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Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР

Новый лидер Аргентины также возложил вину на Китай за обострение долговой проблемы Буэнос-Айреса, однако эксперты считают, что его радикальный план по долларизации скорее всего провалится
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Аргентина готова понизить уровень отношений с Китаем, Бразилией и Россией, и активизировать сотрудничество с США, Израилем и странами Запада. И все благодаря геополитическому развороту, "продиктованному" избирательной урной. Однако озвученный новым президентом Аргентины Хавьером. Милеем план по долларизации экономики страны, скорее всего, реализован не будет.

В рамках избирательной кампании Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Россией и КНР из-за несогласия с политикой этих стран, но в то же время утверждал, что не будет препятствовать частному бизнесу вести с ними дела. Хавьера Милея называют аргентинской версией бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Photo: Facebook / Javier Milei. Journalist and expert Jeff Pao writes about this in his article for an online publication.

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53-летний Хавьер Херардо Милей, политик правого толка, которого нередко называют аргентинской версией бывшего президента США Дональда Трампа, победил министра экономики Серхио Массу на президентских выборах в воскресенье с результатом 55,7 процента против 44,3 процента. Милей вступит в должность 10 декабря. Милей давно и настойчиво выступает за отмену аргентинского песо и использование вместо него доллара США, утверждая, что переход на новую денежную единицу позволит остановить стремительно растущую инфляцию в стране.

Он также открыто критикует Китай, публично заявляя, что не будет иметь дела с "коммунистами", и что он выступает за укрепление связей с Соединенными Штатами. Бросив дипломатический вызов, Милей и его команда заявили, что Аргентина прекратит заключать торговые сделки между государствами и вести секретные переговоры с Китаем, который в настоящее время является ее ключевым торговым партнером, кредитором и инвестором.

Мы прекратим взаимодействие с правительствами Бразилии и Китая", - заявила Диана Мондино, потенциальный руководитель внешнеполитического ведомства Аргентины, в интервью российскому агентству РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, будет ли Аргентина поощрять экспорт и импорт с Бразилиа и Пекином.

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Ранее в этом месяце Мондино сообщила СМИ, что за последние два десятилетия аргентинское правительство провело множество "секретных" переговоров с иностранными государствами, включая КНР, Бразилию и Россию. Не последнее место в этом списке занимает сделка по валютному свопу с Китаем на сумму 18,4 миллиарда долларов США. . Она заявила, что такие секретные контракты являются ненормальными и что правительство под руководством Милея прекратит подобную практику.

"Сегодня наше правительство принимает решения от имени компаний, решает, кто может покупать, по какой цене покупать или продавать", - заявила она в адрес администрации, возглавляемой Альберто Фернандесом. По ее словам, эта практика должна быть прекращена, так как "частный сектор должен быть свободен в принятии решений".

Антагонистическое поведение Милея вызвало недовольство в Пекине.

"Некоторые в мире неправильно трактуют внешнюю политику избранного президента Милея", - заявила во вторник на регулярном брифинге для прессы официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. "Ни одна страна не может выйти из дипломатических отношений и при этом продолжать экономическое и торговое сотрудничество". По словам Мао Нин, для Аргентины было бы большой политической ошибкой разрывать отношения с такими крупными государствами, как Китай или Бразилия.

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Хавьер Милей машет работающей бензопилой рядом с кандидатом в губернаторы провинции Буэнос-Айрес Каролиной Пипаро во время митинга 25 сентября 2023 года в Сан-Мартине, Буэнос-Айрес, Аргентина.(Frid Tomas Cuesta / Getty Images) Journalist and expert Jeff Pao writes about this in his article for an online publication.

Долговой кризис Аргентины

Аргентина уже находится на грани экономического и финансового кризиса. По данным статистического управления страны, в прошлом месяце инфляция в годовом исчислении составила 142,7 процента. Курс аргентинского песо за последний год обесценился на 53,9 процента до 356 песо за американский доллар.

При этом дефицит государственного бюджета в прошлом году был эквивалентен 2,4 процента валового внутреннего продукта страны. На конец июня 2023 года внешний долг Аргентины достиг 276,2 миллиарда долларов США, что составляет 44,9 процента номинального ВВП страны в 2022 году.  К тому же, эта южноамериканская страна до сих пор должна Международному валютному фонду (МВФ) около 46 миллиардов долларов США за предыдущие программы поддержки.

Китайские эксперты объясняют, почему в ходе предвыборной кампании Милей часто фотографировался с бензопилой, театрально демонстрируя свое желание в случае избрания пойти на серьезное сокращение государственных расходов. Кроме того, в 2022 году Аргентина столкнулась с дефицитом текущего платежного баланса в размере 6 миллиардов долларов США, или 5 процентов ВВП, что означает, что она тратит больше, чем зарабатывает во внешней торговле.

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В прошлом году дефицит торгового баланса Аргентины с Бразилией, Китаем и Соединенными Штатами достиг 1,74 млрд. долларов, 9,57 млрд. долларов и 9,93 млрд. долларов соответственно. В связи с резким снижением курса песо аргентинцы все чаще предпочитают держать в руках иностранную валюту, преимущественно американские доллары.

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У Аргентины проблема – долларов не хватает

Эксперты считают, что Милею будет трудно решить долговые проблемы страны путем долларизации и сокращения государственных расходов, так как, это, по их мнению, приведет к более глубокому экономическому кризису.

"Может ли Аргентина использовать доллар в качестве своей основной валюты? Вполне возможно. Но вопрос в том, достаточно ли у нее этих самых долларов?" - пишет в своей статье, опубликованной в среду, китайский публицист из Чжэцзяна. "В конце концов, Аргентине все равно придется накапливать доллары за счет внешней торговли". По его мнению, идея Милея о долларизации, скорее всего, является лишь предвыборным лозунгом и не будет реализована.

Он отметил, что некоторые опасаются, что Китай мог накопить большое количество аргентинских песо, которые в будущем могут стать бесполезными. Однако, они неправильно понимают соглашение о валютном свопе между Китаем и Аргентиной как сделку по обмену валюты, считает эксперт.

В середине 2020 года Аргентина и Китай подписали соглашение о свопе на сумму 130 миллиардов юаней (18,2 миллиарда долларов), которое позволяет фирмам занимать валюту у другой стороны. В этом году Китай предоставил Аргентине дополнительную "своп-линию" на 70 миллиардов юаней в песо. В соответствии с этим соглашением аргентинские импортеры берут кредиты в юанях для оплаты импортируемых китайских товаров и расплачиваются по ним с процентами в юанях.

Говоря простым языком, Китай фактически выдал Аргентине "кредитную карту", чтобы Буэнос-Айрес покупал больше китайских товаров, а правительство Аргентины печатало деньги для покупки иностранной валюты и выплаты долга. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос на 29 процентов и составил 25,4 миллиарда долларов США против 19,7 миллиарда долларов США годом ранее.

Аргентина импортировала из Китая механическую и электронную продукцию, текстиль и природные ресурсы на сумму 17,5 миллиарда долларов США, а экспортировала в Китай товары на сумму 7,93 миллиарда долларов США, среди которых были соевые бобы, фрукты, мясо и зерновые культуры.

В начале этого месяца Диана Мондино - потенциальный руководитель МИД Аргентины сообщила СМИ, что за последние два десятилетия правительство Аргентины провело множество "секретных" переговоров с иностранными государствами, среди которых не последнее место занимает соглашение о валютном свопе с Китаем на сумму 18,4 миллиарда долларов США.

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23 октября председатель Китайской Народной Рфеспублики Си Цзиньпин заявил в Пекине президенту Аргентины Альберто Фернандесу, что Китай хотел бы импортировать больше высококачественной аргентинской продукции и стимулировать рост инвестиций китайских предприятий в Аргентину.

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