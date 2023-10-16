На прошлой неделе Бишкек ратифицировал соглашение с Москвой о создании нового совместного предприятия по системам противовоздушной обороны. Совместный проект разместится на территории российской военной базы "Кант" в Чуйской области Кыргызстана и займет участок площадью 5 Гa.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта MO Российской Федерации приняло решение максимально усилить авиабазу "Кант" в Киргизии, в том числе за счёт размещения на ее территории зенитно-ракетных комплексов C-400. На снимке 3PK C-400 «Триумф» . Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times.

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"Законопроект о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой по созданию Объединенной региональной системы противовоздушной обороны рассмотрен и утвержден" - заявили в киргизском парламенте. Об этом сообщают российские и киргизские средства массовой информации.

Российское информагентство РИА "Новости" передает, что в рамках данного соглашения предусматривается создание совместной системы ПВО двух стран. Срок действия документа - пять лет. Москва заключила подобные соглашения со многими странами, в том числе с Казахстаном, Беларусью и Таджикистаном.

По имеющимся данным, сегодня на вооружении Киргизии до сих пор стоят устаревшие советские зенитные ракетные комплексы 9K32 "Стрела-2", 9K35 "Стрела-1O", зенитные самоходные установки "Шилка" ГРАУ — 2A6, 3AK C-60, 3PK C-75M "Волхов" и C-125 "Печора". Бишкек не располагает современными средствами противовоздушной обороны и пытается защищать свое воздушное пространство только с помощью этих устаревших систем.

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Тем не менее, несмотря на заключение соглашения о сотрудничестве, вопрос о том, какие именно средства противовоздушной обороны будут размещены в Кыргызской Республике, остается открытым. Многие военные специалисты считают, “весьма вероятным”, что на авиабазе "Кант" будут развернуты системы дальнего радиуса действия, в частности, 3PK C-400 «Триумф» или C-300 «Фаворит».

Источник информационного агентства "Риа Новости" утверждает, что участок в 5 гектар, передаваемый российским военным, как нельзя лучше соответствует упомянутому военному объекту "Кант". Сегодня на этом объекте базируются 3PK C-125 и C-75. При этом на Западе, считают, что кроме систем 3PK C-400 «Триумф» и C-300 «Фаворит» Москва может развернуть в этой стране системы ПВО более низкого класса, включая ЗРК типа «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-C1» "Бук" или "Панцирь-C".

Грамотный политический ход

Развертывание Москвой комплексов C-З00 или C-400 в Киргизии заметно укрепит военное присутствие и влияние РФ в Центральной Азии. Разместив в Киргизии свои самые совершенные комплексы противовоздушной обороны, Москва может увереннее "играть мускулами" и сдерживать потенциальных противников, считают западные эксперты. Особое значение это имеет и для Киргизии, которая граничит с Китайской Народной Республикой и рядом азиатских стран бывшего СССР.

Кроме того, развертывание таких комплексов противовоздушной обороны на территории Киргизии позволяет России и ее союзникам чувствовать себя более уверенно. Современные российские ЗРК известны своим передовым потенциалом по обнаружению и перехвату авиационных целей, включая ракетное оружие, истребители и беспилотные летательные аппараты. Наличие такие "инструментов" позволит ВС РФ более эффективно защищать свои военные объекты, инфраструктуру и обслуживающий персонал в Киргизии.

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К тому же присутствие в стране такого оружия выступает в роли сдерживающего фактора против потенциальной агрессии или вторжения негосударственных структур.

В заключение следует отметить, что развертывание в Киргизии 3PK C-3OO или C-4OO, позволяет Москве продемонстрировать мощь своего ВПК и зарекомендовать себя в качестве надежного партнера по обеспечению региональной безопасности. Предоставляя Бишкеку современные системы вооружений, Москва демонстрирует свою приверженность защите своих союзников и готовность внести вклад в обеспечение безопасности в Центральной Азии.

По мнению некоторых военных экспертов, "весьма вероятно", что на авиабазе Кант будут размещены дальнобойные системы, в частности, 3PK C-400 «Триумф» или C-300 «Фаворит». Размещение в Киргизии 3PK C-300 или C-400 позволит Кремлю продемонстрировать мощь своего военно-промышленного комплекса и зарекомендовать себя в качестве надежного партнера в обеспечении региональной безопасности, пишет EurAsian Times. На снимке 3PK C-300 «Фаворит». Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times.

Кыргызстан намерен возвести "мощный противовоздушный щит"

Если Россия разместит С-400 в Киргизии, то зона боевого применения этой системы охватит несколько сопредельных центральноазиатских государств. С-400 "Триумф" - зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности. Он может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, баллистические - до 60 км, на высотах до 30 и 25 км соответственно, на скорости 4,8 километров в секунду (14 Махов).

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Таким образом, в случае получения С-400 Бишкеком "зона потенциального поражения" частично затронет Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и, вероятно, даже некоторые провинции Китая. Эксперты считают, что точный радиус действия системы будет определяться рядом факторов, в том числе конкретным местом расположения и ландшафтом местности.

Например, столицу Казахстана Астану от Бишкека отделяет расстояние примерно в 400 километров. Следовательно, размещение Россией С-400 в Кыргызстане позволит потенциально "накрыть" значительную часть территории Казахстана, включая крупные города и стратегические объекты.

Тоже самое касается и некоторых районов Таджикистана, например, столицы Душанбе, которая находится на расстоянии около 300 километров от Бишкека. Также благодаря своей дальнобойности российские C-400 потенциально способны поражать аэродинамические цели в некоторых районах Узбекистана. Расстояние между Ташкентом и Бишкеком по прямой примерно равняется 500 км. Даже если зона действия C-400 не будет столь масштабной, как в случае с Казахстаном или Таджикистаном, эти 3PK все равно смогут обеспечить серьезную защиту важных территорий Узбекистана.

Также следует отметить, что в зависимости от конкретного места дислокации, зона действия С-400 может включить некоторые провинции КНР, в первую очередь это касается синьцзян-уйгурского автономного округа, граничащего с Киргизией.

Необходимо учесть, что на дальность действия ЗРС С-400 "Триумф" могут влиять самые разные аспекты, включая комплектацию системы, ландшафт местности и возможные природные факторы, например, горы или другие географические объекты. При этом дальность действия российских 3РК может быть увеличена за счет использования дополнительных систем - радиолокаторов и сетей противоракетной обороны.

Россия намерена усилить авиационную базу Кант в Киргизии

Создание авиационной базы "Кант" в Киргизии стало важным поворотным моментом в углублении сотрудничества Москвы и Бишкека в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии по случаю 20-летия создания российской авиабазы в киргизском городе Кант.

В своей приветственной речи российский лидер сказал: "Мы собрались здесь, чтобы в торжественной обстановке отметить довольно значимый юбилей - 20-летие создания в городе Канте Киргизской Республики российской объединенной военной авиабазы. Это важный этап для нашего с киргизскими друзьями сотрудничества в области обороны и укрепления региональной безопасности в целом".

Известно, что на авиабазе в Киргизии базируются 3PK C-125 и C-75. При этом на западные аналитики, считают, что кроме систем 3PK C-400 «Триумф» и C-300 «Фаворит» Москва может развернуть в этой стране системы ПВО более низкого класса, включая ЗРК типа «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-C1» "Бук" или "Панцирь-C" . Фото: Военно-промышленный комплекс России работает в круглосуточном режиме. Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times.

"Этот военный форпост вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности республики, обеспечение безопасности и стабильности во всем центральноазиатском регионе, противостоит таким серьезным угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик, организованная преступность", - подчеркнул президент РФ.

На фоне серьезных сигналов о том, что влияние России на некоторые бывшие республики СССР, а именно на Армению, находится под вопросом, двухдневный визит президента РФ в Киргизию завершится его участием в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке пишет EurAsian Times.

Вместе с тем, санкции Запада введенные против Москвы после начала специальной военной операции на Украине, обострили отношения РФ с другими региональными партнерами, которых Россия исторически считала своим "задним двором". Визит российского лидера в Киргизию, приуроченный к годовщине создания авиабазы в этой республике, вновь привлек внимание к этому военному объекту, который в последние году заметно укрепился, пишет EAT. В своем выступлении Путин также подчеркнул, что авиабаза в Канте вносит весомый вклад в обеспечение безопасности региона.

Киргизский лидер поблагодарил Москву за помощь в укреплении безопасности

Глава Киргизии Садыр Жапаров назвал российскую военную базу Кант надежным гарантом безопасности и стабильности в Центральной Азии". Он также отметил, что "российская авиабаза успешно справляется со своими задачами и является сдерживающим фактором для террористических и экстремистских угроз".

Президент Киргизской Республики добавил, что авиабаза в Киргизии появилась в нужное время. "С момента создания базы ее личный состав регулярно участвует в международных военных учениях, проводимых как на территории Киргизии, так и сопредельных стран", - цитирует ТАСС Джапарова. Объект находится на военном аэродроме в паре километров к югу от города Кант и в двадцати км от Бишкека. Аэродром обслуживает как тяжелые транспортные самолеты, так и самолеты истребительной авиации.

Накануне визита Владимира Путина Жогорку Кеңеш ратифицировал соглашение о создании совместной с РФ системы противовоздушной обороны. Согласно подписанному межгосударственному документу, для реализации совместного проекта будет использован земельный участок площадью 50 тыс. квадратных метров на военной базе Кант в Чуйской области Киргизии.

Российская авиационная база "Кант" основана и открыта в 2003 г. Этот объект является важнейшим элементом объединенной российской военной базы (ОВБ) РФ в Киргизии. Кроме вышеупомянутой авиабазы, в состав ОВБ входят испытательный центр противолодочного вооружения Военно-морского флота РФ в городе Каракол на озере Иссык-Куль, узел связи BMМФ «Марево» в поселке Первомайское, а также радиосейсмическая лаборатория N 17 MO России в Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область).

Ранее в ходе учений модернизированые российские "латающие танке" Cy-25CM нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам условного противника скрывающегося в киргизских горах. На снимке 3PK C-300 «Фаворит». Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times.

После того как в апреле 2013 года Москва ратифицировал соглашение о списании задолженности Киргизии на сумму в $5ОО млн, Бишкек согласился сдать базу в аренду РФ сроком на 15 лет с возможностью автоматического пролонгирования каждые 5 лет.

По данным из открытых источников, на базе развернуты военно-транспортные вертолеты Ми-8MTB5, многофункциональные беспилотные комплексы "Oрлан-1О", подразделение военной разведки и модернизированные штурмовики Cy-25CM "Грач".

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В рамках встречи главы обоих государств высоко оценили значение авиабазы в укреплении безопасности в регионе, так как этот военный объект также является важным авиационным элементом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Центральной Азии. ОДКБ была создана как инструмент противодействия расширению НАТО на восток, пишет EAT. Однако, в отличие от Североатлантического альянса, ОДКБ действительно является институтом, нацеленным на поддержание мира и стабильности в регион без агрессивных устремлений входящих в него государств.