Загадочная, невероятно энергичная частица, прилетевшая из пустой части Вселенной, врезалась в нашу планету

Космический луч, получивший название "Аматерасу", является вторым по мощности, который когда-либо наблюдался, его опередила только частица "О, Боже мой". Оба события озадачили астрономов и не поддаются научному объяснению. Об этом рассказывает Алекс Уилкинс - новостной репортер, специализирующийся на космосе, физике, прорывах в биологии и робототехнике со ссылкой на издание Science Alert.

Изображение космического луча сверхвысокой энергии, поразившего Землю. Иллюстрация представлена онлайн-журналом New Scientis / Научно-исследовательский институт космических лучей в Токио / Университет Метрополитен г. Осака/L-INSIGHT, Университет Киото / Рюносуке Такешиге.

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Астрофизики обнаружили второй по мощности космический луч из когда-либо наблюдавшихся. Эксперты предполагают, что он "прибыл" из пустой части Вселенной, известной как космическая пустота, где нет ничего очевидного, из чего бы он мог возникнуть. Этот таинственный космический луч, который, предположительно, представляет собой поток заряженных частиц, например, ядер углерода или кислорода, автрофизики назвали Аматэрасу - в честь японской богини Солнца (Синтоистское божество — Аматерасу-о-миками).

Среди вероятных вариантов объяснения этого явления - магнитные поля, отклонившие частицы от первоначального курса; какой-то невидимый источник из другой... галактики или же новый экзотический космический феномен.

"Когда мы впервые ознакомились с результатами исследования - подумали — это какая-то ошибка. Луч оказался намного мощнее, чем мы ожидали", - делится впечатлениями доктор японского научно-исследовательский институт космических лучей в Токио Тосихиро Фудзии. "Вначале мы подумали, что нам чуть-чуть не повезло, поскольку у этих частиц нет источника. И всё-таки это большая удача, потому что мы обнаружили новую загадку Вселенной".

Фудзии и его коллеги обнаружили это уникальное событие с помощью телескопического массива расположенного в пустыне штата Юта. Обсерватория Telescope Array представляет собой массив из более чем пятисот радаров, способных обнаруживать потоки частиц, возникающие при столкновении чрезвычайно энергичных частиц (ЧЭЧ) с атмосферой нашей планеты.

Отталкиваясь от полученных с датчиков данных и используя модели фундаментальных взаимодействий, эксперты могут воссоздать структуру энергии и определить направление движения ударивших по Земле частиц.

27 мая 2021 года группа датчиков зарегистрировала в атмосфере Земли взрыв частицы с энергией около 244 эксаэлектронвольт (ЭэВ). Это можно сравнить с энергией теннисного мяча, движущегося со скоростью около 100 километров в час, сжатого до размера атома.

Ученые утверждают, что космические явления такой интенсивности случаются крайне редко. За всю историю наблюдений было зарегистрировано всего четыре частицы с энергией выше 200 эксаэлектронвольт. Природа самой энергичной из них, с энергией 320 ЭэВ, получившей название "О, Боже мой", до сих пор практически не изучена.

Изображение космического луча сверхвысокой энергии, поразившего Землю. Иллюстрация представлена онлайн-журналом New Scientis / Научно-исследовательский институт космических лучей в Токио / Университет Метрополитен г. Осака/L-INSIGHT, Университет Киото / Рюносуке Такешиге.

Астрофизики предполагают, что такие сверхвысокоэнергетические космические лучи генерируются в экзотических астрофизических явлениях, например, в сверхмассивных черных дырах или при вспышках гамма-излучения. Однако, когда Фудзии и его коллеги изучили участок неба, откуда прибыла эта частица, они не увидели там ни одного потенциального источника.

Вероятно, считают ученые, источник космического луча находится в другом месте, и отклонился от курса под действием магнитных полей какого-то объекта. "Но поскольку частица на момент прилета все еще обладала очень высокой энергией, это изменение вектора траектории должно было быть минимальным... Если только наши расчеты межгалактических магнитных полей не являются ошибочными, - добавил Фудзии.

Чем больше заряд частицы, тем больше вероятность ее отклонения, но даже максимальное отклонение, характерное для "сильно" заряженного ядра железа, не позволяет определить траекторию, которая привела бы к возможному источнику излучения.

Более высокоэнергетические частицы теряют энергию при взаимодействии с космическим микроволновым фоном (Cosmic Microwave Background, CMB) - реликтовым излучением, оставшимся после Большого взрыва. Это ограничивает дальность распространения сверхэнергетических пучков. Однако если заряженная частица представляет собой более экзотический феномен, не взаимодействующий с CMB, то она могла бы "прибыть" на Землю из гораздо более отдаленных уголков нашей Вселенной, которые мы, к сожалению, обнаружить не можем, - поясняет Фудзии.

Это загадочное событие, пишет Джастин Брэй, астрофизик из Манчестерского университета (Великобритания), отчасти потому, что у нас очень мало зарегистрированных космических лучей очень высоких энергий. К тому же многие из них были обнаружены разными способами, что затрудняет их сравнение и анализ как единой группы.

Хотя, по словам Брея, провести анализ потенциальных источников Аматерасу будет довольно сложно, утверждения о существовании новой частицы потребуют экстраординарных доказательств. "Это довольно редкая возможность, но, разумеется, очень захватывающая, особенно если наша гипотеза подтвердится".

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