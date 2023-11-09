Электромобиль (EV), разработанный совместно компаниями Huawei Technologies и Seres Group, за первые 50 дней после начала продаж получил значительный отклик на рынке, показав хороший старт в конкурентной борьбе с обновленной моделью Model Y компании Tesla. Huawei и Seres бросили вызов Tesla в ценовой борьбе за электромобили. На снимке Самый крупный кроссовер от компании от Huawei и и Seres — Aito M9 2023.

По данным AITO, подразделения Huawei и Seres, внедорожник AITO M7 получил более 80 000 заказов за первые 50 дней после старта продаж в Китае 12 сентября. Это превысило все ожидания обоих партнеров. M7 предлагается в трех вариантах со стартовой ценой 249 800 юаней (34 434 доллара США), 284 800 юаней (39 258 доллара США) и 309 800 юаней (42 706 доллара США). Сообщается, что компания Huawei выделила 1 миллиард юаней (136,5 миллионов долларов США) дополнительных инвестиций, чтобы обеспечить гарантированные поставки M7.

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Компания AITO, (что расшифровывается как "Adding Intelligence to Auto" или "Интеллектуальные решения для авто"), до апреля этого года была известна как Huawei AITO. В электромобилях этой организации используется автомобильная операционная система Harmony OS от компании Huawei. Пресс-служба AITO сообщила, что на ее следующую модель M9, продажи которой стартуют в следующем месяце, уже поступило свыше 15 тысяч предварительных заказов.

Проблема, по словам одного из экспертов в области автомобилестроения, заключается в том, что чистая прибыль от продажи электромобиля стоимостью порядка 300 тыс. юаней (41 353 долларов США) составляет около 35 тыс. юаней (4 820 долларов США). По его словам, в рамках модели распределения прибыли сама компания Seres получит не более 3 тыс. юаней (414 долларов США), а все остальное достанется компании Huawei, которая поставляет программное обеспечение и высококачественные электронные комплектующие.

За первые три квартала текущего года выручка компании Seres составила 16,68 млрд. юаней (2,3 млрд. долларов), что на 27,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые девять месяцев 2023 года компания получила чистый убыток в размере 2,29 млрд. юаней по сравнению с чистым убытком в размере 2,68 млрд. юаней годом ранее.

Ценовая война

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Успешный запуск M7 не поможет Seres устранить проблему, считают некоторые китайские обозреватели. Тем не менее, компания Seres готова мириться с потерями, поскольку стремится завоевать популярность благодаря партнерству с Huawei.

В прошлом году компания Seres продала 135 100 электромобилей, что на 226 процентов больше, чем в 2021 году. Это произошло благодаря активной реакции рынка на запуск AITO M5. Однако компания все равно сообщила о чистом убытке в размере 3,82 млрд. юаней.

"Увеличение продаж электромобилей не означает, что Seres способна улучшить свои финансовые показатели", - считает обозреватель OFWeek, электронной торговой площадки B2B, на которой китайские производители и поставщики общаются с покупателями. "Seres сообщила о высоких показателях продаж электромобилей только после того, как вложила огромные средства в исследования и разработки. Прибыль от продаж электромобилей оказалась слишком мала, чтобы окупить вложения".

За первые три квартала этого года расходы Seres на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки выросли на 20,4 процента и составили 1,09 млрд. юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Недавно компания Aito, финансируемая Huawei, выпустила новую модель M7, призванную усилить конкуренцию на китайском рынке EREV. В кроссовере AITO M7 используется операционная система Harmony OS от компании Huawei. Изображение: Wikimedia Commons / James Young_8167

В конце 2022 года компания Tesla на фоне замедления роста своих продаж "развязала" ценовую войну в Китае, что побудило других участников рынка последовать ее примеру. Ценовые баталии помогли увеличить продажи электромобилей компании за первые восемь месяцев этого года примерно на 56 процентов до 625 000 единиц по сравнению с 400 000 годом ранее.

1 сентября американский автопроизводитель снизил цены на базовый седан Model S на 14 процентов до 698 900 юаней (96 200 долл. США), а на спортивный универсал начального уровня Model X - на 17,8 процента до 738 000 юаней.

По данным китайских средств массовой информации, чтобы выжить в ценовой войне, компания AITO в этом году снизила цены на модель M5 на 30 тыс. юаней, то есть практически полностью потеряла свою маржу. После стабилизации роста продаж в последние два месяца компания Tesla во вторник повысила на 14 000 юаней ($1932) цены на обновленную версию Model Y, одного из самых продаваемых электромобилей в Китае.

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После корректировки цен три варианта Model Y в настоящее время предлагаются по цене 263 900 юаней ($36418), 299 900 ($41386) и 363 900 ($50218). Презентация этих моделей состоялась 1 октября. Новые модели получили различные варианты подсветки, обновленную отделку и новый дизайн колес.

Снижение стоимости

Пока мелкие игроки снижают цены, крупные компании сокращают издержки.

Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, сокращение затрат может оказаться не самой удачной стратегией на данный момент.

"Ценовые войны заставляют все большее число автопроизводителей сосредоточиться на снижении себестоимости, однако чрезмерное внимание к снижению издержек может привести к сокращению инвестиций в новые технологии", - утверждает Джейсон Лоу, главный аналитик компании Canalys, специализирующейся на анализе рынка технологий, в своей аналитической записке, опубликованной 2 октября.

"С приходом электрификации и "умных" технологий автомобили превратились из "зрелых" промышленных решений в постоянно развивающиеся технологические продукты", - говорит Лоу. "Автопроизводители должны оперативно модернизировать свои программные и аппаратные возможности, создавать интеллектуальные экосистемы, связанные с EV, и развивать новые культуры брендов и концепции автомобилей".

Ценовая война, развязанная Tesla, оказалась весьма непростой для небольших компаний, однако крупные игроки, такие как BYD, имеют больше ресурсов, которые помогают им выжить. По данным Canalys, BYD занимает первое место по продажам электромобилей в Китае с долей рынка в 35 процентов, за ней следуют Tesla (10 процентов) и AION (6 процентов). AION является подразделением китайского государственного автопроизводителя Guangzhou Automobile (GAC).

По данным Canalys, в первом полугодии текущего года мировые продажи электромобилей выросли на 49 процентов и составили 6,2 миллиона единиц. В течение указанного периода на долю EV пришлось 16 % мирового рынка легковых автомобилей по сравнению с 12,4% в первой половине прошлого года.

Пятиместный вариант Aito M7 предлагается в трех вариантах со стартовой ценой $34 400, $39 200 и $42 700. Шестиместная версия Aito M7 доступна в двух вариантах со стартовой ценой $37 200 и $45 500

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В Китае в первом полугодии текущего года было продано 3,4 миллиона электромобилей, что на 43 процента больше, чем год назад. КНР по-прежнему остается крупнейшим рынком электромобилей. На долю Китая в первой половине 2023 года было реализовано 55 процентов от общемирового объема продаж электромобилей.