Внезапная атака ХАМАС на Израиль обнажила проблемы космической разведки, поставив под сомнение эффективность существующих технологий сбора разведданных "небесными стражами" и подчеркнув необходимость более комплексного подхода, позволяющего сочетать искусственный интеллект (ИИ) с управлением и проницательностью человека.

Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада. Серьезные пробелы в средствах спутникового наблюдения Запада указывают на необходимость создания более интегрированной системы, в том числе для прогнозирования вторжения Китая на Тайвань, считают в Вашингтоне. На снимке израильский спутник Ofek-10 (архивное фото). Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Министерство обороны Израиля.

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По мнению военных экспертов американского журнала Defense One, недавнее нападение ХАМАС на Израиль подчеркнуло необходимость обеспечения "постоянной зоны покрытия" спутников-шпионов, поскольку сегодня космические средства наблюдения не являются "панацеей" для американских спецслужб.

Хотя Пентагон и приступил к созданию сети военных спутников на низкой околоземной орбите (LEO), известной также под названием "Архитектура вооруженных сил с пролиферированного космического пространства" (Proliferated Warfighter Space Architecture), способность ХАМАС избегать обнаружения, вероятно, заставит страны нарастить мощность и зону покрытия своих спутниковых систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), включая те, которые используют радиочастотное зондирование, пишет Defense One.

Издание отмечает, что, хотя Национальное разведывательное управление Соединенных Штатов (NRO) совместно с другими спецслужбами работает над поддержанием возможностей и актуальности американских спутников и сохраняет уверенность в своей способности обнаруживать угрозы по всему миру, официальные лица продолжают выяснять, почему подготовка к атаке ХАМАС осталась незамеченной. Американские чиновники изо всех сил пытаются найти любые сведения о возможной причастности Ирана к этому нападению.

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В документе говорится, что для обмена информацией ХАМАС, судя по всему, использовал "старые методы", в том числе личные контакты. Defence One отмечает, что от методов ISR, использующих технологии дистанционного наблюдения за противником, можно легко уклониться, при условии, что от объекта не исходят телекоммуникационные сигналы и он неподвижен, короче говоря, всего того, что может быть обнаружено и проанализировано космическими или электронными датчиками.

В исследовании также предлагается использовать больше алгоритмов с искусственным интеллектом для оценки данных, включая информацию о человеческом интеллекте, сообщениях в социальных сетях и физическом перемещении. Космическая разведка имеет ряд преимуществ перед другими средствами сбора информации. Так, в сентябре 2023 года газета Asia Times писала, что государства, располагающие системами космической разведки, менее подвержены риску вторжения со стороны других стран, поскольку они реже подвергаются внезапным военным атакам и, следовательно, менее уязвимы перед лицом крупных милитаризованных конфликтов.

Спутники-шпионы обеспечивают передачу данных и изображений в режиме реального времени, что позволяет быстро обнаружить подозрительные и потенциально опасные объекты и перемещения. Кроме того, они обеспечивают точный мониторинг и идентификацию потенциальных целей, что делает их экономически эффективными для слежения за кораблями и самолетами даже в удаленных районах.

Израиль хорошо знаком с этими преимуществами и поэтому создал мощный космический потенциал ISR. В 2015 году в своей книге "Справочник по космической безопасности" Деганит Пайковски и соавторы отмечают, что Израиль практикует прагматичный подход к развитию своей космической программы. При этом основное внимание уделяется разведывательному и оперативному потенциалу, а также попыткам добиться регионального доминирования в таких нишевых областях, как наблюдение за Землей, запуск ракет на низкую околоземную орбиту и коммуникации.

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Пайковский и соавторы отмечают, что доктрина безопасности Израиля основана на трех принципах Бен-Гуриона: сдерживание, раннее предупреждение и решающая победа. Они подчеркивают, что стремление сдерживать войну и обеспечивать раннее предупреждение является жизненно важным для национальной безопасности Израиля.

Эксперты считают, что космическая программа Израиля необходима для наблюдения за территорией противника из космоса, что, вероятно, является технологическим решением арабо-израильского конфликта. Они также отмечают, что спутниковая разведка считается огромным стратегическим инструментом, способным уравнять ситуацию, повышая прозрачность между государствами и уменьшая чувство неопределенности, снижая тем самым "риски внезапности".

Последствия ракетного обстрела в Ашкелоне, Израиль. ХАМАС выпустил по территории Израиля более 5 тысяч ракет, а также использовал пилотируемые парапланы, что в значительной степени ускользнуло от израильских средств противовоздушной обороны. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Министерство обороны Израиля / Sky News.

Несмотря на то, что Израиль зависит от политической поддержки и экономической помощи Соединенных Штатов, он обладает определенной автономией относительно своего разведывательного потенциала. По мнению авторов, это повышает "мощь, имидж и гибкость" Израиля в принятии конкретных решений. В этой связи они обращают внимание на способность Израиля разрабатывать и запускать на орбиту космические аппараты ISR, в частности, спутники серии Ofek.

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Однако недавние атаки ХАМАС сильно удивили и потрясли западное сообщество, поскольку уже давно считается, что Израиль обладает одним из самых совершенных в мире потенциалов ISR. С 1973 года Израиль не разу не сталкивался с такой крупномасштабной атакой.

В своей статье, опубликованной в этом месяце в New York Times, журналисты Ронен Бергман и Патрик Кингсли пишут, что неподготовленность Израиля к атаке ХАМАС объясняется неспособностью израильских спецслужб отслеживать каналы связи палестинцев, чрезмерной зависимостью от средств дистанционного наблюдения за границей, сосредоточением ключевых руководителей на уязвимых пограничных территориях и полным равнодушием к заявлениям военных лидеров Газы о том, что они не готовятся к боевым действиям.

Бергман и Кингсли считают, что руководители израильских разведслужб неверно оценили угрозу, исходящую от ХАМАС для Израиля из сектора Газа. По их словам, ХАМАС два года изображал нежелание вступать в боевые действия и создавал видимость деэскалации напряженности, прекратив период беспорядков на границе в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве Катара в прошлом месяце.

Кроме того, по их мнению, израильская система дистанционного пограничного контроля создает ложное чувство безопасности, поскольку она может быть легко разрушена. Они отмечают, что ХАМАС использовал ударные дроны для атак на вышки сотовой связи, которые передавали сигналы в систему мониторинга и обратно.

Более того, пишут Бергман и Кингсли, из-за сосредоточения командования на одной уязвимой базе, после ее захвата большинство старших офицеров были убиты, ранены или взяты в заложники. По их мнению, потеря ключевых офицеров, а также коммуникационные проблемы, вызванные ударами беспилотников, не позволили принять скоординированные ответные меры.

В своей статье, для издания The Conversation, доцент факультета контртерроризма, кибербезопасности и национальной безопасности Университета Мичигана Джавед Али обращает внимание на организационные и стратегические просчеты Израиля. В частности, он отмечает, что в Израиле нет централизованного аналитического агентства, подобного американскому Управлению директора национальной разведки (Director of National Intelligence, DNI), что, возможно, является причиной фрагментарного подхода к сбору и анализу разведывательной информации.

Али также отмечает, что, несмотря на тесные связи между Соединенными Штатами и Израилем в области обмена разведывательной информацией, озабоченность Вашингтона Россией и Китаем, возможно, сделала сотрудничество с Тель-Авивом менее приоритетным. Подобные оперативные, организационные и стратегические ошибки в сборе разведданных могут послужить ценным уроком для других крупных потенциальных очагов напряженности, включая Тайваньский пролив.

В своей статье, опубликованной в октябре 2022 года для аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир", Джон Калвер отмечает, что если бы Китай готовился к вторжению на Тайвань, то существовали бы серьезные индикаторы, предшествующие такому событию. Калвер считает, что в преддверии любого вмешательства Китай будет наращивать производство основных видов вооружений, например ракет, зенитных комплексов, оружия класса "воздух-воздух" и ракет дальнего радиуса действия способных наносить удары по побережью Тайваня.

Он также упоминает, что ближайшие индикаторы приближающегося конфликта могут включать финансовые элементы, в частности, усиление контроля за трансграничным движением капитала, замораживание иностранных финансовых активов в пределах КНР, а также быструю ликвидацию и репатриацию китайских активов, хранящихся за рубежом.

Калвер считает, что китайские лидеры, возможно, будут психологически подготавливать свой народ к издержкам войны, включая жесткую экономию, десятки тысяч смертей во время боевых действий и гибель мирного населения от ударов, наносимых американскими и тайваньскими вооруженными силами. Он отмечает, что если бы американское разведывательное сообщество увидело, что что-то из этого происходит, то, скорее всего, обнародовало бы эту информацию, как это было сделано почти за четыре месяца до начала специальной военной операции России на Украине.

Что касается военных подготовительных мероприятий, то, как пишет Калвер, за шесть-двенадцать месяцев до вторжения Народно-освободительная армия Китая осуществит "стоп-лосс" в масштабах всей страны, приостановив в этой связи демобилизацию рядового и офицерского состава.

Последние тренировки по высадке десанта показали, что НОАК планирует использовать паромы roll-on/roll-off, что поднимает новые вопросы об уязвимости и готовности к боевым действиям. Фотография представлена онлайн изданием Asia Times Files / Facebook / Agence France-Presse, AFP.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая также приостановит большинство регулярных военных учений и техническое обслуживание основных видов техники, а также расширит свой потенциал по перевооружению, пополнению запасов и ремонту кораблей, подводных лодок и самолетов за пределами военных объектов, по которым Соединенные Штаты или Тайвань, скорее всего, будут наносить бомбовые удары.

Кроме того, пишет автор, командование Восточного и Южного театров военных действий НОАК вероятно отдаст распоряжение о проведении подготовительных мероприятий, редко используемых в рамках простых учений, например, о создании полевых госпиталей вблизи точек высадки десанта и аэродромов, о сборе донорской крови и развертывании мобильных командных пунктов для поддержки подготовки транспортных средств в гражданских портах.

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Он также отмечает, что сигналом к подготовке к вторжению со стороны Народно-освободительной армии Китая может явиться отмена отпусков и нарушение регулярного авиасообщения. Калвер полагает, что Коммунистическая партия Китая (КПК) начнет мобилизацию в стране как минимум за три-четыре месяца до начала планируемых боевых действий. Эксперт также считает, что в ходе подготовки к военным действиям военно-гражданские комитеты в провинциях, скорее всего, попытаются взять под контроль коммерческие суда, транспортные корабли, самолеты, поезда и грузовики.