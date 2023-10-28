Во вторник 24 октября министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу был освобожден от занимаемой должности. Это произошло после того, как он на два месяца исчез "с радаров", предположительно в связи с коррупционными расследованиями. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Baidu / Freepik

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял это решение без объяснения причин. Он пока не объявил о преемнике Ли, но большинство экспертов полагают, что Министерство национальной обороны КНР возглавит Лю Чжэньцзян, начальник штаба Объединенного управления штабов Центральной военной комиссии (ЦВК).

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Китай отказывается вести переговоры с Соединенными Штатами по вопросам обороны с тех пор, как в августе 2022 года на Тайване побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В мае этого года Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече Ли Шанфу с министром обороны США Ллойдом Остином. Причиной послужило то, что Вашингтон ввел санкции против Ли в связи с закупками Китаем российских истребителей Су-35 и комплексов С-400 с 2018 года.

Возможно, считают некоторые китайские аналитики, смена Ли Шанфу поможет возобновить диалог между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам обороны. Ожидается, что новый глава оборонного ведомства КНР или, по крайней мере, его врио выступит со вступительным словом на региональном диалоге по безопасности - Пекинском форуме "Сяншань", который пройдет 29-31 октября.

По данным газеты China Daily, Соединенные Штаты планируют направить на форум делегацию во главе с Синтией Ксанти Каррас, страновым директором по Китаю в аппарате заместителя министра обороны по вопросам политики. По словам Чжао Юфэя, заместителя генерального секретаря оргкомитета форума, свое участие подтвердили более 90 делегаций из стран и международных организаций, в том числе из Российской Федерации, Соединенных Штатов, Ирана, Сингапура, Нигерии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Среди них 22 чиновника министерского уровня и 14 начальников штабов вооруженных сил, а также 200 военных экспертов из более чем 50 стран и регионов, добавил он.

Последние комментарии и Ли Шанфу

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15 августа Ли в статусе представителя КНР принял участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности (МКМБ). Он встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы обсудить вопросы двустороннего военного сотрудничества. Перед тем как исчезнуть с поля зрения общественности, Ли в последний раз выступил с программной речью на третьем Форуме мира и безопасности "Китай-Африка" 29 августа, призвав обе стороны продолжать тесное сотрудничество по чувствительным вопросам, отвергая гегемонию и попытки запугивания США.

16 сентября агентство Reuters сообщило, что Ли находится под следствием по обвинению в коррупции, связанной с его предыдущей должностью главы департамента военных закупок. "Маловероятно, что Ли Шанфу ушел в отставку только из-за проблем с коррупцией", - утверждает в своем видеообращении американский политический обозреватель китайского происхождения Чэнь Поконг. "Поскольку Ли только что стал госсоветником и главой оборонного ведомства Китая в марте этого года, у [председателя КНР] Си Цзиньпина нет причин для его отставки".

Загадочная отставка главы Минобороны Китая могла стать следствием коррупционного скандала или трагической аварии на подводной лодке ВМС НОАК. На снимке выступление министра обороны Ли Шанфу в Москве 15 августа 2023 года. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Baidu

Чэнь считает, что нет ничего удивительного в том, что у китайских чиновников, занимающихся военными закупками, есть проблемы с коррупцией. Однако причина должна быть достаточно весомой, чтобы заставить таких высокопоставленных представителей власти, как Ли Шанфу, уйти в отставку. По его словам, у Ли, как одного из семи членов Центральной Военной Комиссии Китая, должны быть более серьезные проблемы.

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В декабре 2015 года, когда Ли занимал должность заместителя начальника отдела закупок Народно-освободительной армии Китая (НОАК), его тогдашний начальник Ли Минцюань позже был арестован в рамках расследования коррупционного скандала. В июне 2017 года Ли Минцюаню было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,4 млн. юаней (191 463 долларов США) от поставщика механического оборудования в 2010-2012 годах.

Инцидент с подводной лодкой

Тайваньский новостной портал Up Media 29 сентября предположил, что дело в отношении Ли Шанфу было возбуждено после инцидента с подводной лодкой, в результате которого 21 августа в Желтом море, по имеющимся сообщениям, погибли 55 китайских моряков.

22 августа в американском сервисе микроблогов Twitter, называемый теперь социальной сетью X, появилось сообщение от "lude media" о том, что 21 августа в Тайваньском проливе произошла крупная авария подводной лодки Type 093 "Шань", в результате которой погиб весь ее экипаж. Через несколько часов канал уточнил, что авария всё же произошла в Жёлтом море.

22 августа представитель Министерства национальной обороны Тайваня Сунь Ли-фан заявил, что не может подтвердить эту информацию. 31 августа официальный представитель Министерства национальной обороны Китайской Народной Республики Ву Цянь заявил, что сообщение о том, что авария подводной лодки произошла в Тайваньском проливе, является ложным.

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3 октября британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на секретный доклад, основанный на данных военной разведки, сообщил, что причиной гибели 55 китайских подводников стала неисправность бортовой кислородной системы. Это произошло после того, как подводная лодка угодила в свою собственную ловушку. На этот же конфиденциальный доклад ссылались газеты The Mirror и "Таймс".

Другой пользователь X-аккаунта @LuoXiangGY в своем сообщении от 19 октября пишет, что экипаж китайской АПЛ в Желтом море отравился сероводородом из-за неправильного соединения трубопроводов. По его словам, один из матросов выжил, так как перед этим покинул подлодку, чтобы "разобраться с ловушкой". LuoXiangGY пишет, что именно отчет, написанный этим моряком, был впоследствии получен британской разведкой. По его словам, Си был проинформирован об аварии во время полета в ЮАР. Китайский лидер якобы сильно разозлился, когда узнал, что об этом инциденте слишком много болтают в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что командующий военно-морскими силами Северного театра НОАК Ван Дачжун и министр обороны Ли Шанфу будут отстранены от занимаемых должностей после крушения китайской подводной лодки. ( Композитное изображение/из AP, Weibo)

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23 августа Председатель Си даже пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС. Вместо лидера Китая на мероприятии выступил министр коммерции КНР Ван Вэньтао. С 31 августа Пекин не давал никаких комментариев по этому вопросу. Тайвань 12 сентября также заявил, что не может представить никакой информации, поскольку эта тема носит конфиденциальный характер.