Южная Корея пытается увеличить поставки вооружений за счет нового типа подводных лодок, способных обеспечить малым и средним военно-морским силам в Тихом океане асимметричное превосходство в ведении подводной войны.

Южная Корея планирует отправить на экспорт модифицированный вариант своей подводной лодки KSS-3. Photo: Twitter Screengrab / Yonhap

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В этом месяце издание Naval News сообщило, что южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) разрабатывает среднеразмерную подводную лодку для экспортных рынков. Сегодня рынок подводных лодок Республики Корея в основном поделен между HD HHI и Hanwha Ocean (ранее DSME).

Как отмечается в сообщении, соответствующее заявление сделал доктор Вон-Хо Джу, главный операционный директор подразделения военно-морских и специальных судов компании HD HHI. Он подчеркнул особую значимость сотрудничества HD HHI и Hanwha Ocean с целью повышения конкурентоспособности на международных аукционах и в судостроении, сообщает Naval News. В отчете также сообщается о намерении Hanwha Ocean сотрудничать с более чем 200 отечественными компаниями-партнерами в рамках закупок субмарин, а также будущих проектов по их техобслуживанию.

Naval News упоминает, что HD HHI планирует принять участие в проекте строительства канадской патрульной подводной лодки (Canadian Patrol Submarine Project, CPSP) и уже подписала соглашение о техническом сотрудничестве с канадской компанией Babcock. Кроме того, HD HHI заключила меморандум о взаимопонимании (MOU) с польской компанией PGZ, специализирующейся на разработке подводных лодок в рамках проекта Orka. Ранее Южная Корея уже поставляла подводные лодки другим государствам. Организация "Инициатива по ядерной угрозе" (Nuclear Threat Initiative, NTI) отмечает, что в 2011 году Южная Корея выиграла у России, Франции и Германии контракт стоимостью 1,1 млрд долларов США на поставку в Индонезию трех подводных лодок Type 209.

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NTI подчеркивает, что первые две субмарины, KRI Nagapasa и KRI Ardadedali, были переданы Джакарте в 2017 и 2018 годах, а третья подлодка, KRI Alugoro, была построена компанией PT PAL в самой Индонезии при поддержке Сеула в рамках программы по обмену технологиями. Вместе с тем, в марте 2022 года издание Asia Times сообщило, что Индонезия, по имеющейся информации, не удовлетворена качеством и потенциалом субмарин южнокорейского производства, указывая в том числе на неполадки с электропитанием, связанными с аккумуляторами и другие технические проблемы.

Согласно сообщениям, Южная Корея продолжает совершенствовать подводные технологии. Сегодня Сеул активно ведет разработку новейших проектов, в которых, возможно, уже устранены проблемы предыдущих моделей, пишет Asia Times. В своей статье опубликованной в 2019 году для Школы международных исследований имени С. Раджаратнама (RSIS), Ричард Битцингер пишет, что Южная Корея начала создавать подводные лодки в 90-х годах прошлого века с KSS-1, которые по сути представляли собой лицензионные немецкие корабли класса Type 209. Всего было выпущено девять таких судов.

Битцингер говорит, что за KSS-1 последовала KSS-2, лицензионный вариант немецкой подводной лодки Type 214. Он отмечает, что KSS-2 значительно усовершенствован по сравнению с KSS-1, который больше, тяжелее и, что самое главное, использует технологию воздухонезависимых двигателей (AIP). Всего с 2006 по 2017 год было построено девять дизель-электрических подлодок KSS-2.

Затем Сеул построил KSS-3 (или "Досан Ан Чханхо") - одну из самых крупных конвенциональных субмарин водоизмещением чуть более 3 000 тонн и способную действовать в открытом море. Битцингер отмечает, что этот класс получил на вооружение традиционные торпедные аппараты и шестиствольную систему вертикального пуска (VLS) с противокорабельными, крылатыми и баллистическими ракетами подводного базирования (БРПЛ).

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Диаграмма: Доля глобального экспорта основных видов вооружений 10 крупнейшими экспортерами, в период с 2018 по 2022 годы. Источник: База данных Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) о поставках вооружений, за март 2023 года.

Эксперт отмечает, что KSS-3 стала первой в мире подводной лодкой оснащенной воздухонезависимыми двигателями и способной запускать БРПЛ. Более поздние варианты этой субмарины, по словам Битцингера, могут оснащаться 10-ствольной системой вертикального пуска SLBM.

В настоящее время Южная Корея располагает двумя подводными действующими субмаринами KSS-3. В дальнейшем планируется построить ещё семь. Военные специалисты считают, что новая южнокорейская среднеразмерная субмарина, планируемая к экспорту, скорее всего, будет представлять собой вариант KSS-3. При этом каждое такое судно будет спроектировано в соответствии с экспортными технологическими ограничениями и спецификациями заказчика.

Южная Корея все глубже погружается в экспортные рынки подводных лодок

Военный эксперт и журналист Габриэль Джоэл Онрада в своей статье пишет: "Южная Корея, крупный развивающийся экспортер оружия, имеет все шансы стать основным игроком на развивающихся рынках подводных лодок, в первую очередь в ближайших районах Юго-Восточной Азии". По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в 2022 году Южная Корея занимала 9-е место в мире по экспорту вооружений. На ее долю приходилось около 2,4 процента мирового экспорта оружия, причем большая часть продаж направлялась на Филиппины, в Индию и Таиланд.

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Данные SIPRI свидетельствуют об огромном всплеске экспорта южнокорейского оружия в период с 2013 по 2017 годы и с 2018 по 2022 годы: в целом за эти две "пятилетки" он увеличился на 74 процента. Субмарины занимают ключевое место в списках "хотелок" азиатских стран, что во многом обусловлено опасениями в связи с ростом военно-морской мощи НОАК в Южно-Китайском море. Между странами региона также идет гонка вооружений на более низком уровне, в ходе которой соседи пытаются не отставать друг от друга в наращивании своих арсеналов.

В июле 2023 года издание Defense News сообщило, что Сингапур получил первую из четырех построенных в Германии подводных лодок Type 218SG, чтобы заменить свои устаревшие субмарины класса Archer и Challenger. По словам Defense News, подлодка Type 218SG специально разработана для эксплуатации в тропических водах. Она обладает самыми современными возможностями, включая приличное водоизмещение, высокий уровень автоматизации, повышенную подводную выносливость и усовершенствованную эргономику.

В июне 2023 года издание Naval News сообщило, что крупнейшие судостроительные компании, среди которых французская Naval Group, испанская Navantia и Hanwha Ocean, предложили Филиппинам заключить ряд контрактов на постройку подводных лодок. Напомним, что сегодня Манила пытается провести модернизацию своих вооруженных сил на фоне усиления активности Пекина в Южно-Китайском море.

Впрочем, учитывая чрезмерную зависимость Филиппин от Соединенных Штатов и весьма ограниченный оборонный бюджет, неизвестно, хватит ли у них политической воли и ресурсов, чтобы реализовать свои давнишние амбиции в отношении своего подводного флота.

В мае этого года мы сообщали, что в качестве ключевого партнера по строительству подводных лодок Индонезия выбрала не Южную Корею, а Францию. Джакарта планирует приобрести две подводные лодки класса Scorpene. Предварительно между PT PAL и Naval Group было заключено соглашение о сотрудничестве по постройке двух субмарин, а также о создании совместного научно-исследовательского центра. Индонезия смотрит на подводные лодки как на асимметричный актив проецирования силы, поскольку у этой страны нет ресурсов для постройки военно-морского "флота открытого моря" (или флота "голубой воды").

В феврале 2023 года газета New Straits Times сообщила, что в дополнение к двум имеющимся подводным лодкам класса Scorpene Малайзия планирует приобрести еще две. Первое подводное судно будет закуплено в период с 2031 по 2035 год, а второе - в период с 2036 по 2040 год, пишет New Straits Times. В статье также отмечается, что Малайзия рассматривает подводные лодки как стратегический ресурс на фоне их вовлеченности в "деликатные страсти" в Южно-Китайском море.

Южная Корея пытается продать свои новые подводные лодки странам АТР, желающим получить асимметричное преимущество перед Китаем и своими соседями. На снимке подводная лодка "Досан Ан Чанхо" (также DSME-3000 и KSS-III)

Что же касается Китая, то согласно сообщению New Straits Times, по состоянию на март 2023 года народно-освободительная армия Китая располагала 56 подводными лодками, включая шесть атомных субмарин с баллистическими ракетами (SSBN), шесть атомных ударных субмарин (SSN) и 44 дизель-электрические подводные лодки (SSK), из которых 17 оснащены воздухонезависимыми двигательными установками (AIP).

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