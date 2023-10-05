Первый истребитель F-16 Block 70, предназначенный для военно-воздушных сил Словакии, впервые поднялся в воздух 29 сентября, спустя несколько дней после того, как компания Lockheed Martin торжественно представила самолет на производственной площадке в Гринвилле (штат Южная Каролина).

Первый полет словацкого F-16 Block 70: компания Lockheed Martin успешно завершила первый полет истребителя F-16 Block 70 для ВВС Словакии. По заявлению Вашингтона, Словакия станет первой европейской страной, получившей американский самолет F-16 Block 70, что позволит союзникам по НАТО быть впереди "все более опасных угроз этого региона". Изображение предоставлено онлайн-изданием Euro AsianTimes / Lockheed Martin / Х-Twitter.

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Согласно информации, опубликованной компанией Lockheed Martin, летчик-испытатель Райан "Куджо" Блейк (Ryan 'Cujo' Blake) в ходе полета выполнил несколько тестовых испытаний авиационной системы, подтвердив ее эффективность и сверхзвуковые характеристики. Испытания прошли 29 сентября на производственной площадке Lockheed Martin в Гринвилле.

"Словацкие военно-воздушные силы делают серьезный шаг вперед, осваивая потенциал F-16", - заявил на следующий день в своем пресс-релизе О. Дж. Санчес, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Integrated Fighter Group компании Lockheed Martin. "Интеграция этой проверенной временем авиационной платформы позволит ВВС Словакии эффективно оборонять свои границы и сотрудничать с союзниками в Европе, странах Североатлантического альянса и во всем мире".

Эти события имеют большое значение, поскольку открывают путь к передаче первой партии из 14 самолетов для ВВС Словакии, пишет EurAsian Times. В декабре 2018 года Братислава подписала письмо "о готовности и согласии" (Letter of Offer and Acceptance, LOA) принять на вооружение 14 самолетов американской компании Lockheed Martin. В результате Словакия первой в Европе получит модернизированные истребители F-16 Block 70.

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Королевские ВВС Бахрейна уже получили свой первый самолет F-16 Block 70 в марте этого года. Однако учитывая сложную обстановку на Украине и волну военных модернизаций, охвативших европейский континент, США будут внимательно следить за развитием ситуации в Словакии.

Комплексное соглашение о военном сотрудничестве между Вашингтоном и Братиславой также включает поставку усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM) AIM-120C7 компании Raytheon, ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder, а также обучение и техническую поддержку.

"Программа F-16 Block 70 предоставляет союзникам и партнерам передовые возможности обеспечения безопасности XXI века, приемлемые эксплуатационные расходы и стоимости жизненного цикла, а также перспективы стратегического партнерства", - отметил Санчес в заявлении для прессы.

Среди характерных особенностей Block 70/72 - современная авионика, РЛС APG-83 с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA), модернизированная кабина экипажа, конформные топливные баки, система предупреждения о близости земли (GPWS), а также центральный пьедестальный дисплей, обеспечивающий вывод тактического изображения на 68-дюймовый экран высокого разрешения, и увеличенный срок службы конструкции (до 12 тыс. часов). Фрагмент рекламного проспекта компании Lockheed Martin, посвященного продвижению F-16 Block 70 для правительства Индии, с указанием важнейших элементов, входящих в данную комплектацию. Изображение предоставлено онлайн-изданием Euro AsianTimes / Lockheed Martin / Х-Twitter.

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Он добавил: "Это современная боевая авиационная система, созданием которой гордится наш коллектив в Гринвилле, штат Южная Каролина. Производственная линия в Гринвилле является активом национальной безопасности, обеспечивая истребителями F-16 союзников по всему миру, таких как Словакия. Мы надеемся, что Братислава будет эффективно использовать эту платформу для поддержания мира в пределах своих границ и границ своих партнеров".

Ранее в этом месяце компания Lockheed Martin представила первый одноместный истребитель, получивший регистрационный номер 1001. Его продемонстрировали министр обороны Словакии Мартин Скленар и другие высокопоставленные словацкие чиновники, присутствовавшие на мероприятии, о чем недавно сообщало издание EurAsian Times.

В то время Санчес заявил: "Эти F-16 позволят словацким военно-воздушным силам быть на шаг впереди все более опасных угроз в регионе и стать частью миссии союзников в Европе, Североатлантическом альянсе и во всем мире". Приобретение этих самолетов для ВВС Словакии является важным, поскольку они должны заменить ранее снятые с вооружения МиГ-29 советского производства. В марте этого года Словакия передала киевскому режиму 13 истребителей МиГ-29.

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Самая современная модификация F-16: вариант F-16 Block 70/72

F-16 Block 70/72, также известный как F-16V, является наиболее совершенной и востребованной модификацией этого боевого самолета. Этот современный вариант многоцелевого истребителя четвертого поколения производится в основном на экспорт.

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Отличительными особенностями модели Block 70/72 является наличие современной авионики, радара APG-83 с активной фазированной антенной решеткой (active electronically scanned array, AESA), модернизированной кабины пилота, конформных топливных баков, системы автоматического предупреждения столкновений с землей или иными препятствиями (Ground Proximity Warning System, GPWS), а также центрального пьедестального дисплея, обеспечивающего вывод тактического изображения на 68-дюймовый экран высокого разрешения, и увеличенного срока службы конструкции (до 12 тысяч часов).

Компания Lockheed Martin разрабатывала F-16V как передовой образец современного боевого самолета, используя при этом существующие производственные мощности и обширную сеть глобальной поддержки, пишет EurAsian Times. В общей сложности самолеты модификации Block 70/72 приобрели шесть стран. Иордания и Болгария в прошлом году также подписали соглашение LOA на 12 новых машин в дополнение к 126 самолетам, которые в настоящее время уже официально находятся в резерве.

Первый истребитель F-16 Block 70 скоро будет отправлен в Европу; Словакия готовится поставить на вооружение самые современные истребители F-16 американской корпорации Lockheed Martin. На снимке министр обороны Словацкой Республики Мартин Скленар и вице-президент интегрированной истребительной группы компании Lockheed Martin О. Дж. Санчес. Изображение предоставлено онлайн-изданием Euro AsianTimes / Lockheed Martin / Х-Twitter.

По данным производителя, срок службы F-16 увеличился более чем на 50 процентов по сравнению с более ранними вариантами благодаря модернизации конструкции и расширению технического потенциала. Таким образом, срок службы F-16 может быть продлен до 2070 года и даже далее.

Модификация Block 70/72 имеет улучшенную поддержку различных видов оружия, системы целеуказания и расширенные возможности боевого применения, что делает его оптимальным вариантом для выполнения сложных задач класса "воздух-поверхность". Кроме того, истребитель обладает повышенной живучестью за счет использования малозаметных технологий, включая систему CWIS Hard Points, турбинные приводы и интегрированный инфракрасные камеры переднего обзора (forward-looking infrared, FLIR).

Стоимость F-16 Block 70/72 в зависимости от конфигурации и комплектации может быть разной. Но в целом ожидается, что она будет находиться в пределах 50-70 миллионов долларов США за самолет. Кроме того, современная версия F-16 оснащена более мощными силовыми установками, что позволяет увеличить эксплуатационную гибкость и быстроту выполнения задач в различных условиях эксплуатации.

Несмотря на то, что в последнее время Lockheed Martin испытывает определенные трудности с производством этого летательного аппарата, корпорация планирует значительно увеличить объемы производства до конца 2023 года. А пока на фоне продолжающегося конфликта на восточноевропейском театре военных действий первым получателем этого усовершенствованного варианта стала Словакия.

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Одновременно с этим вновь избранного пророссийского премьер-министра Словакии Роберт Фицо пытаются шантажировать из-за его позиции по конфликту на Украине. По словам Фицо , после победы на выборах ему стали поступать угрозы от западных политиков исключить Smer из Партии европейских социалистов в Европарламенте. Премьер Словакии назвал подобные действия "недемократичными и авторитарными". Попытки оказать давление на Фицо можно объяснить общей озабоченностью Запада по поводу прекращения поддержки Киева его соседями.