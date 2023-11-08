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amv212
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
Национальное агентство разведки Южной Кореи утверждает, что КНДР помимо 1 млн. артиллерийских снарядов отправила в Россию несколько типов ракет.

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Южнокорейская военная разведка сообщила, что КНДР поставила России "огромное количество" различных боеприпасов, что может усилить военный потенциал Москвы в продолжающемся конфликте на Украине. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности (БРМД) и реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также о значительном количестве артиллерийских снарядов. Об этом пишут военные аналитики прозападного онлайн журнала Army Recognition (AR).

Северная Корея поставляет в Россию баллистические ракетные комплексы нескольких типов. (Источник изображения - Korea Central Telegraphic Agency, KCNA)

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Вооруженные силы Южной Кореи идентифицировали три типа баллистических ракет малой дальности (БРМД), которые, вероятно, были отправлены в Россию: KN-23 ("Хвасонг-11Га"), KN-24 ("Хвасонгпхо-11На") и KN-25. Последняя относится к классу "сверхкрупных" реактивных систем залпового огня (РСЗО), но в силу своих боевых возможностей классифицируется Южной Кореей как баллистическая ракета.

Южнокорейское издание "The Korea Herald" 2 ноября 2023 года сообщило, что Северная Корея, предположительно, передала России 122-мм реактивная системы залпового огня и 152-мм артиллерийские снаряды, совместимые с существующими российскими военными технологиями.

В официальном заявлении Сеула говорится, что с августа 2023 года через порт Раджин в Россию было поставлено свыше 2 тысяч контейнеров. Объем перевозимых боеприпасов "огромен": если в этих контейнерах находились 122-мм реактивные системы залпового огня, то их общее количество перевалило за 200 тыс. единиц, а если это были 152-мм артиллерийские снаряды, то здесь речь может идти об 1 миллионе.

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Эти заявления не только вызвали бурную реакцию в западных политических кругах, но и серьезно отразились на расстановке сил в украинском конфликте. Поставка столь большого количества боеприпасов может свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, пишут эксперты AR.

Ракета KN-23:

KN-23 - баллистическая ракета малой дальности (БРМД), разработанная Северной Кореей. Из-за сходства конструкции и боевых возможностей ее нередко сравнивают с российской ракетой "Искандер". Ракета известна своей способностью совершать сложные маневры на заключительном этапе полета, что затрудняет ее перехват системами противоракетной обороны. Запуск управляемой ракеты осуществляется с транспортно-пусковой платформы (ТЭП), что повышает ее живучесть и позволяет осуществлять пуски практически из любых точек.

KN-23 - мобильный баллистический ракетный комплекс. По внешнему виду он очень похож на российский "Искандер", утверждают военные эксперты журнала Army Recognition. (Источник изображения - Korea Central Telegraphic Agency, KCNA)

Ракета "Хвасонг-11Га" оснащена твердотопливной двигательной установкой, что значительно сокращает время подготовки к пуску по сравнению с жидкотопливными вариантами. Заявленная дальность полета - около 600 километров. Ракета может быть оснащена как ядерной, так и обычной конвенциальной боевой частью. Отличительной особенностью боеприпаса является полет по квазибаллистической траектории, на малых высотах. Кроме того, пишет AR, во время полета KN-23 совершает "непредсказуемые маневры", что затрудняет ее обнаружение и перехват. Такой потенциал в сочетании с точностью и дальностью поражения делает ее стратегически важным элементом военного арсенала Северной Кореи, направленным на противодействие региональным противникам и укрепление стратегического сдерживания.

Ракета KN-24

KN-24 ("Хвасонгпхо-11На")- северокорейская баллистическая ракета малой дальности (БРМД), первые испытания которой были проведены в августе 2019 года. Такие ракеты в 4-контейнерном исполнении размещаются на пятиосной самоходной платформе, за счет чего повышается гибкость их применения. KN-24 в чем-то напоминает американскую ракету MGM-140 ATACMS и, вероятно, выполняет ту же роль, обеспечивая тактическую поддержку на поле боя. По оценкам военных экспертов, боевая дальность ракеты достигает 410 километров. KN-24 способна нести боевую нагрузку массой 400-500 килограммов, которая может включать как обычные, так и специальные боевые блоки. В отличии от американских ATACMS, в конструкции KН-24 используются фиксированные аэродинамические кормовые стабилизаторы, что требует развертывания из “прямоугольных” пусковых контейнеров.

KN-24 - северокорейская баллистическая ракета малой дальности ( БРМД ), впервые испытанная в августе 2019 года. (Источник изображения - Korea Central Telegraphic Agency, KCNA)

В техническом плане КН-24 (также как КН-23) характеризуется способностью перемещаться по квазибаллистической траектории, в том числе на малых высотах, что позволяет сохранять аэродинамический контроль на всей протяженности траектории полета и эффективно уклоняться от систем противоракетной обороны противника. Ракета также способна выполнять в полете сложные маневры, что может быть использовано для наведения на цель бортовыми системами целеуказания или для ухода от перехвата. Система наведения KN-24 включает инерциальную навигационную систему (ИНС). Эксперты сообщают, что для повышения точности ракеты может быть использована и спутниковая навигация. Круговое вероятное отклонение ракеты составляет 35 метров, и она уже продемонстрировала способность наносить точные удары по целям, о чем свидетельствует одно из испытаний, в ходе которого был поражен объект на небольшом острове. Ожидается, что KN-24 заменит более старые и менее точные северокорейские жидкотопливные баллистические ракеты малой дальности БРМД, ознаменовав тем самым новый виток в развитии ракетных технологий и тактических возможностей Северной Кореи.

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Ракета KN-25

KN-25 - крупнокалиберная северокорейский артиллерийский ракетный комплекс, способный вести стрельбу управляемыми ракетами 600 мм калибра. Это самая грозная реактивная система залпового огня в арсенале Корейской Народно-Демократической Республики. Продемонстрированная в ходе испытаний в 2019 и 2020 годах и показанная на военном параде, система KN-25, как считается, активно производится и уже состоит на вооружении Корейской народной армии. Ракеты KN-25 являются одними из самых крупных в своем классе и, как было заявлено, имеют дальность поражения до 400 км, что создает угрозу для большей части территории Южной Кореи. Это достаточно точное оружие, использующее инерциальные и спутниковые системы навигации. Помимо всего прочего, KN-25 способны нести ядерные боеголовки. Также сообщается, что мобильная платформа, с которой производятся пуски баллистических ракет малой дальности, создана на базе российской ОТР-21 "Точка".

KN-25 - новая 600-мм реактивная система залпового огня (РСЗО), способная запускать баллистические ракеты малой дальности. (Источник изображения - Korea Central Telegraphic Agency, KCNA)

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Пусковая установка KN-25, смонтированная на модифицированном шасси Tatra и оснащенная уникальной системой независимой подвески, вмещает четыре ракеты. Они могут запускаться с интервалом в 20 секунд. Система перезаряжается с помощью специальной транспортно-заряжающей машины. Для защиты экипажа от огня стрелкового оружия и артиллерийских осколков, а также от выхлопных газов ракетного двигателя в машине имеется бронированная кабина. На крыше имеется аварийный люк с кольцевым креплением, двигатель - дизельный, колесная формула 8х8; для повышения проходимости используется система централизованного регулирования давления в шинах.

#россия #сша #южная корея #кндр #atacms #искандер #kn-25 #kn-23 #северная корая #kn-24
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