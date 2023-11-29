Моделирование, проведенное китайскими экспертами, показало, что гиперзвуковые ракеты НОАК обладают способностью сбивать все классы американских стелс-самолетов, включая новейшие малозаметные бомбардировщики B-21 Raider. Кроме того, гиперзвуковые ракеты могут "общаться" между собой и другими беспилотными летательными аппаратами, что стало возможным благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

Китайское гиперзвуковое оружие способно сбить любой самолет ВВС США, включая новейший бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Во время полета гиперзвуковые ракеты НОАК способны обмениваться информацией и при необходимости передавать координаты цели друг другу.

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Построенный для борьбы с Китаем и способный преодолеть его мощные военно-воздушные силы и средства ПВО, высокотехнологичный B-21 Raider, как оказалось, может быть уязвим перед гиперзвуковым оружием, "несущимся на врага" из ближнего космоса, в отличие от традиционных ракет наземного и воздушного базирования, а также РЛС НОАК, которые "Рейдер" может подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявили китайские военные ученые, в ходе симуляции боевых действий.

Результаты эксперимента, проведенного командой специалистов НОАК под руководством доцента Чэнь Цзюня из Северо-Западного политехнического университета в Сиане, были опубликованы в рецензируемом журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, сообщает South China Morning Post (SCMP). Напомним, что американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider совершил свой первый полет 10 ноября.

Гиперзвуковая ракета НОАК поразила B-21 Raider ВВС США

Китайские эксперты доказали, что благодаря сочетанию передовых технологий и грамотной тактики китайские вооруженные силы очень быстро смогут обнаружить и поразить противника. "В одной из военных симуляций стелс-платформа типа B-21 и её беспилотный ведомый были сбиты китайскими ракетами класса "воздух-воздух", способными развивать скорость до 6 Махов, - говорится в отчете.

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Обладая относительно низкой скоростью - около 1000 километров в час, что несколько ниже скорости звука, передовой бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider является ведущим элементом стратегии ВВС США" Преодоление противовоздушной обороны и борьба с авиационным целями " (Penetrating Counter Air, PCA), разработанной для воздушной войны с Китаем

Ранее анонимный источник в оборонном ведомстве США заявил, что основная задача "Рейдера" - "прорваться" через передовую интегрированную систему ПВО Китая и нанести удар по пусковым установкам, радарам противовоздушной обороны или другим жизненно важным стратегическим целям.

Кроме того, Raider в боевых миссиях может действовать в связке с беспилотниками-ведомыми. На его борту установлен комплекс средств электронной разведки (ELINT), электронного противодействия (ECM) и радиоэлектронной борьбы (EW). Все это служит одной цели - "разрушить" китайскую систему противодействия американской стратегии A2/AD (“ограничение и воспрещение доступа и маневра”), а затем выпустить по наземным целям Китая свои дальнобойные ракеты и благополучно вернуться обратно.

"Эта стратегия может представлять серьезную угрозу для китайской противовоздушной обороны, которая во многом опирается на системы радиолокационного предупреждения, базирующиеся на наземных, морских или авиационных платформах", - говорится в докладе НОАК.

”Умное” гиперзвуковое оружие Китая

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Имитационное моделирование, проведенное командой Чена, показало, что китайские гиперзвуковые ракеты, использующие новый твердотопливный импульсный двигатель, могут "автономно" регулировать мощность на протяжении всего полета, "сначала поднимаясь в ближний космос, а затем на огромной скорости атакуя самолеты противника".

Китайская гиперзвуковая ракета "сбила" новейший американский бомбардировщик-невидимку B-21 в симуляторе боевых действий, сообщили специалисты НОАК. В кадре На снимке перспективный американский стратегический малозаметный бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider.

Во время одного из смоделированных столкновений новейшие сенсоры американского стелс-бомбардировщика своевременно обнаружили запуск ракеты и совершили резкий разворот, чтобы уклониться от атаки. Однако китайская ракета автоматически "передала" цель своей гиперзвуковой "напарнице", которая собиралась атаковать беспилотного ведомого B-21. . “Экипажи американских самолетов даже представить себе не могли, что китайские ракеты способны обмениваться информацией и менять целеуказание в полете”.

Команда Чена показала, что новая китайская тактика противодействия стратегии PCA отличается более высокой степенью свободы. Получая информацию от операторов-людей, беспилотников и ракет ИИ способен мгновенно принимать решения на разных этапах боевых действий.

Отключение связи при гиперзвуковом полете

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Западные эксперты гадают, как все-таки китайцы поддерживают связь между гиперзвуковыми ракетами? До последнего момента это было самым сложным техническим препятствием из-за "отключения" связи, которое происходит, когда объекты входят в атмосферу Земли или движутся на гиперзвуковых скоростях (5+ Маха).

При гиперзвуковом полете, выделяется огромное количество тепла, что приводит к образованию облака плазмы вокруг летательного аппарата. Это облако плазмы или ионизированный газ блокирует электромагнитные волны. Эта проблема, получившая в научных кругах название "черный барьер", касается и оборонных систем, поскольку наземные РЛС не способны идентифицировать и зафиксировать гиперзвуковую цель, находящуюся за плазменным облаком.

Однако, как сообщается, Китай добился больших успехов в области высокоскоростных коммуникаций. Некоторые из этих достижений направлены именно на устранение "черного барьера", а другие являются общим прогрессом в области электроники. Все эти технологии могут быть использованы инженерами НОАК для наведения гиперзвуковых ракет на B-21 Raider - конечно, при условии, что он будет обнаружен.

Вот шесть важнейших достижений Китая в этой области

1. Один из главных технологических прорывов Китая в области гиперзвуковых технологий был совершен в январе 2022 года, когда эксперты Лаборатории космической физики заявили, что нашли способ обеспечить устойчивую связь с гиперзвуковым аппаратом.

2. Специалисты Школы точных приборов и оптоэлектроники Тяньцзиньского университета изобрели лазерную систему, способную излучать непрерывный пучок электромагнитных волн в терагерцовом диапазоне, что необходимо для следующей технологии связи 6G.

3. Этому предшествовал прорыв в технологии 6G в январе 2022 года, когда исследователи достигли рекордной скорости передачи данных в 206,25 гигабита в секунду.

4. В рамках другого исследования, посвященного проблеме блокировки радиосигнала гиперзвуковыми ракетами, было предложено построить масштабную сеть высокочастотной связи, которая будет состоять из наземных станций, орбитальных спутников и космических кораблей.

5. Китай также стал первой страной, запустившей 6 ноября с космодрома Тайюань испытательный спутник космической связи поколения 6G. Эта технология предполагает использование терагерцового излучения высокой частоты и позволяет достичь скорости передачи данных, во много раз превышающей ту, на которую способна система 5G.

6. В середине октября текущего года ученые из Сианьского института оптики и точной механики Китайской академии наук (CAS) успешно испытали установленное на спутнике устройство, которое может передавать световые сигналы из одного места в другое, не преобразовывая их в электрические импульсы. Технология оптического коммутатора космического базирования" была отправлена на орбиту китайской ракетой-носителем Y7 в августе.

От теории к практике

Китай может воспользоваться любым из этих шести изобретений или их комбинацией, чтобы обеспечить устойчивую связь со своими гиперзвуковыми ракетами, способными поразить наземные или воздушные цели США - в данном случае, B-21 Raider.

Крейсерская скорость B-21 составляет 750 километров в час, а максимальная - чуть более 1 000 км/ч. Пентагон заявил, что передовой бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider является важным элементом американской стратегии Penetrating Counter Air (PCA), разработанной для борьбы с ВВС НОАК в воздухе. На фото концепт китайского бомбардировщика Xian H-20 . Иллюстрация представлена Chinese state-controlled media

Использование дорогостоящей гиперзвуковой ракеты в данном случае также оправдано, поскольку ее целью будет гораздо более дорогой стелс-бомбардировщик, возможно, нацеленный на те самые пусковые площадки, с которых по нему ударят гиперзвуковые ракеты НОАК.

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Однако и технологиям "гиперзвуковой" связи, некоторые из которых являются пока лишь теоретическими моделями, и B-21 Raider потребуется время, чтобы стать полностью работоспособными. К тому моменту китайские университеты и лаборатории, ассоциированные с НОАК, изобретут другие методы обнаружения малозаметных летательных аппаратов. Таким образом, необходимость использования гиперзвукового оружия для поражения передовых стелс-бомбардировщиков может отпасть сама собой.