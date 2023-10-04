Индия намерена начать масштабное наращивание своих ВМС в ответ на усиление военно-морской мощи и присутствия НОАК в Индийском океане. Однако, по мнению военных экспертов, такая стратегия может столкнуться с рядом серьезных проблем, которые могут ограничить амбиции Нью-Дели. Об этом сообщает корреспондент Asia Times Габриэль Онрада. Для успешного противодействия ВМС Народно-освободительной армии Китая Индия планирует провести масштабное наращивание своего военно-морского флота. Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и подводных лодок и вытеснить Китай из Индийского океана. На снимке индийский многоцелевой авианосец INS Vikrant. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter.

В прошлом месяце многие источники сообщили о том, что ВМС Индии планируют построить еще один многоцелевой авианосец (IAC), аналогичный INS Vikrant. Об этом, согласно сообщениям, заявил начальник штаба военно-морских сил Индии адмирал Р. Хари Кумар. Кроме того, индийские ВМС пытаются пролоббировать строительство дополнительных активов, включая три атомные подводные лодки и шесть дизель-электрических конвенциональных субмарин. Потенциально они могут быть построены в рамках инициативы премьер-министра Нарендры Моди "Atmanirbhar Bharat", (Кампания «Самодостаточная Индия»).

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Согласно текущим оценкам, к 2030 году количество боевых кораблей в составе ВМС Индии может достичь 155-160 единиц, а к 2035 году ставится амбициозная задача иметь на вооружении как минимум 175 военных судов. Для обеспечения стратегического охвата и универсальности будут наращиваться и другие средства, в том числе самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. На фоне стремительного роста военно-морского потенциала Китая, который, согласно прогнозам, в ближайшие пять-шесть лет будет располагать 555 боевыми кораблями, ВМС Индии делают все возможное, чтобы "не отстать".

Однако несмотря на все вышесказанное, ВМС Индии до сих пор не получили от властей предварительного разрешения на строительство третьего авианосца. По мнению Онрада, реализация этого "крайне важного" проекта займет более десяти лет. В настоящее время индийские ВМС пытаются повторно разместить заказ на закладку авианосца INS Vikrant водоизмещением 45 тыс. тонн, что позволит сохранить стабильность кораблестроительного потенциала.

Напомним, что процесс строительства первого отечественного авианосца INS Vikrant затянулся более чем на десять лет, что наглядно демонстрирует многочисленные проблемы, встающие перед Индией в процессе собственного производства сложных боевых кораблей. В сентябре прошлого года издание Asia Times сообщило, что Индия после 13 лет разработки и затрат в размере 2,5 миллиардов долларов США ввела в строй INS Vikrant. По сообщениям, причиной таких задержек стали технические трудности, проблемы с финансированием и материально-техническим обеспечением, а также высокая коррупция.

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Планы по строительству третьего авианосца - совместно с INS Vikrant и INS Vikramaditya - указывают на более широкую военно-морскую концепцию, предусматривающую создание трех авианосных ударных групп. Каждая из АУГ будет состоять из авианосца и сопровождающих его многоцелевых эскортных и вспомогательных судов. Такие соединения будут оснащены интегрированными средствами противовоздушной, противокорабельной и противолодочной борьбы.

Легкие авианосцы из-за небольших размеров могут столкнуться с дилеммой между наступлением и обороной, пишет Онрада. Например, авианосная группа INS Vikramaditya может включать до 24 истребителей МиГ-29К, а INS Vikrant - до 30. Таким образом, командованию придется принять решение, сколько из них использовать для наступления, а сколько оставить для защиты флота. Если авианосец направит больше самолетов на штурмовые операции, то увеличит риски для всей группировки АУГ, а если направит больше самолетов на оборону, то снизит свой ударный потенциал. К тому же авианосцы уязвимы для противокорабельных ракет и ударных подводных лодок.

Согласно прогнозам военных экспертов, к 2030 году количество боевых кораблей в составе ВМС Индии может составить 155-160 единиц, а к 2035 году планируется иметь в строю не менее 175 военных судов. На снимке эсминец INS Kolkata индийских ВМС, фрегат INS Sahyadri и морской патрульный самолет P8I приняли участие в 27-х учениях MALABAR совместно с военно-морскими силами Соединенных Штатов, Австралии и Японии на восточном побережье Австралии недалеко от Сиднея. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Deccan Herald / Twitter PTI Photo.

В настоящее время Индия рассматривает Францию в качестве ключевого партнера по реализации программы строительства атомных ударных подводных лодок (SSN), которая пополнит список высокотехнологичных оборонных проектов, включающих конвенциональные штурмовые субмарины (SSK) и морскую истребительную авиацию. В июле этого года журнал The Print сообщил, что Индия и Франция обсуждают возможность разработки шести АПЛ, без ядерного оружия на борту. Переговоры о сотрудничестве ведутся в закрытом режиме уже более года, но основные детали проекта до сих пор не согласованы.

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Франция стремится расширить сотрудничество с Индией в сфере создания подводных лодок, пишет издание. Недавно Париж предложил Нью-Дели на базе своей АПЛ класса Barracuda построить новейшую конвенциональную субмарину. В прошлом Франция уже помогала Индии в наращивании подводного флота обычных подлодок. Как сообщила в январе 2023 года Asia Times, Франция и Индия договорились о совместной работе над технологией воздухонезависимой силовой установки (air-independent propulsion, AIP) для модернизации индийских подводных лодок класса Kalvari. По мнению экспертов, такое соглашение позволит еще больше укрепить растущие стратегические отношения двух стран.

Технология AIP позволяет обычным подводным лодкам оставаться под водой в течение нескольких недель, что приближает их к "подводной выносливости" АПЛ. Французская компания Naval Group и индийская Организация оборонных исследований и разработок (Development Organization, DRDO) приняли решение о создании AIP на топливных элементах. Такие двигатели могут быть установлены на первой в своем классе подводной лодке INS Kalvari, представляющей собой модифицированный вариант французской подлодки класса Scorpene.

ВМС Индии ставят перед собой задачу приобрести к 2030 году 24 подводные лодки, в том числе 18 обычных и шесть атомных. Таким образом, за счет иностранной помощи Индия намерена догнать своих конкурентов, в первую очередь Китай. В настоящее время Индия располагает 16 субмаринами, в том числе двумя действующими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Кроме того, Нью-Дели планирует принять на вооружение до четырех ПЛАРБ класса "Арихант", что сделает ее единственной страной, не входящей в число постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, обладающей сверхмощными средствами ядерного сдерживания, пишет Asia Times.

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В статье War on The Rocks, опубликованной в январе 2019 года, Йогеш Джоши отмечает, что индийские ПЛАРБ, как ожидается, будут придерживаться стратегии "Бастион". Эта концепция предусматривает ведение боевых действий в водах, "близких к дому и недоступных для противника". При этом наиболее подходящими для развертывания акваториями называются Бенгальский залив, Андаманское море и северная часть Индийского океана.

По мнению индийского эксперта, мощный конвенциональный флот и противолодочные средства ВМС Индии позволят эффективно блокировать активность подводных лодок НОАК в этом регионе. Он также отметил, что индийские ПЛАРБ будут действовать автономно, поскольку координация действий с обычным флотом может поставить под угрозу безопасность АПЛ из-за возможного перехвата противником сообщений между судами ВМС.

Впрочем, существующий в настоящее время ядерный потенциал Индии способен вызвать соразмерную реакцию со стороны Пакистана и не сможет стать "реальной угрозой" для китайских специалистов по оборонному планированию, что подорвет цели Нью-Дели по сдерживанию Пекина. В октябре прошлого года Asia Times отмечала, что для повышения живучести своего небольшого наземного ядерного арсенала и в связи с потенциальной угрозой ответного удара со стороны Индии Пакистан развернул на море дополнительные вооружения.

С той же целью в 2012 году Исламабад сформировал командование стратегических сил ВМС. По мнению специалистов, Пакистан намерен развернуть на море ядерное оружие, скорее всего, это будут крылатые ракеты подводного базирования (КРПБ) Babur III запускаемые с подводных лодок типа Agosta 90B или Agosta 70. Несмотря на то, что Индия обладает достаточно серьезным ядерным потенциалом (90-110 ядерных боезарядов), Китай относительно спокойно относится к индийским программам модернизации, что можно объяснить уверенностью Пекина в том, что он опережает Индию по уровню обычного военного потенциала как минимум на десять лет.

К 2035 году при сотрудничестве с Францией Индия намерена построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана.На снимке китайские фрегаты проходят в кильватерном строю во время морских учений в Южно-Китайском море. Фотография представлена пресс-службой ВМС Народно-освободительной армии Китая / Чжан Бинь / онлайн-издание Asia Times Files.

И хотя Китай и Индия считаются соперниками, сильная экономическая зависимость между двумя крупнейшими азиатскими державами является мощным стимулом для недопущения применения ядерного оружия, о чем свидетельствует гималайское столкновение в 2020-21 годах. Кроме того, Китай рассматривает ядерный арсенал Индии как средство стратегического и не видит в нем возможностей для тактического применения.

Тем не менее, новые амбициозные проекты Индии вписываются в более широкую стратегическую концепцию развития местной военной промышленности, диверсификации оборонных партнеров и укрепления связей с государствами-союзниками с целью сохранения стратегической автономии.

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Одновременно с этим, Индия продолжает испытывать серьезные проблемы, связанные с отсутствием политической поддержки, ограниченными бюджетами на исследования и разработки, неэффективными производственными мощностями, зачастую недостаточно рациональным управлением персоналом, слабой системой закупок, протекционизмом и, как и прежде, чрезмерной бюрократией, подводит итог Габриэль Онрада.