Были улыбки в камеру, рукопожатия, теплые слова и подписание нескольких соглашений.

Но если не брать во внимание эстетику первой за год встречи лидеров двух крупнейших экономик мира, то мало что изменилось: ничто не указывало на "перезагрузку" отношений между США и Китаем, которые в последние годы были основаны на подозрительности и соперничестве. Об этом пишет Майкл Бекли, доцент политологии в Университете Тафта, эксперт Американского института предпринимательства.

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На снимке председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Байден заявил, что Вашингтон пытается предотвратить перерастание соперничества в открытую конкуренцию. Фотография представлена: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Paul J Richards

Президент США Джо Байден намекнул на это буквально через несколько часов после переговоров "с глазу на глаз", подтвердив, что по-прежнему считает своего китайского коллегу Си Цзиньпина "диктатором". В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила журналистам, что слова Байдена "крайне ошибочны и представляют собой безответственный политический шаг".

Майкл Бекли, как специалист по американо-китайским отношениям, считает, что отношения между двумя странами можно охарактеризовать как "длительное соперничество". Этот термин используется политологами при оценке двух государств, ведущих между собой острую конкурентную борьбу в сфере безопасности. Примерами из мировой истории могут служить Индия и Пакистан, Франция и Англия, а также страны Запада и Советский Союз.

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За последние два столетия на долю таких противоборствующих сторон приходится не более одного процента международных отношений в мире, при этом они являются причиной 80 процентов всех войн на Земле. История свидетельствует, что такое соперничество длится в среднем около 40 лет и заканчивается только тогда, когда одна из сторон теряет способность конкурировать, или когда обе стороны объединяются против общего врага. Ни тот, ни другой сценарий в отношении Китая и Соединенных Штатов в ближайшее время не выглядит вероятным.

Как заканчивается "длительное" соперничество

Китай - "это коммунистическая страна... основанная на форме правления, совершенно отличной от нашей", - заявил Байден после встречи с лидером КНР.

Это утверждение как нельзя лучше отражает суть проблемы, почему только дипломатия не способна изменить отношения между США и Китаем. Вашингтон и Пекин не являются соперниками только из-за недопонимания, разрешить которое можно было бы только путем переговоров. Скорее, они соперничают по обратной причине. Они слишком хорошо изучили друг друга и пришли к выводу, что их мировоззренческие позиции непримиримы.

То же самое можно сказать и о многих других проблемах, разделяющих две страны - они формулируются как "бинарные" сценарии " победа-поражение". Тайвань может находиться под управлением Тайбэя или Пекина, но не того и другого одновременно. Аналогично, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря могут быть либо международными водами, либо китайской территорией.

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Для Соединенных Штатов их азиатские альянсы - это попытка сохранить свою стабильность, для Китая - враждебное окружение. И обе страны правы в своих оценках. Одной дипломатии для решения проблемы соперничества недостаточно. В лучшем случае она может помочь ее урегулировать.

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Частично регулирование американо-китайского соперничества подразумевает поиск точек соприкосновения, по которым возможно достичь договоренностей. И вот 15 ноября Байден и Си объявили о заключении соглашения по ограничению производства в Китае смертельно опасного наркотика фентанила и о возобновлении двустороннего военного взаимодействия на самом высоком уровне.

Однако это объявление по фентанилу было очень похоже на то, которое Си озвучил в 2019 году на встрече с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Позже администрация Соединенных Штатов обвинила Китай в отказе от выполнения своих обязательств по этому документу.

То есть, одно дело - взять на себя обязательство по возобновлению диалога на высшем уровне, а другое - выполнять его. Истории известно немало случаев, когда открытые контакты между Пекином и Вашингтоном в кризисных ситуациях мало на что влияли.

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Взять хотя бы случай, когда в 2001 году американский самолет-шпион столкнулся с китайским истребителем над островом Хайнань, Пекин не взял трубку. Точно так же во время событий на площади Тяньаньмэнь тогдашний президент Джордж Буш пытался дозвониться до своего коллеги Дэн Сяопина, но так и не смог этого сделать, пишет американский эксперт.

Китай и США - непримиримые соперники, а не готовые к сотрудничеству партнеры, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Фотография представлено онлайн изданием Foreign Affairs Magazine.Более того, концентрация внимания на том, что было достигнуто в ходе переговоров, также подчеркивает и то, что не удалось - и вряд ли когда-либо удастся - достичь без существенного изменения расстановки сил, при которой одна сторона будет вынуждена уступить другой.

Например, Китай требует от США прекратить поставки оружия Тайваню. Но Вашингтон не намерен этого делать, поскольку считает, что это приведет к повышению уязвимости спорного острова перед Пекином. Вашингтон хотел бы, чтобы Китай прекратил демонстрировать свою военную мощь в Тайваньском проливе. Пекин же уверен, что в таком случае "дрейф"Тайваня в сторону независимости может ускориться.

Американские политики долгое время пытаются заставить Китай "измениться" - под этим они понимают либерализацию системы управления КНР. Но китайская компартия понимает, что это приведет к самоликвидации - так как все коммунистические системы, допустившие появление альтернативных политических партий, распадались, утверждает Бекли.

Именно поэтому попытки Вашингтона наладить сотрудничество с Пекином зачастую воспринимаются в Китае с настороженностью. Как заметил бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, политика вовлечения и политика сдерживания США преследуют общую цель: уничтожить китайскую социалистическую систему.

В силу аналогичных причин Си игнорирует попытки США втянуть Китай в основанный на правилах международный порядок. Китайский лидер видел, что произошло, когда лидер СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов пытался интегрировать Советский Союз в западную систему — это лишь ускорило распад социалистического государства. Поэтому Си призывает к масштабному наращиванию военного потенциала, укреплению контроля со стороны Коммунистической партии Китая и проведению экономической политики, основанной на принципах самодостаточности.

Дела говорят громче слов...

Обнадеживающие слова и ограниченные договоренности, достигнутые в ходе последней встречи Си и Байдена, также не должны отвлекать от действий, которые все дальше и дальше отдаляют США и Китай друг от друга.

Демонстрация Китаем силы в Тайваньском проливе продолжается уже три года. И Пекин не намерен "сбавлять обороты". Одновременно с этим военно-морские силы КНР продолжают притеснять другие страны в Южно-Китайском море.

Кроме того, администрация Белого дома взяла курс на создание военных альянсов, направленных на противодействие китайской угрозе. Недавно Байден подписал трехстороннее соглашение между США, Японией и Южной Кореей. И это случилось спустя всего два года после создания AUKUS - партнерства в сфере безопасности между США, Австралией и Великобританией, которое преследует аналогичные задачи.

Тем временем руководство США продолжит закручивать гайки на экономике Китая с помощью инвестиционных ограничений. Вашингтон прекрасно понимает, что деньги, которые Уолл-стрит с готовностью вливает в китайскую экономику, помогают КНР преодолевать неровности экономической ситуации, и не прочь перекрыть этот "кран".

Суть дипломатии

Впрочем, это не значит, что дипломатия и переговоры с глазу на глаз бессмысленны. В действительности они преследуют определенные интересы. Для обоих участников переговоров есть и внутренние преимущества. Для Байдена "вежливые заигрывания" с Китаем создают имидж эффективного государственного деятеля - особенно сейчас, когда из-за позиции США по Украине и Ближнему Востоку он подвергается обвинениям со стороны левых политических сил в "разжигании войны".

Сделка по продаже атомных подводных лодок AUKUS вызывает заметное беспокойство во всех странах Индо-Тихоокеанского региона. Фотография представлена посольством Соединенных Штатов Америки в Китае

Кроме того, пишет Бекли, призыв США к Пекину вести себя "сдержанно" в год президентских выборов может свести на нет возможные нападки республиканцев на то, что политика администрации Бадена в отношении Китая не работает. С другой стороны, Си проявив свои дипломатические способности, может представить Китай в качестве альтернативы США и потенциально расколоть западное бизнес-сообщество, а возможно, и крупные европейские страны, от той антикитайской коалиции, которую он считает американской.

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К тому же саммиты, подобные тому, что проходит в Сан-Франциско, свидетельствуют о том, что и США, и Китай совместно намерены, готовы как минимум продолжать диалог, не допуская перерастания напряженных отношений в более воинственные - даже если это не сделает их более дружественными.