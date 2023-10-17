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США усилят контроль поставок чипов искусственного интеллекта в Китай

Вашингтон изо всех сил пытается перекрыть лазейки, которыми пользуются китайские компании для закупок санкционных процессоров и микросхем
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Ожидается, что в ближайшее время Соединенные Штаты объявят о введении нового свода правил, призванных помешать китайским компаниям закупать по различным каналам высокотехнологичные чипы искусственного интеллекта (ИИ) американского производства.

Соединенные Штаты намерены ужесточить контроль за поставками в Китайскую Народную Республику кристаллов искусственного интеллекта. На снимке: процессор A800 компании Nvidia был изготовлен специально для экспорта в Китай с учетом запрета на производство чипов в Соединенных Штатах. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files Facebook.

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Соединенные Штаты намерены опубликовать новый свод правил, направленных на пресечение закупок китайскими компаниями - по различным каналам - высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта (ИИ) американского производства.

Как сообщил агентству Reuters анонимный американский чиновник, Вашингтон планирует ввести новые директивы, которые ограничат поставки в Китай некоторых передовых чипов искусственного интеллекта. В частности, Вашингтон рассматривает возможность запрета экспорта в КНР ускорителя H800 компании Nvidia, говорится в сообщении.

По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты намерены активизировать контроль за китайскими компаниями, которые используют для обхода экспортных ограничений каналы поставок или логистику из других стран. Кроме того, Вашингтон будет требовать от зарубежных производителей получать американскую лицензию, прежде чем размещать заказы китайских компаний, специализирующихся на разработке микросхем. Новые правила будут опубликованы в начале этой недели, говорится в сообщении.

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"Китай выступает решительно против политизации США и использования торговых мер в качестве инструментов или и оружия", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь (Wang Wenbin).

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"Произвольное наложение санкций или насильственные попытки к отделению в угоду политических амбиций противоречат принципам рыночной экономики и честной конкуренции, подрывают международный экономический и торговый порядок, нарушают и дестабилизируют глобальные промышленные и производственные цепочки и в конечном итоге наносят ущерб интересам всего мира", - отметил дипломат.

Ван подчеркнул, что Пекин будет внимательно следить за развитием событий и решительно отстаивать свои законные права и интересы.

Пропускная способность чипов

В августе прошлого года администрация Байдена обязала американских производителей микросхем приостановить поставки в Китай и Россию графических процессоров с пропускной способностью выше 600 гигабайт в секунду. Под это правило попали чипы A100 и H100 компании Nvidia и MI250 компании AMD.

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Позже Nvidia представила процессоры A800 и H800, работающие со скоростью 400 и 300 гигабайт в секунду соответственно, специально для рынка Китая. Оба этих процессора на тот момент удовлетворяли экспортным требованиям американского правительства.

В июне этого года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что администрация Байдена в ближайшем будущем намерена запретить экспорт A800 и H800 в Китай, хотя пока и не анонсировала соответствующие ограничения.

Соединенные Штаты пытаются заблокировать доступ Китая к чипам, использующим технологии искусственного интеллекта. Вашингтон изо всех сил пытается перекрыть лазейки, которыми пользуются китайские компании для закупок санкционных процессоров и микросхем. Иллюстрация представлена  онлайн журналом Asia Times Files / Wikimedia

В своем сообщении агентству Reuters американский чиновник заявил, что в целях исключения "обходных путей" в будущем планируется вместо характеристики "пропускная способность" использовать параметр "плотность производительности". В итоге американские компании смогут поставлять в Китай только те микросхемы искусственного интеллекта, параметры производительности которых не превышают установленного запрета на экспорт.

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9 августа газета Financial Times сообщила, что китайские технологические гиганты, включая BAT (Baidu, Alibaba и Tencent) и ByteDance, недавно разместили у Nvidia заказы на поставку чипов A800 на сумму 5 миллиардов долларов США. В сообщении отмечается, что около 100 тысяч чипов A800 на сумму 1 миллиард долларов США планируется поставить в этом году, в то время как оставшиеся микросхемы будут отгружены в 2024 году.

По мнению технологических и IT экспертов, производительность A800 составляет порядка 70 процентов от производительности A100. Пока неясно, будут ли запрещены поставки A800 и H800 в Китай в соответствии с новыми директивами. "H800 представляет собой замедленный вариант H100, но он все равно может быть запрещен к ввозу в Китай", - пишет один из пекинских IT-обозревателей в своей статье, опубликованной в понедельник на сайте технологических новостей AI Era. " Грядущие ограничения со стороны Соединенных Штатов негативно повлияют на способность китайских компаний развивать собственные технологии искусственного интеллекта".

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Обходные пути для "серого" импорта в Китай

В июне агентство Reuters сообщило, что некоторые розничные сети в торговом центре Хуацянбэй в Шэньчжэне закупили ограниченное количество микросхем A100 и установили на них цену в 20 000 долларов США за единицу, что вдвое выше их обычной стоимости.

Американский аналитический центр Center for Security and Emerging Technology (CSET), базирующийся в Вашингтоне, в июне прошлого года в своем исследовании заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) постоянно закупает готовые коммерческие системы искусственного интеллекта у китайских академических институтов и частных компаний, которые не так-то просто заблокировать действующими ограничениями США для конечных военных потребителей.

" Проблемы, связанные с отслеживанием чипов искусственного интеллекта, и разнообразие потенциальных вендоров не позволят американским регулирующим органам вести целенаправленную борьбу с посредническими компаниями, поставляющими чипы для НОАК", - говорится в сообщении CSET.

Почти все из 97 отдельно взятых микросхем искусственного интеллекта, обнаруженных CSET в открытых источниках закупок НОАК, были разработаны компаниями Nvidia, Xilinx (теперь AMD), Intel или Microsemi. CSET также сообщает, что НОАК периодически размещает заказы на микросхемы ИИ, разработанные американскими фирмами, которые изготавливаются на Тайване и в Южной Корее.

Huawei нашел способ обойти американские санкции на производство чипов. США намерены усилить контроль за китайскими компаниями, использующими каналы поставок или логистику из других государств в обход экспортных ограничений/ Изображение представлено  онлайн изданием Asia Times Files / Twitter

В действительности, находящийся под санкциями китайский технологический гигант компания Huawei Technologies все еще может передать производство своего чипа Ascend 910 тайваньской компании TSMC, поскольку 7-нм процессор искусственного интеллекта использует разработанную компанией архитектуру Da Vinci. Согласно опубликованному в июле исследованию крупнейшего инвестиционного банка Китая CITIC Securties, в настоящее время более 20 китайских городов используют чипы Ascend в своих ИИ-центрах. при этом доля Huawei на рынке вычислительных центров искусственного интеллекта в КНР выросла до 79 процентов.

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На Всемирной конференции по искусственному интеллекту, состоявшейся 6 июля в Шанхае, Чжан Дисюань, глава подразделения Huawei по работе с центрами обработки данных Atlas, заявил, что в конце этого года компания увеличит количество кристалов Ascend 910 в своем суперкластере Altas 900 с 4000 до 16 000. Китайский IT-журналист Яо Юэ считает, что кластера такой мощности достаточно для обучения чат-бота, эквивалентного GPT3.0.

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