Амбиции Китая по проецированию силы за пределы первой цепи островов получили дополнительный импульс после ввода в эксплуатацию крупнейшего многоцелевого военно-транспортного самолета YY-20 с четырьмя турбовентиляторными силовыми установками “Шэньян” WS-20.

"Самолет, которого боятся США": Китайская "пухленькая девушка" Y-20 получила новую силовую установку. ВВС НОАК готовятся к межконтинентальным полетам. На снимке Юнь-20. .Официальное название YY-20 (проект Y-20U) - Kunpeng, - по имени древней мифической птицы, способной пролетать тысячи километров. Однако в китайских военных кругах его часто называют "пухленькой девочкой" из-за внушительных размеров самолета. Таким образом, Китай стал третьей после России и Соединенных Штатов страной, способной проектировать и строить тяжелые военно-транспортные самолеты.

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В отличие от первых вариантов проекта Y-20, оснащавшихся российскими двигателями, новые силовые установки WS-20 позволят значительно увеличить выносливость и потенциал самолета по заправке в воздухе, что существенно расширит сферу его применения за пределами первой островной цепи - гряды островов, окаймляющих акваторию вокруг Китая.

К первой островной линии, которую Пекин рассматривает как первую линию обороны, относятся Алеутские острова, Японские острова, архипелаг Рюкю, Тайвань и Филиппины. Вторая островная линия в западной части Тихого океана пролегает от юго-восточной части Японии к Гуаму и на юг до Индонезии.

При необходимости самолет Y-20 может быть оборудован системой контроля воздушного пространства и раннего предупреждения о нападении. Новые силовые установки позволят военно-воздушным силам НОАК эффективно выполнять наступательные операции на разных континентах. По мнению экспертов, это имеет решающее значение при строительстве сети военных баз за рубежом, необходимых для достижения превосходства над Соединенными Штатами.

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Кадры модернизированного самолета, получившего новое обозначение YY-20B, недавно появились в китайской социальной сети Weibo. На снимках видно, что четыре двигателя Shenyang WS-20 заменили агрегаты конструкторского бюро Соловьева - Д-30КП2, которыми оснащалась предыдущая версия крылатой машины. Скорее всего новый самолет уже поступил на вооружение ВВС Народно-освободительной армии (НОАК), учитывая его соответствующую окраску.

В новой модификации заправочная установка по центру машины уступила место двум капсулам под каждым крылом. Новые двигатели обеспечивают более высокий коэффициент перепуска, что соответственно увеличивает топливную экономичность.

Самолет Y-20 построен китайской государственной аэрокосмической корпорацией Xian Aircraft Corporation. Масса пустой машины - 100 тонн, максимальная взлетная масса 220 тонн. Это самый большой самолет военного назначения, производство которого ведется в настоящее время. По своим габаритам он превосходит российский самолет Ил-76, который ранее составлял основу военно-транспортного флота ВВС НОАК. Самолет C-17 Globemaster III компании Boeing был крупнее Y-20, но его производство прекратилось в 2015 году.

По своему потенциалу Y-20 напоминает американскую "рабочую лошадку" C-17, которая с момента своего появления в 1995 году сыграла не последнюю роль в переброске военных и грузов по всему миру. Напомним, что американский транспортник использовался, в том числе в 2021, при эвакуации беженцев и военнослужащих США из Афганистана.

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Первая островная линия, которую в Пекине называют первой линией обороны, включает Алеутские острова, Японские острова, архипелаг Рюкю, Тайвань и Филиппины. Вторая островная линия в западной части Тихого океана проходит от юго-восточной части Японии до Гуама и на юг до Индонезии.. На рисунке первая и вторая островные цепи. Изображение представлено онлайн журналом Eurasian Defence.

Благодаря своей многофункциональности Y-20 с самых первых дней эксплуатации помогал ВВС НОАК оперативно развертывать крупные силы и транспортировать тяжелые грузы, и это не удивительно - полезная нагрузка “пухленькой девчонки” достигает 66 тонн. Такая грузоподъемность позволяет Y-20 легко перевозить самые тяжелые китайский танки НОАК Type 99, а также другую технику и грузы. С российскими силовыми установками дальность полета Y-20 при перевозке 40 тонн груза составляет 7800 километров и 4500 километров при полной загрузке.

В отличии от старых модификаций YY-20В получил возможность "горячего и высокого" взлета. Опция "горячий и высокий" обеспечивает дополнительную тягу и большие аэродинамические поверхности, что позволяет компенсировать потерю подъемной силы, без ущерба для дальности полета и грузоподъемности. Взлет с "горячих и высоких" аэродромов может стать серьезной проблемой из-за недостатка подъемной силы, снижения мощности двигателя и уменьшения скороподъемности. Как следствие это требует уменьшения взлетной массы. Экспертам это известно под термином Performance Limited Takeoff Weight (PLTOW).

Мощные крылья Военно-воздушных сил НОАК

Кроме транспортной платформы Y-20 может использоваться в качестве топливозаправщика для других военных самолетов или как стратегический командный центр управления истребителями и ударными дронами на поле боя. Названный экспертами "китайским самолетом, которого действительно боятся в США", Y-20 усилит амфибийно-десантный потенциал вооруженных сил КНР. Помимо доставки грузов сухопутным частям в районах десантирования, самолет обеспечит истребителям ВВС НОАК возможность эффективно наносить авиаудары с целью завоевания превосходства в воздухе.

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По мнению журналиста и оборонного специалиста армии США Криса Осборна, Y-20 позволит вдвое увеличить радиус действия китайских истребителей 5-го поколения, таких как J-20 и J-31."Хотя многие китайские истребители способны атаковать Тайвань без пересадок с одного вылета, увеличение боевого радиуса позволит самолетам ВВС НОАК гораздо дольше "находиться" в поисках целей в воздушном пространстве острова. Кроме того, усиление проецирования силы приведет к расширению зоны действия растущего флота авианосцев НОАК. В результате возрастет способность Китая удерживать опасные для США районы с более дальних расстояний", - считает Осборн.

По мере совершенствования самолетов-заправщиков Y-20, о чем говорит успешный дебют Юнь-20 E (экспортная версия) на недавно завершившемся авиасалоне в Дубае, возможности ВВС НОАК по проведению воздушных операций над Южно-Китайским морем значительно расширяются. Китайские самолеты смогут проводить больше времени в воздухе и "отстаивать свои суверенные права" на обширные регионы Южно-Китайского моря.

Как отмечают специалисты, Вашингтон всегда очень болезненно реагирует на наращивание потенциала КНР в любой области, а тем более в боевой авиации. В Соединенных Штатах считают, что НОАК может оснастить Юнь-20 гиперзвуковыми ракетами, и тогда он действительно превратится в очень опасное передовое оружие. YY-20А Weibo

Самое большое преимущество Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая заключается в том, что, в отличие от самолета-заправщика Boeing KC-46 ВВС США, Y-20 может быть легко переконфигурирован для выполнения других задач.

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Хотя полеты китайских военных самолетов в ADIZ стали обычным делом, появление заправщика Y-20 указывает на важную роль, которую "пухлые девчонки" будут играть в будущих военных операциях по захвату Тайваня, а также в других военных миссиях в Тихом океане и за его пределами.