Многие средства массовой информации и пользователи в социальных сетях сообщают, что в ходе атаки на госпиталь Аль-Ахли в секторе Газа предположительно использовалась авиационная бомба JDAM (Joint Direct Attack Munition). Израиль категорически отвергает подобные заявления.

Бомба JDAM или ракета ХАМАС - что скрывается за атакой на больницу Аль-Ахли в Газе, в результате которой погибли сотни мирных граждан. Атака на госпиталь в секторе Газа спровоцировала масштабные акции протеста по всему миру и резкое осуждение кровопролития. Власти Палестины возлагают ответственность за этот удар на израильские вооруженные силы. ХАМАС в свою очередь утверждает, что провел расследование, в котором указал на ответственность палестинских военизированных формирований. Фотография представлена агентством Рейтер / GettyImages.

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17 октября по больнице, в которой находились раненые и нуждающиеся в убежище граждане Палестины, был нанесен авиаудар. В результате варварской атаки погибло по меньшей 800 мирных палестинцев, многие из которых дети. Исламское движение сопротивления, ХАМАС возложило ответственность за произошедшее на Израиль.

Однако некоторые западные СМИ выступили с опровержением этих утверждений, заявив, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты, выпущенной членами "Исламского джихада" - другой палестинской военизированной исламистской организацией, действующей на территории сектора Газа.

Чуть позже в социальных сетях появлялись видеокадры, на которых было видно, как пламя охватывает коридоры больницы Аль-Ахли. На нескольких видеозаписях запечатлен момент попадания боеприпаса в больницу, в результате которого образовался гигантский огненный шар. На одном из этих видео, получившем название "первые четкие кадры трагедии в Аль-Ахли в Газе", отчетливо слышен звук взрыва и видны повреждения от попадания боеприпаса в больницу.

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После предварительного анализа видеозаписи многочисленные западные эксперты, в том числе Майк Михайлович, специалист по оборонным технологиям и бывший офицер канадских вооруженных сил, отметил: "Если несколько раз прослушать различные записи и сравнить с той, где показано попадание JADAM, то можно обнаружить определенную закономерность: фоновый шум постоянной интенсивности и характерный высокочастотный звук взрыва".

Кроме того, военный эксперт не исключил и другой вариант, предположив, что причиной удара могла стать баллистическая ракета типа LORA (Long-Range Artillery Missile). Такие боеприпасы издают аналогичный высокий звук, хотя их боевые части гораздо меньше, чем у авиабомб JDAM.

В различных социальных сетях появились сообщения о том, что в ходе атаки на госпиталь Аль-Ахли в секторе Газа предположительно использовались авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) применяемые ЦАХАЛ. Израиль категорически отвергает подобные заявления. Видеокадры возможного удара израильской авиации по больнице в секторе Газа. Источник социальные сети

Впрочем, он тут же добавил, что вероятность того, что в этом инциденте "замешана" ракета ХАМАС, крайне мала. Однако, поразмыслив и осознав все риски сказанного, бывший офицер канадских вооруженных сил заявил, что в этом вопросе следует проявлять определенную осторожность, и воздерживаться от окончательных выводов до получения дополнительной информации.

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В свою очередь, старший научный сотрудник отдела военно-воздушных сил и технологий группы военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Джастин Бронк считает, что данный инцидент не характерен для обычного авиационного удара израильских военно-воздушных применяющих стандартные 1000 (450 кг)- или 2000 (900 кг) -фунтовые боеприпасы серии JDAM/Mk80.

Он обратил внимание на то, что подлетающий снаряд, по-видимому, не обладал достаточной мощностью, при этом видимая вспышка была связана в первую очередь с воспламенением топлива, а не с детонацией бризантного взрывчатого вещества. Израильские военные неоднократно заявляли, что в больницах Газы, по их мнению, находится политическое и военное руководство движения ХАМАС.

Позиция Израиля по факту нанесения удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Тель-Авив опровергает подобные обвинения, заявив, что армия обороны Израиля не наносила авиаудара по госпиталю. ЦАХАЛ заявил, что проанализировал свои оперативные системы и пришел к выводу, что ракета(ы) были выпущены членами исламистского движения с территории сектора Газа.

В момент нанесения удара эти ракеты якобы пролетали недалеко от больницы "Аль-Ахли" в Газе. Официальный представитель ЦАХАЛа также заявил, что полученные из многочисленных источников разведывательные данные указывают на то, что ответственность за ракетный пуск, который привел к удару по госпиталю, несет группировка "Исламский джихад Палестины".

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Более того, представители ЦАХАЛа в своем аккаунте в Twitter выступили с опровержением утверждения телеканала Al Jazeera о том, что причиной разрушений в больнице стала израильская воздушная атака. Армия обороны Израиля заявила, что, согласно видеозаписям, в 18:59 ракета, предназначенная для Израиля, дала осечку и взорвалась, что совпадает с заявленным временем удара по больнице в секторе Газа.

Тель-Авив показал видеозапись, якобы доказывающую его непричастность к авиаудару по госпиталю в Газе / видеокадры представлены армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Израиль должен опубликовать спутниковые снимки, чтобы доказать свою непричастность к этой атаке. Дипломат назвала инцидент "преступным деянием и актом расчеловечивания". Россия и Объединенные Арабские Эмираты запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

18 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры, на которых, согласно комментарию, запечатлена территория вокруг больницы "до и после" неудачного ракетного пуска, предположительно произведенного военизированной организацией "Исламский джихад".

Израильские военные обращают внимание на то, что на месте катастрофы отсутствует воронка характерная для для взрыва мощной авиационной бомбы. Как известно, диаметр воронки от боеприпасов JDAM израильских ВВС обычно составляет от 7 до 19 метров, пишет индийский эксперт в области обороны и геополитик Ашиш Дангвал в своей заметке для интернет-журнала EurAsian Times.

Израильские спецслужбы заявили, что у них якобы есть запись разговора между бойцами ХАМАС, в котором обсуждался неудачный ракетный обстрел больницы со стороны "Исламского джихада". Примерно в то же время появились четкие снимки частично сгоревшей автостоянки у больницы Аль-Ахли в Газе. Израильские эксперты утверждают, что в целом конструкции комплекса был нанесен незначительный ущерб, а навес из глиняной черепицы, примыкающий к парковке, остался практически неповрежденным.

В своем комментарии к этому сообщению Бронк отметил, что на снимке отсутствуют "видимые воронки" и следы от осколков, характерные для стандартных бомб JDAM/Mk80 израильских военно-воздушных сил. При этом канадский эксперт заявил, что, глядя на эти кадры нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что они отражают весь объем разрушений. Такие повреждения могли быть вызваны как бомбовым авиаударом, так и неисправностью ракеты, приведшей к взрыву и возгоранию топлива.

Вместе с тем, на фоне ситуации в Газе ХАМАС очень часто использует для хранения своего оружия городские постройки и глубокие туннели, что заметно усложняет Израилю задачи обнаружения и нанесения точных ударов, пишет Дангвал. Поскольку и Израиль, и ХАМАС продолжают рассказывать свои версии, обвиняя друг друга в случившемся, ожидается, что в ближайшие несколько дней появится дополнительная информация.

Совместный боеприпас прямого действия (JDAM)

JDAM, или Joint Direct Attack Munition, представляет собой высокоточный боеприпас класса "воздух-поверхность" с боевой частью, состоящей либо из 2000-фунтового BLU-109/MK 84, 1000-фунтового BLU-110/MK 83, либо 500-фунтового BLU-111/MK 82. Носителями боеприпаса JDAM могут быть самые разные боевые самолеты, в том числе B-1B, B-2A, B-52H, AV-8B, F-15E, F/A-18C/D/E/F, F-16C/D и F-22. Кроме перечисленных самолетов, летом военно-воздушные силы Украины модифицировали свои истребители Су-27 и МиГ-29 с целью оснащения их боеприпасами JDAM (Joint Direct Attack Munitions) западного производства.

"Умные" боеприпасы JDAM-JR способны наносить удары по высокоприоритетным стационарным и подвижным целям с истребителей или бомбардировщиков. Наведение осуществляется с помощью аэродинамического комплекта и инерциальной навигационной системы, сопряженной с приемником GPS.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - традиционные авиационные бомбы, дооснащенные аэродинамическим комплектом с GPS-наведением, массой от 230 до 960 килограммов. Дальность поражения до 28 километров, для модификации Boeing JDAM-ER - до 75 километров. Всего с 1998 года было выпущено более 250 000 таких комплектов. Комплекты для "интеллектуальных" бомб JDAM. Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Wikipedia.

Процесс инициализации и калибровки инерциальной навигационной системы боеприпаса называется “передаточная юстировка”. В нем используются данные навигационной системы носителя. После сброса с самолета JDAM автономно перемещается по заданным координатам к цели. Координаты цели могут быть предварительно "загружены" в самолет перед взлетом, а затем скорректированы вручную экипажем перед выпуском или автоматически введены бортовыми датчиками самолета в процессе наведения на цель. Вероятная круговая ошибка оружия JDAM в наиболее точном исполнении при наличии данных GPS составляет не более 12 метров.

Хотя израильские боевые самолеты неоднократно наносили массированные авиационные удары по территории сектора Газа с использованием высокоточного оружия, например, боеприпасов Joint Direct Attack Munitions (JDAM), недавние фото- и видеоматериалы, размещенные израильскими военными в социальных сетях, говорят о применении и менее точных, неуправляемых авиабомб.

Так, недавно израильские ВВС разместили в социальных сетях, в частности на платформе X (ранее известной как Twitter), фотографии, на которых запечатлена погрузка неуправляемых авиабомб на самолеты. На другой фотографии можно увидеть истребитель, уже вооруженный этими неуправляемыми боеприпасами.

Судя по снимкам ВВС Израиля, используют также старые, менее точные неуправляемые 750-фунтовые бомбы M117 установленные под крылом истребителя General Dynamics F-16С Fighting Falcon. Изображение представлено OSINT technical.

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На снимках видно, что эти боеприпасы не оснащены ни комплектами JDAM с GPS-наведением, ни комплектами Paveway с лазерным наведением. На снимках видно, что эти боеприпасы не оснащены ни комплектами JDAM с GPS-наведением, ни комплектами Paveway с лазерным наведением. Скорее они напоминали неуправляемые бомбы M117, которые были установлены на истребителях F-16C. Эксперты предположили, что ВВС Израиля, возможно, используют для бомбардировок сектора Газа, в том числе, старые и менее точные неуправляемые боеприпасы.