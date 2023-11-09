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Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая

По примеру киевского режима Тайвань строит безэкипажные лодки-камикадзе, с помощью которых надеется остановить боевую флотилию ВМС НОАК
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Продолжая развивать свою программу беспилотных систем военного назначения Тайвань в ближайшее время планирует развернуть производство скоростных безэкипажных надводных кораблей (USV) сразу после завершения соответствующих испытаний.

Тайвань намерен разработать и построить несколько видов беспилотных систем военного назначения прежде, чем это сделает Китайская Народная Республика (КНР). На снимке система "корабль-мишень" разработки тайваньского института NCSIST. Фото предоставлено Чжуншаньским институтом науки и технологии Тайваня, NCSIST

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По сообщениям с острова, на создание этого проекта Тайвань сподвигли попытки ВС Украины применять катера-камикадзе против российских военных кораблей в Черном море и военно-морских баз в Крыму. Правда эти действия повлекли за собой серьезный ответный удар по позициям ВСУ и критической инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ.

Беспрецедентный ажиотаж в оборонной промышленности Тайваня объясняется еще и тем, что Соединенные Штаты (США) выделили Тайбэю грант в размере 80 миллионов долларов на приобретение американской военной техники.

Эта в общем-то незначительная сумма по сравнению с 14 млрд. долл. США, которые Тайвань получит в ближайшие годы, но все же она имеет существенное значение. Причина в том, что эти деньги не заемные, а из казны правительства США. Проще говоря это деньги американских налогоплательщиков.

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Кроме того, это первый случай, когда Америка тратит свои средства на поставку оружия стране, которую он официально не признает. Вашингтон официально придерживается политики "одного Китая", согласно которой на карте мира существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Вместе с тем в последнее время Пекин обвиняет Вашингтон в "выхолащивании" принципа "одного Китая", "отказе" от договоренностей 1970-х годов о сдерживании КНР и скрытной поддержке "сил независимости Тайваня".

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Новый безэкипажный катер Тайваня

По данным газеты Taipei Times, островное государство может приступить к серийному производству "надводных беспилотных кораблей", разработанных Национальным институтом науки и технологий Чунг-Шань (NCSIST), примерно в 2026 году, после того как они пройдут "военные испытания".

Безэкипажный надводный аппарат "USV", внешне похожий на скоростной катер, по описанию NCSIST, является "управляемым кораблем-мишенью". На нем установлены технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронной разведки (ELINT), наблюдения, разведки, сетецентрической связи и ретрансляции данных целеуказания. С их помощью тайваньские военные могут имитировать цели с радиолокационными, гидролокационными и электронными сигнатурами для подготовки экипажей.

Система "target craft" представляет собой "беспилотное морское транспортное средство", способное работать в полуавтономном режиме. Система может выполнять следующие "функции": осуществлять дистанционное управление, прокладывать заранее рассчитанные маршруты, передавать видеоизображение в реальном времени, а также использовать различные приборы, в том числе "имитаторы радиочастот, системы симуляции радиопомех, тепловизоры, пламегасители и радиолокационные отражатели сигнала".

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Западные эксперты считают, что Тайвань - самоуправляемый остров - стоит перед угрозой аннексии со стороны Китая. Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал в случае необходимости захватить Тайвань силой. Изображение предоставлено The Wall Street Journal.

"Система способна имитировать радиочастотные сигналы, сигналы помех, сигналы теплового излучения, а также сканировать поперечные сечения морских целей. В процессе боевой подготовки несколько систем целеуказания и проектных учебных комплексов будут использоваться совместно с другими системами для моделирования различных сценариев и эффективного измерения характеристик средств поражения", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, новый корабль сможет выполнять боевые и вспомогательные задачи. "Интегрированные в систему радиолокационные, оружейные, гидролокационные и другие модули могут быть расширены для выполнения задач ближней обороны, нападения, обнаружения мин, подводных лодок и других операций", - говорится на сайте NCSIST.

Для противодействия "китайской военной угрозе" NCSIST планирует инвестировать 812 миллионов тайваньских долларов (около 25,14 миллиона долларов США) в строительство двух ударных безэкипажных кораблей разных размеров и с разной боевой нагрузкой. Дальность дистанционного наведения и управления двух беспилотных надводных аппаратов планируется увеличить с 60 до 70 километров.

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Беспилотные летательные аппараты Тайваня

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В июле этого года президент Тайваня Цай Ин-вэнь объявила о начале масштабной программы разработки беспилотных летательных аппаратов, финансируемой государством и направленной на самостоятельное создание разнообразных ударных дронов, БПЛА-камикадзе и безэкипажных катеров. По сообщению агентства Reuters, на эту "беспилотную авантюру" тайваньские оборонные и дроностроительные компании были "инспирированы" Украиной.

 Согласно правительственному плану Тайваня, проанализированному экспертами Reuters, к середине 2024 года Тайбэй планирует построить более 3 200 военных беспилотников. "Среди них будут как мини-дроны массой менее двух килограммов, так и более крупные разведывательные аппараты самолетного типа с дальностью полета до 150 километров". При этом планируется отказаться от использования так называемой "красной цепочки поставок" - комплектующих, поступающих из Китая.

Ранее, 14 марта этого года, NCSIST продемонстрировал пять различных типов беспилотных летательных аппаратов. В их число вошел БПЛА "Альбатрос II" (Chung Xiang II). Этот средневысотный БПЛА способен вести длительное наблюдение и отслеживать корабли ВМФ НОАК с помощью искусственного интеллекта.

Он может непрерывно находиться в воздухе в течение 16 часов, его максимальная дальность полета достигает 300 километров (186 миль). Другой новинкой стал портативный аппарат Cardinal III. Это БПЛА вертикального взлета и посадки, разработанный для наблюдения за действиями вдоль береговой линии. Еще одним важным проектом является БПЛА Loitering Munition. которым может управлять один военнослужащий. Он оснащен боевой частью и способен атаковать живую силу, огневые средства или военную технику противника.

Есть ли у тайваньской армии хоть какие-то шансы в потенциальной войне с Китаем? Вряд ли. Плохая физическая подготовка и низкий моральный дух - вот главные проблемы. Солдаты вместо базовой военной программы занимаются уборкой помещений, "подметанием" листьев и "борьбой" с сорняками, пишет ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal. На снимке тайваньские солдаты во время военных учений в сентябре этого года. Изображение предоставлено The Wall Street Journal / Дэниел Ценг Шоу-И/Цума Пресс.

"Беспрецедентное" финансирование Тайваня со стороны США

В сообщении BBC говорится, что 80 миллионов долларов США выделяют Тайваню в соответствии с программой "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Finance, FMF). В рамках этой программы в прошлом году США выделили около 4 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Ранее средства из фонда FMF направлялись в Афганистан, Ирак, Израиль и Египет. "Но до последнего момента эта помощь предоставлялась только странам или организациям, признанным ООН. Тайвань же таковым не является", - говорится в статье.

Хотя США утверждают, что финансирование FMF не означает какого-либо намека на признание Тайваня как независимой страны, Кабинет Байдена продолжает придерживаться старой позиции Вашингтона " продать Тайваню столько оружия, чтобы он мог защитить себя от возможного нападения Китая ". "На протяжении десятилетий США вели дела с Китаем опираясь на эту так называемую стратегическую двусмысленность, оставаясь при этом самым верным союзником Тайваня ", пишет издание.

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И все же программа FMF для Тайваня была запущена. Это особенно заметно на фоне "серьезного смещения военного баланса в районе Тайваньского пролива в пользу Китая... за последнее десятилетие". На принятии такого решения сказалась также устаревшая и крайне неподготовленная структура вооруженных сил Тайваня. Речь идет о танках времен Второй мировой и Вьетнамской войн, артиллерийских орудиях, устаревших системах управления, доктринах и тактиках.

Непоследовательная политика в отношении сроков военной службы, которые в 2013 году были сокращены с одного года до четырех месяцев, а затем вновь восстановлены, вкупе с несерьезным отношением к военному делу как со стороны тайваньской молодежи, так и со стороны военных инструкторов, также представляют собой смертельно опасную комбинацию, говорится в докладе CNN.

В репортаже издания Times говорится о излишней защищенности и легкомыслии молодого поколения Тайваня, которое предпочитает стабильную карьеру и, соответственно, спокойные отношения с материковым Китаем на фоне глубоких экономических и торговых связей между двумя сторонами.

Китай обладает самым большим в мире военно-морским флотом. На снимке: ракетный фрегат "Юйлинь" (R) и охотничий минный тральщик "Чиби" (C), пришвартованные в Сингапуре в мае 2023 года. Изображение предоставлено The Wall Street Journal.

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В сообщении Wall Street Journal (WSJ) от 26 октября 2021 года сообщается о том, что молодые тайванцы намеренно набирают вес, объедаясь гамбургерами из Макдональдса, лишь бы избежать обязательного призыва в армию. Кроме того, нередки случаи, когда тайваньские офицеры попадаются на шпионаже в пользу Китая, — это еще один пример того, как политические разногласия влияют на тайваньское общество и его отношения с материковым Китаем.

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