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На Западе назвали четыре страны, способные как погасить, так и обострить конфликт в секторе Газа

Превратится ли война между Израилем и Хамасом в региональный конфликт? Немаловажную роль в этом вопросе могут сыграть Египет, Ливан, Сирия и Катар. Именно от этих государств будут зависеть исход и масштабы этой войны.
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Есть все основания полагать, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в более масштабную войну с участием других стран региона.

Превратится ли война между Израилем и Хамасом в региональный конфликт? Немаловажную роль в этом вопросе могут сыграть Египет, Ливан, Сирия и Катар. Именно от этих государств будут зависеть исход и масштабы этой войны. Демонстранты выкрикивают антиизраильские лозунги во время митинга у мечети в Каире. Фотография предоставлена нлайн-изданием Asia Times Files / AP via The Conversation / Amr Nabil.

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Соседние страны, такие как Ливан, Сирия и Египет, а также такие региональные игроки, как Иран и Катар, в настоящее время вынуждены принимать ответные меры как на внутреннем, так и на международном уровне. Об этом пишет Джессика Генауэр, старший преподаватель кафедры международных отношений Университета Флиндерса.

Итак, какова вероятность того, что к конфликту присоединиться еще одна страна - или наоборот, сыграет важную роль в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке? Вот четыре варианта, за исключением Ирана (о нём мы рассказывали в отдельном материале).

Египет: Каир не горит особым желанием участвовать в конфликте

В Египте в 2013 году к власти пришел режим президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, сместивший правительство, возглавляемое "Братьями-мусульманами", которое было избрано после восстания "арабской весны". Движение "Братья-мусульмане" долгое время было центром политической оппозиции в Египте и идеологически связано с ХАМАС.

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Хотя правительство Фаттаха ас-Сиси, и разрешило несколько акций протеста против действий Израиля в секторе Газа, все они жестко контролировались. И, что особенно характерно, все эти мероприятия проводились вне площади Тахрир - центра протестных выступлений "арабской весны".

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Главная задача Каира заключается в том, чтобы конфликт в Газе не вызвал широких волнений в Египте, что может привести к росту недовольства правящим режимом. Поэтому Ас-Сиси скорее постарается обеспечить стабильность внутри страны, чем принять непосредственное участие в военном конфликте. Скорее всего, он будет поддерживать ХАМАС на словах, но, по сути, мало что будет делать для противодействия Израилю. Это означает, что Египет не станет открывать южную границу с Газой для исхода палестинских беженцев.

На протяжении десяти лет египетские войска ведут боевые действия против исламистских повстанцев в Синайской пустыне. Каир опасается, что приток беженцев из Газы может усилить эту напряженность и привести к росту активности боевиков против правящего режима.

Ливан: все зависит от решений и действий "Хезболлы"

Для Ливана война с Израилем стала бы крайне нежелательным событием. В последние годы политический ландшафт Ливана отличается недовольством населения элитами и продолжающимся экономическим кризисом.

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"Хезболла", влиятельная шиитская мусульманская боевая и политическая группировка в Ливане, уже ведет боевые действия с израильскими войсками по ту сторону границы. Если эскалация напряженности между Израилем и ХАМАС продолжится, "Хезболла" может включиться в войну с севера. В таком случае Ливан будет вынужден начать "непопулярное" военное противостояние с Израилем, нарушив хрупкий мир между странами, который держится с 2006 года.

На Западе назвали четыре страны, способные как погасить, так и обострить конфликт в секторе Газа. На снимке флаги Российской Федерации и Палестины. Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / Al-Monitor

Учитывая, что "Хезболла" входит в правительственную коалицию Ливана и является самой мощной и хорошо организованной военной организацией в стране, другие ливанские фракции ограничены в своих возможностях по ее сдерживанию. Кроме того, эти группировки вряд ли станут инициировать новую гражданскую войну, пытаясь помешать "Хезболле" в военных действиях.

Поскольку "Хезболла" получает финансирование, военную технику и обучение со стороны Ирана, она расценивается как один из самых сильных прокси Тегерана в реализации его амбиций на Ближнем Востоке. Таким образом, любое решение "Хезболлы" об усилении обстрелов Израиля будет продиктовано Ираном или, по крайней мере, будет осуществляться с его одобрения.

Сирия: Дамаск политический должник Тегерана

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Политические протесты в Сирии в 2011 году привели к гражданской войне между правительством президента Башара Асада и повстанческими формированиями. Для сохранения своей власти Асад опирался на военную поддержку России и Ирана.

У Асада нет мотивации вступать в военное противостояние с Израилем и разрушать с таким трудом завоеванный политический авторитет. Однако долги перед Ираном, возможно, придется возвращать путем агитации против Израиля, если тот все же начнет наземную операцию в Газе.

После атаки ХАМАСа на израильские населенные пункты сирийские государственные средства массовой информации 22 октября сообщили, что Израиль нанес ракетные удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате была повреждена инфраструктура и аэропорты пришлось закрыть. Государственные СМИ также сообщили, что на прошлой неделе в результате авиаудара погибли восемь сирийских военнослужащих. Израиль заявил, что нанес удары по объектам инфраструктуры сирийской армии в ответ на ракетные обстрелы с территории Сирии.

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В Тель-Авиве заявили, что главной целью этих ударов является сдерживание, а не провоцирование военной конфронтации. Эти атаки, по мнению Генауэр, являются напоминанием Асаду о том, что Израиль располагает потенциалом для нанесения ударов по важным целям в глубине сирийской территории и готов это сделать еще раз. Однако есть опасность, что такие действия в сочетании с политическим давлением со стороны Ирана и "Хезболлы" могут привести к военной эскалации между Сирией и Израилем.

Западный аналитик, считает, что единственным игроком, способным сдержать Сирию, является Россия, сохраняющая значительное военное присутствие в этой стране. Москва не заинтересована в том, чтобы Дамаск вступил в войну с Тель-Авивом, так как это может разрушить ту хрупкую политическую стабильность, в поддержание которой Россия вложила значительные средства.

Катар: Доха как инструмент дипломатии?

Катар, по мнению Генауэр, возможно является одной из самых интересных сторон, за которыми стоит понаблюдать в ближайшие недели. На протяжении десятилетий эта страна занимала несколько провокационную и чрезмерно активную роль как в региональной политике, так и в дипломатии.

Катар довольно давно поддерживает тесные отношения с "Братьями-мусульманами" и их аффилированными организациями. Кроме того, в столице Катара Дохе располагаются политические представительства ХАМАС, а сам он является одним из основных финансовых спонсоров этой группировки. Будучи мусульманским государством суннитского толка, Катар идеологически более близок к ХАМАСу, чем его главный финансовый покровитель Иран.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан и лидер ХАМАС Исмаил Хания встретились в Катаре 14 октября текущего года для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.  Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / Министерство иностранных дел Ирана / EPA via The Conversation

Кстати, Катар сыграл важнейшую роль в переговорах с ХАМАС об освобождении четырех заложников из сектора Газа. За это его поблагодарили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

В 2017 году Катар утратил свое влияние в регионе, после того как четыре ближневосточные страны разорвали с ним отношения и ввели блокаду. Сегодня Доха пытается вернуть себе статус ключевого игрока в этом регионе. В интересах Катара позиционировать себя в качестве центрального дипломатического посредника в конфликте и не допустить, чтобы его рассматривали в том же свете, что и Иран, - как пособника и спонсора движения ХАМАС.

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Так, сумеет ли Катар использовать свои тесные контакты с ХАМАС для содействия переговорам между этой группировкой и Израилем с целью освобождения оставшихся заложников или даже прекращения конфликта? Или отсутствие дипломатических отношений между Катаром и еврейским государством помешает этим амбициям? Влияние Катара на ситуацию может зависеть от готовности Израиля начать переговоры, и от желания США выступить посредником в этом вопросе.

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