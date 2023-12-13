Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Китай продемонстрировал первый суперкомпьютер на собственной архитектуре

Китайский суперкомпьютер, построенный на отечественных чипах и вычислительной архитектуре, был торжественно продемонстрирован в научном центре в Гуанчжоу
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Китай продемонстрировал новый суперкомпьютер, однако ничего не сообщил о его параметрах, Эксперты говорят, что Пекин пытается не привлекать внимания к запуску своих суперкомпьютеров, чтобы избежать новых санкций со стороны США.

Китай представил первый суперкомпьютер на собственных чипах. Китайский суперкомпьютер, построенный на отечественных чипах и вычислительной архитектуре, был торжественно продемонстрирован в научном центре в Гуанчжоу. В 2013-2015 годах Tianhe-2A был самым быстрым суперкомпьютером в мире. Фотография представлена Baidu, National Supercomputing Center in Guangzhou.

реклама



Китайский суперкомпьютер, построенный на отечественных микросхемах и вычислительной архитектуре, торжественно был представлен в Гуанчжоу, однако компания-оператор отказалась сообщить его параметры производительности. Пресс-служба Национального суперкомпьютерного центра (National Supercomputing Center, NSC) в Гуанчжоу на конференции 2023 Supercomputing Innovation Applications Conference 6 декабря сообщила, что суперкомпьютер Tianhe Xinyi был недавно введен в эксплуатацию.

Во время приветственной речи заместитель директора NSC в Гуанчжоу Чэнь Чжигуан подчеркнул, что общая вычислительная мощность Tianhe Xinyi примерно в пять раз больше, чем у Tianhe-2A. На протяжении шести полугодий с 2013 по 2015 годы этот суперкомпьютер был самым быстрым в мире по версии списка TOP500. Однако он не стал раскрывать подробную информацию о Tianhe Xinyi, в частности о производительности процессоров, пропускной способности интерфейсов и оперативной памяти.

Согласно спецификации, максимальная достигнутая производительность (Rmax) "Тяньхэ-2А" составляет 61,4 квадриллиона (1015) операций с плавающей точкой (петафлопс) в секунду, а теоретическая пиковая производительность (Rpeak) - 100,7 петафлопс. По сообщению агентства Синьхуа, Tianhe Xinyi достиг "кратного увеличения" скорости и объема памяти по сравнению с Tianhe-2A.

реклама



Некоторые китайские отраслевые эксперты считают, что "кратное увеличение", упомянутое государственными СМИ, должно означать пяти - десятикратное увеличение, но отнюдь не удвоение. По их словам, Национальный центр в Гуанчжоу специально не раскрывает информацию о параметрах Tianhe Xinyi, поскольку желает не привлекать внимания и не провоцировать новые санкции со стороны Соединенных Штатов.

Китай намерен наводнить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта

"Прототип "Тяньхэ-3", экзафлопсного суперкомпьютера, продемонстрированного NSC в Тяньцзине в июне 2018 года, будет запущен в эксплуатацию еще в 2019 году", - пишет в своей статье, опубликованной в понедельник, один китайский обозреватель. "Почему же новый суперкомпьютер в Гуанчжоу не назвали "Тяньхэ-4"?

"Если он будет называться Tianhe-4, то люди сразу же подумают, что это экзафлопсный суперкомпьютер. И такой шаг заставит Соединенные Штаты насторожиться", - рассуждает он, добавляя, что Китай не хочет столкнуться с новыми санкциями со стороны США только из-за попыток занять более высокое место в мировом рейтинге суперкомпьютеров".

"Экзамасштабный" суперкомпьютер

Под экзафлопным суперкомпьютером понимается вычислительная машина, способная работать со скоростью более одного экзафлопа или 1 000 петафлоп в секунду. Первым в мире экзафлопсным суперкомпьютером стал Frontier (OLCF-5), который был запущен компанией Hewlett Packard Enterprise в июне 2022 года. Он до сих пор является самым быстрым суперкомпьютером в мире с Rpeak 1,69 эксафлопс и Rmax 1,19 эксафлопс в секунду.

реклама



Национальный суперкомпьютерный центр в Гуанчжоу запустил новое поколение отечественной суперкомпьютерной системы "Tianhe Xingyi". В новой машине вычислительная мощность процессоров общего назначения, пропускная способность интерфейсов, емкость хранилищ и эффективность прикладных приложений, по сравнению с предшественницей "Tianhe II", увеличилась кратно. Фотография представлена Baidu, National Supercomputing Center in Guangzhou.

В OLCF-5 используется 9 472 центральных процессора AMD EPYC и 37 888 графических процессоров AMD Radeon Instinct MI250X, объединяющих 8,7 миллиона процессорных ядер. Он примерно в 16 раз быстрее, чем Tianhe-2A, который в настоящее время является 14-м в списке самых быстрых суперкомпьютеров в мире. В Tianhe-2 использовалось 48 000 чипов Intel Xeon Phi и 32 000 чипов Intel Xeon, насчитывающих 3,1 миллиона процессорных ядер.

В начале 2015 года американские власти запретили Intel, Nvidia и AMD поставлять высокопроизводительные чипы для использования в китайских суперкомпьютерах. Вашингтон обвинил Пекин в использовании своих высокопроизводительных компьютеров для исследований в области ядерных взрывчатых веществ.

"С тех пор как США начали ограничивать экспорт своих процессоров, развитие китайских суперкомпьютеров столкнулось с огромной проблемой", - пишет в своей статье технологический обозреватель из Хэйлунцзяна под псевдонимом "дядюшка Ван".

реклама



"В последние годы Соединенные Штаты изо всех сил пытаются использовать технологические блокировки, чтобы подавить развитие Китая. Очень важно, чтобы мы могли продолжать увеличивать производительность наших суперкомпьютеров", - считает эксперт. "В противном случае наше развитие во многих других отраслях, таких как наука, оборона, медицина, астрономия, география, аэрокосмическая и авиационная промышленность, будет сдерживаться".

Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США — Южнокорейский производитель полупроводников Amkor “клюнул на удочку” американского закона о чипах

Больше вариантов применения

На самом деле в Китае уже есть два суперкомпьютера экзафлопсного класса: Sunway TaihuLight в НСК в Уси и Tianhe-3 в НСК в Тяньцзине. Однако этот дуэт не особо стремится попасть в список Top500. О том, что они преодолели отметку в один экзафлоп, стало известно только в 2021 году, когда они представили данные членам жюри премии Гордона Белла.

Еще один прототип экзафлопсной системы, как сообщается, находится в Национальном центре в Шэньчжэне. Согласно официальной информации, строительство этого суперкомпьютера будет завершено к 2025 году.

Представители NSC в Гуанчжоу на пресс-конференции 6 декабря подчеркнули, что самым ценным в суперкомпьютере Tianhe Xinyi является не его производительность, а то, что он построен с использованием отечественных чипов и прикладных программ.

"Tianhe Xinyi ориентирован на приложения и сконструирован с использованием важнейших технологий, включая отечественную передовую вычислительную архитектуру, высокопроизводительные многоядерные процессоры, высокоскоростные межсетевые соединения и большие объемы памяти", - подчеркнул Лу Юкон, директор NSC в Гуанчжоу.

"Он предоставит пользователям в регионе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао надежную платформу и высокопроизводительные вычислительные мощности, что будет способствовать технологическим прорывам и модернизации нашей промышленности", - добавил эксперт.

"Успех Tianhe-2A - важный признак того, что китайская суперкомпьютерная система вышла на лидирующие позиции в мире", - подчеркнул Ляо Сянке, главный конструктор Tianhe-2A. "Однако развитие местных суперкомпьютерных приложений по-прежнему остается для Китая сложной задачей".

Тяньхэ-3 в Тяньцзине осенью 2023 года стал самым быстрым суперкомпьютером в Китае. Фотография предоставлена пресс-службой правительства провинции Хунань. Фотография представлена Baidu,

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ляо сообщил, что NSC в Гуанчжоу будет разрабатывать больше приложений для пользователей из самых разных отраслей, надеясь в итоге построить единую экосистему. Согласно данным NSC в Гуанчжоу, за последнее десятилетие количество приложений для Tianhe-2A выросло с примерно 300 до более чем 300 тысяч к настоящему времени.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай чипы суперкомпьютер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
1
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
19
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
18
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
9
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
9
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
13
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
3
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
14
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
50
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
31
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
9
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
9
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
6
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
4

Сейчас обсуждают

Kira625
13:39
Членство в ЕС становится всё менее привлекательным для мелких аграрных стран.
Bloomberg: Венгрия готова снять вето на помощь Украине при разморозке ее средств
Иван Горыныч
13:38
Можно конечно долго смеяться, вспоминая уставы по которым негодяям под аплодисменты сдали за сутки Ростов со штабом военного округа и двумя заложниками из Москвы.🤣🤣🤣🤣
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
Kira625
13:37
> Зеленский подчеркнул, что его государство продолжит конфликт любыми способами Ну вот и о чём с ним можно говорить?
Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $200 миллионов
Иван Горыныч
13:34
Хохлы сидят в обороне изучают уставы нато при этом продолжая контролировать 85% своей территории
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
Johan_888
13:30
Ты чё упоротый? КАКАЯ НАХРЕН УКРАИНА? Суд СЕКРЕТНЫй Вася.
Суд принял решение конфисковать промышленный холдинг у владельцев за поддержку ВСУ
voykazevoyka
13:30
в статье не говорится о пэтриотах, а о "зенитках" "районы украинских зенитчиков и сразу же их уничтожить. Причем такая битва со стороны пилотов ВКС РФ видится, как борьба богатыря против мифической ги...
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
Skyten
13:30
Скоро это понятие растяжимое. Иссякнут конечно, в Европе уже почти иссякли, а вот в России ещё очень много мест разведанных но не используемых по разным причинам (поэтому нас и пытаются уничтожить анг...
Электромобили экономят 1,8 миллиона баррелей нефти в день
Иван Горыныч
13:29
Серёга, в соответствии с требованиями Боевого устава сухопутных войск РФ, глубина задачи ДНЯ соединения, бригада-дивизия в наступлении составляет 15-20 км, а причём здесь НАТО и 8 месяцев жевать Бахму...
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
glavhyilo
13:29
челом бил но не дали.
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Truth Sееker
13:26
Ничего удивительного, когда Кадыров младший получает дофига орденов за месяц Перечислены все награды 15-летнего Адама Кадырова. Какие ордена и звания он получил? https://lenta.ru/news/2023/11/15/supe...
В Чечне сообщили о дефиците бюджета, несмотря на дотации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем