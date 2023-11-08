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По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1

Активисты Исламского сопротивления Ирака продолжают наносить удары по американским военным базам в Ираке и Сирии на фоне операции "Наводнение Аль-Акса" и продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа
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Исламское движение сопротивления в Ираке объявило о том, что его бойцы атаковали несколько американских военных объектов в Ираке и Сирии, по мере того как присутствие американцев на Ближнем Востоке становится все более нежелательным.

Исламское сопротивление Ирака заявило о готовности освободить Ирак от американских захватчиков "военным путем". 

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Шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в понедельник выступила с заявлением о том, что ее члены в рамках шести отдельных операций атаковали четыре американские "оккупационные базы" в Ираке и Сирии.

*6 ноября 2023 года военизированные группировки в Ираке совершили серию нападений на американские военные объекты в Ираке и Сирии, что свидетельствует о растущей враждебности исламского мира по отношению к США, присутствие которых на Ближнем Востоке становится "все более неоднозначным". Об этом пишут военные эксперты западного издания Army Recognition.

Исламское сопротивление Ирака сообщило, что его активисты спланировали и провели шесть атак на четыре военных объекта Пентагона в этих двух странах. В частности, три отдельных удара пришлись на базу Айн-эль-Асад - ключевой военный объект Соединенных Штатов на западе Ирака (провинция Анбар), еще один удар был нанесен по объекту недалеко от международного аэропорта Эрбиля. Остальные атаки были направлены на американские военные базы Тель-Бидер на севере Сирии и Ат-Танф на юге страны.

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В своем заявлении представители "Исламского сопротивления Ирака" рассказали о том, что ракета средней дальности "Аль-Акса-1" уже находится на боевом дежурстве и, по всей видимости, использовалась в ходе последних атак на американские базы в Ираке и Сирии. В заявлении шиитской группировки говорится, что эти атаки являются следствием более широкого ответа на вторжение ЦАХАЛ в сектор Газа, осуществляемое при непосредственном одобрении США. "В понедельник состоялась презентация ракеты средней дальности Aqsa 1. Такие же ракеты использовались в операциях против американских баз в Ираке и Сирии. Мы действуем в соответствии с волей Аллаха", - говорится в заявлении.

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Конструкция ракеты "Аль-Акса-1", в частности ее переднее оперение, свидетельствует о том, что это довольно высокоточное оружие. По внешним признакам она напоминает иранскую ракету Fath-360, имеющую дальность поражения 120 километров, боевую часть 150 кг и калибр 360 мм. Исходя из этого, можно предположить, что ракета Al-Aqsa 1 оснащена твердотопливной двигательной установкой и для выхода на цель использует систему самонаведения, считают военные аналитики западного издания.

3 ноября 2023 года группировка "Исламское сопротивление в Ираке" анонсировала скорое начало следующего этапа операций против своих “заклятых” противников, заявив о своей солидарности с Палестиной и готовности отомстить за погибших товарищей. Шиитская группировка пообещала, что предстоящие действия будут "более жесткими и более масштабными..." Их целью станут военные объекты американцев на Ближнем Востоке*.

Несколько в ином ключе описывает ситуацию панарабское онлайн издание Аль-Маядин.

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Оккупационная база американцев Айн-эль-Асад в Западном Ираке трижды подвергалась атакам, еще одна попытка атаки была предпринята на военный объект США в районе международного аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане. Остальные удары наносились по американским плацдармам Тель-Бидер на севере и Ат-Танф на юге Сирии.

Исламское сопротивление в Ираке впервые показало крылатую ракету. На боеприпасе начертано послание, возвещающее о новом этапе операции против американских оккупантов. (Islamic Resistance of Iraq/ официальная сайт группировки / Almayadeen).

Исламское сопротивление в Ираке сделало заявление о принятии на вооружение ракеты средней дальности "Аль-Акса-1", отметив, что эти боеприпасы были выпущены по базам американских оккупантов в Ираке и Сирии.

В ответ на преступления сионистских оккупантов, развязавших агрессию в секторе Газа под диктатом и управлением США, Исламское сопротивление в Ираке в понедельник заявило о введении в строй ракет средней дальности "Акса-1". В ходе нескольких операций эти боеприпасы использовались для нанесения ударов по базам американских оккупантов в Ираке и Сирии. Да пребудет с нами воля Аллаха", - говорится в заявлении, распространенном арабскими СМИ.

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Судя по оперению на передней части, ракета имеет высокоточное наведение. Анализ размеров, видимых на снимке, показывает, что по своей конструкции "Акса-1" имеет внешнее сходство с тактической баллистической ракетой BM-120 ("Фатх-360") ближнего радиуса действия со спутниковым наведением. Радиус действия Фатх-360 варьируется от 60 до 120 километров, масса боевой части до 150 килограмм, диаметр - 368 мм, тип боевой части -фугасный. Максимальная скорость в момент поражения цели 4 Маха (1,4 километра в секунду).

Ранее в понедельник корреспондент Аль-Маядин сообщил, что американский военный объект, расположенный к северу от города Аль-Хасака на северо-востоке Сирии, был атакован беспилотниками-камикадзе.

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В минувшую пятницу шиитское вооруженное формирование "Исламское сопротивление Ирака" выступило с заявлением о том, что "на следующей неделе начнется новый этап борьбы с врагами, в знак солидарности с народом Палестины и в качестве мести за мучеников", подчеркнув, что это будут "более жесткие и более решительные действия против баз агрессора в регионе".

Далее Аль-Маядин приводит хронологию последних операций против американских военных баз на Ближнем Востоке

Члены Исламского сопротивления Ирака (ИСИ) продолжают наносить удары по американским военным объектам в Ираке и Сирии на фоне операции "Наводнение Аль-Акса" и продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа.

18 октября активисты движения "Исламское сопротивление в Ираке" нанесли удары по американским военным базам в Айн-эль-Асаде и Харире в иракской провинции Курдистан.

19 октября американский военный объект в Эт-Танфе подвергся атаке трех ударных дронов. В тот же день шииты "Исламского сопротивления Ирака" взяли на себя ответственность за ракетную атаку по американской военной базе Conoco в Дейр-Эз-Зоре.

В минувший вторник официальный представитель американского военного ведомства бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что в период с 7 по 31 октября было совершено как минимум двадцать восемь ударов по американским военным объектам в Сирии и Ираке. Ответственность за многие из них взяла на себя шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке". (Источники Almayadeen / "Агентство Франс Пресс" -AFP)

20 октября в районе военного объекта США "Виктория", расположенного недалеко от аэропорта Багдада, раздался мощный взрыв, ответственность за который позже взяла на себя военизированная шиитская группировка "Катаиб Хезболла". В тот же день несколько мощных взрывов прогремели на нефтяном месторождении Аль-Омар и на газопроводе, соединяющем газовое месторождение "Коноко" и пустыню Абу-Хашаб в северной части Дейр-Эз-Зора.

23 октября активисты “ИСИ” нанесли удар с применением беспилотных летательных аппаратов по американской оккупационной базе Аль-Танф и другим американским военным пунктам в районе лагеря Аль-Рукбан.

26 октября ракетному обстрелу со стороны “ИСИ” подверглись американские военнослужащие на оккупационной базе Аш-Шадади в сирийском Эль-Хасаке. Ранее в тот же день представители Исламского сопротивления в Ираке заявили, что их бойцы подвергли ракетному обстрелу американские военный объект Айн-эль-Асад.

28 октября бойцы шиитской группировки нанесли удар двумя ударными дронами по американским военнослужащим на базе Эт-Танф в Сирии.

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29 октября “ИСИ” атаковало американскую военную базу Аль-Хасака в Сирии с применением барражирующих боеприпасов.

30 октября с территории Ирака была подвергнута ракетному обстрелу американская военная база на газовом месторождении Аль-Омар в Сирии. Позже в этот же день появились сообщения о том, что авиабаза Айн аль-Асад в Ираке была атакована силами Исламского сопротивления, выпустившими по американцам не менее четырех ракет.

31 октября иракское сопротивление нанесло удар по базе Айн аль-Асад в Ираке с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.  Одновременно с этим ракетному обстрелу подверглись американские базы на газовом месторождении "Коноко" и газовом месторождении "Аль-Омар" на территории Сирии.

1 ноября шииты заявили о нанесении ударов по американскому военному объекту в Эт-Танфе с помощью двух беспилотников, подтвердив точные попадания.

3 ноября в знак солидарности с сектором Газа и в ответ на массовые убийства палестинцев израильтянами представители Исламского сопротивления в Ираке объявили о нанесении ударов по жизненно важным объектам ЦАХАЛ в Эйлате (Умм Рашраш).

Активисты Исламского сопротивления Ирака продолжают наносить удары по американским военным базам  в Ираке и Сирии на фоне операции "Наводнение Аль-Акса" и продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа. На снимке: американские военнослужащие после атаки иракских шиитов расчищают завалы на военной авиабазе Айн аль-Асад в западной провинции Ирака Анбар. (Источники Almayadeen / "Агентство Франс Пресс" -AFP)

4 ноября группировка "ИСИ" взяла на себя ответственность за атаку на американскую базу Harir в Иракском Курдистане с применением двух ударных дронов. Вскоре после этого они атаковали американскую военную базу в сирийском городе Аш-Шаддади.

5 ноября иракские шииты взяли на себя ответственность за успешную бомбардировку американской военной базы Таль Байдар в Эль-Хасаке (северо-восток Сирии).

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Теги

сша хамас наводнение аль-акса al-aqsa 1 американские базы
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