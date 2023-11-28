Заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Махди Фарахи заявил, что сделка по покупке современной авиатехники, включая истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и учебно-боевые самолеты Як-130, завершена. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim News.

Истребитель Сухой Су-35 - название сильно модифицированного самолета Су-27 (Flanker). В НАТО эти истребители иногда также называют Super Flanker. Первый вариант этого самолета был разработан в Советском Союзе еще в 80-х годах прошлого столетия. Эта версия, первоначально называвшаяся Су-27М, имела измененный планер, новые крылья, увеличенный радиус для радара Н-011 и улучшенную авионику. Сегодня несколько машин Су-35 используются российской авиационной группой высшего пилотажа "Русские Витязи".

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Фарахи заверил, что поставки российской авиатехники идут полным ходом, подчеркнув, что в ближайшее время она будет принята на вооружение ВВС Ирана. Он отметил, что сегодня Иран располагает самым многочисленным в регионе парком боевых вертолетов и значительно укрепил свои позиции благодаря нескольким проектам модернизации. Хотя заместитель министра не раскрыл точное количество самолетов, планируемых к поставке, ранее сообщалось, что Тегеран рассчитывает получить от российской стороны 24 истребителя Су-35 "Фланкер-Э".

Кроме того, в сентябре иранское информационное агентство Tasnim сообщило, о появлении в стране дозвуковых учебно-тренировочных самолетов Як-130 с уже нанесенной схемой окраски военно-воздушных сил Исламской Республики Иран (IRIAF). Как минимум два Як-130 были замечены в иранской провинции Исфахан. В настоящее время они находятся на вооружении ВВС ИРИ.

По данным информационного агентства TASIM, российские Як-130 позволят иранским пилотам пройти подготовку по эксплуатации истребителей поколения 4++ Су-35 и пятого – Су-57. Учебно-тренировочный Як-130 может нести до трех тонн боевой нагрузки, в том числе ракеты класса "воздух - воздух" и "воздух-поверхность", гравитационные бомбы, управляемые высокоточные боеприпасы, а также 23-мм авиапушку.

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В начале этого года мы сообщали, что Иран может получить 24 истребителя Су-35 Flanker-E, изначально построенных для ВВС Египта. Впоследствии Каир отменил эту сделку под давлением со стороны Соединенных Штатов. Западные аналитики считают, что продолжающийся конфликт на Украине внес коррективы в ранее установленный график поставок этих передовых истребителей в Иран.

Военно-воздушный потенциал Ирана

Созданные в 1979 году Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран (IRIAF) унаследовали довольно грозные на тот момент боевые самолеты, “накопленные” свергнутым шахом Мохаммедом Реза Пехлеви. В тот период Иран закупал в основном западную военную технику, в том числе американские истребители F-5E Tiger II, F-4 Phantom II и F-14 Tomcat.

Переговоры о приобретении истребителей Су-35 ведутся с конца прошлого года в рамках совместного военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Несмотря на десятилетия санкций против Ирана, это государство по-прежнему является крупной военной державой в Западной Азии и насчитывает более полумиллиона военнослужащих. На снимке учебно-боевой Як-130.

В 1990-е годы на вооружение Ирана также поступило два десятка российских истребителей МиГ-29 и несколько штурмовиков Су-24. Однако после введения санкций со стороны США Тегерану стало сложнее закупать современные боевые самолеты. Иран был вынужден полагаться на устаревший парк самолетов, состоящий из 63 F-4 Phantom II, 35 Northrop F-5, и 41 Grumman F-14 Tomcat, который большинство стран уже сняли с вооружения. Международные санкции ООН еще больше обострили проблемы Ирана с обслуживанием и эксплуатацией этих устаревших машин.

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В 2018 году Тегеран объявил о начале строительства отечественного истребителя четвертого поколения Kowsar. Впрочем, многие военные эксперты считают, что этот самолет является модернизированной копией истребителя Northrop F-5, выпускавшегося в Соединенных Штатах в 60-х годах прошлого века. Несмотря на то, что Иран является важнейшей политической и военной силой на Ближнем Востоке, его ограниченные возможности в военной авиации привели к принятию дополнительных мер, в частности, к разработке ударных беспилотников и баллистических ракет.

Таким образом, приобретение истребителей Су-35 и другой российской военной техники — это прекрасная возможность для Ирана укрепить свое превосходство в воздухе, и в первую очередь в Персидском заливе. О том, что отношения между Тегераном и Москвой продолжают укрепляться говорит также факт приобретение Россией иранских беспилотников за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.

Западные эксперты, считают, что готовность Ирана поставлять беспилотники в Россию и поставки Россией истребителей в Иран указывают на уникальность отношений между двумя странами в вопросах экспорта вооружений. В США даже высказываются предположения о возможном появлении военного альянса между Ираном, Россией и Китаем. Эти слухи появились на фоне совместных военно-морских учений в Оманском заливе, в марте этого года.

В июле Государственный департамент Соединенных Штатов выразил "глубокую тревогу и озабоченность" в связи с расширением военным-экономического сотрудничества между Россией и Ираном. На прошлой неделе один из высокопоставленных американских чиновников выразил беспокойство по поводу того, что Тегеран, вероятно, готовится передать Москве современные баллистические ракеты малой дальности (БРМД), которые скорее всего будут использованы в конфликте на Украине.

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ВВС Ирана модернизируют свой авиапарк за счет истребителей, вертолетов и учебно-тренировочных самолетов российского производства. На снимке боевой вертолет Ми-28НЭ.

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Оборонное, торговое и финансовое сотрудничество между Ираном и Россией в последние годы неуклонно растет, несмотря на западные санкции, введенные против двух стран. В начале этого года Центробанки двух стран подписали соглашение о межбанковских переводах, которое позволило 52 кредитно-финансовым организациям Ирана осуществлять расчеты со 106 банками РФ. Ожидается, что в начале 2024 года Иран присоединится к БРИКС - группе, в которой Россия является одним из ключевых партнеров. Президент ИРИ Ибрагим Раиси на 15-м ежегодном саммите БРИКС заявил, что расширение этого союза - "это еще один шаг на пути к установлению справедливости, этики и устойчивого мира во всем мире".