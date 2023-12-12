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Американский закон о чипах наносит гораздо больший ущерб партнерам США, чем Китаю

Закон о чипах и закон о снижении инфляции нацелены на сдерживание Китая, но на самом деле наносят огромный ущерб экономикам Японии, Южной Кореи, Австралии и Тайваня.
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Несмотря на то, что промышленная политика Соединенных Штатов направлена в целом на достижение внутренних результатов, она негативно сказывается на глобальных цепочках поставок и в первую очередь в странах Азии.

Закон о чипах и закон о снижении инфляции нацелены на сдерживание Китая, но на самом деле наносят огромный ущерб экономикам Японии, Южной Кореи, Австралии и Тайваня, пишет партнер консалтинговой компании Mandala,экономист и политический консультант, Джейсон Табариас.. Президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается расширить производство микросхем в США. Изображение: Twitter / Screengrab.

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Западные эксперты считают, что в проводимая США политика имеет огромное глобальное значение, поскольку она стимулирует рост инвестиций в "зеленый" переход. Однако в ней также присутствуют дискриминационные механизмы, которые наносят ущерб экономикам азиатских стран и, возможно, самим Соединенным Штатам. В одной из своих язвительных оценок южнокорейская газета Hankyoreh пишет следующее: " Соединенные Штаты превращаются из защитника свободной торговли в разрушителя... Несмотря на то, что они являются лидером современного международного торгового порядка, США готовы отказаться от этих принципов, когда они перестают отвечать их национальным интересам".

Подобные суждения высказывались в отношении двух противоречивых законов: закона о снижении инфляции 2022 года (Inflation Reduction Act, IRA) и закона о чипах и науке (CHIPS and Science Act). В рамках закона IRA предлагается 360 миллиардов долларов США в виде стимулов, в первую очередь налоговых льгот, направленных на электрификацию и "зеленые" отрасли. Сюда же входят масштабные положения о местном производстве.

В частности, для получения льготы в размере 7500 долларов США на электрический автомобиль (EV), само транспортное средство и большинство компонентов его аккумулятора должны быть собраны в Северной Америке. Важнейшие минералы, используемые в батареях, также должны в основном добываться или перерабатываться внутри страны или у партнеров по FTA (Соглашения о свободной торговле США).

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Несмотря на то, что эти меры направлены на перенос экономической активности и цепочек поставок из Китая, они оказывают неоднозначное влияние на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Австралию, Японию, Южную Корею и Тайвань.

Австралия, которая является одним из важнейших центров добычи полезных ископаемых и партнером Соединенных Штатов по свободной торговле, имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами этого пакета, особенно в части полезных ископаемых, используемых для производства аккумуляторов и электромобилей. Однако для глобально ориентированных австралийских компаний наблюдается куда более серьезная перспектива.

В мировой добыче и обогащении полезных ископаемых нередко участвуют Китай и другие страны, не заключившие с Соединенными Штатами соглашения о свободной торговле, что исключает возможность получения ими субсидий в рамках IRA. Кроме того, эффект от американской политики ограничивается большими капитальными затратами и длительными сроками разработки новых месторождений и перерабатывающих предприятий.

Япония и Южная Корея играют несколько различные роли в стоимостной цепочке производства электромобилей. Оба эти государства являются крупными игроками на рынке анодных и катодных материалов, уступая в этом лишь Китаю. При этом все три страны являются чистыми экспортерами как аккумуляторов, так и самих электромобилей. На тот момент, когда Вашингтон принял закон о снижении инфляции, Япония не имела торгового соглашения с Соединенными Штатами.

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На этом фоне многие эксперты выразили опасения по поводу влияния закона на поставки японских компонентов для электромобилей. Поэтому Соединенные Штаты заключили с Японией соглашение о важнейших полезных ископаемых, что позволило японским компаниям воспользоваться преимуществами программы IRA.

В прошлом году федеральное правительство США приняло закон CHIPS and Science Act, который предусматривает выделение 280 миллиардов долларов на стимулирование внутренних инвестиций в полупроводники и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Закон о чипах должен был укрепить американское производство и национальную безопасность, поощряя производство передовых полупроводниковых технологий в США, а не в Китае. Но все пошло не так как предполагалось. 

Кроме того, Токио инициировал собственное законодательство и политику "зеленых" преобразований, предусматривающую государственную финансовую поддержку мер по декарбонизации, в основном за счет инициатив по созданию "зеленого" водорода. Учитывая необходимость финальной сборки автомобилей на территории Северной Америки, налоговые льготы для EV также вызвали недовольство Южной Кореи. Администрация Байдена попыталась частично снять напряженность, предложив второй вариант льгот для лизинговых автомобилей, в котором отсутствует требование к стране происхождения.

 Это было направлено на то, чтобы частично компенсировать некоторые последствия разрыва торговых отношений по линии IRA. Однако, для многих широко известных южнокорейских компаний, производящих электромобили и аккумуляторы, которые получают сырье из стран, не имеющих соответствующих соглашений с Соединенными Штатами, ситуация остается весьма туманной. Так же, как и в случае некоторых глобальных австралийских компаний, остается неопределенным, в какой степени эти производители будут иметь право на льготы IRA - и каковы будут долгосрочные последствия для минералов, аккумуляторов и электронной промышленности этой страны.

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Для Тайваня закон о чипах (CHIPS Act), как часть более масштабного акта о чипах и науке, имеет, пожалуй, еще более важное значение, чем IRA. В рамках закона о чипах Вашингтон выделяет 52,7 миллиарда долларов на развитие полупроводниковой промышленности на территории США. Большая часть этих средств предназначена для строительства производственных мощностей, а 11 миллиардов долларов пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Эксперты отмечают, что из-за разницы в стоимости рабочей силы, земли, соблюдения нормативных документов и строительных работ существует ряд определенных проблем ограничивающий перенос производства полупроводников, аккумуляторов и электромобилей из Восточной Азии в Соединенные Штаты. По имеющимся оценкам, затраты на строительство только одних заводов в США "в четыре-пять раз выше", чем на Тайване.

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Субсидии в рамках закона CHIPS гораздо "скромнее", аналогичных программ поддержки чипмейкеров в Тайване, Южной Корее и Китае. Отраслевые эксперты утверждают, что даже финансовые стимулы в масштабах IRA недостаточны для переориентации цепочек поставок, в которых Китай или любая другая страна имеет подавляющие преимущества. Возможно, субсидии изменят ситуацию на периферии, но некоторые предприятия все равно "обойдутся слишком дорого", или сроки их строительства будут настолько длительными, чтобы развертывать их внутри страны.

Кроме того, все чаще появляются доказательства нехватки квалифицированной рабочей силы в ключевых штатах США, связанных с производством полупроводников, что может оказать негативное влияние на смежные отрасли, стоимость рабочей силы и выполнение задач, поставленных Законом CHIPS и политикой IRA.

Некоторые из этих попыток США вполне оправданы, и не в последнюю очередь это касается значительных инвестиций в НИОКР и инфраструктуру для борьбы с климатическим кризисом, пишет австралийский эксперт Сэмюэл Хардвик. Однако проблема такой политики, как IRA и CHIPS Act, заключается в больших затратах и возможных рисках, связанных с предпочтением отечественных товаров, пригодных для торговли, более дешевым или более качественным иностранным аналогам.

Такие преференции для Соединенных Штатов далеко не всегда оптимальны в плане достижения основных целей - укрепления национальной безопасности и борьбы с изменением климата, особенно в долгосрочной перспективе. Более того, достижение этих целей станет еще более затратным, если другие страны введут аналогичные ограничения.

Для остального мира такая политика США - еще один шаг в сторону от лидерства в создании функциональной многосторонней торговой системы. Хотя подобная система может стать незаменимой в построении более экологичной мировой экономики, в более замкнутом мире для распространения наиболее эффективных технологий и ноу-хау по сокращению выбросов потребуется куда больше времени.

У президента Южной Кореи Юн Сук Ёля и президента США Джо Байдена возникли серьезные разногласия вокруг закона о снижении инфляции (англ. Inflation Reduction Act, сокр. IRA). Фотография предоставлена пресс-службой президента Южной Кореи (president.go.kr)

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Для достижения поставленных целей есть более эффективные способы. Но являются ли они политически реализуемыми с учетом возможного второго президентства Трампа? Значение американской промышленной стратегии во многом зависит от того, как рассматривать ее недостатки - как стратегические просчеты или как досадные, но необходимые компромиссы.

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