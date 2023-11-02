Габриэль Джоэл Онрада, военный эксперт и главный корреспондент по вопросам безопасности интернет-издания Asia Times, доцент Российского университета дружбы народов, порадовал нас новым рассказом об инновационном оружии Народно-освободительной армии Китая.

Тайвань укрепил оборону критически важного центра управления боевыми системами от атак "высокомощного электромагнитного оружия"(HEMP) на фоне растущих опасения Тайбэя в том, что Китай может использовать подобные технологии для погружения самоуправляемого острова в хаос до или во время потенциального вторжения НОАК, а также для сдерживания возможной интервенции США.

реклама





Китайские военные ученые создали гиперзвуковое оружие, предназначенное для генерации интенсивного электромагнитного импульса, способного вывести из строя линии связи и линии электропередач. Репрезентативное изображение электромагнитной атаки (ЭМИ). Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter ScreengrabВ прошлом месяце новостное агентство Taiwan News опубликовало пресс-релиз Министерства национальной обороны самоуправляемого острова, в котором говорится, что ВМС Тайваня успешно завершили работы по укреплению ключевого центра управления ракетами на случай возможных HEMP-атак. Вместе с тем оборонное ведомство опровергло слухи о том, что военный объект был специально построен для этих целей.

В Тайбэе опасаются, пишет Taiwan News, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может взорвать ядерное оружие на большой высоте рядом с островом. Это приведет к мгновенному выходу из строя всего электронного оборудования и помешает военной обороне Тавваня.

В докладе отмечается, что военно-морские силы Тайваня завершили строительство базы “Ганпин” в районе Санжи города Новый Тайбэй, способной выдержать высотный электромагнитный импульс. Этот военный объект входит в состав бригады "Хайфэн" - моторизованного ракетного подразделения ВМС Тайваня наземного базирования. Важнейшим компонентом базы "Ганьпин" является экранированное помещение, спроектированное и построенное в соответствии с американскими военными стандартами ядерной защиты.

реклама





В сообщении Taiwan News говорится, что при строительстве объекта использовались специальные стальные балки и стальные колонны, которые блокируют электромагнитные волны HEMP-излучения, снижая напряженность поля с 50 000 до 5 вольт на метр. В материале также сообщается, что в "защищенном" помещении находится полноценная система контроля за кораблями в водах, окружающих северный Тайвань, а также центр управления огнем береговых противокорабельных ракетных комплексов.

Taiwan News отмечает, что если Китай применит высотное электромагнитное оружие, то база в Санжи, вероятно, сохранит способность управлять пусками противокорабельных ракет Hsiung Feng II и Hsiung Feng III в северных прибрежных районах, а также противокорабельных ракет Harpoon берегового базирования. Народно-освободительная армия Китая активно занимается разработкой оружия HEMP, которое рассматривает как критически важный элемент своей военной доктрины.

Исполнительный директор Task Force on National and Homeland Security, консультативного совета при Конгрессе США по вопросам ЭМИ, Винсент Прай в своем исследовании от июня 2020 года утверждает, что Китай вкладывает огромные средства в защиту своих вооруженных сил и критически важных инфраструктур от воздействия HEMP-излучения.

Прай отмечает, что Пекин рассматривает атаку ядерного электромагнитного импульса как часть информационной или кибернетической войны и поэтому заслуживает самого высокого приоритета как наиболее вероятный вид будущих военных действий. По его мнению, НОАК может применить ядерное оружие малой мощности на больших высотах для создания мощного электромагнитного импульса, который разрушит всю неэкранированную электронику.

реклама





Прай утверждает, что в военных документах китайской армии неоднократно упоминается о возможности нанесения HEMP-ударов по территории Соединенных Штатов, причем Китай планирует использовать HEMP-оружие как в наступательных, так и в оборонительных целях. Эксперт утверждает, что в военной доктрине Китая кибератаки тесно переплетаются с ядерными HEMP-атаками в рамках комбинированной операции Total Information Warfare.

Источник: Доклад американского Конгресса. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files

Бывший офицер спецслужб ВВС США, основатель компании Data Abyss и директор отдела исследовательской разведки Parallax Эл Джей Идс (LJ Eads) и другие авторы в докладе CCP BioThreats Initiative (CCP BTI) за сентябрь 2023 года отмечают, что оборонный сектор претерпевает значительные трансформации благодаря интеграции технологий искусственного интеллекта, больших данных и облачных вычислений, подчеркивая роль электромагнитного оружия как современной меры противодействия. Китай добился существенных успехов в создании технологий электромагнитного оружия, включая разработку мощного электромагнитного импульсного генератора и применение микроволнового излучения в военных целях, считает экс офицер американских ВВС.

Далее он пишет о лидирующей роли Китая в области создания боевых средств с источниками электромагнитного излучения. Эксперт утверждает, что с 2006 года количество патентных заявок Китая на технологии ЭМИ резко возросло. Сегодня на долю КНР приходится 37 процентов от общего количества заявок в мире. Из них как минимум 124 патента касаются сверхмощных военных СВЧ технологий.

реклама





В октябре прошлого года мы писали о том, что Китай планирует использовать ядерное оружие для уничтожения околоземных спутниковых группировок, подобных Starlink. Исследователи из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане утверждают, что они разработали модель, оценивающую эффективность ядерного противоспутникового оружия на разных высотах и с разной мощностью. Согласно полученным результатам, 10-мегатонный боеприпас способен разрушить - вывести из строя или повредить - космические аппараты в ближнем космосе на высоте порядка 80 километров.

Обычное противоспутниковое оружие способно поразить лишь ограниченное количество спутников, в то время как управляемый ядерный взрыв может разрушить множество таких объектов за одну атаку. Моделирование показало потенциал применения электромагнитного импульса при высотном взрыве ядреной бомбы, в результате которого будут выведены из строя спутники, военные корабли и энергосистемы.

Ранее, в сентябре 2021 года, South China Morning Post писала, что Китай разработал гиперзвуковую ракету, способную генерировать электромагнитное излучение, которое мгновенно выводит из строя линии связи и электропередач и в считанные секунды наносит огромный ущерб населению той или иной страны.

При дальности полета в 3 000 километров новая ракета будет находиться в пределах земной атмосферы, что позволит ей уклониться от космических систем раннего предупреждения. В заданном районе сработает "химический заряд". Он активирует электромагнит, известный как "генератор сжатия магнитного потока", и преобразует энергию удара в короткое, но чрезвычайно мощный ЭМИ. (Проще говоря взрывомагнитный или магнитокумулятивный генератор преобразуют энергию взрывчатого вещества в электромагнитный импульс высокой мощности).

Ученый-инженер Сунь Чжэн и его коллеги утверждают, что такое оружие способно высвободить 95 процентов энергии всего за 10 секунд, , то есть оно идеально подходит для моментального нанесения ЭМИ ущерба.Подобные технологии приводят к эффективному выгоранию критически важных электронных устройств в информационной сети противника в радиусе до двух километров. По сравнению с другими неядерными электромагнитными бомбами, такое оружие не будет иметь аккумуляторов.

Таким образом, у Тайваня есть все основания для укрепления своей обороны от возможной атаки электромагнитного оружия Китаем, особенно на фоне того, что Пекин уже не раз имитировал применение подобных технологий для возможного силового захвата самоуправляемого острова, не переступая при этом "порога применения ядерного оружия".

В рассекреченном докладе Национальной разведки США за 2005 год говорится, что Китай может предпочесть подобный асимметричный ответ против превосходящих сил США в конфликте вокруг Тайваня. Такие действия не нанесут серьезного ущерба живым организмам, но в то же время выведут из строя вооруженные силы Тайваня и лишит американские авианосные ударные группировки возможности вмешаться.

ЭМИ-атаки являются ключевым элементом тотальной информационной войны. Результаты расчетов говорят о том, что ядерный боезаряд мощностью 10 мегатонн способен нарушить работу и даже полностью разрушить спутники в ближнем космосе на высоте до 80 километров. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Авторы доклада утверждают, что китайская ядерная электромагнитная атака сведет к минимуму военные потери среди тайваньских и американских военных, что потенциально снизит градус враждебности тайваньского населения по отношению к насильственному "воссоединению" с материком и минимизирует риск ядерного возмездия со стороны Соединенных Штатов.