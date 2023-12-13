Китай продемонстрировал новый суперкомпьютер, однако ничего не сообщил о его параметрах, Эксперты говорят, что Пекин пытается не привлекать внимания к запуску своих суперкомпьютеров, чтобы избежать новых санкций со стороны США.

Китай представил первый суперкомпьютер на собственных чипах. Китайский суперкомпьютер, построенный на отечественных чипах и вычислительной архитектуре, был торжественно продемонстрирован в научном центре в Гуанчжоу. В 2013-2015 годах Tianhe-2A был самым быстрым суперкомпьютером в мире. Фотография представлена Baidu, National Supercomputing Center in Guangzhou.

реклама





Китайский суперкомпьютер, построенный на отечественных микросхемах и вычислительной архитектуре, торжественно был представлен в Гуанчжоу, однако компания-оператор отказалась сообщить его параметры производительности. Пресс-служба Национального суперкомпьютерного центра (National Supercomputing Center, NSC) в Гуанчжоу на конференции 2023 Supercomputing Innovation Applications Conference 6 декабря сообщила, что суперкомпьютер Tianhe Xinyi был недавно введен в эксплуатацию.

Во время приветственной речи заместитель директора NSC в Гуанчжоу Чэнь Чжигуан подчеркнул, что общая вычислительная мощность Tianhe Xinyi примерно в пять раз больше, чем у Tianhe-2A. На протяжении шести полугодий с 2013 по 2015 годы этот суперкомпьютер был самым быстрым в мире по версии списка TOP500. Однако он не стал раскрывать подробную информацию о Tianhe Xinyi, в частности о производительности процессоров, пропускной способности интерфейсов и оперативной памяти.

Согласно спецификации, максимальная достигнутая производительность (Rmax) "Тяньхэ-2А" составляет 61,4 квадриллиона (1015) операций с плавающей точкой (петафлопс) в секунду, а теоретическая пиковая производительность (Rpeak) - 100,7 петафлопс. По сообщению агентства Синьхуа, Tianhe Xinyi достиг "кратного увеличения" скорости и объема памяти по сравнению с Tianhe-2A.

реклама





Некоторые китайские отраслевые эксперты считают, что "кратное увеличение", упомянутое государственными СМИ, должно означать пяти - десятикратное увеличение, но отнюдь не удвоение. По их словам, Национальный центр в Гуанчжоу специально не раскрывает информацию о параметрах Tianhe Xinyi, поскольку желает не привлекать внимания и не провоцировать новые санкции со стороны Соединенных Штатов.

"Прототип "Тяньхэ-3", экзафлопсного суперкомпьютера, продемонстрированного NSC в Тяньцзине в июне 2018 года, будет запущен в эксплуатацию еще в 2019 году", - пишет в своей статье, опубликованной в понедельник, один китайский обозреватель. "Почему же новый суперкомпьютер в Гуанчжоу не назвали "Тяньхэ-4"?

"Если он будет называться Tianhe-4, то люди сразу же подумают, что это экзафлопсный суперкомпьютер. И такой шаг заставит Соединенные Штаты насторожиться", - рассуждает он, добавляя, что Китай не хочет столкнуться с новыми санкциями со стороны США только из-за попыток занять более высокое место в мировом рейтинге суперкомпьютеров".

"Экзамасштабный" суперкомпьютер

Под экзафлопным суперкомпьютером понимается вычислительная машина, способная работать со скоростью более одного экзафлопа или 1 000 петафлоп в секунду. Первым в мире экзафлопсным суперкомпьютером стал Frontier (OLCF-5), который был запущен компанией Hewlett Packard Enterprise в июне 2022 года. Он до сих пор является самым быстрым суперкомпьютером в мире с Rpeak 1,69 эксафлопс и Rmax 1,19 эксафлопс в секунду.

реклама





Национальный суперкомпьютерный центр в Гуанчжоу запустил новое поколение отечественной суперкомпьютерной системы "Tianhe Xingyi". В новой машине вычислительная мощность процессоров общего назначения, пропускная способность интерфейсов, емкость хранилищ и эффективность прикладных приложений, по сравнению с предшественницей "Tianhe II", увеличилась кратно. Фотография представлена Baidu, National Supercomputing Center in Guangzhou.

В OLCF-5 используется 9 472 центральных процессора AMD EPYC и 37 888 графических процессоров AMD Radeon Instinct MI250X, объединяющих 8,7 миллиона процессорных ядер. Он примерно в 16 раз быстрее, чем Tianhe-2A, который в настоящее время является 14-м в списке самых быстрых суперкомпьютеров в мире. В Tianhe-2 использовалось 48 000 чипов Intel Xeon Phi и 32 000 чипов Intel Xeon, насчитывающих 3,1 миллиона процессорных ядер.

В начале 2015 года американские власти запретили Intel, Nvidia и AMD поставлять высокопроизводительные чипы для использования в китайских суперкомпьютерах. Вашингтон обвинил Пекин в использовании своих высокопроизводительных компьютеров для исследований в области ядерных взрывчатых веществ.

"С тех пор как США начали ограничивать экспорт своих процессоров, развитие китайских суперкомпьютеров столкнулось с огромной проблемой", - пишет в своей статье технологический обозреватель из Хэйлунцзяна под псевдонимом "дядюшка Ван".

реклама





"В последние годы Соединенные Штаты изо всех сил пытаются использовать технологические блокировки, чтобы подавить развитие Китая. Очень важно, чтобы мы могли продолжать увеличивать производительность наших суперкомпьютеров", - считает эксперт. "В противном случае наше развитие во многих других отраслях, таких как наука, оборона, медицина, астрономия, география, аэрокосмическая и авиационная промышленность, будет сдерживаться".

Больше вариантов применения

На самом деле в Китае уже есть два суперкомпьютера экзафлопсного класса: Sunway TaihuLight в НСК в Уси и Tianhe-3 в НСК в Тяньцзине. Однако этот дуэт не особо стремится попасть в список Top500. О том, что они преодолели отметку в один экзафлоп, стало известно только в 2021 году, когда они представили данные членам жюри премии Гордона Белла.

Еще один прототип экзафлопсной системы, как сообщается, находится в Национальном центре в Шэньчжэне. Согласно официальной информации, строительство этого суперкомпьютера будет завершено к 2025 году.

Представители NSC в Гуанчжоу на пресс-конференции 6 декабря подчеркнули, что самым ценным в суперкомпьютере Tianhe Xinyi является не его производительность, а то, что он построен с использованием отечественных чипов и прикладных программ.

"Tianhe Xinyi ориентирован на приложения и сконструирован с использованием важнейших технологий, включая отечественную передовую вычислительную архитектуру, высокопроизводительные многоядерные процессоры, высокоскоростные межсетевые соединения и большие объемы памяти", - подчеркнул Лу Юкон, директор NSC в Гуанчжоу.

"Он предоставит пользователям в регионе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао надежную платформу и высокопроизводительные вычислительные мощности, что будет способствовать технологическим прорывам и модернизации нашей промышленности", - добавил эксперт.

"Успех Tianhe-2A - важный признак того, что китайская суперкомпьютерная система вышла на лидирующие позиции в мире", - подчеркнул Ляо Сянке, главный конструктор Tianhe-2A. "Однако развитие местных суперкомпьютерных приложений по-прежнему остается для Китая сложной задачей".

Тяньхэ-3 в Тяньцзине осенью 2023 года стал самым быстрым суперкомпьютером в Китае. Фотография предоставлена пресс-службой правительства провинции Хунань. Фотография представлена Baidu,

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ляо сообщил, что NSC в Гуанчжоу будет разрабатывать больше приложений для пользователей из самых разных отраслей, надеясь в итоге построить единую экосистему. Согласно данным NSC в Гуанчжоу, за последнее десятилетие количество приложений для Tianhe-2A выросло с примерно 300 до более чем 300 тысяч к настоящему времени.