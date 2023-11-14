Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
Израиль показал на видео оперативное применение системы противоракетной обороны Arrow, способной сбивать баллистические ракеты.

реклама

13 ноября Министерство обороны Израиля опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу комплекса противоракетной обороны "Стрела", который, недавно перехватил баллистическую ракету средней дальности, запущенную хутистами.

реклама

Министерство обороны распространило видеозапись в сети X (бывшем Twitter). Ролик начинается с громкого воя сирены и демонстрирует последующий пуск противоракеты. Кадры сопровождались надписью: "Оперативный запуск перехватчика "Arrow " во время операции "Железные мечи".

Хотя оборонное ведомство Израиля не сообщило дату пуска, израильское информационное агентство i24NEWS предположило, что на видеозаписи запечатлено первое боевое применение комплекса "Стрела-3" 31 октября в ходе операции "Железные мечи".

Это развертывание стало ответом на пуски реактивных снарядов в районе Красного моря со стороны поддерживаемого Ираном правительства Хути в Йемене. Кроме этого, ракетный комплекс Arrow 3 успешно перехватил ракету дальнего радиуса действия, запущенную из сектора Газа.

В заявлении официального представителя оборонного ведомства сообщается, что Организация противоракетной обороны Израиля (Missile Defense Organization, IMDO) задокументировала оперативный пуск на юге страныв Директорате оборонных исследований и разработок МО (DDR&D).

КНДР помимо 1 млн. артиллерийских снарядов передала российской армии огромное количество баллистических и зенитных ракет

Некоторые эксперты на Западе считают, что ракеты-перехватчики Arrow более эффективны против баллистических ракет, чем зенитные комплексы MIM-104 Patriot. Разработка программы Arrow ведется при совместном участии и финансировании США и Израиля.

В результате пуска, выполненного силами противовоздушной и противоракетной обороны ВВС Израиля, цель была успешно перехвачена. Вместе с тем ЦАХАЛ не сообщил, откуда была запущена ракета-перехватчик. Представленные кадры демонстрируют реальную угрозу для Израиля со стороны поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев, совершивших множество атак с начала конфликта в Газе. В этих ударах использовались как крылатые и баллистические ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

ЦАХАЛ продолжает утверждать, что ни один из снарядов хути не достиг объектов на территории Израиля - они либо упали, либо были уничтожены системами противоракетной обороны. Вместе с тем, за последнюю неделю иранские прокси заметно увеличили интенсивность ракетных обстрелов и ударов с использованием беспилотников.

Одновременно с первым оперативным применением системы Arrow-3 в конце октября израильские вооруженные силы перебросили в акваторию Красного моря несколько боевых катеров, способных запускать ракеты. Цель этих действий - укрепить оборону в условиях эскалации угрозы со стороны йеменской группировки "Хути".

Оперативный пуск перехватчика "Arrow" во время операции "Железные мечи".

Эшелонированная система противоракетной обороны Израиля

Согласно заявлению Армии обороны (ЦАХАЛ) и Министерства обороны Израиля (МО), наряду с боевым развертыванием системы противовоздушной обороны " Arrow-2", 9 ноября Израиль впервые применил внеатмосферный перехватчик баллистических ракет "Arrow-3". Система Arrow, построенная компанией Israel Aerospace Industries, является самым верхним уровнем многоуровневой интегрированной сети противоракетной обороны Израиля, призванной отражать атаки баллистических ракет.

В августе этого года Тель-Авив заключил контракт на экспорт системы Arrow 3 в Германию. Сделка была заключена после одобрения со стороны американского правительства. В 2021 году Израиль обнародовал планы по созданию комплекса Arrow 4. В перспективе эта система заменит устаревшие перехватчики комплекса Arrow 2. Информация о точных сроках создания ПРО Стрела-4" пока не разглашается. Согласно заявлению военных экспертов ЦАХАЛ, ракеты Arrow-4 будут способны перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами.

Вашингтон сколачивает новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS

Третий уровень израильской ПВО представлен системой "Праща Давида", разработанной в сотрудничестве с Пентагоном. Система "Праща Давида", построенная компанией Rafael Advanced Defense Systems, активно применяется войсками ЦАХАЛ в ходе продолжающегося конфликта в Газе. Также сообщается, что недавно Израиль продал эту систему Финляндии за 343 миллиона долларов.

12 ноября Министерство обороны Израиля подписало историческое соглашение о продаже Финляндии зенитно-ракетного комплекса David's Sling. Эта уникальная в своем роде сделка, стоимость которой оценивается в 317 миллионов евро (1,3 миллиарда шекелей), еще более укрепила позиции Израиля как крупнейшего поставщика передового оборонного потенциала на международном уровне, пишет индийский военный эксперт Ашиш Дангвал.

На нижнем уровне комплексной инфраструктуры израильской противоракетной обороны находится система "Железный купол", созданная компанией Rafael и представляющая собой основополагающий компонент ПВО Израиля. Западные аналитики называют "Железный купол" самым активно используемым комплексом ПВО, рассчитанным на перехват артиллерийских снарядов, ракет малой дальности и беспилотников.

Кроме того, на вооружении Израиля стоит батарея ЗРК MIM-104 Patriot. Это самая дорогая зенитно-ракетная системы производства США. По мнению западных экспертов, она способна нейтрализовать целый спектр различных угроз - от баллистических и крылатых ракет до беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

По данным главного подрядчика - компании Israel Aerospace Industries - в производстве противоракетного комплекс Arrow-3 участвуют специалисты из более чем 20 американских штатов. (Twitter)

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Все эти системы противовоздушной обороны, пишет Ашиш Дангвал, играют важнейшую роль в обеспечении обороны Израиля от ракетных и беспилотных атак. Учитывая многогранность угроз, создаваемых активистами "Хезболлы" на севере, группировкой "Хути" на юге и движением ХАМАС на западе, израильская сеть ПВО постоянно подвергается всесторонним боевым испытаниям, поскольку пуски ракет и снарядов осуществляются с самых разнообразных направлений.

#израиль #палестина #хамас #праща давида #хуситы #железные мечи
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай и палестино-израильский конфликт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
17
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
7
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
9
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
1
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
2
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
2
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Poco X6 5G может стать переименованной версией Redmi Note 13 Pro
1
Вышел трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
2

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
114
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
29
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
9
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
36
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
31

Сейчас обсуждают

nonses84
20:08
Хорошо, что не взял синебойное говнисче, чувствую дрова они будут настраивать как минимум ещё два поколения. Делают из людей бетатесьеров и ещё берут за это все деньги, такие же как и норм компании. О...
Новый WHQL графический драйвер Intel исправляет ошибки в Starfield, Alan Wake 2 и паре других игр
Spambomber23
20:05
Похоже, что гомосек НАТО знатно нюхнул пiд хвостом у самого Зели.
Генсек НАТО заявил, что ситуация на Украине «сложная», но склонять Киев к переговорам Запад не станет
От LoL до KeK один шаг
20:04
По твоей же ссылке 5800x3d быстрее чем 13900к в 5 из 7 игр, а те две игры в которых на уровне с 12600к на прямую спонсированы интелом)))
AMD Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 7 5700X3D могут стать новыми 3D V-Cache процессорами для платформы AM4
mayday30
20:00
Грех лохов не доить
Скин «Крылатый конь» за $15 для WoW принес компании Blizzard больше денег, чем Starcraft 2
Spambomber23
20:00
Каклы, завидуйте молча и без истерик!
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
kill-hohol
19:56
надеюсь нормальный это не какой-нибудь kingspec?)) а то файлы жалко))
CORSAIR выпускает SSD накопители MP700 PRO PCIe 5.0 x4 M.2
NoName
19:51
Главное верь в это
AMD Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 7 5700X3D могут стать новыми 3D V-Cache процессорами для платформы AM4
Иван Кравцов
19:46
Берию, Ежова, Ягоду убили с соратниками как предателей и шпионов.
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
nonses84
19:46
Ты смотри как это выставили под фичу, кражу паролей из других источников. В пень ваш хром, который хочет контролировать всё и вся.
Chrome на Android научится брать данные из сторонних менеджеров паролей
Gorovic
19:46
Джейхун Фархадов: "Чушь. Чат гпт не может дать толкового меню. Проверьте сами, прежде чем писать статью. Мои многочасовые попытки оказались тщетными. Он не в состоянии предоставить меню на основе ваши...
Американец с помощью ChatGPT составил план диеты и сбросил 11 кг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем