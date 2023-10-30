Иран предупредил Израиль о серьезных последствиях "на разных фронтах", если тот не прекратит постоянные бомбардировки сектора Газа. Об этом пишет Шахрам Акбарзадех, координатор Форума ближневосточных исследований (MESF) и заместитель директора (по международной деятельности) Института гражданства и глобализации в своей статье для издания The Conversation.

Иранское руководство прекрасно понимает, что открытая конфронтация с Израилем (или Соединенными Штатами) будет представлять собой экзистенциальную угрозу правящего режима, считает Шахрам Акбарзадех. . Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files /: Twitter

реклама





Это предупреждение многие расценили как намерение Ирана вступить в конфликт с помощью своих союзников и прокси. Так, боевая группировка "Хезболла", которая уже участвует в сравнительно небольших столкновениях на границе Израиля с Ливаном, и режим Асада в Сирии тесно связаны с Ираном.

Учитывая все более агрессивную риторику Ирана, Вашингтон и Тель-Авив обсуждают, что же им делать, если Тегеран вдруг отдаст приказ о начале боевых действий. Позиция Израиля в отношении Ирана всегда была бескомпромиссной. В прошлом Тель-Авив неоднократно выступал за нанесение "хирургических" ударов по иранским ядерным объектам и был причастен к убийству иранских ученых-ядерщиков.

Возможное вмешательство Тегерана в военный конфликт в Газе откроет новую главу враждебных отношений между противниками и переместит войну непосредственно к порогу Ирана.

Военные и политические последствия

реклама





Однако, несмотря на адресованные Израилю предупреждения, Иран, судя по всему, не намерен принимать непосредственное участие в конфликте, опасаясь жесткого ответа со стороны Тель-Авива. Ирану приходится поддерживать сложный баланс между идеологической враждебной риторикой и политической целесообразностью. Однако Тегеран играет с огнем. Баланс, который он пытается сохранить, может быть легко нарушен в непредсказуемом тумане войны, считает эксперт MESF.

Он отмечает, что официальная линия Тегерана является крайне радикальной. Иран отрицает право Израиля на существование, называя его не государством, а сионистским образованием. Официальные заявления Ирана также изобилуют антиизраильскими тирадами, пишет Asia Times.

В июне Тегеран представил свою новейшую ракету и заявил, что она способна нанести удар по любой точке на территории Израиля. На рекламных баннерах, анонсирующих эту ракету, на персидском, иврите и арабском языках были начертаны слова "400 секунд до Тель-Авива". Этот посыл является неотъемлемой частью мировоззрения правящего режима и призывом для его сторонников, считает Акбарзадех.

Антиизраильская и антиамериканская риторика является основным элементом политического дискурса фракции "жесткой линии", возглавляемой в Иране верховным лидером Али Хаменеи и президентом Эбрахимом Раиси. Эта фракция опирается на контроль над судебной системой, парламентом и Корпусом стражей исламской революции.По сути, сегодня из лагеря "жесткой линии" раздаются призывы стереть Израиль с лица земли. Главный редактор иранской газеты Kayhan Daily, известной как рупор Хаменеи, призвал к официальному объявлению войны Израилю.

реклама





Однако руководство страны не горит желанием умереть. В Тегеране прекрасно понимают, что открытая конфронтация с Израилем - или даже конфронтация с одним из иранских прокси - может обойтись Ирану очень дорого. Это может повлечь за собой не только ответный удар Израиля по иранским объектам, но и серьезные политические последствия для власть имущих, которые становятся все более непопулярными среди своих граждан.

"400 секунд... до Тель-Авива", - гласят новые баннеры в Тегеране с надписями на арабском и иврите. На них изображена ракета "Фаттах", недавно представленная Корпусом стражей исламской революции. Оборонное ведомство Исламской Республики утверждает, что "Фаттах" - это "гиперзвуковая" ракета, способная поразить Израиль через 400 секунд после запуска. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files /: Twitter

Иранская общественность не понимает идеологического стремления режима противостоять Израилю и видит в этом уловку, позволяющую скрыть коррупцию, экономические проблемы и неспособность правительства обеспечить своих граждан. Именно в такой атмосфере в иранском обществе растут настроения против вступления страны в военный конфликт с Израилем. Все большую популярность приобретает лозунг “Ни за Газу, ни за Ливан, я жертвую своей жизнью только за Иран”.

Широкомасштабные протесты по всему Ирану на фоне убийства Махсы (Жины) Амини показали всю глубину непопулярности режима в последний год. В связи с этим военная конфронтация с Израилем может обернуться для Тегерана самыми непредсказуемыми политическими последствиями.

Заложник собственной риторики

реклама





Правящий в Иране режим внимательно следит за "красными линиями" США и Израиля, пытаясь избежать открытой военной конфронтации. Например, после убийства в январе 2020 года прославленного героя войны Касема Солеймани иранские власти были в ярости и пообещали "суровое возмездие". Однако ответные меры оказались достаточно мягкими: был нанесен заранее "анонсированный" удар по двум иракским авиабазам, на которых находились американские военнослужащие.

Такого же подхода Иран придерживается и в отношении Израиля. Выживание режима Башара Асада в Сирии при поддержке России и Ирана обеспечило Ирану возможность нанести удар по Израилю, но он осознанно воздерживается от этого. И это несмотря на то, что Израиль неоднократно наносил удары по иранским объектам в Сирии. Так, в 2018 году в результате авиационных ударов Израиля в Сирии было поражено около 70 иранских объектов.

В 2020 году Израиль провел аналогичную операцию по атаке на иранские военные объекты в Сирии. Опять же в этом году, перед началом войны в Газе, ВВС ЦАХАЛ нанесли несколько авиаударов по иранским прокси в Сирии. Иран никак не отреагировал на эти действия. Акбарзадех, утверждает, что Иран является заложником собственной подстрекательской риторики. Свою политическую карьеру существующий режим построил на неприятии Запада и Израиля. Центральное место в его мировоззрении занимает проблема Палестины.

При этом иранское руководство прекрасно понимает, что пересечение "красных линий" и вступление в открытую конфронтацию с Израилем (или Соединенными Штатами) может создать для режима экзистенциальную угрозу. Именно поэтому Иран последовательно избегает открытых военных действий и предпочитает низкоинтенсивные стычки через своих прокси, которые служат его идеологическим целям, но не ставят под угрозу его выживание.

Аятолла Али Хаменеи предупредил, что война Израиля в Газе вызовет бурную реакцию по всему Ближнему Востоку. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Office of the Iranian Supreme Leader.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вопрос о том, сможет ли Иран продолжить свою игру "в балансирование на грани" в столь напряженной и взрывоопасной обстановке, остается открытым. Иран может и не отдавать приказы "Хезболле" направить свои ракеты на Израиль, но это вовсе не означает, что это не может произойти случайно, в результате стечения обстоятельств или даже по злому умыслу. То, что Иран финансирует и тренирует "Хезболлу", совершенно не означает, что Тегеран полностью контролирует эту организацию.