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Военно-воздушные силы США (ВВС США) только что провели испытания автономного беспилотного летательного аппарата, демонстрирующего новые передовые технологии. В Пентагоне заявили, что теперь они понимают, как с помощью искусственного интеллекта США могут вести боевые действия с Китаем в воздухе над Тайванем.

Военно-воздушные силы США используют искусственный интеллект для тестирования и совершенствования беспилотника XQ-58A - автономного оружия, которое, возможно, будет задействовано в войне за Тайвань. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Twitter

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Согласно сообщению онлайн-издания The War zone от 25 июля, автономный беспилотник XQ-58A Valkyrie успешно выполнил боевые задачи в воздухе с использованием нового программного обеспечения с искусственным интеллектом. Испытание, стартовавшее на авиабазе Эглин во Флориде, продолжалось три часа. Оно стало частью многоуровневого подхода, предусматривающего "миллионнократную" проверку алгоритма на симуляторах перед тем, как приступить к следующему этапу тестирования.

Учения с использованием беспилотников отражают поэтапный подход ВВС США к разработке, совершенствованию и укреплению надежности автономных систем на основе искусственного интеллекта, а также их "постепенной миграции из лабораторных условий в открытую оперативную среду". Исследовательская лаборатория ВВС США разработала алгоритмы, использованные в ходе испытаний, которые, как отмечает The Warzone, являются частью программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) - важнейшего компонента инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Как сообщается, в рамках испытания искусственного интеллекта/машинного обучения была создана многоуровневая система безопасности, выполняющая тактически важные задачи при проведении воздушных операций, пишет The Warzone. Несмотря на то, что USAF не предоставили подробностей о специфике задач, решаемых в ходе испытаний, они подчеркнули, что в процессе использования высокотехнологичных автономных беспилотников будет задействован человек-оператор.

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В январе прошлого года издание Asia Times писало, что появление беспилотных летательных аппаратов, таких как XQ-58A Valkyrie, отражает потребность в серийном производстве одноразовых беспилотников для использования в потенциальном конфликте с Китаем. Расходные беспилотники дают численное преимущество своим операторам, выступая в качестве "роя" ложных целей, дополняя при этом потенциал боевой авиации.

Такие "верные ведомые" дроны, пишет издание, способны увеличить дальность действия датчиков малозаметных пилотируемых самолетов, таких как NGAD, F-35 и F-22, позволяя действовать в районах, которые считаются слишком опасными для последних из-за сложных средств противовоздушной обороны или воздушных угроз.

Кроме того, они могут увеличить радиус действия оружия за счет выдачи координат целей с помощью бортовых радиопеленгаторов. При этом сам пилотируемый самолет будет находиться далеко за пределами досягаемости средств ПВО противника, сохраняя электронное молчание. В оборонном ведомстве США заявили, что результаты испытаний, проведенных 25 июля, позволят ускорить создание "роев" беспилотников, которые могут сыграть решающую роль в тайваньском конфликте.

Беспилотник XQ-58 Valkyrie использует искусственный интеллект для достижения боевого превосходства в воздухе. На снимке ударный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie рядом с истребителями F-35A и F-22. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Facebook.

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В феврале 2023 г. Asia Times сообщила о новом проекте Министерства обороны США Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms (AMASS). Эта программа предусматривает создание автономных роев беспилотных летательных аппаратов. Они будут запускаться с морских, авиационных и наземных платформ и подавлять противовоздушную оборону противника.

Целью проекта AMASS является создание возможностей по запуску и управлению тысячами автономных дронов для уничтожения оборонительных сооружений и критически важных объектов противника, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские орудия, ракетные пусковые установки, командные пункты и радиолокационные станции.

Рои беспилотников смогут в буквальном смысле забить радары противника множеством ложных целей. В результате средства ПВО будут впустую расходовать ограниченное количество ракет, выдавая свои позиции пилотируемым платформам, ударным дронам или барражирующим боеприпасам. Благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту "стаи" беспилотников могут рассматривать цели с разных ракурсов, перепроверять различные потоки информации о целеуказании и предлагать оптимальную стратегию атаки.

Директор Центра исследований беспилотных летательных аппаратов Кейтлин Ли в своей статье для журнала Aerospace America в мае 2023 года пишет, что искусственный интеллект изменит ситуацию в воздушных сражениях, поскольку снизит риск для жизни пилотов и стоимость завоевания превосходства в воздухе.

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По мнению автора, искусственный интеллект в конечном итоге сможет делать все то, что может сделать человек-пилот, отметив, что американские военные уже экспериментируют с искусственным интеллектом в догфайте - наиболее сложном аспекте воздушных сражений. В качестве примера Ли ссылается на исследование Агентства перспективных оборонных исследований США (DARPA) Air Combat Evolution, в котором опытный летчик-истребитель "сражался" с истребителем, управляемым искусственным интеллектом, в серии имитационных воздушных поединков.

Она отметила, что истребитель с искусственным интеллектом каждый раз одерживал верх над человеком, поскольку наводил оружие с невероятной скоростью и под, казалось бы, невозможными углами атаки, превосходя пилота в дальнем, классическом и ближнем маневренном воздушном боях. Вместе с тем Ли отмечает, что, хотя ИИ прекрасно справляется с "черными" и "белыми" ситуациями, в реальном воздушном бою в обозримом будущем будет много "серых" зон, требующих вмешательства человека.

Она считает, что, как бы быстро ни развивались технологии искусственного интеллекта, при принятии рискованных решений в динамичных ситуациях воздушного боя всегда будет необходимо участие человека. Идеальным решением может стать комбинация человека и искусственного интеллекта. Проще говоря искусственному интеллекту нужны человеческие мозги. Такая "технология" будет сочетать в себе гибкость и моральные качества человека с точностью и надежностью автоматики.

Художественная концепция роя беспилотных летательных аппаратов. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Credit: C4ISRNET.

Для того чтобы избежать непредвиденных инцидентов и преодолеть моральные сомнения касательно решений ИИ о применении летального оружия, по-прежнему необходима концепция "оператор в цикле". Кроме того, такой подход позволит исключить вероятность того, что автономные беспилотники начнут действовать против своих операторов из-за несовершенства алгоритма, сбоев в программном обеспечении или вмешательства противника.

С каждым днем беспилотные технологии совершенствуются. БПЛА становятся все более автономными. Все говорит о том, что в конечном итоге произойдет переход к "дронизации" военных действий. Но тем не менее для выработки важнейших концепций, стратегий и тактик все равно потребуется человек.