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Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF

Японская чип-индустрия переживает подъем на фоне американских санкций против китайских технологических компаний
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Лидеры G7 на майском саммите в Хиросиме в 2023 г. в своем документе, посвященном "экономической устойчивости и экономической безопасности", заявили, что с помощью глобальных партнерств они укрепят цепочки поставок критически важных товаров, в первую очередь полупроводников. Об этом пишет японский эксперт и научный сотрудник проекта "Возрождение американских инноваций" Центра стратегических и международных исследований Хидеки Томосигэ в своей статье для онлайн издания East Asia Forum.

При поддержке государства Япония пытается возродить сектор полупроводниковой промышленности Японская чип-индустрия переживает подъем на фоне американских санкций против китайских технологических компаний. Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files / Twitter.

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Это стремление подкрепляет попытки Японии, предпринимаемые с 2021 года, возродить отечественную полупроводниковую промышленность, снизить зависимость от других стран в поставках критически важных товаров и выстроить устойчивую цепочку поставок. Два ключевых элемента японской стратегии развития полупроводниковой промышленности до 2023 года включают в себя укрепление отечественного производственного потенциала и стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию полупроводниковых технологий нового поколения на основе международного сотрудничества.

Этот амбициозный план направлен на полную трансформацию японской индустрии микросхем и демонстрирует решимость Токио реанимировать полупроводниковую экосистему. Правительство Японии намерено увеличить внутренние мощности по производству полупроводников путем выделения субсидий компаниям, занимающимся производством передовых чипов. Учитывая, что полупроводники используются в самых разных областях - от мобильных телефонов до систем вооружений, расширение внутреннего потенциала Японии будет иметь ключевое значение для снижения риска зависимости от недобросовестных источников поставок, а также риска чрезмерной зависимости от ряда стран.

В 2021 и 2022 годах Токио выделил более 1 трлн. иен (около 7 миллиардов долларов США) на строительство полупроводниковых заводов. Если бы этого не произошло, пишет East Asia Forum, то японские компании, скорее всего, выбрали бы более "привлекательные" места для производства микросхем. Кроме того, полупроводники были включены в категорию "критически важных материалов". Это было сделано с целью укрепления способности японской промышленности производить "унаследованные системы" и изготавливать необходимое производственное оборудование и комплектующие.

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В результате общий бюджет программы составил 368,6 миллиарда иен (2,8 миллиарда долларов США). Эти меры поддержки направлены на сохранение позиций Японии в мировой полупроводниковой экосистеме и привлечение дополнительного капитала от частного сектора. Помимо финансовой помощи, Японская инвестиционная корпорация (Japan Investment Corporation, JIC) - государственный фонд, курируемый Министерством экономики, торговли и промышленности, - сделала важный шаг: приобрела компанию JSR, производителя фоторезистов (химикатов, используемых в процессе печати чипов), путем поглощения на сумму около 900 миллиардов иен (6,4 миллиарда долларов США).

На долю JSR приходится около 30 процентов мирового рынка фоторезистов, используемых при изготовлении полупроводников. Приобретение позволит JSR и JIC осуществить реструктуризацию японской индустрии производства полупроводниковых материалов посредством крупномасштабных слияний и поглощений. Это позволит повысить конкурентоспособность японских компаний, производящих продукты полупроводниковой промышленности.

Хотя одной лишь государственной политики для возрождения японской полупроводниковой промышленности недостаточно, Токио работает над тем, чтобы его "промышленная стратегия" стала своеобразным катализатором успешного развития отрасли. Такая концепция требует тесного взаимодействия с полупроводниковыми компаниями и другими заинтересованными организациями, оценки успехов и неудач проводимой в стране промышленной политики и внесения в нее необходимых поправок, пишет Хидеки Томосигэ.

Стратегия правительства Японии по развитию чип-индустрии также предусматривает укрепление базы полупроводниковых технологий нового поколения за счет международного сотрудничества. В других технологически развитых государствах, включая страны Евросоюза, Соединенные Штаты, Южную Корею и Индию, проводится политика построения устойчивых цепочек поставок полупроводниковой продукции.

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Покупка Японской инвестиционной корпорацией местного производителя фоторезистов JSR позволила убрать с "открытого рынка" одну из ключевых компаний, производящих компоненты для микрочипов. Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files / Facebook

Томосигэ считает, что сегодня для Японии наступило благоприятное время для развития сотрудничества с зарубежными партнерами. В декабре 2022 года в Японии был создан Центр передовых полупроводниковых технологий (Leading-edge Semiconductor Technology Center, LSTC), который финансируется государственными исследовательскими институтами Японии и служит центром исследований и разработок для ученых всего мира.

В LSTC специалисты будут разрабатывать новые технологии для производства полупроводников нового поколения исходя из потребностей отечественной и зарубежной промышленности. Ожидается, что National Semiconductor Technology Center и Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) будут сотрудничать с LSTC в области разработки перспективных микросхем. Кроме того, в настоящее время японский Национальный институт передовой промышленной науки и технологии совместно с отечественными и зарубежными полупроводниковыми компаниями работает над проектом по запуску опытной линии по производству 2-нанометровых чипов.

Одновременно с этим LSTC сотрудничает с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) для разработки передовых технологий 3D-упаковки микросхем. Такие совместные проекты свидетельствуют о стремлении японского правительства догнать мировых лидеров, которые в настоящее время опережают Японию в области технологий производства микросхем примерно лет на десять.

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В сотрудничестве с IBM и IMEC правительство Японии также учредило консорциум Rapidus - центр массового производства полупроводников нового поколения. Rapidus получит от японского правительства финансовую помощь в размере 330 миллиардов иен (2,3 миллиарда долларов) в течение 2022 и 2023 годов. Производство 2-нанометровых полупроводников планируется начать в 2027 году.

Но поскольку Rapidus до сих пор не построил и не запустил в эксплуатацию производственные мощности, для реализации его потенциала, скорее всего, потребуется время. Также пока неясно, насколько эффективной окажется бизнес-модель Rapidus, основанная на НИОКР, поддерживаемых доходами от продаж.

В качестве поучительного примера можно привести тот факт, что с 1970-х по 2000-е годы японское правительство осуществляло множество совместных исследовательских проектов, аналогичных LSTC. Поначалу эти государственные инициативы пошли на пользу японской полупроводниковой промышленности. Однако в долгосрочной перспективе японские полупроводниковые компании стали не столь разнообразны из-за стандартизации и унификации технологий. Отсутствие разнообразия среди японских производителей полупроводниковой продукции затруднило адаптацию компаний к переменам в конкурентной среде.

Чтобы извлечь уроки из предыдущих правительственных инициатив, LSTC должен возглавить целый ряд японских полупроводниковых компаний, работать гибко и не ограничиваться конкретными исследовательскими задачами.

Правительство Японии стимулирует возрождение полупроводниковой промышленности. Токио прилагает огромные усилия, чтобы догнать мировых лидеров полупроводниковой промышленности, которые в настоящее время опережают Японию в области чип-технологий примерно на десять лет. Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files / Twitter.

Новая политика правительства Японии должна сыграть важную роль в восстановлении японской полупроводниковой экосистемы. Для успешной реализации этой стратегии власти должны продолжать инвестиции и проводить долгосрочную политику, направленную на создание устойчивой глобальной цепочки поставок.

В то же время необходимо наладить тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами и сохранять гибкость при корректировке своей политики. Помимо финансовой поддержки, правительство Японии должно придерживаться многостороннего подхода для повышения конкурентоспособности своей полупроводниковой промышленности.

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Речь идет о развитии международного сотрудничества, создании научно-исследовательских центров и подготовке персонала. Ожидается, что эти усилия помогут японской полупроводниковой промышленности занять более сильные позиции и будут способствовать укреплению экономической устойчивости как внутри страны, так и за рубежом, считает Хидеки Томосигэ.

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