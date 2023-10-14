"Филиппины выражают глубочайшие соболезнования и сочувствие всем, кто потерял членов семьи и близких в результате недавних терактов", - говорится в заявлении президентского дворца Филиппин в связи с новым витком конфликта на Ближнем Востоке.

Внешнеполитические ведомство Палестины опубликовало спутниковые фотоснимки, на которых видны разрушения в жилых кварталах сектора Газа после ковровых бомбардировок ВВС Израиля. "На спутниковых снимках видны масштабные разрушения, вызванные интенсивными израильскими бомбардировками по жилым кварталам и районам сектора Газа с начала агрессии", - говорится в заявлении министерства, размещенном на его странице в соцсети X. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Facebook.

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"Филиппины осуждают атаки, особенно против гражданского населения", - добавил глава государства Юго-Восточной Азии, имея в виду беспрецедентные по своим масштабам удары боевой организации ХАМАС по Израилю, унесшие жизни сотен людей, включая мирное население.

Резко противоположную позицию Филиппинам заняла соседняя Малайзия, которая вновь подтвердила свою солидарность с палестинским народом в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в социальных сетях выступил с осуждением по поводу однобокого освещения последней вспышки насилия в мире, особо остановившись на судьбе палестинцев, лишенных домов и собственности долгое время проживавших на оккупированных территориях.

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"Конфискация земли и имущества, принадлежащих палестинскому народу, постоянно осуществляется [израильским правительством]", - написал Анвар в сообщении в социальной сети X, ссылаясь на массовый исход палестинцев после десятилетий арабо-израильского конфликта. "В результате такого беззакония погибли сотни невинных людей", - добавил он, тем самым возлагая вину на Израиль.

В своем резком заявлении министерство иностранных дел Малайзии назвало Тель-Авив "оккупантом", из-за которого палестинцы подвергаются "длительной незаконной оккупации, блокаде и страданиям". Соседствующая с Малайзией Индонезия, где большинство населения составляют мусульмане, также выразила свою поддержку движению Палестины за независимость.

Крупнейшая страна в Юго-Восточной Азии заявила, что "корень конфликта, а именно оккупация Израилем палестинских территорий, должен быть разрешен в соответствии с параметрами, согласованными Организацией Объединенных Наций", ссылаясь на различные резолюции Совета Безопасности ООН, одобряющие решение палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

Вместе с тем Индонезия, как развивающаяся мировая держава, решила продемонстрировать свое лидерство, заявив о необходимости "немедленного прекращения насилия во избежание дальнейших человеческих жертв". В последние годы эта страна Юго-Восточной Азии, третья по величине демократия в мире, стремится выступить в качестве потенциального миротворца в различных горячих точках, в том числе на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

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Малайзия в очередной раз заявила о необходимости соблюдения соответствующих международных обязательств для достижения справедливого мира и призвала Организацию Объединенных Наций принять незамедлительные меры по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В кадре размахивающие флагами малайзийцы выражают свою поддержку движению Палестины. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Facebook.

Два других ключевых государства Юго-Восточной Азии - Вьетнам и Таиланд, в свою очередь, заняли нейтральную позицию в отношении эскалации конфликта, что отражает глубокие разногласия между основными членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отношении очередной серьезной конфронтации.

Разнонаправленные интересы АСЕАН

В последние годы АСЕАН изо всех сил старается преодолеть глубокие противоречия между членами организации из-за многочисленных кризисов на своей территории. В частности, региональный альянс так и не смог выработать общую стратегию по урегулированию многолетних споров в Южно-Китайском море.

После нескольких десятилетий обсуждений странам Юго-Восточной Азии так и не удалось выработать единую позицию в отношении расширения военного присутствия Китая в спорных акваториях. В этом году планы Индонезии как председателя АСЕАН по проведению военно-морских учений были разрушены дружественными Пекину государствами-членами, при этом поддерживаемые США Филиппины вообще отказались от участия в этом мероприятии.

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Разногласия еще более усилились на почве обострения гражданской войны в Мьянме. В то время как Индонезия и Малайзия выступают за более агрессивную позицию в отношении военной хунты в пользу демократически избранного правительства Мьянмы, находящегося в изгнании, Таиланд и Камбоджа настаивают на прямом взаимодействии с правящим военным режимом. Раз за разом "примат внутренней политики" и национальных интересов торпедирует единство АСЕАН.

Филиппины, являясь союзником Соединенных Штатов по договору о взаимной обороне, исторически более благосклонно относятся к позиции Израиля. Именно голос этой страны Юго-Восточной Азии сыграл важную роль в создании государства Израиль. Двусторонние экономические связи между этими государствами также очень прочны: в 80-е годы прошлого века в Израиле работало порядка 100 000 филиппинцев.

"Правительство тесно координирует свои действия с посольством Филиппин в Тель-Авиве и офисом по работе с мигрантами (Migrant Workers Office, MWO) в Израиле, пытаясь обеспечить безопасность и благополучие филиппинцев, пострадавших в ходе продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении Офиса президента Филиппин (PCO), подчеркивающем важность обеспечения безопасности почти 29 тысяч филиппинских рабочих в условиях очередного витка насилия.

Оба государства также заключили 14 крупных двусторонних соглашений, а также изучают возможность установления более тесных связей в области обороны, в том числе потенциальной закупки сложных систем наблюдения и ракетных систем на фоне продолжающейся программы военной модернизации ВС Филиппин. Хотя Таиланд формально является союзником США по договору, он традиционно сохраняет нейтралитет в отношении поляризационных конфликтов.

"Таиланд настоятельно призывает всех участников конфликта воздерживаться от любых действий, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности, и присоединяется к международному сообществу в осуждении любого применения насилия и неизбирательных бомбардировок. Мы надеемся, что ситуация в Израиле вскоре нормализуется", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Таиланда.

"Правительство Таиланда глубоко обеспокоено безопасностью работающих в Израиле тайских граждан, которые пострадали в результате подобных насильственных инцидентов", - добавили в ведомстве, подчеркнув, что государство Юго-Восточной Азии аналогичным образом обеспокоено безопасностью своих граждан, работающих и проживающих в ближневосточной стране.

Коммунистический Вьетнам, в свою очередь, заявил, что "глубоко обеспокоен", и в целом занял позицию, гораздо более близкую к позиции восточных держав, таких как Россия и Китай, которые не встали однозначно на сторону Израиля.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте (1-я справа) и его дочь-вице-президент Сара Дутерте смотрят на фотографии жертв Холокоста в Зале имен 3 сентября 2018 года во время посещения мемориального музея Холокоста "Яд Ва-шем" в Иерусалиме, посвященного памяти шести миллионов евреев, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками во время Второй мировой войны. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP/ Gali Tibbon

"Мы призываем соответствующие стороны проявлять сдержанность, не предпринимать действий, осложняющих ситуацию, и в ближайшее время возобновить переговоры по урегулированию разногласий мирными методами на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, обеспечивая безопасность и законные интересы гражданского населения", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Вьетнама.

В поддержку Палестины

Демократически избранные правительства Малайзии и Индонезии, где мусульманское население в подавляющем большинстве симпатизирует палестинцам, заняли кардинально противоположную позицию. "Палестинцы подвергаются длительной незаконной оккупации, блокаде и страданиям, осквернению мечети Аль-Аксы в Иерусалиме, а также политике лишения собственности со стороны Израиля как оккупанта", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Малайзии, опубликованном в выходные дни.

"В этот критический момент необходимо остановить дальнейшие жертвы, страдания и разрушения. Стороны должны проявлять максимальную сдержанность и деэскалацию", - добавило ведомство, предостерегая Израиль от любых непропорциональных реакций, которые могли бы привести к огромным страданиям среди палестинского гражданского населения на оккупированных территориях.

Кроме того, Малайзия вновь заявила о необходимости выполнения соответствующих международных обязательств для достижения справедливого мира и призвала Организацию Объединенных Наций принять незамедлительные меры по деэскалации конфликта. "Совбез должен срочно созвать чрезвычайную сессию, чтобы потребовать от обеих сторон конфликта прекратить насилие, а также уважать и защищать жизни ни в чем не повинных гражданских лиц", - заявили в министерстве. Индонезия, являясь самым многонаселённым мусульманским государством в мире, в целом занимает сочувственную позицию по отношению к Палестине.

Кстати, несколько лет назад индонезийские власти открыто критиковали решение Соединенных Штатов признать Иерусалим столицей Израиля в ущерб будущему независимому палестинскому государству в соответствии с резолюциями ООН, предупреждая, что "это может подорвать безопасность и стабильность в мире". Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил свою приверженность интересам Палестины во время визита в Джакарту палестинского премьер-министра Мохаммада Штайеха в октябре 2022 года. В 2011 году Индонезия построила больницу в Бейт-Лахии (в секторе Газа) на средства, пожертвованные жителями страны.

В этой юго-восточноазиатской стране очень популярны антиизраильские настроения. В начале этого года на фоне протестов против участия Израиля в турнире ФИФА лишила Индонезию права на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет. В своем заявлении Видодо подчеркнул, что поддержка палестинцев со стороны Индонезии ведется по трем направлениям: дипломатия, торговля и гуманитарная помощь.

Два других ключевых государства Юго-Восточной Азии - Вьетнам и Таиланд - в свою очередь заняли нейтральную позицию в отношении эскалации ближневосточного конфликта, что отражает глубокие разногласия между основными членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу очередной крупной конфронтации. На снимке президент Индонезии Джоко Видодо поддерживает Палестину, а не Израиль. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP/ Bagus Indahono.

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Однако пока неясно, как именно Индонезия собирется урегулировать собственные разногласия в этом вопросе, а тем более примирить глубоко расколотый регион с кардинально различающимися взглядами на последний ближневосточный конфликт