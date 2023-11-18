Манила потребовала от Пекина убрать все незаконные сооружения, включая военные объекты, построенные на спорном архипелаге Спратли в Южно-Китайском море, а также прекратить в акватории ЮКМ строительство искусственных островов.

Филиппинские активисты движутся к китайскому консульству во время акции протеста в Маниле 10 февраля 2018 года против притязаний Пекина на Южно-Китайское море. Фотография представлена онлайн изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP/ Ted Aljibe

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Официальный представитель МИД Филиппин Мария Тересита Даса заявила, что Китай должен "понести ответственность" за ущерб, причиненный его незаконной деятельностью в Южно-Китайском море. В своем официальном заявлении Даса опровергла слова представителя МИД Китая Ван Вэньбиня от 10 ноября о том, что Манила умышленно "посадила на мель" судно BRP Sierra Madre в районе Второй отмели Томаса, чтобы " окончательно оккупировать" Аюнгинское мелководье (риф Рен-ай Цзяо).

Китай утверждает, что Рен-ай Цзяо является частью его территории, а катера китайской береговой охраны и китайской морской милиции пытаются помешать филиппинским судам осуществлять операции по снабжению филиппинских военнослужащих, находящихся на борту "ржавеющего" BRP Sierra Madre.

"Пекин требуют от нас предварительного уведомления каждый раз, когда мы выполняем миссию по пополнению запасов на отмели Аюнгин. Мы не будем этого делать. Миссии по пополнению запасов являются законной деятельностью в пределах нашей исключительной экономической зоны (ИЭЗ) согласно международному праву", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Филиппин.

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По ее словам, судно Sierra Madre было посажено на мель в 1999 году с целью обеспечения "постоянного присутствия филиппинского правительства" в этом районе. Это было сделано в ответ на "незаконную оккупацию" Китаем в 1995 году рифа Панганибан, известного также под названием Мишиф Риф. По словам Дасы, риф Панганибан - это "приливно-отливная отмель, являющаяся частью нашего континентального шельфа и расположенная в пределах ИЭЗ Филиппин".

Ван Вэньбинь заявил, что попытка Филиппин отремонтировать и укрепить корабль Sierra Madre для постоянной оккупации Второй отмели Томаса серьезно нарушает международное право и Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море (DoC), подписанную между Китаем и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2002 году.

В декларации зафиксированы договорные обязательства сторон и принципы соблюдения свободы судоходства и полетов. Кроме того, в документе говорится, что стороны обязуются разрешать споры мирными средствами. Даса заявила, что Филиппины не заключали никаких соглашений, "отказываясь от своих суверенных прав и юрисдикции над своей ИЭЗ и континентальным шельфом, в том числе в районе отмели Аюнгин".

По словам Дасы причиной "опасных маневров" НОАК против филиппинских кораблей, выполняющих миссию по пополнению запасов, "является суверенитет и осуществление правоохранительной деятельности в отношении того, что якобы является территорией КНР". "Но закон говорит совершенно четко: мелководье Аюнгин не является островом; это приливно-отливная зона, которая не может быть присвоена или подвергнута претензиям на суверенитет", - подчеркнула дипломат.

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Отмель Аюнгин находится в 200 километрах от острова Палаван. От Парасельских островов её отделяет 784 км, а от материковой части Китая - 1143 км, что "явно превышает максимальную морскую границу в 370 км ИЭЗ, установленную Конвенцией ООН по морскому праву (Unclos)". В соответствии с нормами Unclos и окончательным и обязательным к исполнению решением арбитражного суда по Южно-Китайскому морю от 2016 г., отмель Аюнгин находится "в пределах исключительной экономической зоны и континентального шельфа Филиппин", на которые Манила имеет суверенные права и юрисдикцию, заявила она.

"Соответственно, Пекин не может законно осуществлять над ней суверенитет", - подчеркнула дипломат. Китай опирается в своих экспансивных притязаниях в Южно-Китайском море на так называемую девятипунктирную линию, показанную на старой китайской карте. В июле 2016 года Постоянная палата третейского суда признала недействительной политику КНР в отношении девяти штриховой линии в ЮКМ, поскольку она ущемляет территориальный суверенитет Филиппин.

Китайские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами типа 094А класса "Цзинь" принимают участие в военных учениях в Южно-Китайском море. Фотография предоставлена: Asiatimes / Handout

В решении арбитражного суда от 2016 года сказано, что Unclos "отменяет любые "исторические права" или другие суверенные полномочия или юрисдикцию, выходящие за пределы, установленные решением Unclos", - подчеркнула Даса. Пекина не может претендовать на права в районах "девятой пунктирной линии", а теперь и "десятой пунктирной линии", которые выходят за пределы конвенции Unclos, добавила она. Миссия по пополнению запасов судна "Сьерра-Мадре" являются законной деятельностью правительства Филиппин в нашей исключительной экономической зоне и соответствуют международному праву, в частности, нормам Unclos", - заявила политик. "Трудно представить, как эта деятельность может рассматриваться как угроза Китаю.

...На фоне военных учений "Камандаг"

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В настоящее время в акватории Южно-Китайского моря проходят военные учения морских пехотинцев "Камандаг". В тренировках принимают участие 2749 военнослужащих из 4 стран. В том числе 1732 - с Филиппин, 902 - из США, 57 - из Южной Кореи, 50 - из Японии и восемь - из Великобритании.

Следует отметить, что эти учения проводятся на фоне противостояния Филиппин и Китая за спорные территории в Южно-Китайском море. Некоторые эксперты считают, что обострение напряженности вокруг Второй отмели Томаса может привести к началу открытого вооруженного конфликта.

Седьмые по счету масштабные учения проводятся на трех основных направлениях: северный остров Лусон, включая близлежащие к Тайваню провинции; западный остров Палаван, омываемый водами Южно-Китайского моря; южные регионы Замбоанга-Сити и Тави-Тави, исторически страдающие от повстанческих движений и экстремистских группировок активистов.

2023 Kamandag, или " Взаимодействие воинов моря", по словам участников, направлено на повышение оперативной совместимости, а также общей способности пяти стран-союзниц к совместному реагированию на чрезвычайные ситуации. Несмотря на то, что о Китае прямо не говорилось, в ходе военных игр отрабатывались боевые навыки борьбы с противником, "подобным" НОАК.

По словам филиппинского генерал-майора Артуро Рохаса, цель учений - продемонстрировать общую готовность противостоять "тем, кто может попытаться нарушить мир [в Индо-Тихоокеанском регионе]". Филиппины все чаще прибегают к помощи "широкой и растущей сети" союзников по безопасности для противодействия Китаю в Южно-Китайском море. Одновременно с этим Манила приобретает все более важное значение для возглавляемых США усилий по сдерживанию любого предстоящего вторжения Китая на Тайвань.

Политический обозреватель Ричард Джавад в своей статье пишет о том, что Филиппины при президенте Фердинанде Маркосе-младшем постепенно превращаются в важнейшее государство, от которого зависит судьба возглавляемой США региональной архитектуры безопасности и интенсификация американо-китайского соперничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

В этом направлении, учитывая прямые интересы Филиппин в Южно-Китайском море на западе и близость к Тайваню на севере, Манила одновременно укрепляет оперативную совместимость с ключевыми союзниками, включая Соединенные Штаты и Японию, а также приветствует расширение военной помощи с этими государствами.

Американские и филиппинские военнослужащие во время совместных учений "Камандаг". Photo: Корпус морской пехоты Соединенных Штатов / младший капрал Кристин Фелпс

Интегрированное сдерживание

Напомним, что во время прошлогодних учений "Камандаг" впервые участвовали вооруженные силы четырех государств - Филиппин, США, Японии и Южной Кореи. Тогда к 630 филиппинским военным (из всех родов войск Вооруженных сил страны) присоединились 2 550 американских морских пехотинцев. Кроме того, к двум союзникам по договору о взаимной обороне подключились военнослужащие Сил самообороны Японии (JSDF), а также Вооруженных сил Республики Корея (ROKAF). В рамках учений были проведены совместные тренировки по ликвидации последствий стихийных бедствий и ряд мероприятий, направленных на укрепление оперативной четырехстороннего сотрудничества.

Соединенное Королевство активизировало сотрудничество с Манилой в области обороны после того, как впервые в истории приняло участие в качестве страны-наблюдателя вместе с Японией и Австралией в филиппинско-американских учениях Balikatan ("Плечом к плечу"). В этих учениях участвовало свыше 17 тысяч военнослужащих. В этом году учения Kamandag были начаты после завершения учений Корпуса морской пехоты США Resolute Dragon 23 с Сухопутными силами самообороны Японии, в ходе которых были установлены более тесные контакты между 3-им экспедиционным корпус морской пехоты США (Marine Expeditionary Force, MEF) и Западной армией Японии, входящей в состав JSDF.

В учениях приняли участие 8 300 военнослужащих, в том числе 5 000 бойцов сил самообороны Японии и 3 300 американских солдат и офицеров. Совместные учения "Решительный дракон" проводились на 19 военных объектах, протянувшихся от острова Хоккайдо на севере до острова Кюсю и дуги Рюкю на юго-западе Японии.

В этом году учения "Камандаг" были направлены на укрепление доверия и единства участников, а также на то, чтобы послать сигнал Китаю на фоне участившихся в этом году столкновений с филиппинскими военными в Южно-Китайском море. "Вместе мы посылаем мощный сигнал всему миру, особенно тем, кто может попытаться нарушить этот мир: наше партнерство нерушимо, наша решимость непреклонна, а наша приверженность защите наших стран всегда непоколебима", - заявил генерал Артуро Рохас, командующий филиппинской морской пехотой, выступая на церемонии открытия учений на военно-морской станции Хосе Франциско в городе Тагуиг.

"Ключевое" государство

В свою очередь, генерал Джимми Ларида, директор Управления учений Военно-морских сил Филиппин, подчеркнул, что учения имеют важнейшее значение для укрепления потенциала береговой обороны, специальных операций и реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе на возможные атаки с применением химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

"Несмотря на то, что большинство наших мероприятий будут носить предметный характер, мы считаем, что они очень важны, поскольку мы продолжаем оптимизировать наши системы и процедуры ведения боевых действий", - сказал Ларида. "Мы находимся в очень динамичной операционной среде с обширными и прозрачными границами, и мы считаем, что участие в учениях с нашими союзниками будет способствовать достижению наших целей не только для обеспечения безопасности Филиппин, но и всего региона Юго-Восточной Азии в целом", - добавил он, подчеркнув ключевое географическое положение островного государства.

Филиппинский генерал не стал напрямую ассоциировать масштабные военные игры с союзными государствами с ростом напряженности между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море. Однако становится все более очевидным, что стратегическая позиция Филиппин во многом направлена на сдерживание и противодействие амбициям крупнейшей азиатской державы. США и Япония наращивают военное сотрудничество и присутствие на Филиппинах в рамках формирующегося трехстороннего японо-филиппино-американского альянса (JAPHUS), который в будущем может стать важным элементом "комплексного сдерживания" Китая под эгидой Пентагона.

Ранее в этом месяце Манилу посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида, чтобы объявить о запуске первой в истории страны инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности за рубежом ( Overseas Security Assistance, OSA).

Наращивание военного потенциала Филиппин по обеспечению безопасности на море является краеугольным камнем активизации внешней политики Токио в последнее десятилетие. В настоящее время обе страны также изучают возможность заключения соглашения о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA), которое позволит проводить совместные учения и военные обмены. Это первое соглашение подобного рода для стран Юго-Восточной Азии.

Филиппинские морские пехотинцы наблюдают за тем, как их американские коллеги выполняют боевую задачу на авиабазе полковника Эрнесто Равина, Филиппины, во время учений Kamandag в 2019 году. Фото: Дональд Холберт / Корпус морской пехоты США

Вместе с тем Вашингтон добился значительных успехов в своих усилиях по расширению своего военного присутствия в регионе, завершив строительные работы на филиппинской авиабазе Баса в северо-западной филиппинской провинции Пампанга в соответствии с соглашением о Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

По словам союзников по договору о взаимной обороне, модернизация критически важного военного объекта позволила разместить на нем более крупные самолеты и "обеспечить более безопасные условия" для проведения американо-филиппинских учений. На военной базе также были построены объекты командно-диспетчерской инфраструктуры, топливохранилища, стоянки для самолетов, а также взлетно-посадочная полоса длиной 2 800 метров.

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США выделили на содержание авиабазы Баса 66 миллионов долларов из первоначальной суммы в 82 миллиона долларов, предназначенной для всех проектов, связанных с EDCA, что является крупнейшей инвестицией Пентагона США в рамках оборонного пакта на сегодняшний день. В американском оборонном ведомстве заявили, что теперь американские военнослужащие могут более эффективно действовать и размещать больше военной техники на стратегически важном объекте, расположенном близ спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море, которую пока занимает Китай.