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F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"

Вашингтон ведет переговоры с Ханоем о крупнейшей в истории поставке вооружений. В нее могут войти американские истребители F-16 Viper
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Администрация президента США Джо Байдена активно изучает возможность поставки крупных партий оружия, в том числе беспрецедентного количества истребителей F-16, в коммунистический Вьетнам - страну, которая ранее считалась смертельным врагом американцев. Эта тема стала одной из центральных во время визита Байдена в Ханой вскоре после завершения саммита "Большой двадцатки". Если такая сделка состоится, это станет важным этапом в развитии партнерства между Вашингтоном и Ханоем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Последняя модификация F-16 имеет ряд усовершенствований, призванных обеспечить лучшее взаимодействие истребителя поколения 4 с истребителями пятого поколения . Обозначение "V" на F-16V означает "Гадюка" - прозвище, присвоенное F-16 пилотами ВВС США за сходство с истребителем Viper из сериала Звёздный крейсер «Галактика». (Фото: Lockheed Martin)

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Американский президент заявил, что сотрудничество с Вьетнамом призвано показать партнерам по Индо-Тихоокеанскому региону и всему миру, что Соединенные Штаты являются тихоокеанской нацией и никуда не собираются уходить. Своей стратегической целью американцы видят создание в Юго-Восточной Азии коалиции стран во главе с Вашингтоном, способной противостоять быстро растущей мощи Китая, примерно так же, как они пытаются противостоять России в странах Евросоюза. В Китае такую американскую стратегию нередко называют "волчьей стаей".

Переговоры между Вашингтоном и Ханоем о поставках вооружений пока находятся в зачаточном состоянии, и конкретные детали потенциальной сделки не разглашаются. Однако если такой договор будет заключен, то это будет первый случай продажи самолетов F-16 стране с коммунистическим строем. С точки зрения американской администрации, Вашингтон присвоил Вьетнаму статус "глобального стратегического партнера", поставив его в один ряд с такими государствами, как Индия, Южная Корея, Япония и Китай. Для Соединенных Штатов Вьетнам имеет огромное стратегическое значение, и поставка F-16 вьетнамским военно-воздушным силам может изменить геополитическую обстановку в регионе.

Ежегодно Вьетнам выделяет на импорт вооружений около 2 миллиардов долларов. Вашингтон надеется, что часть этих финансовых ресурсов может быть перенаправлена на закупку американского оружия или оборонной продукции американских союзников и партнеров, прежде всего Южной Кореи и Индии, и тем самым вытеснить российских поставщиков 

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Ежегодно Вьетнам выделяет на импорт вооружений около 2 миллиардов долларов. Вашингтон рассчитывает, что часть этих средств может быть перенаправлена на закупку американского оружия или обороной продукции американских союзников и партнеров. В первую очередь это касается Южной Кореи и Индии. Таким образом, США планируют вытеснить с азиатского рынка российских поставщиков. Это может существенно изменить ситуацию, поскольку сегодня более 80 процентов оружия и боеприпасов, используемых вьетнамскими вооруженными силами, имеют советско-российское происхождение, пишет Reuters.

По мнению западных аналитиков, потенциальная продажа F-16 позволит установить стратегические и военные отношения между двумя бывшими заклятыми врагами. Принятие американских боевых самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon на вооружение вьетнамских ВВС повлечет за собой значительные доктринальные и культурные перемены вплоть до приведения их в соответствие со стандартами НАТО. Кроме того, это потребует подготовки вьетнамских пилотов и технического персонала в Соединенных Штатах, не говоря уже об инвестициях в инфраструктуру и присутствии американского вспомогательного персонала на вьетнамских военных базах.

Американское оружие стало доступно вооруженным силам Вьетнама после отмены эмбарго на поставки оружия в 2016 году. Сегодня вьетнамские военные используют американские беспилотники типа Scan Eagle, а также катера береговой охраны класса Hamilton и ожидают поставки 12 турбовинтовых самолетов T-6 Texan II. Они будут использоваться для базовой подготовки вьетнамских пилотов перед переходом на самолеты L-39NG чешской компании Aero и, может быть, американские F-16 Viper.

На снимке Су-30МК2 истребитель Военно-воздушных сил Вьетнама. Copyright mentioned in the image

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Одной из главных проблем является высокая стоимость расходов на приобретение и освоение американских видов оружия. Как следствие, Вьетнам потратил миллиарды долларов на закупку оружия у России, в то время как у США за последнее десять лет Ханой закупил оружия на сумму не более чем на 400 миллионов долларов. Однако прежде, чем продавать оружие за рубеж, Администрация США должна заручиться поддержкой Конгресса.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Вьетнам начал активно диверсифицировать и расширять свой военный арсенал. Ханой закупает оружие у Южной Кореи, Израиля, Нидерландов и ряда других стран. Вместе с тем Вьетнам продолжает активно вести переговоры с Россией о возможных поставках новых видов оружия и боеприпасов. По сообщению газеты New York Times, за день до визита в Ханой президента Соединенных Штатов Джо Байдена, подписавшего соглашение о повышении статуса отношений между двумя странами с "Всеобъемлющего партнерства" до "Всеобъемлющего стратегического партнерства", кабинет министров Вьетнама провел тайные переговоры о закупке оружия у Москвы на сумму 8 миллиардов долларов. Чтобы обойти американские и западные санкции, Ханой будет перечислять средства в Москву через совместное российско-вьетнамское нефтегазодобывающее предприятие "Вьетсовпетро".

В середине августа министр обороны Вьетнама генерал Фан Ван Зянг принял участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности (МКМБ-11) и международном форуме "Армия-2023". Там он встретился с высокопоставленными российскими чиновниками. Это вполне соответствует традиционной вьетнамской политике "балансирования" - стремлению Ханоя извлечь максимальную выгоду из хороших отношений со всеми крупными державами, включая Россию и Китай. По мнению журналистов Reuters , Вьетнам и Китай сегодня находятся в отношениях, которые иначе как "враждебными" не назовешь.

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Источник агентства Reuters сообщил, что Вашингтон организует специальную кредитную линию для закупки дорогостоящей военной техники, чтобы такому крошечному государству, как Вьетнам, больше не приходилось полагаться на недорогие поставки обычных вооружений из России.

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В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Вьетнама находятся 10 самолетов Су-27, 35 истребителей Су-30МК2 и 36 машин Сухой Су-22, модернизированных до уровня М3/М4. Для обучения и тренировок пилотов Вьетнам использует 12 учебно-боевых Як-130.

В Вашингтоне сомневаются в боеготовности самолетов российского производства, особенно на фоне санкций, введенных Западом против военно-промышленного комплекса России. В случае с Су-27 и особенно с более старыми Су-22 возраст самолета также играет важную роль. Су-27, состоящие на вооружении вьетнамских ВВС, летают уже почти 30 лет и используются в основном для обучения. Кроме того, предположительно на хранении ВВС Вьетнама до сих пор находятся МиГ-21 (по кодификации НАТО: Fishbed).

Су-22 и Су-27 рассредоточены по четырем учебно-тренировочным, истребительным и истребительно-бомбардировочным авиаполкам/эскадрильям. Точное количество самолетов в полках и эскадрильях ВВС Вьетнама источник Reuters не называет. Тем не менее, он утверждает, что российские, чешские и американские самолеты эксплуатируются в эскадрильях по 12 машин в каждой.

С появлением F-16 Viper вьетнамские ВВС получат современный и многофункциональный боевой самолет. Ключевым моментом при этом станет наличие современной радиолокационной станции APG-83 с активной электронно-сканирующей антенной решеткой (AESA). APG-83 увеличивает радиолокационные возможности F-16 до уровня таких самолетов, как F-22 и F-35 пятого поколения, пишет Reuters.

Техники устанавливают на F-16 Viper радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-83 SABR AESA. Изображение представлено: United States Air Force , USAF

Самолет оснащен системой радиоэлектронной борьбы Viper Shield, более мощными бортовыми компьютерами, модернизированной кабиной пилотов с увеличенными цветными дисплеями, новым 68 дюймовым центральным монитором, а также возможностью установки капсул целеуказания/разведки, улучшенными каналами передачи данных, точной и надежной навигацией, системой предотвращения столкновений и новым нашлемным дисплеем для пилотов. Конструктивный ресурс новых F-16 составляет 12 000 часов, благодаря чему они смогут оставаться на вооружении до 2060 года. Кроме того, они получили модернизированные двигатели и опциональные конформные топливные баки.

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Немаловажным аспектом является возможность применения самых современных американских боеприпасов способных наносить удары по воздушным, наземным и морским целям. Тип таких вооружений в значительной степени определяет потенциал и характеристики боевых самолетов. F-16 может быть оснащен дальнобойными, современными противорадиолокационными, противокорабельными и высокоточными ракетами, способными поражать стационарные и подвижные наземные цели.

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