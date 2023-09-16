За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Министерство обороны Соединенных Штатов намерено приступить к испытаниям ударного беспилотного летательного аппарата вооруженного ракетами класса "воздух-воздух", что позволит раздвинуть границы искусственного интеллекта и человеческих возможностей в воздушной войне, а также обеспечить доступные средства для соперничества великих держав в небе. Об этом рассказывает Габриэль Джоэл Онрада, главный корреспондент по вопросам безопасности сетевого издания Asia Times и доцент Российского университета дружбы народов

Соединенные Штаты намерены испытать ударный беспилотник LongShot, вооруженный ракетами дальнего радиуса действия. Изображение, демонстрирующее конструкцию беспилотника, предлагаемого компанией General Atomics для программы Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) LongShot. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / General Atomics.

реклама





General Atomics, американская компания, занимающаяся проектами ядерной энергетики и оборонными заказами со штаб-квартирой в Сан-Диего, получила от DARPA контракт на выполнение третьей фазы программы LongShot стоимостью до 94 миллионов долларов США, говорится в сообщении Breaking Defense.

В сообщении отмечается, что беспилотник должен существенно увеличить дальность поражения и эффективность боевого применения нынешних истребителей 4-го поколения и ракетного вооружения класса "воздух-воздух". Летные испытания позволят оценить основные характеристики управляемости аппарата и заложить основу для последующих разработок и испытаний.

Как сообщает Breaking Defense, в рамках летных испытаний будут проверяться возможности DARPA в части проекта LongShot - беспилотной авиационной платформы типа "Индюк", сбрасываемой с бомбардировщика или истребителя и потенциально пригодной для применения как в военно-воздушных силах, так и в военно-морском флоте. В том же докладе говорится, что целью проекта является разработка нового беспилотного летательного аппарата, способного значительно увеличить дальность поражения, повысить эффективность миссии и снизить риски для пилотируемых самолетов.

реклама





Breaking Defense отмечает, что Пентагон стал уделять приоритетное внимание разработке инновационных беспилотных летательных аппаратов после того, как заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс объявила о проекте "Репликатор", направленном на создание тысяч беспилотников различного назначения в течение ближайших 18-24 месяцев.

В начале этого месяца мы уже сообщали о программе Replicator, которая, по словам Хикс, призвана стать надежной распределенной системой, способной обеспечить быстрое развертывание в непосредственной близости от тактического рубежа по сравнению с конвенциональным оружием. В проекте "Репликатор" особое внимание уделяется этике и соблюдению законов о вооруженных конфликтах. Такой подход позволит "снизить градус опасений" касательно использования автономных систем в боевых действиях на фоне многочисленных инициатив Соединенных Штатов по созданию автономных дронов, способных кардинальным образом изменить военный потенциал Пентагона в будущем.

В мае мы также сообщали о проекте США Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms (AMASS). Цель проекта - создание автономных роев беспилотников, запускаемых с моря, воздуха и суши и способных поражать средства противовоздушной обороны противника.

Проект направлен на создание автоматизированной системы, контролирующей множество беспилотных летательных аппаратов, которые позволят эффективно нейтрализовать такие средства обороны противника, как зенитные ракетные комплексы, артиллерийские орудия, ракетные пусковые установки и платформы для сбора разведывательной информации. Такие рои БПЛА будут направлены в первую очередь на сдерживание или противодействие потенциальному вторжению Китая на Тайвань.

реклама





Беспилотник LongShot может стать "верным ведомым" способного вести воздушный бой вместе с ведущим - пилотируемым самолетом. Как пишет издание Asia Times, разработка беспилотников-ведомых позволит решить проблему массового и одноразового использования летательных аппаратов в условиях потенциального конфликта между великими державами.

По мнению экспертов, основная идея создания роя беспилотников заключается в том, чтобы эти машины могли самостоятельно принимать решения. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Azrobotics.com.

Такие беспилотники обеспечат операторам численное преимущество, выполняя функции ложных целей, стаи дронов или дополняя пилотируемые самолеты, тем самым повышая их боевой потенциал за счет увеличения дальности действия датчиков последних, а также за счет возможности действовать в районах, которые считаются слишком опасными для пилотируемой авиации из-за наличия современных средств противовоздушной обороны или других авиационных угроз.

При создании беспилотника LongShot основное внимание уделялось ракетному оружию предназначенному для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости (BVR). Однако постоянное повышение малозаметности БПЛА и истребителей может привести к тому, что противоборствующим сторонам будет сложно обнаружить друг друга, и они невольно сойдутся в схватке в ближнем воздушном бою. Ближний маневренный воздушный бой, который американцы называют dogfight («собачий бой») - один из самых сложных аспектов воздушного боя, тем не менее недавние эксперименты с искусственным интеллектом показали весьма интересные результаты.

реклама





В рамках проекта DARPA Air Combat Evolution было продемонстрировано, что истребители с искусственным интеллектом способны из пушечного вооружения поражать самолеты, пилотируемые человеком. Благодаря своей "уникальной скорости" при наведении пушек под, казалось бы, немыслимыми углами атаки, они превзошли пилотов-людей в дальнем, классическом и ближнем маневренном воздушных боях.

В статье, опубликованной в 2014 году в американском журнале Air & Space Journal, бывший офицер ВВС США и военный эксперт Майкл Бирнс подчеркивает, что благодаря "сверхчеловеческому" уровню маневрирования и точности каждый пушечный выстрел искусственного интеллекта попадает точно в цель, то есть один беспилотный истребитель с некоторым количеством ракет и достаточным запасом топлива может уничтожить целый флот пилотируемых боевых самолетов противника при относительно малых затратах.

Бирнс отмечает, что такие затраты могут быть снижены еще больше за счет использования готового коммерческого оборудования (Commercial Off The Shelf, COTS) и миниатюризации компонентов. Кроме того, пишет Бирнс, было бы не плохо, если в распоряжении пилотируемого истребителя оказался бы не один, а несколько беспилотников-ведомых. Тем не менее, несмотря на такое подавляющее потенциальное преимущество, пилоты-люди все же имеют ряд существенных, а возможно, и неоспоримых преимуществ.

В статье, опубликованной в мае 2022 года в журнале Engineering & Technology, Рич Вордсворт пишет, что способность человеческого глаза непрерывно, пассивно и мгновенно фокусироваться на угрозе достаточно сложно воспроизвести. Он утверждает, что в камерах периферийное зрение в отличии от человеческого глаза "работает" не эффективно. Камеры показывают только то, что находится непосредственно перед "носом", и что беспилотники часто не допускались к полетам в воздушном пространстве именно из-за этой проблемы.

По словам Вордсворта, традиционные воздушные бои становятся все более дорогостоящими. Хотя искусственный интеллект может снизить риски для пилотов и ограничить нагрузки, он не поможет избежать человеческих жертв. Вордсворт считает, что дистанционно пилотируемые летательные аппараты обходятся гораздо дороже. Они требуют привлечения слишком большого количества специалистов, которые вынуждены выполнять различные задачи, постоянно сменяя друг друга. Кроме того, для эксплуатации и обслуживания таких БПЛА требуется наличие довольно сложной инфраструктуры.

"Верный ведомый": Пентагон приступает к испытаниям ударного беспилотного летательного аппарата, способного действовать в связке с истребителем. БПЛА будет оснащен ракетным оружием, предназначенным для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Концепт-арт беспилотника LongShot. Изображение: Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA.

И хотя технологии искусственного интеллекта доказали свою эффективность в некоторых условиях, например, в ситуациях с четкими алгоритмами, сложный и постоянно меняющийся характер воздушного боя означает, что для принятия решений, связанных с высокими рисками, все равно потребуется участие человека. Несмотря на стремительное развитие потенциала искусственного интеллекта, в обозримом будущем технологии лишь частично заменят потребности человека в принятии решений в динамичных ситуациях воздушного боя. Таким образом, идеальная система "человек-машина" применительно к воздушным операциям будущего будет работать на основе парадигмы, сочетающей в себе адаптивность человеческих суждений и точность автоматизации искусственного интеллекта.