США и некоторые другие союзники Киева по Североатлантическому альянсу приложили немало усилий, чтобы склонить украинского президента Зеленского к переговорам с Россией. Однако эти попытки не увенчались успехом. Визит главы киевского режима в Организацию Объединенных Наций и Белый дом направлен прежде всего на то, чтобы заручиться поддержкой Запада для продолжения конфликта - в частности, добиться от Конгресса одобрения пакета помощи в размере 24,9 млрд. долл. и новых поставок вооружений. Об этом пишет американский эксперт, бывший сотрудник Пентагона, старший аналитик Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для интернет-портала Substack.

Даже если Зелинскому удастся выбить из Конгресса США дополнительные деньги, это может стать последней каплей - терпение Вашингтона лопнуло! На снимке РСЗО ATACMS. Аббревиатура ATACMS означает Army Tactical Missile System, что в переводе означает "Армейская тактическая ракетная система". Это твердотопливная баллистическая ракета класса "поверхность-поверхность". Изображение предоставлено онлайн-изданием "Русское оружие".

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Нижняя палата Конгресса США, рассматривающая все денежные законопроекты, в последнее время пытается принять "Законодательство об ассигнованиях" (continuing resolution, CR) для поддержания федерального бюджета. Так вот, сумма в 24,9 млрд. долл. на нужды Киева не предусмотрена ни одним из предложенных вариантов этого проекта, по крайней мере, на текущий момент.

Кабинет Байдена запросил для Украины 13,1 млрд. долл. на военную помощь, 8,5 млрд. долл. "якобы" на гуманитарную помощь и 2,3 млрд. долл. на "финансирование и стимулирование доноров через Всемирный банк", как бы нелепо это ни звучало.

Пару дней назад кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны, обвинив их в коррупции. Эти действия были направлены на поддержку команды Байдена, которую в последнее время даже демократы стали упрекать в предоставлении Киеву денег без каких-либо гарантий, большая часть из которых бесследно испаряется. При этом Белый дом препятствует проведению любых аудиторских проверок денежных средств, выделяемых киевскому режиму.

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Ранее именно Вашингтон выступал против мирного урегулирования конфликта, пишет Стивен Брайен, но это было до того, как истощились арсеналы американских и натовских вооружений и провалилась попытка Запада сменить власть в России. В попытке компенсировать свои неудачи, Запад начал накачивать Украину оружием, чтобы прорвать оборону РФ. Собственно говоря, никакого прорыва так и не произошло, а ВСУ израсходовали практически все свои стратегические резервы. Два важных соединения - 25-я воздушно-десантная и 82-я десантно-штурмовая бригады - потеряли на Запорожском направлении столько западной техники и живой силы, что стали малоэффективны и были отведены в тыл.

Киевское весенне-летнее-осеннее контрнаступление продолжается, требуя все больше техники и живой силы. Согласно поступающим отчетам, ВСУ теряют ежедневно более 1 000 солдат, а иногда эта цифра доходит до 2 000. Соединенные Штаты и некоторые союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу уже чуть ли не открытым текстом говорят Зелинскому о своем неодобрении военной стратегии ВСУ несмотря на то, что в большинстве случаев она была разработана на основе компьютерных симуляторов западного блока и масштабной разведывательной поддержки.

Практически все государства (КНР, Бразилия, Ватикан, Южная Африка, Египет, Сенегал, Конго, Коморские острова, Замбия, Уганда, Дания, Индонезия, Саудовская Аравия), которые могли бы предложить мирное решение, уже сделали это или предложили выступить в роли посредника (Израиль, Дания, Турция). Некоторые из них достигли определенного прогресса, (Турция и Израиль).

Попытка США склонить Зеленского к переговорам с Россией провалилась, считает западный эксперт, бывший сотрудник Пентагона, старший аналитик Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен. На снимке министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин (слева) и государственный секретарь Энтони Блинкен (справа) во время встречи с главой киевского режима Зеленским 24 апреля 2022 года в Киеве, Украина. US Department of Defense/ Agence France-Presse, AFP.

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По официальной позиции киевского режимам можно сказать следующее:

Киев не намерен вести переговоры с Владимиром Путиным, но, возможно, иногда будет разговаривать с кем-то из российских политиков. Это следует из украинского указа, подписанного Зеленским. Украина не отдаст ни одной своей территории ни при каких обстоятельствах. Это касается в том числе Крыма и Донбасса, хотя на предыдущих переговорах тема Крыма обсуждалась. Киев требует, чтобы Вооруженные силы России покинули украинскую землю, а военные преступники, включая президента РФ Владимира Путина, предстали перед судом. Киев требует гарантий безопасности от Североатлантического союза или же вступления в него. Он также настаивает на членстве в Евросоюзе, но вопрос о вступлении в Европейский Союз упирается в определенные препятствия. Вашингтон вроде "как бы" и работает над гарантиями безопасности, но, судя по всему, эта инициатива застопорилась или приостановилась.

Тем временем киевский режим требует поставок оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Последняя из таких заявок касается твердотопливной баллистической ракеты наземного базирования ATACMS (МГМ-140) производства американского оборонного концерна Lockheed Martin, с дальностью поражения 300 километров, и германо-шведской крылатой ракеты воздушного базирования Taurus (КЕРD-350) с радиусом поражения 500 километров. По мнению специалистов, система Taurus должна дополнить уже имеющуюся на вооружении Киева франко-британскую Stormshadow, адаптированную для фронтовых бомбардировщиков Cy-24.

Однако пока ни Вашингтон, в случае с ATACMS, ни Берлин - с Taurus - не соглашаются отправить их на Украину. Тем не менее, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд призывает ВСУ смелее наносить удары по особо важным объектам на российской территории. Если ей удастся выиграть внутригосударственные дебаты, то РК АТАКМС могут быть переданы Киеву.

Безусловно, все это оказывает определенное влияние на военные цели котррые ставит перед собой Москва. В настоящее время основная часть боевых действий ведется на территории Донбасса, Запорожья, Херсонской области и около Крыма, пишет бывший сотрудник Пентагона . Тем не менее, официальные лица в России все чаще говорят о замене украинского лидера и расширении военных действий на такие важнейшие города, как Одесса. Для этого Москве придется задействовать больше людских ресурсов и военной техники, что может оказаться довольно непросто.

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В то же время любая военная экспансия может оказаться опасной для ВСУ, испытывающих серьезные проблемы с живой силой и вооружением. Насколько устойчив окажется киевский режим, никто не знает. Кроме того, неясно, какие резервы Украина еще сможет доставить к линии боевого соприкосновения.

В США растет недовольство украинским "контрнаступом". Скажем прямо, военный конфликт на Украине укрепил союз Москвы и Пекина, истощил военные ресурсы Североатлантического альянса и поставил Вашингтон в невыгодную позицию как в Европе, так и в Азии.

Прекрасным тому примером является зенитный ракетный комплекс HIMARS. Пентагон даеж отложил поставку РСЗО Тайваню, который очень нуждается в этой системе. Сегодня даже морпехи на Окинаве стараются экономнее расходовать имеющиеся у них ракеты HIMARS. Потребуется довольно много времени, чтобы США смогли обеспечить своих союзников достаточным количеством боеприпасов этой системы, но если Киев продолжит "бросаться" ими в русских, то их естественно никому не хватит.

25-я воздушно-десантная и 82-я десантно-штурмовая бригады ВСУ на запорожском направлении понесли огромные потери как в технике, так и в живой силе, после чего стали малоэффективны и были выведены в тыл. Изображение предоставлено онлайн-изданием "Русское оружие"

Одновременно с этим из-за событий на Украине задерживаются многие другие поставки вооружений Тайбэю. Например, уже более чем на 1,5 года задерживается поставка 40 самоходных гаубиц M109A6 Paladin стоимостью 750 миллионов долларов США.

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Вполне вероятно, что Зеленскому удастся убедить Конгресс США предоставить ему дополнительные средства на финансирование конфликта. Но стой же долей вероятности можно сказать, что это будет его последним "ура". Возможно, он получит урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. И вряд ли он вернется.