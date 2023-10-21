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Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю

Нидерландский гигант по производству оборудования для микросхем ASML считает, что новые санкции США приведут к сокращению его поставок в Китай на 10-15%. Только в третьем квартале Китай обеспечил 46 % всей выручки ASML или около 2,58 млрд долларов
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Нидерландской компании ASML, крупнейшему в мире производителю оборудования для микроэлектронной промышленности будет запрещено поставлять китайским чипмейкерам системы глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии, если они будут использоваться для изготовления полупроводников High-End класса.

Нидерландский гигант по производству оборудования для микросхем ASML считает, что новые санкции США приведут к сокращению его поставок в Китай на 10-15 процентов. Только в третьем квартале Китай обеспечил 46 % всей выручки ASML или около 2,58 млрд долларов. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / ASML.

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Инструмент NXT:1980Di ASML, на который не распространяются нидерландские правила экспортного лицензирования, теперь может быть ограничен в соответствии с новым американским законом, заявил в среду генеральный директор ASML Питер Венник. Он добавил, что новое правило затронет лишь небольшое число китайских литейных заводов, в то время как большинство других производителей микросхем в Китае смогут продолжать закупать DUV-инструмент.

Правительство Нидерландов ввело экспортные ограничения после того, как китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), как сообщается, использовала DUV-литографию ASML и собственную технологию обработки N+2 для производства 7-нм чипов для Huawei. Чип, получивший название Kirin 9000s, дебютировал в телефоне Mate60 Pro компании Huawei в конце августа.

Установка Twinscan NXT:1980Di изначально была разработана для производства 38-нм чипов. Однако сегодня с ее помощью можно также изготавливать 14- и 28-нм чипы с многократным экспонированием, обеспечивая при этом выход готовой продукции на уровне более 90 процентов. На сайте компании ASML эта литографическая машина названа "высокопроизводительным двухэтапным инструментом для иммерсионной литографии".

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После того как во вторник Соединенные Штаты ввели новые санкции против китайских производителей микросхем, акции ASML, котирующиеся на Nasdaq, 18 октября упали на 4,17 процента.

Генеральный директор ASML, заявил, что ожидает сохранения высокого спроса со стороны китайских чипмейкеров. Тем не менее, ограничения со стороны Вашингтона приведут к снижению продаж ASML в Китае примерно на 10-15 процентов. В третьем квартале поставки оборудования в Китайскую Народную Республику составили 46 процентов от общего объема продаж ASML или около 2,58 миллиарда долларов.

"Я не думаю, что в этом году мы увидим пик. Я думаю, что в Китае по-прежнему будет наблюдаться значительный спрос на зрелые технологии", - отметил CEO ASML.

Вашингтону нужны новые "санкционные инструменты"

30 июня правительство Нидерландов заявило, что потребует от компании ASML получения экспортных лицензий на поставки машин DUV-литографии, в том числе интструмента NXT:2000i и иммерсионных систем более нового поколения. Это означает, что более старая модель NXT:1980Di по-прежнему будет доступна для китайских разработчиков чипов. Дата вступления в силу экспортного ограничения первоначально была назначена на 1 сентября, но затем была перенесена на конец этого года.

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Однако после того, как 29 августа компания Huawei выпустила свой Mate 60 Pro, споры вспыхнули с новой силой.

Ассоциация полупроводниковой промышленности, представляющая 99% полупроводниковой отрасли США по объему выручки, выразила во вторник озабоченность по поводу этих правил в своем заявлении. "Чрезмерно широкие односторонние меры контроля могут нанести ущерб экосистеме американской полупроводниковой промышленности. Это абсолютно не способствует укреплению национальной безопасности, поскольку побуждает зарубежных заказчиков искать новые варианты", - заявили в ассоциации. На снимке инструмент для производства чипов NXT:1980Di производства нидерландской компании ASML. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / ASML.

4 октября министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо заявила, что сообщения о прорыве компании Huawei в области производства микросхем "невероятно тревожны", и отметила, что ее ведомству необходимы разнообразные инструменты и дополнительные ресурсы для обеспечения соблюдения запрета и устранения лазеек. После этого Вашингтон потребовал от компании ASML прекратить поставки NXT:1980Di китайским литейным заводам, планирующим использовать это оборудование для производства высокотехнологичных кристаллов.

Чисто теоретически компании SMIC и Huawei, попавшие в "черный список", могут по-прежнему закупать NXT:1980Di на вторичном рынке для производства 7-нм чипов, однако масштабы такого производства будут несколько ограничены, считают некоторые аналитики.

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"Литография — это "болевая точка" китайской цепочки поставок интегральных микросхем, поскольку она включает передовые оптические и высокоточные компоненты, которые Китай не может изготовить самостоятельно", - пишет в своей статье шанхайский обозреватель под ником Чжу Тин (Zhu Ting). "Предстоит пройти долгий путь, прежде чем Китай сможет полностью обеспечить себя оборудованием для производства микросхем".

Чжу Тин считает, что в последние несколько месяцев такие производители микросхем, как SMIC и Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corp, проявили инициативу и разместили заказы у местных поставщиков в ожидании новых санкций со стороны американских законодателей. Многие местные производители, в частности, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и Naura Technology Group Co Ltd, извлекли выгоду из этой тенденции несмотря на то, что они не занимаются литографией.

Вашингтон ужесточает контроль за поставками в Китай компонентов систем искусственного интеллекта

Фанаты киберспорта потрясены 

Новый пакет мер экспортного контроля со стороны США в отношении китайской микроэлектронной промышленности также включает - запрет на экспорт передовых микросхем искусственного интеллекта (ИИ) и санкции протиы 13 китайских компаний-разработчиков и дистрибьюторов ИИ-чипов.

На днях Министерство торговли Соединенных Штатов заявило, что внесет Beijing Biren Technology и Moore Thread Intelligent Technology, а также связанные с ними фирмы в свой "черный список". Джина Раймондо заявила, что чипы искусственного интеллекта этих компаний могут быть использованы для разработки "оружия массового поражения, современных систем вооружений и высокотехнологичных средств наблюдения, что является естественной угрозой национальной безопасности". Обе компании - Biren и Moore Thread - заявили, что категорически против такого решения Вашингтона.

Во вторник американский производитель микросхем - компания Nvidia - в своем биржевом заявлении сообщила, что ей будет запрещено поставлять в Китайскую Народную Республику микросхемы A800, H800, L40, L40S и RTX 4090. Новые правила, которые вступят в силу через 30 дней, также коснутся суперкомпьютеров DGX и HGX. По сообщениям в прессе, новые экспортные правила США также предусматривают запрет на продажу в Китай чипов Habana Gaudi 2 от Intel и Instinct MI300 от AMD.

Ассоциация полупроводниковой промышленности, представляющая интересы американских чипмейкеров, заявила, что ограничения со стороны Вашингтона могут стимулировать зарубежных заказчиков к поиску альтернативных вариантов. Ранее китайские технологические гиганты, среди которых Baidu, Alibaba и Tencent, заказали у Nvidia чипы A800 на сумму более 5 миллиардов долларов США, о чем 8 августа сообщила газета Financial Times.

Китайские компании, производящие микросхемы, выражают решительное несогласие с последними мерами экспортного контроля со стороны США. Эксперты считают, что они приведут к дальнейшему нарушению глобальных цепочек поставок полупроводников и нанесут ущерб интересам целого ряда транснациональных компаний, специализирующихся на разработке чипов. Новые правила экспортного контроля американских чипов ударили по потребительскому рынку, в результате флагманские игровые видеокарты NVIDIA в одночасье исчезли из продажи. Цены на "остатки" достигли отметки в 50 000 юаней (6 837 долларов США) за карту. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / China Daily.

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Хотя запрет на экспорт чипов A800 и H800 был вполне ожидаем, китайские любители киберспорта были просто ошарашены тем, что под санкции попала RTX 4090, одна из самых популярных в Китае видеокарт. В среду некоторые розничные торговые сети в Китае установили цены на RTX4090 по 50 000 юаней (6 837 долларов США) за единицу, в то время как официальная цена в КНР на эту карту составляет порядка 13 000 юаней (1778 долларов США).

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