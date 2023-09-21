Индия и Канада объявили о взаимной высылке дипломатов на фоне обострения отношений в связи с убийством на территории Канады лидера сикхских сепаратистов.

Борьба за за независимый Халистана + рост индуистского национализма = смертельная смесь, которая ранее стоила жизни премьер-министру Индире Ганди, считает американский эксперт Золотой храм в Амритсаре, штат Пенджаб. Фотография предоставлена электронным изданием Asia Times Files / Wikipedia Commons

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Это произошло после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что существуют "достоверные обвинения", связывающие индийское правительство Нарендры Моди с гибелью Хардипа Сингха Ниджара. Ниджар, один из лидеров движения "Халистан", добивавшегося образования независимого сикхского государства в индийском штате Пенджаб, был застрелен 18 июня 2023 года у здания сикхского культурного центра в Суррее (город в канадской провинции Британская Колумбия).

На фоне растущей напряженности в отношениях между двумя странами журнал The Conversation обратился к Марку Юргенсмайеру, эксперту по вопросам религиозного насилия и сикхского национализма, профессору социологии и глобальных исследований Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, чтобы прояснить контекст дипломатического конфликта, ставшего для многих большой неожиданностью.

1. Что собой представляет движение "Халистан"?

Слово "Халистан" означает "страна чистых", хотя в данном контексте термин ""халса" относится в широком смысле к религиозной общине сикхов, а термин "Халистан" подразумевает, что они должны иметь свою собственную нацию. Местом расположения такого государства "потенциально" может стать штат Пенджаб на севере Индии, где проживает 18 миллионов сикхов. Еще 8 миллионов сикхов проживают в других штатах Индии и за рубежом, в основном в Великобритании, Соединенных Штатах и Канаде. Идея создания независимого государства для сикхов возникла еще до раздела Индии, когда рассматривалась концепция создания отдельного государства для индийских мусульман.

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В то время часть сикхов считала, что если мусульмане могут иметь Пакистан - государство, возникшее в результате, раздела в 1947 году, - то должен существовать и "Сикхистан", или "Халистан". Эта концепция была отвергнута индийским правительством, и в результате сикхи оказались на территории штата Пенджаб. В то время границы Пенджаба были проведены таким образом, что сикхи не составляли большую часть населения штата.

И все же сикхи смогли выжить, в том числе и потому, что одним из главных постулатов их веры является "мири-пири" ("Мир и Пир" - светская власть и духовная власть) - концепция, согласно которой религиозное и политическое руководство слиты воедино. За свою 500-летнюю историю сикхи имели собственное государство (Сикхская конфедерация), боролись против правления моголов и составляли основу армии в период колониального и независимого правления Индии.

В 1960-х годах сикхи вновь заговорили об идее создания отдельного государства, что стало частью требования перекроить границы штата Пенджаб в интересах сикхов, чтобы они составляли большинство населения. В результате протестов правительство Индии создало штат Пенджаби Суба, в границы которого вошли носители языка пенджаби, используемого большинством сикхов. В настоящее время они составляют 58% населения "обновленного" Пенджаба.

Трюдо заявил в парламенте, что Индия, причастна к убийству лидера Халистана Наджара, но ни в парламенте, ни за его пределами он ни словом не обмолвился о том, кто совершил теракт в 1985 году, когда был взорван индийский авиалайнер. Трюдо позволяет проводить в Канаде всевозможные антииндийские акции, нарушая Женевскую конвенцию и международное право. Он идет вразрез с усилиями мировых организаций по сдерживанию и искоренению терроризма, считает К.Н. Пандита — кашмирский учёный в области персидских и центральноазиатских исследований (Индия). Фотография предоставлена электронным изданием Asia Times Files.

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Идея создания "Халистана", отдельного от Индии, получила драматическое продолжение в результате масштабного восстания боевиков, вспыхнувшего в Пенджабе в 80-х годах прошлого века. Многие сикхи, примкнувшие к повстанческому движению, хотели получить независимое государство, а не просто отдельный индийский штат.

2. Почему индийское правительство именно сейчас проявляет особое беспокойство по этому поводу?

Восстание сикхов в 1980-х годах представляло собой ожесточенные столкновения между индийской вооруженной полицией и воинственно настроенными молодыми сикхами, многие из которых по-прежнему стремились к созданию отдельного государства в Пенджабе.

В результате кровопролитных боев между сикхскими боевиками и силами безопасности погибли тысячи людей с обеих сторон. Обострение конфликта произошло в 1984 году, когда премьер-министр Индира Ганди начала операцию "Голубая звезда". Цель операции - освободить от боевиков Золотой храм в Амритсаре —главный храм Гурдвара сикхской религии — и захватить или убить главу движения "Халистан" Сант Джарнаил Сингх Бхиндранвале. В результате нападения он погиб, а сикхи всего мира были возмущены тем, что их святыня подверглась оскорблению со стороны полиции. В отместку 31 октября 1984 года Индира Ганди была смертельно ранена несколькими выстрелами двух охранников-сикхов на выходе из своей резиденции на Сафдарджанг-роуд.

В последние годы в Индии некоторые известные сикхских активистов начали вновь пропагандировать идею создания независимого Халистана. В связи с этим индийское правительство опасается возвращения волны насилия и жестокости характерной для 1980-х годов. Правительство Нарендры Моди пытается пресечь это движение в зародыше, пока оно не стало слишком масштабным и экстремальным, считает Юргенсмайер.

3. Что связывает движение "Халистан" и Канаду?

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После подавления восстания сикхов в начале 90-х годов прошлого века многие сикхские активисты покинули Индию и отправились в Канаду, где их радушно приняла многочисленная сикхская община, многие из которых с одобрением относились к идее возрождения Халистана. Эмигрантская община сикхов в Канаде с начала XX века заметно выросла, особенно в провинциях Британская Колумбия и Онтарио.

Канада привлекает сикхов не только своими экономическими преимуществами, но и возможностью свободно реализовывать собственные идеи сикхской общины. Если в Индии поддержка Халистана является незаконной, то в Канаде сикхские активисты могут свободно выражать свое мнение и организовывать акции в поддержку этой идеи.

Хотя "предполагаемый" Халистан и должен располагаться в Индии, канадское движение в его поддержку способствует укреплению идентичности сикхской диаспоры и придает канадским активистам чувство связи с индийской родиной.

Отношения между Индией и Канадой заметно ухудшились, хотя обе страны являются динамично развивающимися демократическими державами. Причиной напряженных отношений является почти 800 -тысячная сикхская диаспора в Канаде, многие из которых решили обосноваться в этой стране после переселения из индийского штата Пенджаб. На снимке премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите лидеров стран "Большой семерки" в фешенебельном отеле Schloss Elmau в Эльмау, Германия, 27 июня 2022 года. Фотография предоставлена электронным изданием Asia Times Files / Bloomberg.

4. Как правительство Канады относится к движению Халистан?

Сикхская диаспора составляет 2,1% населения Канады — это даже больше, чем в Индии. Они составляют значительную часть электората страны и обладают достаточно весомым политическим влиянием. Более того, в кабинете министров Канады сикхов больше, чем в кабинете министров Индии.

Хотя Трюдо постоянно заверял правительство Индии в том, что любые акты насилия со стороны сикхов будут строго наказываться, он также заверил канадцев в своем уважении к свободе слова и праву сикхов на самовыражение и организацию мирных собраний при условии, что они не нарушают канадских законов.

5. Что представляют собой отношения между Канадой и Индией в более широком контексте?

Партия "Бхаратия джаната парти", или Индийская народная партия, премьер-министра Индии Наренда Моди поддерживает индуистский национализм. Недавно правительство Моди использовало термин "Бхарат", а не «Индия», когда называло страну во время проведения конференции G20, на которой присутствовал президент США Джо Байден и ряд других мировых лидеров. Словом "Бхарат" Индию называют индуистские националисты. Такая преференция, наряду с ростом числа преступлений на почве ненависти, привела к возникновению атмосферы страха и недоверия среди меньшинств, в том числе среди индийских сикхов и мусульман, утверждает американский религиовед.

Учитывая высокий процент сикхов среди населения Канады, Трюдо пытается поддержать права сикхов и выразить свое несогласие с тем, что Индия движется в сторону индуистского национализма. И это не единственный случай столкновения Трюдо и Моди на этой почве. В 2018 году Трюдо осудили в Индии за его дружеские отношения с Джаспалом Сингхом Атвалом, сторонником движения "Халистан" в Канаде, который в прошлом был признан виновным в покушении на убийство главного министра штата Пенджаб.

Тем не менее, у обеих стран есть масса причины для того, чтобы попытаться выйти из сложившейся дипломатической ситуации. Индию и Канаду связывают тесные торговые связи и общие стратегические проблемы, связанные с Китаем. Вполне вероятно, что со временем обе стороны найдут способы снять напряженность, возникшую в результате этого запутанного инцидента.

Индийские эксперты и политики имеют несколько иную точку зрения...

..Говоря о геополитике, Трюдо, раздражая Индию, наносит серьезный ущерб "Индо-Тихоокеанской стратегии" собственного правительства, обнародованной в начале этого года. Назвав Индо-Тихоокеанский регион, "новым горизонтом возможностей", Канада в рамках этой стратегии выделила четыре региона, на которых следует сосредоточить особое внимание, - Китай, Индия, северная часть Тихого океана (Япония и Корея) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

И именно правительство Трюдо признало важность Индии в этой стратегии. Растущее стратегическое, экономическое и демографическое значение Индии в Индо-Тихоокеанском регионе делает ее важнейшим партнером Канады на пути к достижению поставленных целей в рамках данной стратегии, считает индийский политический обозреватель, Пракаш Нанда, и добавляет: "Канада и Индия имеют общие традиции демократии и плюрализма, общую приверженность международной системе, основанной на правилах, и многостороннему подходу, взаимный интерес к расширению торговых отношений, а также обширные и растущие связи между нашими народами".

Недавно Индия для привлечения туристов решила сменить название на Бхарат. На снимке мавзолей-мечеть Тадж-Махал, расположенный в Агре (Индия) на берегу реки Джамна. Фотография предоставлена электронным изданием Asia Times Files / Bloomberg.

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"Стратегическое значение и лидерство Индии - как в регионе, так и на глобальном уровне - будет только возрастать по мере того, как Индия - самая многочисленная демократия в мире - станет самой густонаселенной мировой державой и продолжит развивать свою экономику. Канада будет искать новые возможности для партнерства и диалога в областях общих интересов и ценностей, включая вопросы безопасности". Однако события последних двух дней поставили все эти идеи под угрозу. Однако события последних двух дней поставили все эти идеи под угрозу. Вопрос в том, сможет ли Трюдо пересмотреть свою политику?