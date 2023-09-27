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США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА

Однако, по мнению экспертов, Пекин уже подготовился к новому раунду американских рестрикций и сможет преодолеть любые проблемы
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Три гонконгские торговые компании попали под действие американских санкций якобы за поставки в Иран и Россию комплектующих необходимых для создания ударных беспилотных летательных аппаратов, используемых ВС РФ в специальной военной операции на Украине. Об этом пишет журналист и военный эксперт Джефф Пао в своей статье для онлайн издания Asia Times.

А между тем в России разработан уникальный по своим возможностям вид БПЛА - истребитель дронов Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files

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В августе прошлого года Вооруженные силы России впервые нанесли удар по позициям ВСУ дронами-камикадзе "Шахед-136" иранского производства. В начале этого года стало известно о планах России при поддержке Тегерана построить на собственном предприятии более 6 тысяч таких беспилотников. Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов Америки потребовался год, чтобы вычислить и подвергнуть санкциям три гонконгские организации, занимавшиеся поставками запасных частей для ударных дронов.

В понедельник (25 сентября) американское ведомство сообщило, что под санкции попало 28 компаний, в том числе 11 в Китае, пять в России, пять в Пакистане и шесть в Финляндии, Омане, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Четыре из них расположены в Гонконге. Утверждается, что фирма Asia Pacific Links поставляла американскую продукцию в Россию, а фирмы Speed Business Trading (HK) и Sunrising Logistics (HK) - в Иран. Компания Well Fair International (Гонконг) отправляла товары из США для ядерной промышленности Пакистана, деятельность которой не контролируется.

Нанкинский институт астрономической оптики и технологий был обвинен в закупке американских изделий для военных исследований Народно-освободительной армии Китая. Остальные пять организаций и одно физическое лицо попали под санкции Запада раньше.

Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию

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 В марте этого года Министерство финансов США наложило на них финансовые ограничения за поставку деталей иранской компании Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) для изготовления беспилотных летательных аппаратов. В понедельник BIS сообщила, что Asia Pacific Links и еще восемь организаций в Финляндии, Германии и России попали под действие рестрикций за поставку комплектующих для производства ударных дронов якобы для Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ГУ ГШ ВС РФ). 

Компания Asia Pacific Links, расположенная в торговом комплексе Shing Hing Commercial Building в районе Sheung Wan, была зарегистрирована в Гонконге Антоном Трофимовым, в декабре 2014 года. Среди основных заказчиков - российская фирма SMT iLogic LLC, занимающаяся поставками модулей беспроводной GSM-связи, многофункциональных преобразователей сигналов, приемопередатчиков и усилителей радиосигналов.

"Мы без колебаний примем незамедлительные и действенные меры против тех, кто продолжает поставлять и поддерживать незаконный и аморальный военный конфликт на Украине", - заявил заместитель министра торговли Соединенных Штатов по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес. "Наши меры посылают четкий сигнал тем, кто пытается обойти наши механизмы экспортного контроля, что поведение, направленное на подрыв интересов национальной безопасности Америки, будет иметь самые серьезные последствия".

 По мнению китайских экспертов, Пекин уже подготовился к новому раунду американских рестрикций и сможет преодолеть любые проблемы. На снимке БПЛА Shahed-136. Иранский беспилотник Shahed-136 был реконфигурирован в российскими специалистами в более эффективное оружие. Изображение: Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files / Iranian Ministry of Defense

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Реакция Пекина на решение о вводе санкций была молниеносной. "Китай решительно выступает против этих действий и примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявил во вторник официальный представитель Министерства коммерции Китайской Народной Республики. Он отметил, что Соединенные Штаты злоупотребляют односторонними санкциями и "юрисдикцией длинных рук" для подрыва правил международной торговли и нанесения ущерба законным правам и интересам китайских предприятий и частных лиц. По его словам, Вашингтон должен немедленно прекратить "необоснованное давление" на китайские компании и частные лица.

Западные эксперты считают, что существующие "юридические лазейки" позволяют любому человеку беспрепятственно создавать в Гонконге подставные компании для закупок/поставок американских товаров.

"Соучастие Гонконга в подрыве санкционных механизмов — это не просто побочный результат того, что он является одним из самых оживленных судоходных узлов в мире", - пишет Брайан Кот, научный сотрудник Программы Карнеги по демократии, конфликтам и управлению, в своем исследовательском докладе, опубликованном в мае этого года. "Это прямое свидетельство растущего подчинения Гонконга Китаю, поскольку Пекин сделал все возможное, чтобы уничтожить последние остатки автономии в этом специальном административном районе".

В Китае представлен атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой

Согласно докладу, опубликованному вашингтонским фондом Free Russia Foundation (признан нежелательной в России организацией), Китай до начала специальной военной операции на Украине в течение многих лет являлся важным поставщиком микрочипов и электронных интегральных схем в Россию. Стоимость китайского экспорта полупроводников в РФ в прошлом году выросла до более чем 500 миллионов долларов США по сравнению с 200 млн. долларов годом ранее, говорится в отчете. Гонконг в прошлом году удвоил экспорт полупроводников и интегральных микросхем до примерно 400 миллионов долларов с 2021 года.

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На проблемы в регулировании указывает и заявление китайской компании Huawei Technologies, также находящейся под санкциями, которая в минувший понедельник объявила, что будет использовать "в огромных количествах" микросхемы собственной разработки в новых гаджетах, включая планшеты, наушники, умные часы и телевизоры. Так, например, в планшетах MatePad Pro будет использован чип Kirin 9000s, в беспроводных наушниках FreeBuds Pro - Kirin A2, а в смарт-телевизорах V5 Pro - Honghu 900.

По сообщениям средств массовой информации, процессоры Kirin A2 и Honshu 900 представляют собой 12-нм кристаллы, которые могут производиться ведущим китайским производителем полупроводников - компанией SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). 

В четверг, 14 сентября, группа из 10 американских законодателей-республиканцев во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Майклом Макколом призвала BIS отказать в выдаче всех экспортных лицензий компаниям Huawei, SMIC и их подразделениям, а также преемнице Huawei - фирме Honor. "Мы крайне обеспокоены и озадачены неспособностью BIS эффективно разрабатывать и применять нормы экспортного контроля в отношении нарушителей, в первую очередь Китая", - написали они в своем обращении к Эстевесу.

Министерство торговли Соединенных Штатов ввело новый пакет штрафных санкций после того, как в результате многолетнего расследования было обнаружено 28 компаний, участвовавших в поставках компонентов для российских беспилотников-камикадзе. ..Ударный БПЛА "Герань-2", по мнению военных экспертов, является точной копией очень эффективного иранского беспилотника "Shahed-136" Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files / REUTERS.

По их словам, в течение последних двух лет многие члены Конгресса указывали на "лазейки" в санкционных регламентах Соединенных Штатов. Они утверждают, что, несмотря на их предупреждения, BIS продолжает выдавать лицензии на сотни миллиардов долларов компаниям, контролируемым китайской коммунистической партией, таким как SMIC. Американские законотворцы призвали BIS отозвать все существующие лицензии у SMIC и Huawei, а также возбудить уголовные дела против руководителей указанных организаций.

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 "Мы прекрасно осознаем, что далеко не все предложения американских конгрессменов будут приняты и воплощены в жизнь", - говорится в опубликованной в воскресенье статье одного из IT-специалистов из Чжэцзяна. "Не стоит воспринимать их слова так близко к сердцу". По мнению китайского эксперта, письмо Маккола свидетельствует о том, что Соединенные Штаты сильно встревожены успехами Huawei. Однако компания из Шэньчжэня уже подготовилась к новому раунду американских санкций и сможет преодолеть возникшие трудности.

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