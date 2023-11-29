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amv212
Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink — Американский эксперт
Спутники системы Starlink, владельцем которой является американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, могут стать законной военной целью для России

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Россия имеет полное право уничтожить спутники Starlink, используемые украинскими вооруженными силами, заявил на конференции в Белфасте майор Джереми Грунерт, офицер Корпуса генеральных судей военно-воздушных сил США.

Майор Джереми Грунерт, офицер корпуса генеральных судей (JAG) ВВС США, на космической конференции в Белфасте заявил, что компаниям следует быть осторожными, чтобы не ввязываться в конфликты, и что они могут стать потенциальной целью в будущих военных конфликтах, если будут способствовать одной из сторон, пишет The Telegraph. На фото Илон Маск.

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Согласно закону о войне, страна имеет право наносить удары по военным целям и воздерживаться от ударов по гражданским объектам", - цитирует его издание Daily Telegraph. "Тем не менее, по гражданским объектам могут быть нанесены удары, если это выгодно военным".

К примеру, накануне воздушно-десантной операция в Нормандии в июне 1944 года все дороги и железнодорожные мосты, были разбомблены потому, что они давали военное преимущество немцам", - отметил он. "То же самое можно сказать и о космосе. Если гражданские системы, такие как Starlink, используются для целеуказания беспилотников, то по законам военного времени спутники Starlink считаются потенциальными военными целями"

По его словам, использование потенциала Starlink в военных операциях вызвало "некоторые разногласия" среди сотрудников компании SpaceX Илона Маска, которая управляет этими спутниками. России есть все основания утверждать, что гражданская инфраструктура становится объектом военных ударов, если ее используют вооруженные силы Украины, подчеркнул Грунерт.

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"Ранее такие заявления, мягко говоря, нас удивляли. Однако в контексте законов войны русские, пожалуй, не ошибаются, потому что подобные действия могут принести военную выгоду", - отметил эксперт. "Это вовсе не значит, что теперь Россия будет постоянно наносить удары по спутникам гражданского назначения. Но такая вероятность все же существует".

Крупные игроки на мировой арене, включая Россию, Китай и Соединенные Штаты, не однократно демонстрировали свои возможности по уничтожению космических аппаратов в ходе испытаний противоспутниковых ракет.

Биограф Илона Маска Уолтер Айзексон в своей книге утверждает, что Маск сделал хитрый ход. Он отключил сеть спутниковой связи Starlink, которую украинские военные использовали для нападения на российский военно-морской флот в Севастополе. Маск подключился и сорвал атаку. По словам Айзексона, в результате связь с безэкипажными катерами была нарушена, и они "без вреда для окружающих выбросились" на берег.

Позже Маск написал в социальной сети X, что если бы он не отключил доступ к сети Starlink в этом районе, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного акта войны и эскалации конфликта". В октябре Маск объявил, что Starlink обеспечит связью международно признанные гуманитарные организации в секторе Газа, где в результате израильских авиаударов были нарушены работа телефонной и интернет-связи.

Эксперт по космическому праву предупредил, что коммерческие спутники, такие как Starlink Илона Маска, могут стать потенциальной военной мишенью, особенно после того, как в прошлом году Маск предоставил украинским военным доступ к своей спутниковой группировке для связи и координации действий против ВС России. Художественная иллюстрация спутников системы Starlink, взаимодействующих с помощью лазеров

Starlink - это группировка из тысяч спутников, вращающихся вокруг Земли, цель которой - обеспечить недорогой и высокоскоростной доступ в интернет в отдаленных районах. SpaceX уже запустила более 5 000 спутников Starlink, а в будущем планирует развернуть до 42 тысяч.

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Предложение Илона Маска предоставить интернет Starlink гуманитарным организациям в Газе вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Одни похвалили его за гуманитарный жест, другие усомнились в его мотивах и этике. Кто-то также задался вопросом, сможет ли Starlink полноценно функционировать в Газе на фоне вмешательства Израиля или других сторон.

#украина #starlink #газа #спутник #маск #илон муск
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