, чем Китаю. Закон о чипах и закон о снижении инфляции нацелены на сдерживание Китая, но на самом деле наносят огромный ущерб экономикам Японии, Южной Кореи, Австралии и Тайваня, считают отраслевые эксперты. Подробнее. 

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