Демонстративная поддержка премьер-министром Анваром Ибрагимом палестинского движения может обернуться против Куала-Лумпур на фоне принятия Соединенными Штатами закона о пресечении попыток финансирования ХАМАС и других вооруженных исламистских группировок путем наложения экономических и финансовых санкций на их зарубежных сторонников.

Малайзийский лидер бросил вызов американским санкциям, демонстрируя свой популистский настрой. В связи с этим некоторые эксперты считают, что Анвар Ибрагим может стать потенциальной целью израильской разведки "Моссад".

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В конце прошлого месяца премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, о своей готовности направить малайзийские вооруженные силы на помощь Палестине, в случае если это решение поддержат страны Ближнего Востока. Его слова приводит малазийское информагентство Bernama. В частности, премьер-министр подчеркнул, что " развертывание малазийских вооруженных сил в секторе Газа, в том числе для миротворческих или гуманитарных операций, может быть осуществлено только после достижения соответствующего "консенсуса" между соседними государствами".

Администрация Анвара играет на противодействии давлению США и западных стран, призывая их изменить свою позицию в отношении движения ХАМАС- организации, которую Малайзия отказывается осуждать или признавать террористической. Тем временем малайзийская полиция предупреждает о возможном экономическом вмешательстве, шпионаже и даже угрозах для безопасности премьера, якобы исходящих от израильской спецслужбы Моссад.

Малайзия - страна с преобладающим большинством мусульманского населения - давно выражает поддержку Палестине и отказывается от дипломатических отношений с Израилем несмотря на то, что некоторые арабские страны (естественно под давлением США) в последнее время стали стремиться к нормализации отношений с Тель-Авивом.

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По словам Анвара, Путраджая (резиденция премьер-министра) рассматривает ХАМАС как законно избранное правительство Газы, поскольку оно победило на парламентских выборах 2006 года. Известно, что многие члены ХАМАС приезжают в Малайзию на работу или учебу в университетах и предположительно становятся объектами шпионских операций израильских спецслужб.

Однако столь решительная позиция Анвара связана не только с вопросами местной политики, но и с его стремлением заручиться поддержкой этнических малайцев-мусульман, составляющих национальное большинство и, таким образом, имеющих решающее значение для выживания и возможного переизбрания его правительства.

По мнению аналитиков, премьер не может позволить себе проявить двусмысленность в отношении тяжелого положения Палестины в тот момент, когда его администрация, действующая уже почти год, начала сдавать электоральные позиции происламистской коалиции Perikatan Nasional (PN). Многонациональное правительство Анвара и консервативный оппозиционный блок недавно провели масштабные митинги, осудив израильские бомбардировки сектора Газа.

"Существует сильная внутренняя потребность в том, чтобы премьер-министр поддержал палестинское движение", - считает Мустафа Иззуддин, старший аналитик по международным делам сингапурской консалтинговой компании Solaris Strategies. Анвар пытается " в глазах населения страны показать себя сильным и принципиальным политиком, не поддавшись американскому политическому давлению", - отметил эксперт.

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Малайзия бросила вызов США, заявив о решении направить войска на помощь ХАМАС

Выступая в конце прошлого месяца в парламенте, Анвар заявил, что посольство США направило три демарша в качестве "предупреждения" Малайзии о необходимости пересмотреть свои тесные связи с ХАМАС, убившим мирных жителей и захватившим заложников во время операции "Наводнение Аль-Акса" 7 октября. "Я заявил, что наши отношения с ХАМАС, с точки зрения политики, существуют и будут существовать ", - заявил премьер на заседании Законодательного собрания.

Критики уличили Анвара в авантюризме, заявив, что Запад "угрожает" ему за отстаивание интересов палестинцев. "Меня критиковали, а некоторые даже угрожали мне из Европы, США и, разумеется, Израиля", - заявил Анвар на митинге в Куала-Лумпуре 24 октября. "Даже не думайте угрожать нам... мы вместе с палестинцами в их борьбе".

Деннис Игнатиус, бывший малазийский дипломат и известный публицист, заявил, что несмотря на то, что Анвар "абсолютно прав, высказываясь самым решительным образом", насилие в Газе "не должно быть поводом для политиков распускать перья или приукрашать свои возможности. Или, что еще хуже, изображать из себя героев, которые противостоят Западу от имени народа Палестины

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"Много шума вызвали и демарши США в связи с позицией Малайзии по этому вопросу. Вашингтон пытается выставить ситуацию как нечто зловещее и неординарное, а на самом деле это часть обычного дипломатического общения, которое страны осуществляют друг с другом по важным проблемам", - написал в своем недавнем комментарии Игнатиус, бывший посол Малайзии в Чили и Аргентине.

Правительство Анвара заявило, что наблюдает за рассмотрением американского закона, известного как "Закон о предотвращении международного финансирования ХАМАС", который, возможно, вступит в силу после голосования в Сенате.

В случае вступления этого закона в силу он позволит вводить санкции против иностранцев, которые осознанно оказывают "значительную" финансовую, материальную или технологическую поддержку ХАМАС или Исламскому джихаду Палестины - военизированной группировке исламистского толка, действующей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Закон также обяжет президента Соединенных Штатов разработать список государств и физических лиц, оказывающих такую поддержку палестинским активистам, с целью применения соответствующих санкций. По мнению аналитиков, Малайзия вряд ли попадет под действие этого закона, поскольку неизвестно, поставляла ли она когда-либо оружие или боеприпасы ХАМАС, а словесная поддержка правительством страны политических взглядов ХАМАС не является основанием для введения санкций.

Тем не менее, Путраджайю постоянно обвиняют в том, что в стране де-факто действует посольство ХАМАС в виде явно аполитичного культурного представительства - Палестинской культурной организации Малайзии (PCOM), наличие которой Куала-Лумпур отрицает. Эта организация обвиняется в распространении идей ХАМАС и поддержке контактов с ее руководителями.

Малайзия поддерживает прямые контакты с группировкой ХАМАС, захватившей в 2007 году полный контроль над сектором Газа и внесенной в список террористических организаций в США, Евросоюзе и некоторых других странах.

В 2013 году бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак посетил сектор Газа с гуманитарной миссией, где был принят главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. В 2020 году последний встретился в Куала-Лумпуре с тогдашним премьер-министром Малайзии - Махатхиром Мохамадом.

Палестинские активисты вооруженного крыла ХАМАС принимают участие в военном параде, посвященном годовщине войны с Израилем в 2014 году, недалеко от границы в центральной части сектора Газа, 19 июля 2023 года. Фото: The Jerusalem Post / Twitter

По словам Анвара, Министерство иностранных дел Малайзии управляет гуманитарным трастовым фондом Палестины. Эта организация занимается вопросами оказания медицинской помощи, обеспечения продовольствием и предметами первой необходимости жителям сектора Газа, а также всем палестинцам, пострадавшим от боевых действий, однако он исключил возможность оказания какой-либо военной помощи. По имеющимся данным, фонд приближается к поставленной задаче - собрать 100 миллионов ринггитов (примерно 21,2 миллиона долларов США).

"Вряд ли Малайзия подвергнется санкциям за то, что не признала ХАМАС террористической организацией, поскольку есть и другие страны, в том числе союзники США, которые также не объявили ХАМАС "террористической" группировкой, так почему же Малайзия должна быть вынуждена это делать", - сказал Мустафа в беседе с корреспондентом Asia Times. " Таким образом, Малайзия занимает принципиальную позицию, не допуская интервенции и вмешательства в свои внутренние дела.

Внешняя политика Малайзии всегда руководствовалась экономическим прагматизмом. Теперь же, по мнению некоторых экспертов, столь дерзкая позиция Анвара может подорвать усилия его правительства по привлечению новых инвестиций из США на фоне ухода американских компаний из Китая в Юго-Восточную Азию. Анвар признал, что недавно предложенный в США законопроект может повлиять на объемы двусторонних инвестиций и торговли, которые, по оценкам посольства Соединенных Штатов в Малайзии, достигают 1,6 триллиона долларов США в год.

"Любые санкции против Малайзии могут также повлиять на оценку правительства США и американских компаний в отношении Куала-Лумпур, а также отразиться на инвестиционном потенциале американских предприятий в Малайзии", - заявил Анвар в письменном обращении к парламенту 7 ноября. Руководство Малайзии заявило, что оно "не собирается признавать" правомерность применения любых односторонних санкций, наложенных в соответствии с предлагаемым в США законом.

Старшие научные сотрудники сингапурского аналитического центра ISEAS-Yusof Ishak Institute Джулия Лау и Фрэнсис Хатчинсон в своей статье отмечают, что "необходимо проявить определенную осторожность, дабы не подорвать веру иностранных партнёров в Малайзию. Одновременно с этим, пишут эксперты западные лидеры должны понять, что Анвар вынужден предоставить своим согражданам возможность выплеснуть свои эмоции".

Помимо массовых акций протеста в поддержку палестинцев, малазийцы бойкотируют американские продовольственные франшизы и международные бренды, которые, как считается, связаны с Израилем или поддерживают его. В их число входят такие известные компании, как "Макдоналдс", "Бургер Кинг", "Старбакс", KFC, "Кока-Кола" и "Нестле". Также сообщается, что основную тяжесть от сокращения объемов продаж понесли местные гиг-работники.

Лау и Хатчинсон утверждают, что, несмотря на политическую целесообразность активной пропалестинской позиции, экономика Малайзии зависит от прямых иностранных инвестиций и внешней торговли. Поэтому "в ближайшие недели премьер-министру придется использовать свое знаменитое ораторское искусство, подкрепив его искусной дипломатией".

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в январе 2020 года расстелил красную дорожку для лидера ХАМАС Исмаила Хании. Изображение: Facebook Screengrab

Хотя США могут почувствовать себя несколько уязвленными или обиженными реакцией Малайзии на действия ХАМАС, они все же осознают, что эта страна имеет огромное влияние в мусульманском мире. Анвар заявил, что Вашингтон обратился к руководству Малайзии с просьбой призвать "некую" страну не пытаться извлечь выгоду из сложившейся ситуации, задействовав свои прокси в ближневосточном конфликте, не уточняя при этом о какой стране идет речь. Скорее всего, имелся в виду Иран и поддерживаемая им в Ливане военизированная группировка "Хезболла".

В конце октября Анвар посетил Саудовскую Аравию, где провел конфиденциальную встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, который перед событиями 7 октября рассматривал возможность установления с Израилем официальных отношений. Кроме того, Анвар посетил Египет и Турцию в попытке заручиться поддержкой для палестинцев, что, судя по всему, не принесло заметных результатов.

"Государственная политика Анвара имеет недостаточное влияние, так как он имеет дело с разобщенным Ближним Востоком, окруженным геополитическими противоречиями. К тому же Малайзия не имеет дипломатических отношений с Израилем, что ограничивает ее возможности в плане заключения перемирия и оказания гуманитарной помощи пострадавшим от эскалации текущего конфликта", - заявил Мустафа.

По имеющимся данным, в результате бомбардировок ЦАХАЛ сектора Газа погибло свыше одиннадцати тысяч палестинцев. Это стало ответом Израиля на агрессию ХАМАС на юге страны, в результате которой погибло по меньшей мере 1200 израильтян.

Тель-Авив пообещал покончить с властью ХАМАС в Газе и уведомил, что намерен преследовать и уничтожать активистов ХАМАС за рубежом, что вызвало тревогу в Куала-Лумпур, на фоне прошлых эпизодов, связанных с нападениями на палестинцев, находившихся на территории Малайзии.

Генеральный инспектор полиции Малайзии (IGP) Разарудин Хусайн на пресс-конференции 1 ноября практически признал присутствие в стране агентов Моссад. По его словам, полиция работает над обнаружением сотрудников иностранных разведок, проводящих тайные операции с привлечением местных жителей. "Мы считаем, что израильтяне уже проникли в страну, используя для своих операций иностранные паспорта", - сказал глава IGP.

В качестве примера он рассказал об убийствах в 2018 году в Куала-Лумпуре палестинского преподавателя Фади аль-Батша, инженера-электрика, который, как считается, был экспертом по беспилотникам и членом ХАМАС, а также о случае с двумя палестинскими программистами, которые считаются активистами "Бригады Аль-Кассам"(военное крыло ХАМАС), ставшими объектами похищения, организованного Моссадом. Об этом сообщали местные СМИ в прошлом году. В свою очередь, израильское разведывательное агентство отрицает свою причастность к обоим инцидентам.

Бросая вызов США, Малайзия заявила о готовности поддержать ХАМАС в его войне с Израилем. На снимке митинг в поддержку Палестины на площади Мердека в Куала-Лумпуре, 22 октября 2023 года. Фотография: Twitter

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Шеф полиции призвал не относиться к предполагаемым угрозам в адрес Анвара легкомысленно и не считать их политическим лавированием, заявив, что премьеру было рекомендовано ограничить свои публичные выступления и передвигаться с большим количеством телохранителей. "Если ученый-программист из организации ХАМАС может быть мишенью, то наш премьер-министр рискует еще больше. Я убежден, что существует угроза либо для его жизни, либо для нашей экономики, для кого-то еще", - отметил Разарудин.