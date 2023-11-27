Американская оборонная компания представила эскизный проект истребителя шестого поколения NGAD, который должен изменить принципы господства в воздухе благодаря множеству новых инновационных технологий.

Художественное изображение беспилотного самолета нового поколения, представленного компанией Lockheed Martin Skunk Works на рассмотрение американсого оборонного ведомства. Photo: Lockheed Martin Skunk WorksАмериканский оборонный подрядчик Lockheed Martin представил новый концепт бесхвостого пилотируемого тактического самолета, что говорит о значительных изменениях в концепции и стратегии программы ВВС США по созданию истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

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Компания Lockheed Martin's Skunk Works, известная своими передовыми аэрокосмическими разработками, представила новый концепт, отметив при этом, что он не является окончательным вариантом для программы. Как сообщает The Warzone, концепт имеет форму планера и крыла аналогичную предыдущим проектам, связанным с программой NGAD.

Эксперты The Warzone упоминают о наличии хвостовой части в виде "стингера" с 2D патрубком, а-ля F-22 Raptor, что говорит о нацеленности проекта на обеспечение низкой заметности и снижение инфракрасных сигнатур.

Большие граненые элементы на фюзеляже концептуального самолета вызывают вопросы об их назначении: возможно, они предназначены для увеличения внутреннего объема машины без ущерба для ее характеристик и скрытности. Warzone пишет, - “первое, что бросается в глаза, — это огромный кокпит, который намекает на двухместную компоновку самолета”.

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Такая особенность, по мнению авторов, может также указывать на возможность использования самолетов в качестве командных пунктов управления боевыми действиями. Но, с другой стороны, это может привести к увеличению расхода топлива и снижению грузоподъемности. По мнению Warzone, концепция демонстрирует более широкое внимание компании Lockheed Martin к беспилотным системам нового поколения и инновационным аэрокосмическим решениям.

И хотя пока компания не достигла соглашения относительно определяющих характеристик истребителя шестого поколения, в нем, скорее всего, будут использоваться новые технологии, включая машинное обучение, искусственный интеллект, модульную конструкцию, оружие направленной энергии, виртуальную и дополненную реальность. Вполне возможно, что в рамках проекта NGAD будут созданы не только пилотируемые, но и беспилотные варианты.

Эксперты считают, что к 2030-м годам NGAD должен заменить F-22 в качестве основного истребителя американских военно-воздушных сил. Несмотря на то, что F-22 считается одним из самых совершенных истребителей, такие проблемы, как высокая стоимость, ограниченное количество самолетов, устаревание технологии "стелс" и все более нецелесообразная модернизация, скорее всего, приведут к тому, что строительство совершенно новой машины будет более логичным, чем эксплуатация планера конца 90-х годов прошлого века.

Согласно отчету Исследовательской службы американского Конгресса (Congressional Research Service, CRS), опубликованному в июне прошлого года, программа NGAD не ограничится обычным истребителем, а будет включать в себя различные авиационные платформы, в том числе пилотируемые и беспилотные, а также опционально пилотируемые, кибер- и электронные элементы.

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Истребитель F-22 Raptor военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки на базе ВВС Колумбус, штат Миссисипи, январь 2021 года Фотография представлена пресс-службой американских ВВС: US Air Force / Airman 1st Class Davis Donaldson.

В докладе CRS говорится, что NGAD призван изменить принципы господства в воздухе, отказавшись от традиционных военных концепций и технологий. В частности, эксперты отмечают, что NGAD может и не быть таким же маневренным, как обычный истребитель, но при этом доминировать в воздушном пространстве за счет оружия направленной энергии, питаемого от нескольких источников энергии.

В своей статье для журнала Air & Space Forces Magazine за март 2023 года Джон Тирпак пишет, что американские военно-воздушные силы планируют поставить на вооружение 200 самолетов NGAD и 1000 "cотрудничающих боевых летательных аппарата" (Collaborative Combat Aircraft, CCA). ВВС США в бюджете на 2024 год запросили средства для финансирования этих проектов.

По его словам, с каждым пилотируемым истребителем одновременно смогут взаимодействовать до пяти беспилотников ССА. Они будут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы, подавлять средства противовоздушной обороны противника, осуществлять воздушную и наземную оборону и обеспечивать связь. Однако такая "конфигурация сил" не соответствует американской стратегии противодействия Китаю в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море (A2/AD).

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В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Business Insider, Кристофер Вуди пишет, что Народно-освободительная армия Китая потратила десятилетия на создание своей противовоздушной обороны, разместила мощные средства защиты на суше и на море и тем самым создала серьезную проблему для вооруженных сил США.

Вуди отмечает, что в рамках стратегии противодействия вмешательству США и их союзников в потенциальный тайваньский конфликт Китай вдоль своего восточного побережья построил самую плотную и самую высокоинтегрированную в мире систему противовоздушной обороны и намерен действовать под этим “зонтиком ПВО”.

Он упоминает, что китайские зенитные ракетные комплексы (ЗРК), установленные на крейсерах Type 055 и эсминцах Type 052D, превосходят по мощности все системы, находящиеся в настоящее время на вооружении Украины, и что такие же грозные наземные системы дополнены средствами постановки помех и радиоэлектронной борьбы.

В статье, опубликованной RAND в августе 2023 года, Джим Митр и Ильбер Баджрактари отмечают, что Народно-освободительная армия Китая располагает целым рядом датчиков и оружейных систем, способных уничтожить американские и союзные силы в случае возможного вторжения на Тайвань. Митр и Баджрактари отмечают, что основной задачей для Соединенных Штатов и их союзников является разрушение возможностей Китая в части выбора целей.

В соответствии с программами NGAD и Collaborative Combat Aircraft, пишут эксперты, большое количество недорогих беспилотных летательных аппаратов, подобных CCA, собьет Китай с толку и усложнит его способность идентифицировать высокоценные цели, такие как NGAD.

Они отмечают, что такие беспилотники, как CCA, могут выступать в качестве мультипликатора силы, отвлекая китайские вооруженные силы или заставляя ВВС НОАК наносить удары передовыми и дорогими ракетами по ложным целям.

Митре и Баджрактари утверждают, что алгоритмическая оптимизация "ложных целей" позволит вовремя информировать подразделения союзников о том, что за ними ведется наблюдение, а также более эффективно использовать физические, электронные и кибернетические "ловушки", прикрытие, маскировку и прочие силовые маневры.

На снимке запечатлен запуск ракеты класса "земля-воздух" из зенитной установки военно-воздушных сил Южного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая во время круглосуточных учений по противовоздушной обороне. Фотография предоставлена: eng.chinamil.com.cn / Zhang Hengping и Yuan Hai

Действуя в этом направлении, CCA может расширить зону применения датчиков NGAD, выполняющих роль современных систем наблюдения и целеуказания в обороняемом воздушном пространстве. Одновременно с этим NGAD в режиме радиоэлектронного молчания сможет запускать дальнобойные боеприпасы, находясь вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника и оставаясь незамеченным.

Однако в статье War on the Rocks, опубликованной в апреле этого года, Максимилиан Бремер и Келли Грико отмечают, что наступательная стратегия доминирования в воздухе, предусматривающая проникновение в сильно защищенное воздушное пространство, может ослабить сдерживающий потенциал Соединенных Штатов из-за мощной китайской противовоздушной обороны и использования недолговечных воздушных активов, что чревато серьезными рисками эскалации.

Вместо этого Бремер и Греко рекомендуют использовать стратегию “отказа в воздушном пространстве", направленную на снижение потенциала ВВС НОАК по завоеванию превосходства в воздухе. Такая стратегия, пишут они, позволит сэкономить силы за счет применения достаточно большого количества компактных и недорогих рассредоточенных средств поражения, способных выдержать первоначальные воздушные и ракетные атаки, а затем удержать воздушное пространство под контролем.

Они отмечают, что "стратегия отказа" может удержать противника от начала амфибийного вторжения на Тайвань, особенно если обороняющаяся сторона сумеет выдержать темпы истощения.

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"Дочка" Lockheed Martin компания Skunk Works представила концепцию бесхвостого истребителя 6-го поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance) и его "верного ведомого" БПЛА CCA (Collaborative Combat Aircraft). На изображении представлен один из возможных вариантов беспилотника-ведомого или "cотрудничающего боевого летательного аппарата" (Collaborative Combat Aircraft, CCA). Источник: YouTube/Lockheed Martin