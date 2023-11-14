Израиль показал на видео оперативное применение системы противоракетной обороны Arrow, способной сбивать баллистические ракеты.

13 ноября Министерство обороны Израиля опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу комплекса противоракетной обороны "Стрела", который, недавно перехватил баллистическую ракету средней дальности, запущенную хутистами.

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Министерство обороны распространило видеозапись в сети X (бывшем Twitter). Ролик начинается с громкого воя сирены и демонстрирует последующий пуск противоракеты. Кадры сопровождались надписью: "Оперативный запуск перехватчика "Arrow " во время операции "Железные мечи".

Хотя оборонное ведомство Израиля не сообщило дату пуска, израильское информационное агентство i24NEWS предположило, что на видеозаписи запечатлено первое боевое применение комплекса "Стрела-3" 31 октября в ходе операции "Железные мечи".

Это развертывание стало ответом на пуски реактивных снарядов в районе Красного моря со стороны поддерживаемого Ираном правительства Хути в Йемене. Кроме этого, ракетный комплекс Arrow 3 успешно перехватил ракету дальнего радиуса действия, запущенную из сектора Газа.

В заявлении официального представителя оборонного ведомства сообщается, что Организация противоракетной обороны Израиля (Missile Defense Organization, IMDO) задокументировала оперативный пуск на юге страныв Директорате оборонных исследований и разработок МО (DDR&D).

Некоторые эксперты на Западе считают, что ракеты-перехватчики Arrow более эффективны против баллистических ракет, чем зенитные комплексы MIM-104 Patriot. Разработка программы Arrow ведется при совместном участии и финансировании США и Израиля.

В результате пуска, выполненного силами противовоздушной и противоракетной обороны ВВС Израиля, цель была успешно перехвачена. Вместе с тем ЦАХАЛ не сообщил, откуда была запущена ракета-перехватчик. Представленные кадры демонстрируют реальную угрозу для Израиля со стороны поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев, совершивших множество атак с начала конфликта в Газе. В этих ударах использовались как крылатые и баллистические ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

ЦАХАЛ продолжает утверждать, что ни один из снарядов хути не достиг объектов на территории Израиля - они либо упали, либо были уничтожены системами противоракетной обороны. Вместе с тем, за последнюю неделю иранские прокси заметно увеличили интенсивность ракетных обстрелов и ударов с использованием беспилотников.

Одновременно с первым оперативным применением системы Arrow-3 в конце октября израильские вооруженные силы перебросили в акваторию Красного моря несколько боевых катеров, способных запускать ракеты. Цель этих действий - укрепить оборону в условиях эскалации угрозы со стороны йеменской группировки "Хути".

Оперативный пуск перехватчика "Arrow" во время операции "Железные мечи".

Эшелонированная система противоракетной обороны Израиля

Согласно заявлению Армии обороны (ЦАХАЛ) и Министерства обороны Израиля (МО), наряду с боевым развертыванием системы противовоздушной обороны " Arrow-2", 9 ноября Израиль впервые применил внеатмосферный перехватчик баллистических ракет "Arrow-3". Система Arrow, построенная компанией Israel Aerospace Industries, является самым верхним уровнем многоуровневой интегрированной сети противоракетной обороны Израиля, призванной отражать атаки баллистических ракет.

В августе этого года Тель-Авив заключил контракт на экспорт системы Arrow 3 в Германию. Сделка была заключена после одобрения со стороны американского правительства. В 2021 году Израиль обнародовал планы по созданию комплекса Arrow 4. В перспективе эта система заменит устаревшие перехватчики комплекса Arrow 2. Информация о точных сроках создания ПРО Стрела-4" пока не разглашается. Согласно заявлению военных экспертов ЦАХАЛ, ракеты Arrow-4 будут способны перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами.

Третий уровень израильской ПВО представлен системой "Праща Давида", разработанной в сотрудничестве с Пентагоном. Система "Праща Давида", построенная компанией Rafael Advanced Defense Systems, активно применяется войсками ЦАХАЛ в ходе продолжающегося конфликта в Газе. Также сообщается, что недавно Израиль продал эту систему Финляндии за 343 миллиона долларов.

12 ноября Министерство обороны Израиля подписало историческое соглашение о продаже Финляндии зенитно-ракетного комплекса David's Sling. Эта уникальная в своем роде сделка, стоимость которой оценивается в 317 миллионов евро (1,3 миллиарда шекелей), еще более укрепила позиции Израиля как крупнейшего поставщика передового оборонного потенциала на международном уровне, пишет индийский военный эксперт Ашиш Дангвал.

На нижнем уровне комплексной инфраструктуры израильской противоракетной обороны находится система "Железный купол", созданная компанией Rafael и представляющая собой основополагающий компонент ПВО Израиля. Западные аналитики называют "Железный купол" самым активно используемым комплексом ПВО, рассчитанным на перехват артиллерийских снарядов, ракет малой дальности и беспилотников.

Кроме того, на вооружении Израиля стоит батарея ЗРК MIM-104 Patriot. Это самая дорогая зенитно-ракетная системы производства США. По мнению западных экспертов, она способна нейтрализовать целый спектр различных угроз - от баллистических и крылатых ракет до беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

По данным главного подрядчика - компании Israel Aerospace Industries - в производстве противоракетного комплекс Arrow-3 участвуют специалисты из более чем 20 американских штатов. (Twitter)

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Все эти системы противовоздушной обороны, пишет Ашиш Дангвал, играют важнейшую роль в обеспечении обороны Израиля от ракетных и беспилотных атак. Учитывая многогранность угроз, создаваемых активистами "Хезболлы" на севере, группировкой "Хути" на юге и движением ХАМАС на западе, израильская сеть ПВО постоянно подвергается всесторонним боевым испытаниям, поскольку пуски ракет и снарядов осуществляются с самых разнообразных направлений.