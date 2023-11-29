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У берегов Японии разбился разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey рухнул в воды Восточно-Китайского моря в районе японских островов Якусима
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Один из самых "аварийных" самолетов США, V-22 Osprey, упал в воду у побережья западной Японии 29 ноября с восемью пассажирами на борту. Винтокрылая машина V-22 Osprey рухнула в море недалеко от острова Якусима. Береговая охрана Японии сообщила, что направила к месту инцидента патрульные катера и самолеты. На данный момент в рыболовецкие суда обнаружили трех человек, выживших после катастрофы.

CMV-22B Osprey

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По словам пресс-секретаря, на место крушения были направлены самолет и патрульный катер из 10-го регионального штаба береговой охраны Японии. Береговая охрана получила информацию о происшествии 27 ноября примерно в 12:47 по восточному времени.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что самолет исчез с радаров в 14:40 по местному времени. Официальный представитель префектуры Кагосима в интервью CNN сообщил, что в среду днем американские военные позвонили в управление аэропорта Якусима в префектуре Кагосима и запросили экстренную посадку в аэропорту Кагосима.

 Однако представители префектуры Кагосима не уточнили, поступил ли запрос от американских ВВС или морской пехоты. Такие самолеты (которые могут летать как вертолеты) есть в распоряжении сил самообороны Японии, корпуса морской пехоты и ВМС США. Этот инцидент стал последним в длинной череде зарегистрированных за последние годы аварий, некоторые из которых привели к гибели людей. Osprey - довольно оригинальный многоцелевой самолет.

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Все проблемы связаны с конструкцией аппарата. "Оспри" представляет собой гибрид самолета и вертолета, получивший название "тилтротор" или конвертоплан. Машина оснащена роторной турбовинтовой двигательной установкой с передаточным механизмом и пропеллером на конце каждого крыла. При взлете и посадке двигатель устанавливается вертикально, а роторы - горизонтально, как у вертолета (вертолетный режим). При переходе в горизонтальный полет оба двигателя в течение нескольких секунд наклоняются вперед на 90 градусов. Таким образом, V-22 Osprey превращается в двухмоторный турбовинтовой самолет (самолетный режим полета).

Ранее в этом году пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на пресс-брифинге заявила, что "у нас есть определенные сомнения в отношении Osprey". Сингх также подчеркнула, что "каждый инцидент расследуется" и что она воздерживается от того, чтобы "подробно описывать каждый инцидент, увязывая их воедино".

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"Все это очень прискорбны", - отметила она. Две недели спустя несколько анонимных американских чиновников заявили, что даже с учетом недавних смертельных аварий, некоторые из которых были связаны с "загадочной" и неустранимой механической проблемой, они продолжают верить в потенциал CV-22 Osprey. Они также категорически заявили, что военно-воздушные силы США, использующие этот самолет для выполнения специальных задач, сохраняют свою приверженность этой машине.

“Морские пехотинцы США во время операций, как правило, высаживаются на берег с десантных кораблей или катеров. Однако в наше время сегодня это непросто, особенно с такими противниками, как Россия и Китай.  Подвести корабли достаточно близко к побережью, чтобы незаметно высадить десант, сегодня практически невозможно, поскольку вероятные противники США располагают довольно мощной береговой обороной”

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Именно здесь на помощь приходит Osprey. Благодаря таким самолетам, амфибийные корабли могут оставаться в море на расстоянии сотен километров и высаживать десант на пляж "из-за горизонта". Одним из главных преимуществ этой тилтроторной машины является ее боевая эффективность, а также дальность полета. Возможно, именно по этой причине США не спешат расставаться с C-22 Osprey, считая его ценным активом.

Тем не менее, согласно имеющейся информации, самолет C-22 Osprey испытывает серьезные проблемы из-за механической неисправности. Последняя авария - лишь одна из множества подобных катастроф, которые напугали американских чиновников и породили массу вопросов о целесообразности использования этого самолета.

Последняя авиакатастрофа вызвала гневную реакцию пользователей социальных сетей, требующих снять самолет с вооружения. Некоторые даже заявили, что конвертопланы Osprey должны быть выведены из эксплуатации, поскольку на них даже летать опасно, не говоря уже о выполнении сложнейших задач в условиях современных боевых действий. На снимке кабина самолета V-22 Osprey на авиасалоне Dubai Airshow в 2015 году. Фотография предоставлена онлайн-изданием AsiaTimes / Shutterstock via The Conversation.

Американские конвертопланы продолжают падать

Последний случай только в Японии стал вторым. В 2016 году MV-22, используемый Корпусом морской пехоты Соединенных Штатов, совершил аварийную посадку у острова Окинава, после чего конвертоплан был выведен из эксплуатации.

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В следующем году было зафиксировано еще два крушения. 5 августа 2017 года MV-22 Osprey, приписанный к эскадрилье средних тилтроторов морской пехоты, после взлета с десантного корабля USS Bonhomme Richard столкнулся амфибийным судном USS Green Bay. В результате самолет рухнул в воды залива Шоалвотер у восточного побережья Австралии. Трое из 23 членов экипажа погибли.

Пока американцы приходили в себя после этой трагедии, менее чем через месяц, в сентябре того же года, в результате жесткой посадки непоправимые повреждения получил еще один самолет V-22 Osprey, участвовавший в операции Inherent Resolve в Сирии. Два человека получили ранения. Через некоторое время после столкновения не подлежащий восстановлению конвертоплан загорелся.

В марте прошлого года MV-22B Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, принимавший участие в военных учениях Cold Response, разбился в Гротодалене, расположенном в долине Бейарн (Норвегия), в результате аварии погибли четыре морпеха.

Следователи установили, что основной причиной катастрофы стала ошибка пилотов, совершивших опасный маневр с большим углом крена на малой высоте, что противоречило нормальным условиям эксплуатации аппарата.

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В другом инциденте, произошедшем в том же году, пять морских пехотинцев США погибли после того, как MV-22B Osprey на котором они летели, разбился во время тренировочного полета недалеко от населенного пункта Гламис, в Калифорнии. Самолет MV-22B Osprey упал в округе Империал, примерно в 50 километрах к северу от американо-мексиканской границы, примерно в 12:25 по местному времени.

Совсем недавно, в августе этого года, самолет Osprey разбился во время учений у северного побережья Австралии, в результате чего погибли три члена экипажа. По словам представителей корпуса морской пехоты США, самолет MV-22B Osprey, на борту которого находились 23 военнослужащих, упал на Северной территории Австралии, недалеко от островов Тиви.

По словам официальных лиц, Osprey перевозил солдат в рамках "плановых учений" в поддержку совместных военных игр известных как операция "Бег хищника". Несмотря на свои передовые возможности, самолет по-прежнему вызывает массу вопросов и нареканий. До катастрофы в Австралии в 13 авариях с участием Osprey погиб 51 человек. После последней аварии в Японии это число возросло до 52.

Напомним, что крушение самолета в Австралии вызвало бурную дискуссию в социальных сетях - многие пользователи вообще требовали вывести конвертоплан из эксплуатации. Учитывая, что очередной инцидент со смертельным исходом произошел спустя всего несколько месяцев после последней катастрофы, ожидается, что такие призывы будут звучать еще громче.

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   Крушение V-22 Osprey    

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