Наглядной иллюстрацией продолжающейся работы российских военных по предотвращению атак беспилотных катеров-камикадзе ВСУ стало активное применение в этих операциях современных истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщики Су-24М Черноморского флота ВМФ России.

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как истребители Су-30СМ Черноморского флота патрулируют прибрежные воды Крыма и уничтожают беспилотные украинские суда. По данным британской разведки, истребители семейства Су-24 и Су-27/30, стоящие на вооружении ВМФ России, продолжают эффективно отражать удары противника на море, демонстрируя многогранный подход Москвы по укреплению своего боевого морского потенциала в акватории Черного моря. Изображение представлено онлайн-изданием Military Watch Magazine /РИА Новости.

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В видеоролике опубликованном 26 ноября в социальных сетях, показано, как истребители Су-30СМ, задействованные Вооруженными Силами РФ, нейтрализуют беспилотные украинские катера, используемые ВСУ для атак на российские объекты в акватории Черного моря, включая ключевую инфраструктуру и военные базы. Согласно сообщению минобороны РФ, для уничтожения беспилотных катеров использовались как авиационные пушки, так и авиабомбы. В ходе операции к Су-30СМ присоединились небесные "Фехтовальщики" - тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности - Су-24М.

Су-30СМ также получил широкое распространение в Воздушно-космических силах РФ и представляет собой тяжелую многоцелевую крылатую машину поколения "4++". “Сухой”-30CM является продолжением семейства боевых самолетов Cy-30МКИ, построенных на базе истребителя Су-30 для индийских ВВС.

Унаследовав от Су-30МКИ высокую выносливость и превосходную маневренность, главным "приобретением" Су-30СМ стала интеграция ботовой радиолокационной системы управления (БРЛСУ) "Барс" Н0011М. Эта РЛС позволяет экипажу Cy-30CM одновременно вести пятнадцать и атаковать четыре авиацели. "Барс" Н0011М обеспечивает захват целей класса "истребитель" на дальностях до 140 километров; в режиме в режиме "воздух-поверхность: железнодорожный мост - 90-130 километров, группа бронетехники - 35-55 километров, эсминец - 110-160 километров.

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Эта РЛС является одной из самых мощных, когда-либо устанавливавшихся на истребители, и обеспечивает весьма приличную степень ситуационной осведомленности о сухопутных авиационных, и морских целях, способствуя эффективному наведению на них средств поражения, действующих за пределами визуальной дальности. В отличие от таких специализированных самолетов BKC РФ, как истребитель-перехватчик Cy-35 и штурмовик Cy-34, Cy-30CM является многофункциональной крылатой машиной, способной эффективно выполнять все виды боевых задач.

Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота постоянно выполняют задачи по обеспечению безопасности акватории Черного моря у берегов Крымского полуострова.

Киев получает серьезную поддержку от многих стран-членов Североатлантического альянса с целью модернизации своего беспилотного потенциала военного назначения, включая поставки сотен безэкипажных лодок и тысяч ударных БПЛА. MWM напоминает, что безэкипажные суда широко используются ВСУ в боевых действиях с октября прошлого года, включая атаку на корабль радиоразведки и радиоэлектронной борьбы проекта 18280 "Иван Хурс" в акватории Черного моря.

Среди наиболее свежих событий, связанных с такими операциями, - захват российскими бойцами на прошлой неделе безэкипажного катера-смертника "Магура V5" (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) вооружённых сил Украины. По мнению военных экспертов, изучение трофея позволит ВС РФ повысить эффективность противодействия украинским надводным беспилотникам.

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Безэкпижаный катер "Магура V5" способен нести боевую нагрузку до 200 килограмм. Радиус его действия достигает 800 километров. Максимальная скорость 75 километров в час, крейсерская - 40 км/ч, длинна 5,5 метров, вес около тонны. Стоимость единицы - около 300 тысяч долларов США.

Поскольку Киев не располагает достаточным количеством обычных военных кораблей, эксперты Military Watch прогнозируют, что подобные типы безэкипажных судов будут и впредь активно использоваться ВСУ наряду с мобильными ракетными комплексами наземного базирования в качестве средств асимметричной угрозы военно-морским и береговым целям России.

Как сообщает российское СМИ "Риа Новости" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, экипажи Су-30СМ и Су-24М выполняют задачи по обнаружению и уничтожению беспилотных катеров и скоростных десантных судов. В публикации говорится, что истребители и фронтовые бомбардировщики эффективно поражают высокоскоростные надводные угрозы с помощью авиационных пушек или авиабомб.

Архивная фотография: Украинский беспилотный катер-камикадзе "Магура V5". По мнению российских военных экспертов, этот класс боевых кораблей будет тщательно изучен российскими специалистами для создания соответствующих средств противодействия. Изображение представлено онлайн-изданием Military Watch Magazine / "Русское оружие" / Via Twitter.

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Многофункциональные истребители Су-30СМ демонстрируют высокую эффективность в борьбе с беспилотниками противника, пытающимися атаковать объекты инфраструктуры на территории полуострова. В докладе отмечается, что летчики-черноморцы успешно перехватили и уничтожили несколько десятков украинских БПЛА в акватории Черного моря.

Военный эксперт и старший инженер корпорации RAND Скотт Савитц рассказал о двух ключевых факторах, усиливающих угрозу, исходящую от USV по сравнению с воздушными дронами: специфических точках поражения и более массивной полезной нагрузке, которую они несут. Савитц также отметил универсальность безэкипажых полупогружных аппаратов, оснащенных взрывчаткой. Такие беспилотные суда могут запускаться с пирсов или крупных кораблей, что обеспечивает необходимую тактическую гибкость, заявил он. Кроме того, считает эксперт, эти суда могут длительное время скрываться в укромных местах, а в нужный момент быстро и незаметно приблизиться к цели

ВС России эффективно отражают атаки беспилотных кораблей ВСУ

Привлечение Су-30 к выполнению боевых задач говорит о постоянной работе российских военных по уничтожению беспилотных катеров ВСУ до того, как они смогут нанести ощутимый ущерб боевым кораблям ЧФ России. Для укрепления своего боевого потенциала в Черном море МО РФ задействовало морскую авиацию. Цель - увеличить эффективность противодействия угрозам, исходящим от безэкипажных полупогружных катеров и морских дронов.

Ранее СМИ сообщали, что недавно Минобороны РФ одобрило проект 14400, предусматривающий ввод в эксплуатацию уникального судна, известного как "плавающая парта". Это судно, предназначенное для обучения пилотов вертолетов морской авиации, планируется ввести в строй в следующем году, одновременно с началом подготовки экипажей. Аналитики считают, что наличие такой учебной платформы позволит заметно сэкономить время и ресурсы боевых кораблей.

В прошлом месяце также сообщалось, что в ВМФ России началось формирование вертолетных отрядов, специализирующихся на борьбе с надводными дронами. “…В их состав вошли вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Первые экипажи уже прошли обучение, их личный состав заступил на боевое дежурство в Черноморском регионе. Среди прочих задач пилоты разрабатывают тактические приемы обнаружения и нейтрализации морских беспилотников”, - заявили в оборонном ведомстве РФ.

Военно-морская авиация России уделяет большое внимание патрулированию морской акватории, одной из главных задач которого, является своевременное обнаружение необитаемых надводных судов. Важнейшую роль в операциях против от беспилотных катеров ВСУ играет самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", дислоцированный на одной из военных баз на территории Крымского полуострова. Изображение представлено онлайн-изданием Military Watch Magazine / "Русское оружие".

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Издание EurAsian Times пишет, что у России на вооружении до сих пор стоят самолеты-амфибии Бе-12 образца 60-х годов прошлого века, которые, по данным Министерства обороны Великобритании, также используются для морского патрулирования ЧМ. Бе-12, изначально предназначенный для противолодочной борьбы, оснащен современным комплексом датчиков, включая поисковый радар и детектор магнитных аномалий для обнаружения подводных лодок.