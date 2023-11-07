В ходе своего визита в Манилу японский лидер Фумио Кисида пообещал своему филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу-младшему "официальную помощь в обеспечении региональной безопасности" в контексте формирования трехстороннего альянса, призванного поддержать "опасный" баланс во внешней политике Филиппин. Об этом пишет известный филиппинский военный и политический обозреватель Ричард Джавад Гейдариан в своем материла для Philippine Daily Inquirer.

На снимке боевые самолеты военно-воздушных, военно-морских сил, авиация морской пехоты США и ВВС самообороны Японии во время совместных и двусторонних учений в японском воздушном пространстве. Архивное фото. Источники United States Air Force / The Japan Times.Фумио Кисида выступил перед специальным совместным заседанием законодательного органа Филиппин во время своего двухдневного официального визита в Манилу на прошлой неделе. "Для меня большая честь быть первым премьер-министром Японии, выступившим здесь, в Конгрессе Филиппин, который имеет давние традиции", - отметил лидер Страны восходящего солнца.

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Не прошло и года после того, как Кисида объявил о начале новой эры " дипломатического реализма" и пообещал удвоить расходы Японии на оборонную промышленность в процентном отношении к ее валовому внутреннему продукту (ВВП), как он совершил турне по странам Юго-Восточной Азии пытаясь наладить военное сотрудничество с партнерами-единомышленниками.

Сегодня являясь крупнейшим инвестором и ведущим экспортером Манилы, Токио нацелено на более тесное сотрудничество в области военной безопасности с Филиппинами.

В рамках своего визита в Манилу Кисида представил комплекс специальных мер по повышению обороны островного государства. В частности, речь идет о поставках систем берегового радиолокационного наблюдения. Ожидается, что Токио также предоставит филиппинской береговой охране (PCG) "большое количество" многоцелевых кораблей как часть развивающегося двустороннего сотрудничества в обеспечении морской безопасности.

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Тут следует отметить, что Япония намерена заключить с Филиппинами соглашение о взаимном доступе (RAA), которое по мнению западынх экспертов позволит заложить основу для расширения двусторонних оборонных обменов, включая регулярные военные учения и частичный доступ к военным объектам в будущем.

В ходе своей поездки по Юго-Восточной Азии Кисида также посетил Малайзию, где предложил "новую концепцию сотрудничества", способную поддержать в регионе порядок, основанный на правилах. Вместе с Филиппинами, Бангладеш и Фиджи Малайзия была включена в число бенефициаров новой японской программы Official Security Assistance (OSA), направленной на противодействие военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая.

Осознавая геополитическое значение регионального турне Кисиды, китайская государственная газета Global Times назвала визит японского лидера "беспокойным путешествием", во время которого Токио направо и налево предлагал "подарочные наборы", включающие в основном " летальные виды оружия".

“Союзники на все случаи жизни”

Отметим, что это не первый визит Кисиды в регион. В качестве бывшего главного дипломата премьер-министра Японии Синдзо Абэ он регулярно совершал поездки по региону. Это происходило на фоне попыток Токио расширить свои стратегические связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте с китайским коллегой Си Цзиньпином в Национальном центре водных видов спорта в Пекине, 30 августа 2019 года. Источники: Philippine Daily Inquirer /Philippine Presidential Photo / Robinson Ninal

На протяжении последних десяти лет Кисида был центральной фигурой в постоянно расширяющемся стратегическом сотрудничестве между Японией и Филиппинами на фоне взаимной обеспокоенности ситуацией в Южно-Китайском море. Несмотря на то, что при бывшем президенте Филиппин Родриго Дутерте в отношениях Манилы с США и Китаем произошли кардинальные изменения, Япония успешно сохранила позитивную динамику в своих связях с этим юго-восточноазиатским государством.

Интересно, пишет Гейдариан, но Дутерте, неоднократно обвинявший Запад в неблагоприятном отношении к Китаю, весьма спокойно относился к развитию военного сотрудничества с Японией. В прошлом году состоялась первая в истории двух стран встреча в формате "2+2". Члены кабинета министров Дутерте - министр иностранных дел Теодоро Локсин и министр обороны Делфин Лорензана - прилетели в Токио, чтобы встретиться со своими коллегами и, соответственно, "укрепить оборонное сотрудничество на фоне все более напряженной обстановки в мире".

Несмотря на то, что Дутерте в целом придерживался миролюбивой риторики в адрес Пекина, его главный дипломат и глава оборонного ведомства выразили "серьезную озабоченность" морской экспансией азиатской державы и вместе со своими японскими коллегами "решительно высказались против" любых односторонних действий, подрывающих мир и безопасность в Южно-Китайском море.

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Стоит отметить, что Филиппины не присоединились к Западу и не стали вводить санкции против России. Манила занимает нейтральную позицию в конфликте между Москвой и Киевом.

В то же время Япония пытается расширить свои контакты с другими региональными государствами, в том числе с Вьетнамом и Малайзией. Оба эти государства также получают от Токио поддержку в обеспечении морской безопасности в условиях обострения напряженности с Пекином в Южно-Китайском море.

Во время своего последнего турне по странам Юго-Восточной Азии Кисида пригласил филиппинских и малазийских лидеров принять участие в юбилейном саммите АСЕАН- Япония, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между Токио и Асоциацией государств Юго-Восточной Азии. Мероприятие пройдет в декабре в японской столице. Кроме того, Филиппины - стратегический союзник США по договору, расположенный между Южно-Китайским морем и западной частью Тихого океана, - во многих смыслах представляют собой главный приз для Японии.

В прошлом году, выступая с программной речью на "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре, Кисида пообещал новую эру " дипломатического реализма". Токио, заявил он тогда, "будет как никогда активна в решении проблем и кризисов, с которыми сталкиваются Япония, Азия и весь мир". Помимо наращивания оборонного потенциала внутри страны, Япония расширяет масштабы военного сотрудничества за рубежом, уделяя особое внимание Юго-Восточной Азии.

В ежегодных опросах, проводимых Институтом исследований Юго-Восточной Азии (Institute of Southeast Asian Studies, ISEAS) в Сингапуре, Япония стабильно возглавляет список популярных внешних партнеров АСЕАН в среде региональных идеологов.

Учитывая, что Манила уже предоставила Пентагону доступ к важным военным объектам вблизи Тайваня, а сегодня прорабатывает возможность заключения оборонного соглашения с Токио, следующим логическим ходом может стать формирование JAPUS - нового военного альянса между США, Японией и Филиппинами В кадре премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время приветственной церемонии в Маниле 2 ноября 2023 года. Источник: Philippine Daily Inquirer Twitter Screengrab / Pool

Особенно это касается Филиппин, где Япония рассматривается как "союзник на все случаи жизни". Гейдариан пишет, что именно Япония принесла больше экономических выгод Маниле, чем любая другая страна, а сейчас, как никогда раньше, предлагает развивать военное сотрудничество.

Во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом Кисида объявил о заключении целого ряда новых соглашений в области туризма, горнодобывающей промышленности, экологии, природных ресурсов и строительства, направленных на установление действительно всеобъемлющего партнерства.

Япония, которая в настоящее время строит в Маниле первую линию метрополитена, наряду с другими многомиллиардными проектами, также пообещала оказывать дальнейшее содействие развитию инфраструктуры под контролем “Объединенного Комитета Высокого Уровня по Развитию Инфраструктуры и Экономическому Сотрудничеству”.

Один из высокопоставленных чиновников японского кабинета министров заявил автору, что Япония также изучает возможность крупномасштабных производственных инвестиций, которые могут превратить Филиппины в региональный центр автомобильной промышленности.

На пути к трехстороннему военному альянсу

Помимо всего вышеперечисленного, Кисида официально представил программу "Официальная помощь в области безопасности" (OSA). Она включает в себя грант в размере 4 млн. долл. на поставку ВМС Филиппин береговой радиолокационной системы для повышения оперативной осведомленности этой страны в Южно-Китайском море. Согласно прогнозам, Токио также предоставит Береговой охране Филиппин не менее пяти 97-метровых кораблей для усиления боевого потенциала в ЮКМ.

Впрочем, считает филиппинский обозреватель, это всего лишь верхушка айсберга. Так как обе стороны договорились подписать Соглашение о взаимном доступе (RAA) для "дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества между двумя странами". После ратификации этого соглашения филиппинскими властями оно, скорее всего, будет направлено на расширение и активизацию совместных военных учений, а также на передачу более совершенных систем вооружений, нацеленных в основном против Китая.

Выступая перед своим гостем из Японии, Маркос-младший заявил: "Мы прекрасно понимаем, насколько выгоден этот альянс как для нашей обороны, нашей армии, так и для поддержания мира и стабильности в нашем регионе". Стороны также заявили о своей приверженности развитию де-факто трехстороннего альянса с Соединенными Штатами, особенно учитывая близость Японии и Филиппин к Тайваню.

Япония оценивает поддержку стран АСЕАН, в частности Филиппин, как убедительный аргумент сдерживания любых возможных кинетических действий Китая против самоуправляющегося демократического острова. Пекин рассматривает Тайвань как провинцию-отступницу, которая должна быть "воссоединена" с материком даже с применением силы.

В прошлом году министры иностранных дел и обороны обеих государств однозначно "подчеркнули важность соответствующих договорных обязательств каждой страны с Соединенными Штатами, а также необходимость расширения сотрудничества с региональными союзниками".

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Филиппины "опасно" балансируют между Соединенными Штатами, Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. На снимке генералы из США, Японии и Филиппин фотографируются в лагере Асака, Япония, 11 декабря 2022 года. Источник: Twitter Screengrab / Philippine Daily Inquirer / Stars and Stripes.Учитывая, что Манила уже предоставила Пентагону доступ к наиболее важным военным объектам близ южных берегов Тайваня, а сегодня рассматривает возможность заключения соглашения по типу VFA с Токио, создание нового военного трехстороннего альянса между США, Японией и Филиппинами (JAPUS), скорее всего, станет следующим стратегическим шагом.