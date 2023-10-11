Совместный проект Франции и Германии по строительству основной наземной боевой системы (Main Ground Combat System, MGCS) призван переосмыслить будущее танковой войны и стать своеобразным полигоном для европейского оборонного сотрудничества.

Франко-германский альянс призван изменить принципы ведения танковой войны. Танк MGCS будет отличаться большим радиусом действия, более низкой акустикой и режимом "бесшумного наблюдения" - правда если европейские державы смогут преодолеть огромное количество препятствий На снимке модернизированный основной боевой танк KNDS. (Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Nexter)

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В прошлом месяце некоторые средства массовой информации сообщили, что Франция и Германия ведут разработку совместной программы MGCS, которая должна заменить французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2 к 2040-2045 годам. Несмотря на предыдущие неудачи и задержки, министры обороны обеих государств подтвердили готовность к реализации этой инициативы.

В проекте участвуют такие важные промышленные игроки, как KNDS, совместное предприятие немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter. В проекте также участвует немецкий танкостроительный концерн Rheinmetall. Проект MGCS предполагает создание модульной системы с возможностью использования как пилотируемых, так и автоматизированных платформ. Однако уже сегодня эта программа столкнулась с рядом проблем, в том числе с противоречиями по поводу калибра главного орудия танка, различиями в стратегических целях и промышленным соперничеством.

Германия заинтересована в модернизации существующих модификаций Leopard 2, что отчасти связано с высоким спросом после того, как Вооруженные силы России уничтожили большую их часть на Украине. С другой стороны, Франция настаивает на принципиально новой разработке. Главным вопросом также является финансирование и политическое согласование. Кроме того, для окончательного успеха проекта необходимо преодолеть сложные технические и геополитические проблемы.

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Это проект является своего рода испытанием для европейского оборонного сотрудничества на фоне обострения проблем безопасности, вызванных военным конфликтом на Украине. Париж и Берлин по-разному представляют развитие системы MGCS, что отражается в их стратегических приоритетах и технологических предпочтениях.

На рынке Германии по-прежнему доминируют танки Leopard 2, экспорт которых растет на фоне украинского кризиса. Франция же, прекратившая производство танков "Леклерк" в 2008 году, рассматривает MGCS как способ модернизировать свои производственные линии. Ожидается, что соответствующие контракты будут подписаны в 2024 году. Возможно, после завершения разработки технической документации к инициативе присоединятся и другие страны Евросоюза, причем Италия и Нидерланды уже выразили заинтересованность в получении статуса наблюдателя.

Хотя детали MGCS не уточняются, в статье European Security and Defense от января 2023 года говорится, что новый танк будет оснащен гибридной силовой установкой и будет обладать экологичными и эксплуатационными преимуществами, в том числе сокращением логистических цепочек, увеличением дальности действия, снижением акустической и тепловой заметности и возможностью "бесшумного наблюдения".

В статье говорится о том, что вес машины будет снижен за счет уменьшения численности экипажа, облегчения композитной брони и применения систем активной защиты (САЗ), причем на базе новой платформы можно будет создавать различные варианты вспомогательных средств.

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Военные эксперты из European Secuirty and Defense утверждают, что MGCS будет оснащаться крупнокалиберной пушкой с улучшенными характеристиками по сравнению со 120-мм пушками, используемыми на Leclerc и Leopard 2. В статье говорится, что компания Nexter предлагает использовать в качестве основного орудия 140-мм пушку ASCALON (Autoloaded and Scalable Outperforming Gun) с автоматичексим механизмом заряжания и "масштабируемым потенциалом". ASCALON может использовать широкий спектр боеприпасов, позволяя оператору выбирать необходимые эффекты поражения.

Германия направила на Украину свои танки "Леопард". (Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Nexter) Twitter

Издание пишет, что новый танк в перспективе получит интеллектуальные боеприпасы, способные поражать цели на дальностях за пределами зоны прямой видимости и зоны ведения огня прямой наводкой (BLOS/NLOS).

Перспективный танк MGCS может также получить оружие направленной энергии (DEW), гиперзвуковые управляемые ракеты, оружие для поражения целей, находящихся за пределами зоны прямой видимости, пулеметы или автоматические пушки для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и средствами противовоздушной обороны, а также комплекс средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, танк будет отличаться высокой степенью автоматизации, максимальным применением искусственного интеллекта и защищенной тактической связью.

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Одновременно с этим Франция и Германия разрабатывают конкурирующие программы ОБТ. Так, в июле 2022 года по сообщению немецкого новостного издания Stern, на выставке вооружений Eurosatory 2022 обе страны представили конкурирующие танковые концепты: франко-германский танк KNDS Enhanced Main Battle Tank (EMBT) и немецкий KF51 "Пантера".

В репортаже отмечается, что если KF51 Panther был продемонстрирован в полной комплектации с 130-мм гладкоствольным орудием Rh-130 L/51, то KNDS EMBT лишился своего основного вооружения - 140-мм ASCALON (Autoloaded and Scalable Outperforming Gun), получив взамен 120-мм основное орудие и 30-мм автопушку.

В статье также отмечается, что основное орудие KF51 Panther по эффективности на 50 процентов превосходит пушку калибра 120 мм, хотя ее боекомплект составляет всего 30 снарядов против 42 снарядов у Leopard 2. Впрочем, KF51 Panther компенсирует это более высокой точностью стрельбы.

KF51 Panther рассчитан на экипаж из трех человек, пишет Stern. Однако при необходимости возможно размещение четвертого члена экипажа, который будет управлять беспилотными летательными аппаратами, боеприпасами или даже беспилотным танком сопровождения. Что касается средств обороны, то, по словам источника, KF51 Panther оснащен системой TAPS (Top Attack Protection System), способной отражать удары ракет и БПЛА сверху, при этом в его корпусе используются элементы активной защиты Leopard 2.

Что касается KNDS EMBT, то, по данным Stern, 140-мм пушка ASCALON будет готова только к 2025 году, причем для установки более крупного орудия потребуется модификация башни. В статье также говорится, что корпус машины создан на базе Leopard 2, а шасси уже готово для беспилотного управления.

Военый конфликт на Украине вновь вызвал дискуссию о целесообразности использования танков в современных боевых действиях, причем многие аналитики высказываются как за, так и против целесообразности использования танков в условиях высокотехнологичных боев. В своей статье, опубликованной в августе этого года в издании US Army University Press, Кертис Баззард и его коллеги утверждают, что современная концепция танка не утратит своей актуальности на полях сражений будущего.

Танки, пишет Баззард, имеют решающее значение для оперативной гибкости, тактических маневров с применением комбинированных вооружений и проецирования мощи страны. Эксперт утверждает, что эффективность бронетанковых подразделений в борьбе с противотанковыми системами требует комплексной подготовки, организационной гибкости и средств поддержания боевой мощи.

Кроме того, пишет издание, в массовых потерях танков на полях Украины виноваты не только технические недостатки танка, но и неэффективная стратегия и планирование, включая слабую подготовку и отсутствие средств обеспечения комбинированного удара.

Несколькими днями ранее Соединенные Штаты заявили о своем решении отказаться от использования танков Abrams M1 в связи с событиями на Украине, которые вскрыли проблемы сохранения военной техники в ходе военного конфликта (Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Nexter)

Эксперты указывают на сдерживающий потенциал танков, отмечая, что во времена холодной войны бронетанковые подразделения Североатлантического альянса представляли собой серьезные гарантии обороноспособности Запада. Сегодня страны, которым больше всего "угрожает" Китай или КНДР, в частности Индия и Южная Корея, располагают одними из самых крупных в мире танковых парков.

Авторы отмечают, что танки играют жизненно важную роль в наземных боевых действиях, позволяя командирам контролировать и определять ход конфликта. Они утверждают, что, несмотря на высокую стоимость и сложность материально-технического обеспечения, способность ОБТ обеспечивать боевую мощь в критические моменты времени и в критических точках делает их незаменимыми для достижения успеха на поле боя.

С другой стороны, Питер Сучиу в своём докладе, опубликованном в марте прошлого года в журнале 1945, утверждает, что век танка уже заканчивается, поскольку потери западной техники на Украине растут день ото дня. Эксперт утверждает, что российские противотанковые средства, такие как "Корнет-Д1", 9К111 "Фагот", а также авиационный ПТРК 9К121М "Вихрь" на боевых вертолетах Ка-52 "Алигатор", оказались настолько эффективными, что западные танки, похоже, превратились в вооружение ушедшей эпохи.

Сучиу утверждает, что, хотя танковая промышленость и развивается, она по-прежнему сталкивается с теми же проблемами, которые мешали ее боевому дебюту в Первой мировой войне. Он отмечает, что грязь остается главной проблемой западных танков, точно так же, как и столетие назад. По его мнению, нынешняя роль ОБТ, скорее всего, устарела с появлением новых управляемых боеприпасов и ударных дронов.

Он считает, что танковая промышленность должна эволюционировать, повышая уровень защиты, однако при этом могут возникнуть проблемы с габаритами и массой, что негативно скажется на мобильности и устойчивости. Эксперт отмечает, что, так же как современные эсминцы с управляемыми ракетами пришли на смену массивным линкорам, танки будущего, скорее всего, будут компактнее и легче.

Такая техника, по мнению Сучиу, не будет нуждаться в экипаже и сможет управляться дистанционно или функционировать автономно. По его словам, танки будущего могут быть оснащены технологиями защиты экипажа от поражения и использоваться в основном для удержания территории, а не для наступления.

Военный конфликт на Украине принес оборонным компаниям огромные прибыли. Так, в январе этого года агентство Reuters сообщило, что компания Rheinmetall повысила прогнозы продаж на 2025 год в связи с ростом спроса на оружие, вызванным событиями на Украине, и призвала Берлин ускорить выполнение крупных заказов для модернизации своих вооруженных сил. В июне 2023 года агентство Reuters также писало, что Rheinmetall ожидает роста рыночной стоимости своих акций в связи с кризисом на Украине и увеличением расходов на оборону в Европе.

"Наша операционная прибыль в 2025 году должна составить не менее 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов США), возможно, даже 1,7 миллиарда евро. Для справедливой оценки умножьте этот показатель на 11 или 12. Это позволит вам оценить масштаб... Оценка в 17 миллиардов евро является реалистичной для Rheinmetall в среднесрочной перспективе", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger), сообщает Reuters.

Западные СМИ: Территория вокруг населенных пунктов Работино и Вербовое превратилась в "кладбище западной бронетехники". (Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Nexter)

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В отчете отмечается, что в 2025 году ожидается рост продаж Rheinmetall на 11-12 миллиардов евро по сравнению с 10-11 миллиардами евро в ноябре прошлого года. Reuters отмечает, что текущая оценка акций Rheinmetall составляет около 10,5 миллиарда евро, при этом операционная прибыль за 2022 год ожидается в размере 754 миллиона евро, а рыночная стоимость акций с декабря 2021 года выросла более чем в три раза.