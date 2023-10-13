Самолеты-перехватчики МиГ-31БСМ Северного флота, нередко отправляемые для перехвата военных самолетов Североатлантического альянса, пытающихся приблизиться к российским границам с севера, отработали тактические приемы ведения воздушного боя в стратосфере над акваторией Баренцева моря.

Заявленная максимальная скорость полета истребителя на высоте около 17 километров составляет 2,82 Маха, при этом кратковременно МиГ-31 способен выйти и на 3 Маха. Практическая дальность полета с подвесными топливными баками составляет 3300 километров, без 2200 километров. Ранее сообщалось, что истребитель-перехватчик МиГ-31 в ходе высотного боевого патрулирования сбил несколько украинских самолетов, выпустив по ним дальнобойные управляемые ракеты Р-37М "Вымпел" класса "воздух-воздух". Фотография предоставлена пресс-службой оборoнного ведомства Российской Федерации / EurAsian Times

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Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы оборонного ведомства Российской Федерации: "Экипаж истребителя МиГ-31 из состава отдельного смешанного авиационного полка Северного флота отработал тактические приемы ведения воздушного боя в стратосфере". В рамках имитационных учений к российским границам приблизился самолет условного противника. В Министерстве обороны РФ пояснили, что для опознания цели и предотвращения нарушения ею воздушного пространства России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава войск противовоздушной обороны Северного флота (ПВО СФ).

Во время тренировок истребитель МиГ-31 Северного флота поднялся над Баренцевым морем на высоту более 11.000 метров, (11 км), где перехватил и уничтожил условного нарушителя. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 хорошо известен во всем мире своей способностью эффективно действовать на больших высотах. Следует отметить, что эти учения состоялись через несколько дней после того, как российские ВВС были вынуждены задействовать истребитель МиГ-31 “Лисья гоначая” для перехвата самолета-разведчика Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon приближающегося к российской границе над акваторией Норвежского моря.

После начала специальной военной операции России по освобождению Донбасса военные самолеты Североатлантического альянса в буквально смысле слова круглосуточно дежурят в воздушном пространстве вблизи Украины, что приводит к частым столкновениям с истребителями российских ВКС. Такая возросшая активность самолетов НАТО угрожает стабильности в регионе из-за высокой вероятности возникновения инцидентов ведущих к непредвиденной эскалации на фоне уже существующей напряженности.

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В связи с событиями на Украине и резким ухудшением отношений между Западом и Москвой, заметно возросла напряженность в приграничных с Норвегией регионах России. Североатлантический альянс резко усилил свое присутствие на севере, а Финляндия и Швеция, к недовольству России, присоединились к своей соседке Норвегии. В прошлом месяце Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе учений "Финвал-2023" истребители МиГ-31 провели имитационный перехват крылатых ракет противника над Чукотским морем. Экипажи МиГ-31 успешно поразили и уничтожили на подлете авиационные цели, применив ракеты класса "воздух-воздух".

Экипажи российских перехватчиков МиГ-31 не впервые оттачивают свое мастерство в верхних слоях атмосферы. Так, например, в 2019 году летчики модернизированных истребителей МиГ-31БСМ выполнили первый в истории "стратосферный бой" над полуостровом Камчатка на Дальнем Востоке России. В рамках учений отрабатывался перехват воздушного судна условного противника, вторгшегося в воздушное пространство РФ. Аналогичные тренировки проводились на Камчатке в 2020 году.

МиГ-31 способен запускать ракеты Р-37М по целям в воздушном пространстве Украины на глубину до ста и более километров, при этом безопасно находясь на территории России, и украинские ВВС ничего не могут с этим поделать. Еще одной немаловажной особенностью МиГ-31БМ является работа в команде. Авиазвено из четырех перехватчиков способно контролировать воздушное пространство в пределах 900-километровой зоны, эффективно взаимодействуя друг с другом. Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / EurAsian Times

В сентябре прошлого года пресс-служба Балтийского флота ВМФ Российской Федерации сообщила, что российские истребители МиГ-31 успешно отработали нанесение ракетных ударов в процессе маневров в стратосфере. "Экипажи МиГ-31 отрабатывали элементы боевого маневрирования в условиях стратосферы и выход из-под удара самолетов условного противника, а также передислокации на оперативные аэродромы региона.

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Таким образом, подобные стратосферные полеты не являются чем-то необычным для МиГ-31. В то же время место проведения учений имеет особое значение, поскольку на фоне событий на Украине боевой потенциал Северного военного округа заметно возрос.

Российские МиГ-31 - сила, с которой Западу приходится считаться

Производство дальнего сверхзвукового двухместного всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31 стартовало в Советском Союзе в 70-х годах прошлого века и ведётся до сих пор. Самолет оснащен автоматической шестиствольной пушкой ГШ6-23М (калибр 23 мм) с боекомплектом из 260 снарядов. Различные модификации этого самолета могут нести самое разнообразное вооружение, включая ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", авиабомбы различных калибров, а также гиперзвуковые авиационные комплексы.

Стоящие на вооружении истребители МиГ-31 постепенно модернизируются до уровня МиГ-31БМ (глубокая модернизация). По мнению военных экспертов, общая эффективность модернизированного варианта возросла более чем в 2,6 раза, при этом дальность обнаружения воздушных целей радиолокационной станцией "Заслон-М" увеличена до 400 километров. Кроме того, самолет может одновременно атаковать до восьми целей и осуществлять автономное сопровождение до 24 целей.

Заявленная максимальная скорость полета истребителя на высоте около 17 километров составляет 2,82 Маха, при этом кратковременно МиГ-31 способен выйти и на 3 Маха. Практическая дальность полета с подвесными топливными баками составляет 3300 километров, без 2200 километров. Ранее сообщалось, что истребитель-перехватчик МиГ-31 в ходе высотного боевого патрулирования сбил несколько украинских самолетов, выпустив по ним дальнобойные управляемые ракеты Р-37М "Вымпел" класса "воздух-воздух".

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Западные военные эксперты отмечают, что МиГ-31 в небе Украины действуют довольно вольготно, поскольку их истребители ВСУ не обладают достаточной дальностью, скоростью и высотой полета. Так, согласно отчету Королевского института объединенных служб (RUSI), в октябре 2022 года по самолетам украинских военно-воздушных сил ежедневно запускалось шесть ракет Р-37М.

В последнее время российские истребители практически ежедневно поднимаются в воздух для сопровождения самолетов Североатлантического альянса, пытающихся приблизиться к границам России. Фотография представлена Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / EurAsian Times

Некоторые официальные лица и военные эксперты на Западе неоднократно высказывали определенные сомнения касательно потенциала МиГ-31 эффективно действовать в "собачьем бою", поскольку этот самолет был разработан в первую очередь для выполнения задач перехвата, сопровождения и стрельбы ракетами большой дальности и якобы не рассчитан на прямое участие в воздушном бою.

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Однако, стремительно развивая свои возможности за счет модификаций и модернизаций, российские Военно-воздушные силы не сомневаются в способности самолета вступать в воздушную схватку с серьезным противником, что собственно и демонстрируется на практике.