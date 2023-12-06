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Филиппины построили стратегическую базу на острове в спорной части Южно-Китайского моря

Филиппины бросают очередной вызов Китаю в ЮКМ — Манила построила новую базу на спорном острове в Южно-Китайском море, на фоне обострения риторики с обеих сторон
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В своей попытке продемонстрировать Китаю свою стратегическую решимость Филиппины развернули новую базу береговой охраны в той части Южно-Китайского моря, вокруг которой ведутся жаркие споры.

Вид с воздуха на оккупированный Филиппинами остров Титу в спорном Южно-Китайском море. Photo: Asia Times Files / Reuters / Erik De Castro

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Двухэтажный комплекс, построенный на острове Титу, втором по величине объекте естественного происхождения в архипелаге Спратли, оснащен самыми "передовыми системами", включая радиолокационные станции и оборудование спутниковой связи, а также средства управления движением судов и береговые камеры.

"Эти системы значительно расширят потенциал Береговой охраны Филиппин по наблюдению за передвижениями боевых кораблей ВМС Китая, других стран, которые могут сюда прибыть, а также наших собственных судов и самолетов", - заявил советник Совета национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано во время недавней церемонии открытия. Высокопоставленный филиппинский чиновник, ранее занимавший посты начальника вооруженных сил Филиппин и руководителя внешнеполитического ведомства, подчеркнул значимость укрепления позиции Филиппин в Южно-Китайском море в ответ на "форменное издевательство" Пекина.

На протяжении всего 2023 года между Китаем и Филиппинами шли бои в спорных районах, что привело к многочисленным столкновениям их морских сил. На прошлой неделе Филиппины провели патрулирование Южно-Китайского моря с воздуха и силами ВМС с коллегами из США и Австралии. Кроме того, планируется регулярное совместное военно-морское патрулирование, в том числе в рамках четырехстороннего сотрудничества с США, Австралией и Японией.

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Переговоры между президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и верховным лидером Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в прошлом месяце не привели к достижению каких-либо определенных договоренностей.

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В знак более жесткой позиции Филиппин глава оборонного ведомства страны Гилберт Теодоро-младший даже публично поставил под сомнение ценность прямого дипломатического взаимодействия с Китаем. В свою очередь, Пекин обвинил Манилу в "злонамеренной попытке раздуть шумиху", которая лишь "разжигает конфронтацию и усиливает напряженность". На протяжении последнего года Маркос-младший придерживался политики "взвешенного противодействия" Китаю. В отличие от своего предшественника, Родриго Дутерте, действующий филиппинский лидер занял гораздо более бескомпромиссную позицию в спорных акваториях.

Береговая охрана Филиппин приняла упреждающую "инициативу прозрачности", в рамках которой регулярно публикуются сообщения о якобы имевших место притеснениях со стороны Китая филиппинских военно-морских судов, осуществляющих патрулирование и пополнение запасов в этом регионе. Филиппины ясно дали понять, что будут укреплять свою военно-морскую базу на Второй отмели Томаса, которая в прошлом году стала местом военно-морского противостояния с Китаем.

Пентагон и Вооруженные силы Филиппин (AFP) завершают строительство совместных военных объектов на нескольких стратегических базах в рамках расширенного Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Более того, администрация Маркоса-младшего фактически отказалась от участия в проектах китайской инициативы "Пояс и путь" (BRI) из-за отсутствия прогресса в реализации обещанных проектов и предполагаемых высоких процентных ставок.

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Тем не менее, в отличие от своих либерально-реформистских предшественников, типа Бениньо Акино Третьего, Маркос-младший старался избегать любой конфронтационной риторики в отношении Китая. Более того, он неоднократно заявлял о своей готовности встретиться со своими китайскими коллегами, с тем чтобы двусторонние отношения не увязли в конфликтных ситуациях и найти взаимоприемлемый компромисс в Южно-Китайском море.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пожимает руку председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину во время встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско 18 ноября 2023 года. Photo: Asia Times Files / Reuters / Erik De Castro Facebook.

Он явно ведет с Китаем "двойную игру", совмещая дружелюбную риторику с агрессивными контрмерами. Видимо, так Маркос-младший надеется изменить динамику урегулирования спорных ситуаций в Южно-Китайском море. В прошлом месяце филиппинский президент встретился со своим китайским коллегой для обсуждения вопросов деэскалации и стал первым иностранным лидером за последнее время, посетившим Индо-Тихоокеанское командование США (INDOPACOM) на Гавайях. Впрочем, судя по всему, филиппинское военное ведомство использует новую стратегическую ориентацию президента в пользу более конфронтационного подхода к Китаю в тандеме с союзниками.

Сжигая мосты

В прошлом месяце премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун открыто предупредил Манилу о нежелательности эскалации конфликта в этом районе при сохранении нынешних тенденций. Однако высокопоставленные филиппинские чиновники отмахиваются от любой внешней критики и вместо этого возлагают всю вину на Китай.

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"Это не принесет результатов. Двусторонние консультации должны проводиться, но только тогда, когда мы докажем, когда мы будем уверены — это мое личное убеждение, - что официальные двусторонние консультации должны проводиться только тогда, когда будет доказано, что они искренни", - заявил на прошлой неделе глава Минобороны Филиппин Теодоро, отвечая на вопрос о дипломатическом взаимодействии с азиатской супердержавой. "Мы просто будем играть в их игру, и это будет попытка ограничить Филиппины от принуждения к выполнению своих претензий, которые они имеют по праву в соответствии с международным правом", - отметил он, обсуждая преимущества самоограничения и потенциальных соглашений о деэскалации ситуации в этом регионе.

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Теодоро, получивший образование в Гарварде, считает, что дипломатия должна основываться на фундаментальных принципах и искренности, и что она не должна использоваться только как оружие для сдерживания Филиппин. При этом он отвергает любые предположения о том, что Манила должна изменить свой нынешний план действий. Другие высокопоставленные филиппинские чиновники, наоборот, стараются повысить градус напряженности, пытаясь четко обозначить Китаю свои "красные линии" и укрепить позиции страны в Юго-Восточной Азии.

"Мы открыты для стран-единомышленников, которые могут присоединиться в качестве наблюдателей или участников", - заявил советник по национальной безопасности Филиппин и бывший военный начальник Эдуардо Ано во время своей недавней поездки на остров Титу в архипелаге Спратли. Теперь, после многих лет бездействия, Филиппины пытаются укрепить свои позиции в спорных водах, модернизируя и укрепляя свои сооружения на шести контролируемых Манилой наземных объектах в этом районе, включая 1,3-километровую взлетно-посадочную полосу на острове Титу, построенную еще в конце 70-х годов прошлого века.

"Поведение береговой охраны Китая, кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии, судов китайской морской милиции подчас бывает непредсказуемым. Они не придерживаются международного порядка, верховенства закона. Это уже не тактика "серой зоны". Это чистой воды хулиганство, причем незаконное. Это неприемлемо с точки зрения международного права", - подчеркнул глава оборонного ведомства Филиппин.

После совместного воздушного и военно-морского патрулирования с Соединенными Штатами и Австралией на прошлой неделе филиппинский чиновник заявил, что другие союзники, включая Японию, "очень хотят" присоединиться к учениям и что другие "страны-единомышленники (могут) принять в них участие в качестве наблюдателей или участников". Вероятно, он имел в виду партнеров в Европе, типа Великобритании, а возможно более близких союзников, таких как Индия.

Раздраженный ростом агрессивности Филиппин, Китай неоднократно предостерегал Манилу от " любых действий, которые способствовали бы разжиганию конфронтации и росту напряженности" в Южно-Китайском море.

Офицер военно-морских сил Филиппин стоит на посту во время прибытия американского ракетного эсминца USS Chung Hoon перед совместными военно-морскими учениями США и Филиппин, архивное фото. Photo: AFP / Noel Celis / Getty Image.

"Сотрудничество между странами в области обороны и безопасности не должно быть направлено против третьей стороны или наносить ущерб интересам третьей стороны и не должно подрывать региональный мир и стабильность", - заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Китая У Цянь, обвинив Филиппины в "злонамеренной шумихе", направленной на привлечение западных держав в спорные акватории.

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