Инновационные разработки в области реактивного двигателестроения позволили Китаю получить новое конкурентное преимущество перед США, поскольку оба противника считают, что за беспилотными роями - будущее войны

Китай демонстрирует растущее преимущество перед США по затратам на производство беспилотных роев. Изображение : Asia Times Files / iStock

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Китайские инженеры разработали недорогой реактивный двигатель для беспилотных летательных аппаратов. Эксперты считают, что новая технология позволит наладить быстрое и эффективное производство дронов военного назначения, что в корне изменит глобальную стратегию ведения боевых действий. Как сообщает издание South China Morning Post (SCMP), по словам ведущего ученого проекта, в недавно на вооружение Народно-освободительной армии Китая поступило новое поколение высокоскоростных и дальнобойных беспилотников, оснащенных недорогими реактивными двигательными установками.

По мнению экспертов SCMP, новые китайские беспилотники выгодно отличаются от других моделей благодаря низкой стоимости источника энергии. На Западе уже заявили, что эта инновация может вызвать гонку вооружений, поскольку США также активно пытаются нарастить производство беспилотных военных систем. Технологический прорыв, пишет SCMP, позволит Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приобретать высокоэффективные реактивные двигатели для беспилотников по цене, составляющей менее одной пятой от стоимости мировых аналогов. В сообщении говорится, что 19 октября Китайская академия наук опубликовала презентацию этого проекта.

Выступивший на мероприятии инженер-теплофизик Чжу Цзюньцян заявил, что НОАК быстро одобрила новый двигатель, прежде всего потому, что он потребляет почти на треть меньше топлива, чем используемые в настоящее время двухвальные силовые установки, а также потому, что затраты на техническое обслуживание будут намного дешевле за счет уменьшения количества механических компонентов более чем на 70 процентов.

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С другой стороны, пишет SCMP, высокоскоростные беспилотники военного назначения, оснащенные реактивными двигателями, обычно относят к категории дорогостоящих активов. Поэтому в большинстве армий мира их количество относительно невелико. Например, беспилотник RQ-4 Global Hawk производства Northrop Grumman оснащен турбовентиляторным двигателем AE3007, поставляемым компанией Rolls-Royce по цене 4 миллиона долларов США за единицу.

По данным издания SCMP, даже США, чей военный бюджет превышает все остальные страны мира вместе взятые, в настоящее время могут позволить себе только 42 беспилотника Global Hawks, стоимость каждого из которых составляет около 130 миллионов долларов.

Будущие конфликты, вероятнее всего, станут войнами на истощение и будут вестись с помощью дронов. Военный конфликт на Украине наглядно продемонстрировал возможность ведения боевых действий новыми методами. В статье, опубликованной в апреле 2023 года в рецензируемом журнале Defense and Security Analysis, Марк Девор пишет, что продолжающийся конфликт в Европе наглядно продемонстрировал преимущества использования низкобюджетных беспилотных систем.

Эксперт утверждает, что за первые девять месяцев конфликта Украина несколько сотен беспилотников многоразового использования. Он подчеркивает, что причины высоких потерь БПЛА носят сугубо технический характер, поскольку каналы передачи данных дронов чувствительны к помехам. Кроме того, по его словам, эти аппараты летают на малых и средних высотах, что также делает их уязвимыми для средств противовоздушной обороны малой дальности.

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И Россия, и Украина, пишет он, как правило, используют беспилотники для выполнения задач в хорошо защищенных районах. Постепенно это привело к появлению более дешевых и одноразовых боевых беспилотных платформ. В частности, отмечает Девор, самыми совершенными беспилотными системами, используемыми в конфликте на Украине, являются турецкие Bayraktar TB-2 и российские БПЛА "Форпост" и "Орион".

Китайский беспилотник FH-97. Изображение:Chinese state media

Однако, эти дроны уязвимы для помех и маловысотных средств ПВО, что заметно снижает их эффективность. Сегодня обе страны все чаще используют недорогие или одноразовые беспилотники, поскольку затраты на их уничтожение многократно превышают их стоимость.

Учитывая уроки украинского конфликта США инициировали сразу несколько программ по разработке массового производства беспилотников способных вести высокотехнологичную войну на истощение.

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В сентябре мы писали об американской программе "Репликатор", направленной на создание большого количества автономных беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, для противодействия растущему военному потенциалу НОАК. Целью этого проекта является быстрое развертывание атакуемых автономных платформ в воздушной, наземной и морской средах. В Пентагоне заявили, что сроки реализации проекта составят от 18 до 24 месяцев.

Курировать проект будет отдел оборонных инноваций Пентагона. В рамках проекта американские военные чиновники будут сотрудничать с оборонными и гражданскими технологическими компаниями. Последние успехи в области искусственного интеллекта, ячеистых сетей и больших данных позволят обеспечить автономное, децентрализованное управление и ускорить развертывание беспилотных систем в непосредственной близости от тактических рубежей.

Кроме того, в феврале 2023 года мы писали о проекте Пентагона "Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms" (AMASS), предусматривающем создание автономных беспилотных роев, способных запускаться с морских, воздушных и наземных платформ для разрушения вражеских средств ПВО. Цель программы - разработать средства запуска и управления тысячами автономных дронов, способных действовать в рое и "эффективно разрушать" оборону противника, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские орудия, ракетные пусковые установки, а также платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Предполагается, что программа AMASS будет направлена именно на сдерживание или отражение китайского вторжения на Тайвань. В рамках программы изучается возможность использования "беспилотных роев" способных с помощью недорогих дронов, оснащенных различными сенсорами, кинетическими и некинетическими средствами поражения, проводить военные операции в условиях жесткого противостояния.

Однако на пути к расширению масштабов производства недорогих беспилотников США столкнулись с серьезными проблемами. Так, например, в докладе CNBC, опубликованном в прошлом месяце, говорится, что основной проблемой в производстве небольших потребительских беспилотников, таких как квадрокоптеры, в США является их высокая себестоимость, поскольку затраты на материалы и рабочую силу в Америке гораздо выше, чем в Китае.

Авторы материала отмечают, что в 2016 и 2017 годах многие западные компании, занимающиеся производством беспилотников, ушли с рынка из-за того, что их обогнал Китай или из-за неправильных бизнес-стратегий. В статье также говорится, что строительство беспилотников только из американских комплектующих сопряжено с определенными трудностями, поскольку США не располагают потенциалом способным выпускать расходные военные беспилотники в столь крупных масштабах. Кроме того, пишут эксперты, у Вашингтона нет надежных цепочек поставок, необходимых для производства "чувствительных компонентов".

С другой стороны, в Китае есть все необходимое для наращивания производства недорогих беспилотных самолетов. Более того, Китай уже стал крупнейшим в мире экспортером боевых беспилотников, а базирующаяся в Шэньчжэне компания DJI занимает около 70 процентов мирового рынка коммерческих дронов. В сентябре мы писали о китайском барражирующем боеприпасе "Подсолнух-200". Предположительно, он создан по образцу иранского "Шахед-136" - оружия, активно используемого Россией в конфликте на Украине и серьезно модифицированного с учетом специфики боевых условий в этом регионе. Беспилотник "Подсолнух-200" НОАК был показан в ходе международного военно-технического форума "Армия-2023" в Москве.

Военные действия в будущем будут вестись с помощью "роев" беспилотных систем. Credit: C4ISRNET

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Несмотря на то, что Китай имеет все необходимое для серийного производства БПЛА Sunflower-200 и его более продвинутых модификаций для России, по мнению западных экспертов КНР осторожно подходит к поддержке военной операции Москвы. Пекин балансирует между своими интересами, пытаясь обеспечить благоприятный для себя исход и избежать санкций Запада. Маловероятно, считают они, что Sunflower-200 в ближайшее время появится на вооружении России. И тем не менее Китай постоянно отправляет в РФ тысячи дронов двойного назначения, прекрасно понимая, что они будут использоваться в военных целях.