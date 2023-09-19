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На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем

Официальный Пекин предложил новую программу воссоединения с отколовшейся провинцией
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Недавно правительство Китая представило новый "план интеграции" между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем. Это случилось в тот момент, когда над островом нависла угроза вторжения со стороны Пекина, пообещавшего объединить его с материком.

Снимок сделан 21 мая 2014 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин (справа) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по окончании церемонии подписания совместных документов в Шанхае. РИА Новости Сергей Гунеев

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Государственный совет и Центральный комитет Коммунистической партии Китая издали директиву, в которой говорится о том, что Фуцзянь станет "демонстрационной зоной" для развития тайваньской интеграции и "первым домом" для тайваньских граждан и предприятий, проживающих в Китае.

Поскольку Фуцзянь на востоке омывается водами Тайваньского пролива, она наиболее близка к Тайваню как в географическом, так и в культурном отношении. Кроме того, в ней проживает много тайваньцев, переехавших сюда в поисках образования или работы. Новый документ ЦК КПК содержит 21 страницу и был назван "проектом" будущего развития Тайваня.

Ван Цзяньмин (Wang Jianmin), старший эксперт по межбереговым отношениям из Миннаньского нормального университета в провинции Фуцзянь, по сообщению государственной газеты Global Times, заявил: "Из того, что центральное правительство придает большое значение исследованию межбереговой интеграции и дальнейшего развития, становится понятно, что ЦК КПК по-прежнему рассматривает мирное взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию как суть работы над проблемой Тайваня".

Что представляет собой новый план интеграции Фуцзянь-Тайвань

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Документ направлен на "углубление межпроливного интегрированного развития во всех областях и содействие процессу мирного воссоединения". Правительство намерено превратить прибрежную провинцию в своеобразные ворота на материковую часть Китая для жителей и компаний Тайваня, содействовать двусторонней торговле, инвестициям и налаживанию контактов между людьми.

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Хотя Пекин уже несколько лет пытается завоевать расположение тайваньцев, документ дает возможность более либеральной экспансии. В частности, сообщается, что во многих китайских городах приняты постановления, разрешающие соотечественникам, имеющим вид на жительство на Тайване, арендовать или приобретать государственное жилье по ценам ниже рыночных с целью сокращения расходов на проживание.

Согласно новому плану, туристам из Тайваня не придется регистрироваться для временного проживания в Фуцзянь. Им будет предложено поселиться там на постоянной основе, приобрести жилье и участвовать в системе социальной помощи на материке.

В соответствии с новой редакцией законодательства, вступившей в силу в 2015 году, все туристы из Тайваня должны регистрироваться для временного проживания, независимо от того, останавливаются ли они в гостинице или в домах у родственников, что предусматривает предупреждение или наказание в размере 100-500 юаней (13-68 долларов США).  В университетах и исследовательских институтах Фуцзяни будет увеличена квота на обучение тайваньских студентов, а для жителей и предприятий острова будут созданы более благоприятные условия для трудоустройства и ведения бизнеса.

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Согласно документу, будут предприняты специальные усилия по облегчению доступа на рынки и оказана поддержка различным отраслям промышленности, особенно тайваньским предприятиям, с целью привлечения на работу большего числа жителей острова. Кроме того, в провинции Фуцзянь планируется разрешить тайваньским инвесторам вкладывать средства в создание предприятий, занимающихся производством и выпуском радио- и телепередач.

Китай обнародовал "план интеграции" между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем, когда над самоуправляемым островом нависла угроза вторжения, поскольку Пекин обещает объединить его с материком. Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes

Тем не менее, так называемый "план интеграции" появился в не самый благоприятный момент в межпроливных отношениях. Хотя Китай сейчас и призывает к интеграции с Тайванем посредством развития отношений, НОАК постоянно наращивает военную активность в районе самоуправляемого острова. Этот документ был опубликован всего через несколько дней после того, как вблизи острова был замечен китайский авианосец.

Более того, Министерство национальной обороны Тайваня в последнее время регулярно публикует информацию о вторжении самолетов Военно-воздушных сил НОАК в зону идентификации противовоздушной обороны (ADIZ). Таким образом, предложение об интеграции становится еще более неожиданным, учитывая двоякий подход Пекина к Тайбэю. Мало того, за день до официального опубликования документа председатель народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин, вступая в новую должность главы организации, призванной содействовать мирному объединению, призвал к борьбе с сепаратистами и внешним вмешательством в дела Тайваня.

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Однако на пленарном заседании Китайского совета по содействию мирному национальному воссоединению Ван также рекомендовал приложить больше усилий для развития межпроливных обменов и взаимодействия, с тем чтобы "укрепить фундамент общественного мнения". Это в какой-то степени выдает извечный подход Пекина, использующего политику "кнута и пряника".

План интеграции или ловушка Китая? 

Мнение экспертов. Хотя руководство Китая не скрывает своего намерения присоединить Тайвань, если он не согласится на объединение, западные военные эксперты считают, что уроки, извлеченные из конфликта на Украине, пока удерживают Пекин от подобных действий, несмотря на растущее дипломатическое и военное сотрудничество между Тайбэем и США.

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Одни эксперты считают, что китайское вторжение на Тайвань произойдет не раньше 2027 года, другие - где-то в 2025 году. Таким образом, появление такого интеграционного документа в тот момент, когда военный сценарий уже не рассматривается, выглядит весьма интригующе. Индийский эксперт по Китаю Аадил Брар считает: " Цель этого проекта - внести раскол в тайваньское общество в преддверии январских выборов. К тому же в этой ситуации для тайваньцев все выглядит черно-белым, как никогда раньше. Пекин фактически задает вопрос "ты с нами или против нас", что в общих чертах означает "за объединение с КНР" или "за независимость". 

На вопрос о том, согласятся ли тайваньцы с подобным предложением, Брар ответил: "Сейчас тайваньцы вряд ли будут инвестировать в Китай, но найдутся те, кто воспользуется возможностью работать и учиться в этой стране". "В целом, Тайвань не проявляет большого интереса к подобным инициативам. Лишь некоторые представители Китайской Национальной партии приветствуют подобный план интеграции. Пекин, похоже, использует двойную стратегию, чтобы ограничить возможности Тайваня, предлагая план развития и одновременно нагнетая военную напряженность вокруг острова. Это отрицание путем принуждения", - добавил он.

Оппозиционная партия Гоминьдан, поддерживающая Китайскую Народную Республику (КНР), по сути, рассматривает выборы как референдум о готовности островного государства вступить в войну с Китаем. Тот факт, что она победила на некоторых местных выборах, привлек внимание Пекина, считают эксперты EurAsian Times. 

Филиппинский оборонный аналитик Мигелем Мирандой в интервью EurAsian Times провел параллели между политикой Китая применительно к Гонконгу и Тайваню. В частности, он заявил: "Из экономических планов Китая относительно Фуцзяня можно сделать вывод, что эта ситуация очень сильно напоминает события в Гонконге в период с 2018 по 2019 год. После того как контроль над правительством города был восстановлен, а диссидентское движение оказалось деморализованным, были запущены амбициозные проекты по возрождению Гонконга и его дальнейшей интеграции с материком. Если внимательно присмотреться, то внешняя политика Китая вполне предсказуема".

Китайский авианосец и корабли сопровождения во время крупных военных учений вблизи Филиппин. Тайвань также уже несколько дней окружен китайскими военными кораблями, пишет АТ.  Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / Twitter.

Китайский подход уже давно носит весьма двоякий характер и сигнализирует о наличии определенной закономерности. В 2019 году председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей Фуцзяня к интегрированному развитию с Тайванем. Однако с 2020 года Пекин стал вести себя более воинственно по отношению к Тайваню, что привело к эскалации напряженности в регионе, считают эксперты AT.

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